Februarie, luna care îți salvează bugetul de vacanță: Ce destinații aleg moldovenii?

Departe de casă, dar tot mai aproape de limba română. Refugiații din Ucraina, care se află în Republica Moldova, descoperă cu interes limba țării care i-a primit și o învață pentru a se integra mai ușor. Fie că vor să se angajeze, să-și ajute copiii la teme sau pur și simplu să descopere mai bine cultura locală, tot mai mulți ucraineni fac primii pași în studierea limbii române.