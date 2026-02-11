Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională
BreakingNews, 11 februarie 2026 13:50
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale". Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru,
• • •
Acum 10 minute
14:00
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop # BreakingNews
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai multe zboruri printr-o singură rezervare. Dezvoltată în parteneriat cu compania de tehnologie de călătorie Dohop, platforma WIZZ Link facilitează accesul către un număr mai mare
Acum 30 minute
13:50
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # BreakingNews
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, … Articolul Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
13:20
Procuratura Bălți a anunțat condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la trei ani de închisoare pentru violență în familie, după ce a agresat fizic copilul său minor, în vârstă de aproximativ un an. Potrivit anchetatorilor, inculpata a aplicat lovituri repetate cu pumnii și palmele asupra copilului, provocând echimoze, excoriații și hemoragii oculare.
Acum 2 ore
13:00
Polițiștii din sectorul Ciocana au identificat și reținut un bărbat bănuit că ar fi comis două furturi din același magazin din capitală. Potrivit anchetei, în primul incident, suspectul a pătruns în magazin prin spargerea geamului și a sustras mai multe telefoane mobile, cauzând un prejudiciu de aproximativ 43.000 de lei. La câteva zile, folosind aceeași
Acum 4 ore
11:50
Ion Ceban cere Parlamentului adoptarea Legii Parcărilor: „Nu este suficient un simplu regulament!” # BreakingNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică" afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă
11:40
Caz șocant în Bulgaria: Șase persoane descoperite moarte în condiții suspecte, pe fondul unor ritualuri de purificare # BreakingNews
Rezultatele autopsiilor în cazul celor trei bărbați găsiți morți într-o cabană din pasul Petrohan, Bulgaria, au scos la iveală detalii cutremurătoare: victimele au trecut printr-o perioadă de înfometare deliberată, consumând doar apă și ceai timp de câteva zile înainte de deces. Acest element, alături de descoperirea altor trei cadavre într-o rulotă lângă vârful Okolchița, inclusiv
11:00
A furat apartamentul și mașina unui prieten: Un bărbat de 42 de ani, condamnat la închisoare # BreakingNews
n bărbat în vârstă de 42 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru o escrocherie de proporții comisă în municipiul Chișinău. Potrivit procurorilor, în anul 2020, inculpatul a profitat de relația apropiată cu victima și a obținut, prin abuz de încredere și inducere în eroare, un autoturism și un apartament. Deși
Acum 6 ore
10:00
Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi susținut că poate interveni pe lângă angajați ai Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto din Bălți. În acest context, ar fi
09:30
Conflict vechi, noi incidente: șase rețineri după intervenția în biserica din Dereneu # BreakingNews
Șase persoane, printre care primarul socialist al localității Dereneu, au fost reținute pentru 72 de ore în urma incidentelor produse marți, 10 februarie, la biserica din sat. Potrivit Poliției, aproximativ 150 de persoane au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în lăcașul de cult. Printre cei reținuți se numără primarul localității, avocatul
Acum 24 ore
18:10
O cetățeană belarusă, în vârstă de 32 de ani, căutată internațional, a fost reținută luni, 9 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), femeia este anunțată în căutare de către BNC Interpol Minsk, fiind suspectată că, în perioada 2019-2020, împreună cu trei conaționali, ar fi comis escrocherii prin înșelăciune și abuz
17:20
Avocații fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, au cerut instanței să fie admiși încă 48 de martori, foști oficiali de rang înalt și angajați ai băncilor implicate în furtul miliardului. Procuratura Anticorupție consideră cererea neîntemeiată, susținând că scopul acesteia este tergiversarea procesului. Judecătorii urmează să dea verdictul la următoarea ședință, iar Plahotniuc a refuzat din nou
16:40
Coreea de Nord a impus pedeapsa cu moartea pentru adolescenții care au vizionat serialul „Squid Game” și au ascultat muzică K-Pop # BreakingNews
Regimul din Coreea de Nord a recurs la execuții publice împotriva elevilor și adolescenților prinși că vizionau seriale sud-coreene sau ascultau muzică K-Pop, conform unui raport alarmant publicat de Amnesty International. Mărturiile celor care au fugit din țară descriu o realitate brutală, în care tinerii, inclusiv cei de gimnaziu, sunt uciși în fața colegilor lor
16:30
Ofițerii vamali au depistat peste 300 de articole vestimentare contrafăcute în sudul țării # BreakingNews
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au oprit recent un autoturism Opel Astra pe centura municipiului Comrat, ca urmare a unei misiuni de control în zona de sud a țării. În urma verificărilor, în portbagaj și în interiorul mașinii au fost descoperite aproximativ 300 de articole vestimentare cu indicii de încălcare a drepturilor de proprietate
16:00
Bulgaria este în stare de șoc după descoperirea a șase cadavre, inclusiv al unui băiat de 15 ani, în circumstanțe care ridică numeroase semne de întrebare. Primele trei victime au fost găsite într-o cabană parțial incendiată, iar alte trei într-o rulotă ascunsă într-un camping. Autoritățile bulgare au declarat că toate victimele făceau parte dintr-o organizație
14:50
Două automobile, dintre care unul aparține Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost implicate într-un accident rutier produs luni, 10 februarie, pe strada Gheorghe Asachi din Chișinău. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Mercedes și un Mitsubishi. În urma impactului, unul dintre vehicule a fost avariat. Din fericire, incidentul nu s-a
Ieri
14:00
Administratorul canalului „Car Vertical”, vizat în mai multe dosare penale, s-ar afla în Bulgaria # BreakingNews
Administratorul canalului de Telegram „Car Vertical", unde erau distribuite imagini și materiale video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova, s-ar afla în prezent în Bulgaria, după cum informează Unimedia. Potrivit acestora, fondatorul canalului nu a fost dat încă în căutare pentru dosarul privind distribuirea materialelor intime, ci pentru alte cauze
14:00
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp,
13:40
Doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău. Potrivit informațiilor din dosar, adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în 2019 a recurs la o călătorie în Chișinău. Așa cum în Capitală nu avea un loc
13:00
Autoritățile din Republica Moldova au identificat noi focare de gripă aviară și pestă porcină în raioanele Orhei și Hîncești, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În Orhei, gripa aviară a fost depistată pe 5 februarie la lebede. Autoritățile au constituit o zonă de control și coordonează măsurile necesare pentru stoparea răspândirii virusului. În Hîncești, un
13:00
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # BreakingNews
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac", care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de
12:00
Trafic restricționat temporar pe strada Feroviarilor din Vatra pentru lucrări la apeduct # BreakingNews
Circulația rutieră va fi restricționată temporar până în luna martie 2026 pe o porțiune de aproximativ 1.000 de metri a străzii Feroviarilor din localitatea Vatra, municipiul Chișinău. Autoritățile anunță că una dintre benzile de circulație va fi închisă pe durata lucrărilor de montare a conductelor de apă, parte a proiectului național „Îmbunătățirea infrastructurii de apă
11:20
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc modificări importante în regulamentul de eliberare a permisului de conducere, care urmează să fie aplicate până la sfârșitul acestui an. Șoferii începători vor primi un permis provizoriu valabil între unul și doi ani, iar în cazul unor abateri repetate sau accidente grave nu vor putea obține permisul permanent. De asemenea,
11:10
Procuratura Chișinău trimite în instanță doi procurori acuzați de luare și dare de mită # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a transmis instanței de judecată un dosar în care doi procurori sunt învinuiți de corupție. Potrivit anchetei, în octombrie 2024, un procuror de la Bălți ar fi acceptat să intervină pentru favorizarea unui învinuit într-un caz de migrație ilegală aflat în gestiunea Direcției Nord
10:40
Polițiștii din sectorul Botanica au reținut doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, suspecții ar fi spart geamul mașinii, ar fi pătruns în interior și ar fi sustras mijloace bănești în valoare de aproximativ 7.000 de lei,
10:10
Primarul Chișinăului anunță măsuri pentru a preveni majorarea impozitelor pe locuințe # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău a declarat că nu va admite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în contextul evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare inițiate la nivel național de guvernare. Potrivit edilului, procesul de evaluare cadastrală ar putea duce la majorarea impozitelor pe bunurile imobile cu până la 200%, iar în
09:30
Premierul Republicii Moldova, în vizită la Kiev pentru discuții cu conducerea Ucrainei # BreakingNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, unde va avea întrevederi cu lideri de rang înalt ai Ucrainei. Agenda discuțiilor vizează consolidarea cooperării bilaterale, parcursul european, precum și aspecte legate de securitatea regională. În cadrul vizitei, premierul moldovean se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko
9 februarie 2026
17:40
ANSA infirmă informațiile despre incapacitatea de a depista metronidazolul în carnea de pasăre # BreakingNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar putea identifica reziduuri de metronidazol în produsele din carne de pasăre, calificând aceste afirmații drept false și nefondate. Autoritatea avertizează că astfel de informații pot induce în eroare consumatorii și afecta în mod nejustificat încrederea în sistemul
17:20
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a intervenit într-un incident rutier petrecut în satul Bravicea, raionul Călărași. Potrivit primelor informații, un echipaj de Poliție aflat în misiune a observat într-o curbă o sanie cu doi copii care cobora de pe un drum secundar. Pentru a evita coliziunea, șoferul autospecialei a oprit pe marginea drumului, însă
17:10
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău a adresat o solicitare oficială către Agenția de Dezvoltare Centru, cerând detalii despre implementarea proiectului „Curți europene". Inițiativa vine după multiple reclamații ale locatarilor privind starea precară a curților renovate. Consilierii solicită informații despre contractele semnate, valoarea lucrărilor, plățile efectuate, termenele de finalizare și documentele care stau la baza
16:30
ANSA nu poate testa Metronidazolul în carnea de pui. Probele sunt trimise în laboratoare europene # BreakingNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu dispune de laboratoare capabile să identifice reziduuri de Metronidazol în carnea de pui, a declarat Sergiu Gherciu, secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Oficial
15:50
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat statul aproximativ 100.000 de lei, a anunțat procurorul de caz Alexandru Cernei. Oficialul a precizat că a solicitat ca Plahotniuc să restituie aceste cheltuieli în cazul unei condamnări. Procurorul a adăugat că a depus o cerere prin care actele care confirmă cheltuielile … Articolul Cheltuielile pentru extrădarea lui Plahotniuc din Grecia: circa 100.000 de lei apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga rețea, după o perioadă de testare reușită în șase baze avia și o cerere ridicată din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort fără tarife premium. Implementarea completă începe pe 9 februarie, iar serviciul devine disponibil și pe rutele … Articolul Wizz Air lansează serviciul Wizz Class și pentru Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Fata accidentată pe trecerea de pietoni din Strășeni a fost transferată din terapie intensivă # BreakingNews
Fata de 12 ani, accidentată săptămâna trecută pe o trecere de pietoni din orașul Strășeni, se află într-o stare mai bună. După cinci zile petrecute în Secția de terapie intensivă, pacienta a fost transferată în Secția de ortopedie a Institutului Mamei și Copilului. Purtătorul de cuvânt al instituției, Maxim Cazacu, a declarat pentru IPN că … Articolul Fata accidentată pe trecerea de pietoni din Strășeni a fost transferată din terapie intensivă apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Ion Ceban a semnat din nou alocarea a 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului din Durlești # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a semnat o nouă dispoziție privind alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului produs anul trecut la mansarda unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Edilul a precizat că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar, astfel încât banii să poată … Articolul Ion Ceban a semnat din nou alocarea a 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului din Durlești apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Inspectoratul de Poliție Bălți, în colaborare cu procurorii Procuraturii Bălți , au documentat un caz ce vizează deținerea și comercializarea neautorizată a unor bunuri cu valoare arheologică și numismatică. Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, bunurile ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare, inclusiv prin intermediul platformelor online, într-o perioadă de timp … Articolul Caz de comercializare ilegală a bunurilor arheologice, documentat la Bălți apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi # BreakingNews
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești”. Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul … Articolul Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că autoritățile vor interveni rapid pe porțiunile de drum afectate de gropi, imediat ce condițiile meteo vor permite. Edilul a explicat că fenomenul a fost cauzat de fluctuațiile de temperatură, ciclurile de îngheț-dezgheț și traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. Ceban a menționat că situații similare nu … Articolul Primarul Ion Ceban anunță intervenții pentru drumurile afectate de gropi apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Primarul Ceban mulțumește profesorilor și părinților pentru cooperare în siguranța elevilor # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii au revenit la cursurile cu prezență fizică și a transmis apeluri la prudență. Edilul a mulțumit profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere și cooperare. Pentru siguranța elevilor, Ceban a precizat că joi și vineri aceștia au rămas acasă împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor de învățământ. … Articolul Primarul Ceban mulțumește profesorilor și părinților pentru cooperare în siguranța elevilor apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Toți angajații și tehnica specializată a municipalității au fost mobilizați neîncetat în ultimele trei săptămâni pentru a gestiona efectele ploilor și ale lapoviței. Potrivit autorităților, eforturile s-au concentrat pe prevenirea și eliminarea ghețușului de pe străzile și trotuarele din Capitală. Primarul Ion Ceban a precizat că, în ciuda criticilor apărute în spațiul public, aproximativ 1.500 … Articolul Ion Ceban, despre lupta cu poleiul: „S-a lucrat continuu, zi și noapte” apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Ministerul Educației actualizează criteriile pentru nota „10” din oficiu la bacalaureatul la limbi străine # BreakingNews
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a revizuit metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Lilia Ivanov, directoarea ANCE, a explicat că modificările urmăresc să recunoască meritele reale ale elevilor și să valorifice performanțele acestora obținute în … Articolul Ministerul Educației actualizează criteriile pentru nota „10” din oficiu la bacalaureatul la limbi străine apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Autoritățile vamale de la postul Sculeni au documentat recent două cazuri de transport ilicit de produse din tutun pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în direcția România. În primul caz, controlul unui autoturism Toyota Avensis Verso a scos la iveală 250 de pachete de țigări, ascunse în spațiul destinat roții de rezervă. Șoferul, un … Articolul Șoferi prinși cu țigări ascunse în roțile de rezervă la Sculeni apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Poșta Moldovei avertizează că tot mai mulți cetățeni sunt vizați de fraude online prin site-uri false, SMS-uri, e-mailuri sau rețele sociale. Escrocii pot folosi denumirea instituției, elemente vizuale, nume de conducere sau semnături false pentru a obține bani sau date personale. Instituția subliniază că nu solicită niciodată informații bancare sau transferuri de bani prin aceste … Articolul Atenție la escrocheriile online care se dau drept Poșta Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Inspectorii Autorității Naționale de Integritate (ANI) au descoperit peste 1 milion de lei diferență între averea, veniturile și cheltuielile unui consilier local și raional, precum și ale membrilor familiei sale, pentru perioada 1 august 2016 – 15 noiembrie 2024. Potrivit ANI, cauza a fost transmisă instanței de judecată competente, care va decide asupra confiscării averii … Articolul ANI descoperă peste 1 milion de lei nejustificați la un consilier local și raional apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Promisiuni vs. realitate: Mișcarea Alternativa Națională protestează împotriva Executivului # BreakingNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de la instalarea cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO”, criticând lipsa rezultatelor concrete și ceea ce participanții numesc incompetența Executivului. La protest au participat deputați, consilieri municipali, membri și susținători ai Mișcării Alternativa … Articolul Promisiuni vs. realitate: Mișcarea Alternativa Națională protestează împotriva Executivului apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Atac nocturn cu drone asupra Ucrainei: morți și zeci de intervenții ale salvatorilor în mai multe regiuni # BreakingNews
Rusia a lansat în cursul nopții un nou val de atacuri cu drone kamikaze asupra mai multor regiuni din Ucraina, soldate cu victime și distrugeri materiale, au anunțat autoritățile ucrainene. În orașul Odesa, o dronă a lovit o zonă rezidențială, provocând moartea unui bărbat. Echipajele de salvare au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. Alte … Articolul Atac nocturn cu drone asupra Ucrainei: morți și zeci de intervenții ale salvatorilor în mai multe regiuni apare prima dată în BreakingNews.
09:30
Schimbări majore pentru deținătorii de arme: permise pe trei ani și cursuri obligatorii # BreakingNews
Permisele de armă vor fi reînnoite o dată la trei ani, iar deținătorii vor fi obligați să urmeze un curs de instruire teoretico-practică de minimum 40 de ore. Noile prevederi privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă vor intra în vigoare la 1 iulie. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat, într-un interviu acordat … Articolul Schimbări majore pentru deținătorii de arme: permise pe trei ani și cursuri obligatorii apare prima dată în BreakingNews.
7 februarie 2026
12:50
Un tânăr de 28 de ani a apărut din nou în fața judecătorilor din Landshut, Germania, fiind acuzat de o tentativă șocantă de omor asupra propriei fiice. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi încercat să își ucidă fetița în vârstă de trei ani folosind otravă pentru șoareci, motivul principal fiind dorința de a nu mai plăti … Articolul A încercat să-și ucidă copilul cu otravă de șoareci ca să scape de pensia alimentară apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Șase persoane au fost rănite ușor vineri, după explozia unei grenade aruncate într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, relatează AFP, citând surse din Poliție. În jurul orei 15:00 (în Moldova, ora 14:00), mai multe persoane au intrat în salon și au aruncat o grenadă, apoi au fugit. Explozia a dus la rănirea a … Articolul Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franţa apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pentru a preveni formarea ghețușului și a combate poleiul, în contextul Codului Galben emis de meteorologi, valabil până pe 9 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele de intervenție acționează în toate sectoarele Capitalei, intervenind pe străzi și trotuare, în pasaje subterane, stațiile de transport public, precum și la … Articolul Serviciile municipale intervin pe tot parcursul zilei pentru siguranța pietonilor apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Echipele municipale intervin în forță pentru a curăța gheața de pe străzile Capitalei # BreakingNews
Serviciile municipale din Capitală sunt mobilizate pentru curățarea gheții și împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere. Intervențiile vizează nu doar carosabilul, ci și trotuarele, stațiile de așteptare și căile de acces către școli, grădinițe și spitale. În ceea ce privește circulația transportului public, autoritățile anunță că autobuzele și troleibuzele circulă conform programului obișnuit, fără a … Articolul Echipele municipale intervin în forță pentru a curăța gheața de pe străzile Capitalei apare prima dată în BreakingNews.
