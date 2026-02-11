video | Zeci de persoane, inclusiv preoți, au intrat forțat în biserica din Dereneu. Șase rețineri

11:10

Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters, potrivit News.ro. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară