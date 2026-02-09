Ministrul Culturii, după tensiunile din Dereneu: Lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii. Încă o dovadă că politicul nu trebuie să intervină în activitățile bisericii
Cotidianul, 9 februarie 2026 22:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat în scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, avertizând că situația nu trebuie exploatată politic, în special de deputați care instigă la ură și nesupunere. Potrivit oficialului, cele două comunități creștin-ortodoxe din sat trebuie să conviețuiască în liniște, pace și comuniune spirituală. „Conflictul durează din 2018, când un grup …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
22:40
Ministrul Culturii, după tensiunile din Dereneu: Lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii. Încă o dovadă că politicul nu trebuie să intervină în activitățile bisericii # Cotidianul
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat în scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, avertizând că situația nu trebuie exploatată politic, în special de deputați care instigă la ură și nesupunere. Potrivit oficialului, cele două comunități creștin-ortodoxe din sat trebuie să conviețuiască în liniște, pace și comuniune spirituală. „Conflictul durează din 2018, când un grup …
Acum 2 ore
22:00
VIDEO | R. Moldova, legată de mâini după anularea a 100.000 de buletine românești. Cum comentează Popșoi # Cotidianul
Republica Moldova nu are suficiente pârghii pentru a interveni în deciziile de politică internă ale României, inclusiv în cele privind buletinele de identitate, însă cetățenia română nu este afectată. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. „Nu avem prea multe pârghii pentru …
Acum 6 ore
17:50
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă fascistă și legionară. Tribunalul București a decis începerea procesului pe fond # Cotidianul
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, va fi judecat pentru promovarea în public a unor idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, în formă continuată, pe parcursul a aproape cinci ani. Tribunalul București a decis definitiv că rechizitoriul procurorilor este legal întocmit, iar dosarul poate intra în faza de judecată pe fond, unde vor …
17:30
VIDEO | Plahotniuc, așteptat în instanță pe 12 februarie. Detalii noi despre martorul sub acoperire din dosarul „Furtul miliardului” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței, pentru a face declarații, după ce audierea programată inițial pentru 10 februarie a fost amânată. Totodată, procurorii au oferit detalii despre rolul unui investigator sub acoperire și despre probele care stau la baza acuzațiilor. Inițial, Plahotniuc trebuia să se prezinte marți, pe 10 …
17:10
Petrolul rămâne stabil pe fondul relaxării tensiunilor cu Iranul, iar rafinăriile indiene nu mai cumpără petrolul rusesc pentru a facilita un acord comercial cu SUA # Cotidianul
Prețurile la petrol s-au stabilizat luni, după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că vor continua discuțiile mediate, reducând temerile privind aprovizionarea cu petrol, în timp ce încetinirea achizițiilor de țiței rusesc de către India susține cotațiile, potrivit unor date de piață și declarații ale părților implicate, transmite The Moscow Times. Futures-urile pentru petrolul …
Acum 8 ore
16:30
Căldura ar putea deveni mai ieftină la Chișinău, dar mai scumpă la Bălți: Termoelectrica și CET-Nord au depus cereri de ajustare a tarifelor la ANRE # Cotidianul
Locuitorii capitalei ar putea plăti mai puțin pentru căldură, în timp ce consumatorii din municipiul Bălți s-ar putea confrunta cu un tarif mai mare. Termoelectrica și CET-Nord au depus cereri la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind ajustarea tarifelor la energia termică. Termoelectrica propune un tarif de 2180 lei/Gcal (fără TVA), față de …
15:40
VIDEO | Semne optimiste din UTA Găgăuzia. Un fost susținător al alipirii Găgăuziei la Rusia recunoaște influența propagandei ruse # Cotidianul
Mărturisire rară și surprinzătoare din Găgăuzia. La mai bine de zece ani de la referendumurile ilegale din autonomie, unul dintre susținătorii activi ai apropierii de Rusia admite public că a fost indus în eroare. Sergei Pașkov spune că propaganda rusă și lipsa unei comunicări clare despre beneficiile integrării europene l-au făcut să creadă într-o direcție …
15:30
PRM propune tăieri din bugetele apărării și securității pentru a majora compensațiile. Radu Marian: „Este populism” # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune reducerea bugetelor mai multor instituții din domeniul apărării și securității, iar banii economisiți să fie redirecționați către compensații și programe sociale. Inițiativa a fost dur criticată de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, care califică propunerile drept „extrem de populiste”. Potrivit socialiștilor, este necesară …
Acum 12 ore
14:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat despre parcursul european al Moldovei și atragerea investițiilor în sectoarele prioritare, cu Tilman Kuban, deputat în Bundestagul german # Cotidianul
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, precum și evoluțiile mediului de securitate regional au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban. Șeful Executivului a subliniat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore: accelerarea parcursului european și a creșterii economice, …
14:00
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a valorilor mobiliare de stat (VMS), în perioada 9-18 februarie 2026, prin intermediul platformei eVMS.md. Persoanele fizice își pot investi economiile într-un instrument financiar sigur, transparent și ușor de accesat, integral online. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de 2 ani, …
13:50
Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la energie pentru 2026, în contextul ieftinirii gazelor # Cotidianul
Termoelectrica a inițiat procedura de revizuire a tarifelor pentru energia electrică și termică pentru anul 2026, invocând reducerea prețului reglementat al gazelor naturale, factor care influențează direct costurile de producere. Potrivit companiei, modificarea tarifelor este determinată în principal de scăderea prețului reglementat al gazelor naturale, care influențează costurile de producere a energiei electrice și termice. …
13:20
VIDEO | Mihai Isac, despre „Fabrica secretă de armament” a lui Costiuc: un scenariu conspiraționist fără dovezi # Cotidianul
Expertul în securitate, Mihai Isac, demontează afirmațiile lansate de Vasile Costiuc privind o presupusă „fabrică secretă de armament” în Republica Moldova. În cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova, Isac explică cum o investiție civilă a fost transformată într-un scenariu conspiraționist și ce spune, de fapt, legea. „Marea dezvăluire în aceste zile vine …
12:00
Doi cetățeni ruși reținuți în cazul generalului din spionajul militar împușcat la Moscova. Kremlinul acuză Kievul fără dovezi; FSB spune că un suspect ar fi tranzitat R. Moldova # Cotidianul
Doi cetățeni ruși au fost reținuți de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) în cazul generalului rus din conducerea spionajului militar, Vladimir Alekseev, împușcat la Moscova. FSB a venit cu un comunicat prin care susține că tentativa de omor ar fi fost orchestrată de Kiev, însă nu a prezentat dovezi publice care să …
11:50
Control naval la standarde europene. Republica Moldova introduce inspecții Port State Control în portul Giurgiulești # Cotidianul
Republica Moldova a început aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control) în Complexul portuar Giurgiulești, un mecanism internațional esențial pentru verificarea siguranței navelor, protecției mediului și respectării condițiilor de muncă ale echipajelor. Măsura marchează un nou pas în alinierea sectorului maritim național la standardele europene și internaționale. Demararea acestor controale face parte din …
11:40
VIDEO | Poliția: Tensiunile de la biserica din Dereneu sunt provocări menite să creeze disensiuni în societate folosind religia # Cotidianul
Poliția vine cu detalii în legătură cu incidentul din Dereneu, raionul Călărași, unde reprezentanții Mitropoliei Moldovei vor să preia ilegal biserica din localitate, transmisă, prin decizia Curții Supreme de Justiție, Mitropoliei Basarabiei. Poliția califică aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil – religia. Potrivit oamenilor …
11:00
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, în perioada 13–15 februarie # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze o vizită la München, Germania, în perioada 13–15 februarie 2026. Șefa statului va participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală. Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele …
10:50
Maia Sandu deschide dezbaterea națională: Protejarea copiilor online devine o prioritate strategică # Cotidianul
Siguranța copiilor în mediul digital nu mai este doar o preocupare a familiilor, ci o provocare majoră pentru întreaga societate. Președinta Maia Sandu avertizează că impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a minorilor devine tot mai vizibil și cere o discuție publică amplă privind eventuale restricții de acces. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, …
10:30
Judecător din Soroca, trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul în stare avansată de ebrietate # Cotidianul
Procuratura municipiului Chișinău anunță luni, 9 februarie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei penale în care un judecător este învinuit de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, este vorba despre judecătorul suspendat Ghenadie Tocaiuc. Conform procurorilor, incidentul a avut loc în …
10:10
Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: morți și zeci de răniți în Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk # Cotidianul
În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Un bărbat de 35 de ani a fost ucis, iar o tânără de 19 ani și încă o persoană au fost rănite. Șeful administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că armata rusă a lansat …
Ieri
20:40
România a fost invitată să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, inițiativă lansată de Statele Unite, însă autoritățile de la București evaluează atent implicațiile juridice și compatibilitatea cu angajamentele internaționale înainte de a lua o decizie oficială. România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru …
16:00
După câteva zile marcate de condiții meteo dificile și activitate școlară perturbată, autoritățile municipale anunță reluarea procesului educațional în format fizic în toate instituțiile de învățământ din Chișinău, începând de luni, 9 februarie. Elevii revin la ore cu prezență fizică în municipiul Chișinău, potrivit unui anunț făcut de Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, …
15:00
Ministrul Energiei demontează mitul energiei gratuite: Republica Moldova își achită factura conform prețurilor comerciale # Cotidianul
Speculațiile privind livrarea gratuită a energiei electrice din România către Republica Moldova sunt infirmate oficial. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, clarifică faptul că toate livrările se fac strict în baza unor contracte comerciale, iar Chișinăul achită integral energia consumată, inclusiv în situații de avarie. Republica Moldova nu primește energie electrică gratuit din România, iar toate livrările …
13:40
Maia Sandu deschide dezbaterea națională: Protejarea copiilor online devine o prioritate strategic # Cotidianul
Siguranța copiilor în mediul digital nu mai este doar o preocupare a familiilor, ci o provocare majoră pentru întreaga societate. Președinta Maia Sandu avertizează că impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a minorilor devine tot mai vizibil și cere o discuție publică amplă privind eventuale restricții de acces. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat …
11:30
Jurista Tatiana Rotari urmează să preia mandatul de deputat rămas vacant după demisia sportivei Anastasia Nichita, confirmând oficial acceptarea funcției în fața Comisiei Electorale Centrale. Jurista Tatiana Rotari va deveni deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat. Pe 6 februarie, Rotari și-a exprimat …
10:40
Republica Moldova își consolidează parcursul european. Victor Negrescu anunță noi proiecte comune și sprijin pentru limba română # Cotidianul
Consolidarea cooperării proiecte comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în Republica Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi. Oficialul european a subliniat ritmul accelerat al Chișinăului în procesul de aderare la UE. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Republica Moldova, în top 5 mondial la securitate cibernetică: performanță majoră, dar cu restanțe la digitalizare # Cotidianul
Republica Moldova urcă în elita globală a securității cibernetice, ocupând locul cinci în clasamentul National Cyber Security Index. Deși rezultatul confirmă progrese importante în protecția digitală, nivelul general de digitalizare al țării rămâne în urmă, evidențiind un decalaj semnificativ. Republica Moldova se clasează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit National …
14:00
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: sute de drone și zeci de rachete lansate într-o singură noapte # Cotidianul
Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind facilități esențiale de producere și distribuție a energiei electrice. Anunțul a fost făcut sâmbătă, de ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal, citat de Reuters. „Criminalii ruși au efectuat încă un atac masiv asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei. Atacul continuă. Energeticienii …
13:40
Activitatea s-a normalizat pe Aeroportul Internațional Chișinău: zborurile se desfășoară în siguranță, în pofida condițiilor de iarnă # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău funcționează fără perturbări, iar toate operațiunile aeriene se desfășoară în regim normal, în condiții de siguranță. Anunțul a fost făcut de administrația aeroportuară. Activitatea pe aeroport decurge în parametri optimi, pista de aterizare-decolare, căile de rulare și platforma de staționare a aeronavelor fiind pe deplin funcționale. Reprezentanții aeroportului precizează …
12:40
VIDEO | Instruiri în Bosnia pentru provocarea dezordinilor în Republica Moldova: trei persoane condamnate la ani grei de închisoare # Cotidianul
O schemă de pregătire a unor acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din Republica Moldova s-a soldat cu condamnări la închisoare. Un bărbat și două femei au primit pedepse de patru și cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au …
12:00
Într-un context marcat de discuții tot mai frecvente despre identitate, istorie și viitor geopolitic, președintelui Parlamentului, Igor Grosu a vorbit deschis despre ipoteza unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, evocând ideea unei aspirații istorice, dar și realitatea pragmatică a parcursului european. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi ”, de …
10:50
O dronă de model „Gerbera”, fără încărcătură explozivă, a fost identificată de polițiști în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia. Obiectul a fost examinat de specialiștii tehnico-explozivi, iar autoritățile au intervenit pentru securizarea zonei și prevenirea oricărui pericol. În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, …
6 februarie 2026
20:50
Prezența monumentelor sovietice în spațiul public al Republicii Moldova nu reprezintă o simplă chestiune de patrimoniu sau estetică urbană, ci o problemă profund politică, morală și identitară. Această controversă vizează amenajarea spațiului urban și reflectă divergențele de interpretare axiologică între diferite segmente ale populației. Dezbaterea privind păstrarea sau demontarea monumentelor arată, în esență, dificultatea societății …
19:50
„Comanda trupelor este paralizată”. Panică în armata rusă după problemele Starlink. Propagandistul Soloviov cere detonarea unor arme nucleare în spațiu pentru a distruge sateliții lui Musk # Cotidianul
Armata rusă se confruntă cu dificultăți majore de coordonare în Ucraina după ce compania SpaceX a intensificat măsurile împotriva utilizării neautorizate a sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Presa internațională scrie că decizia ar avea efecte directe asupra controlului dronelor și asupra legăturilor dintre unități. După aproape trei ani în care accesul Rusiei la tehnologie …
19:20
Peste 2.500 de locuințe rămân în continuare fără electricitate din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren # Cotidianul
Condițiile meteorologice dificile din perioada 4–8 februarie 2026 au provocat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova, lăsând mii de consumatori fără curent. Potrivit operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”, în intervalul 12:00–18:00 din 6 februarie, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii …
18:50
Dronă depistată în raionul Drochia. Zona a fost securizată, iar geniștii urmează să examineze obiectul # Cotidianul
Poliția din Drochia a fost sesizată după ce o dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. Potrivit autorităților, perimetrul a fost securizat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul pentru a stabili natura acestuia și eventualele riscuri. Oamenii legii le reamintesc cetățenilor să evite apropierea de astfel …
18:40
VIDEO | Anatol Șalaru: Moldovenismul promovat de idioții utili ajută Moscova să controleze Republica Moldova. Reunificarea poate deveni o necesitate pentru România, Republica Moldova și UE # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că dezbaterea identitară din Republica Moldova este folosită ca instrument geopolitic, iar menținerea „moldovenismului” servește intereselor Moscovei de a păstra controlul asupra regiunii. Într-un podcast realizat de Defense România, moderat de Tudor Curtifan, Șalaru a vorbit despre relația dintre identitate, securitate și viitorul Republicii Moldova, inclusiv despre scenariul …
17:20
UE strânge lațul asupra economiei Rusiei: al 20-lea pachet de sancțiuni blochează transportul maritim al petrolului și vizează 20 de bănci. Veniturile fiscale ale Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% în 2025 # Cotidianul
Comisia Europeană a prezentat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să crească presiunea economică asupra Kremlinului și să limiteze capacitatea Moscovei de a continua războiul din Ucraina. Noile restricții vizează în principal sectorul energetic, sistemul financiar și schimburile comerciale. Potrivit executivului european, sancțiunile sunt concepute pentru a reduce veniturile Rusiei din petrol …
16:50
VIDEO | Investigație WatchDog: Legătura din umbră dintre Ceban și rețeaua FSB. Rolul lui Nigeat Askerov în câmpul de influență rusă # Cotidianul
O figură discretă, trecută mult timp neobservată în anturajul politic de la Chișinău, apare în centrul unei investigații Watchdog, care conturează posibile conexiuni între administrația locală, cercuri politice moldovenești și structuri asociate serviciilor speciale ruse. În prim-plan este personajul Nigeat Askerov, asistentul lui Ivan Ceban, fiind descris drept intermediar între influența rusă și actori politici …
16:10
Condițiile meteo afectează traficul aerian: Aeroportul Chișinău anunță posibile întârzieri # Cotidianul
Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, unele zboruri pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. Potrivit comunicatului, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță. Procedura de degivrare este obligatorie …
15:10
Maia Sandu: Reforma administrativă nu vizează autonomia găgăuză. Alegerile trebuie să fie libere, nu cumpărate # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că reforma administrației publice locale (APL) nu poate viza autonomia găgăuză, cu excepția cazurilor în care anumite localități rurale mici decid, de comun acord, să se amalgameze. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul TV8. Șefa statului a subliniat că autonomia Găgăuziei nu …
15:10
VIDEO | Eugen Osmochescu: Economia Republicii Moldova crește moderat, iar investițiile accelerează. Guvernul pregătește un amplu program de debirocratizare # Cotidianul
Economia Republicii Moldova a continuat să crească în 2025, în pofida incertitudinilor regionale, susținută de majorarea investițiilor, a producției industriale și a numărului de locuri de muncă. Autoritățile anunță pentru 2026 un program amplu de reducere a birocrației și de modernizare a mediului de afaceri, menit să apropie economia națională de standardele Uniunii Europene și …
14:10
VIDEO | Republica Moldova și Lituania își consolidează parteneriatul: zboruri directe Chișinău-Vilnius și cooperare extinsă în securitate # Cotidianul
Republica Moldova și Lituania își consolidează relațiile bilaterale prin lansarea zborurilor directe Chișinău-Vilnius, începând cu 1 aprilie 2026, și prin extinderea cooperării în domeniile securității, apărării și economiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și omologul său lituanian, Kestutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. „Sunt bucuros să spun că, …
12:40
Blocarea Starlink, o lovitură pentru armata rusă? Tehnologia „neprietenoasă” de care depinde pe front # Cotidianul
Mai mulți Z-bloggeri ruși au anunțat că, pe front, ar fi fost dezactivate în masă terminalele de comunicații prin satelit Starlink utilizate de armata rusă. Dispozitivele, obținute în mare parte prin contrabandă, reprezentau un element neoficial, dar esențial, al sistemului de comunicații și comandă pentru numeroase unități ale Forțelor Armate ale Federației Ruse, scrie publicația …
12:20
VIDEO | Maia Sandu: „Angajamentul nostru rămâne aderarea până în 2030”. Negocierile UE, blocate de veto-ul Ungariei # Cotidianul
Republica Moldova își menține obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în 2030, în pofida blocajului politic care întârzie deschiderea oficială a negocierilor. Președinta Maia Sandu a declarat că autoritățile continuă reformele necesare, chiar dacă procesul este temporar frânat de opoziția Ungariei față de avansarea Ucrainei în negocierile de aderare. Declarațiile au fost făcute în …
12:00
Un oficial militar rus de rang înalt, general-locotenentul Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major al Forțelor Armate ale Federației Ruse (fostul GRU), a fost rănit într-un atac armat produs la Moscova. Potrivit Comitetului de Investigații al Federației Ruse, un individ necunoscut a deschis focul asupra oficialului militar într-un bloc …
11:40
Mihai Isac, despre anularea alegerilor din România și raportul SUA: Decizia a venit pe fundalul presiunilor hibride și al erorilor politice # Cotidianul
Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a atras atenția partenerilor internaționali și a fost menționată într-un raport american privind respectarea standardelor democratice. Documentul invocă îngrijorări legate de transparența procesului electoral și de impactul deciziei asupra încrederii publice, în timp ce autoritățile române susțin că măsura a fost legală și necesară pentru protejarea democrației. …
11:10
Dosarul „Kuliok”: Vladimir Cebotari, audiat ca martor, susține că în sacoșa neagră erau sute de mii de dolari sau euro # Cotidianul
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, scrie TV8. Potrivit lui Cebotari, în kuliok …
11:00
VIDEO | Maia Sandu: Evadările inculpaților și justiția „necurățată” rămân vulnerabilități majore ale statului # Cotidianul
Fuga persoanelor cercetate penal înainte de pronunțarea unor sentințe definitive și ritmul lent al reformei justiției continuă să ridice semne de întrebare asupra funcționării sistemului judiciar din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că autoritățile caută soluții pentru a preveni aceste situații, însă responsabilitatea aplicării lor revine, în mare parte, procurorilor și judecătorilor. Șefa statului …
11:00
Maia Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: Oamenii care își sacrifică viața merită cel mai mult # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu se vede câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, deși a fost propusă pentru nominalizare de un deputat din Parlamentul Norvegiei. Șefa statului susține că adevărații oameni care merită această distincție sunt cei care își riscă și își sacrifică viața pentru pace. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de …
10:30
Aproximativ 10 mii de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii” # Cotidianul
Aproape 10 mii de consumatori, majoritatea din nordul țării, au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Sistemul electroenergetic național funcționează în regim planificat, fără deranjamente majore în rețeaua de transport, în pofida condițiilor meteo dificile din ultimele ore. Potrivit Ministerului Energiei, la ora 06:00, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat avarii în rețeaua …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.