Trei acorduri semnate la Kyiv
Noi.md, 10 februarie 2026 19:00
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu.Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor.Acordul privind cooperarea în procesul de repatriere a copiilor neînsoțiți stabilește mecanisme
Primăria Chișinău te invită să participi la Jocul de simulare „Agribusiness”, dedicat dezvoltării competențelor-cheie pentru viață, muncă și antreprenoriat, alături de formatoarea Olga Novojen.Evenimentul va avea loc sîmbătă, 14 februarie, la ora 10:00, în incinta Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților, str. Matei Basarab, 14, notează Noi.md.{{862757}}Participă la o activi
Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui membru permanent și a unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.Cerințe față de candidați-profesori titulari în materie de drept: experiență pedagogică de cel puțin 3 ani; reputație ireproșabilă; lipsa antecedentelor penale.{{863324}}Candidații vor depune personal
Ross „the Boss” Friedman, cofondator al The Dictators și Manowar, a anunțat că suferă de o boală # Noi.md
Chitaristul Ross „the Boss” Friedman, în vîrstă de 72 de ani, celebru în lumea muzicii rock pentru că este cofondator al trupelor The Dictators şi Manowar, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută şi drept maladia lui Lou Gehrig, transmite marţi publicaţia Rolling Stone. Ross „the Boss” Friedman a dezvăluit diagnosticul primit luni, 9 februarie.„Este greu de ştiut
În ianuarie 2026, inflația lunară în Moldova a fost de 0,9%, iar cea anuală (în ultimele 12 luni) – de 4,8%.Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în special creșterea prețurilor medii de consum în ianuarie 2026, comparativ cu decembrie 2025, care a fost de 0,9%, a fost determinată de creșterea prețurilor medii la produsele alimentare cu aproximativ 1,6%, la produsele neal
În cadrul vizitei oficiale la Kyiv a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind angajarea la o muncă remunerată a membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.Documentul a fost semnat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al
În orașul Ungheni, după zeci de ani de la construcție, strada Burebista din cartierul Dănuțeni va intra în reparații.Astăzi, 10 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză cu SA „Drumuri-Strășeni”, care va desffășura lucrările de reconstrucție a străzii respective și a unui sector din strada Ion Neculce (tronsonul cuprins între str. Burebista și Ștefan cel Mare).{{863421}}Reabilitare
Un nou deputat va avea Fracțiunea parlamentară Acțiune și Solidaritate (PAS). Tatiana Rotari ar urma să preia mandatul de deputat după plecarea Anastasiei Nichita.Comisia Electroală Centrală va propune Curții Constituționale validarea mandatului, transmite moldpres.Comisia Electorală Centrală a constatat, în ședința de astăzi, vacanța mandatului deținut de Anastasia Nichita, care și-a anun
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii și oaspeții orașului despre deschiderea expoziției itinerante „Repertoriu siturilor arheologice din nordul Republicii Moldova”.Expoziția poate fi vizitată, începînd cu 10 februarie pînă la 31 martie 2026, la Muzeul de Istorie și Etnografie.{{863453}}Expoziția este organizată de Muzeul de Istorie și Etnografie, în colaborare cu Agenția Națio
Facturile la gazele naturale nu sînt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.„Facturile nu sînt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că consumul în această perioadă a fost mai mare! Mult mai mare decît consumul din aceeași perio
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au găsit, în cadrul controlului vamal al bagajelor pasagerilor de pe ruta Istanbul-Chișinău, bijuterii din metale și pietre prețioase, nedeclarate autorității vamale.Pasagerul, un cetățean al Republicii Africa de Sud, în vîrstă de 34 de ani, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”, notează Noi.md.Totuși, în urma verificărilo
Deasupra regiunilor centrale ale Japoniei a zburat o minge de foc foarte strălucitoare, iar numeroși martori oculari au reușit să filmeze acest eveniment.Potrivit Oxu.Az, informația despre acest eveniment s-a răspîndit rapid pe rețelele sociale japoneze, devenind unul dintre cele mai discutate subiecte.{{862997}}Fenomenul a fost observat în seara zilei de 9 februarie pe o suprafață extinsă
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează pasagerii despre regulile de achitare # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează pasagerii și vizitatorii despre regulile de achitare aplicabile în spațiile comerciale din incinta aeroportului, pentru o informare corectă și evitarea eventualelor confuzii.Potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova, persoanele rezidente au obligația de a desfășura plățile către vînzători rezidenți exclusiv în moneda națion
Casa Națională de Asigurări Sociale: Accesul la unele servicii va fi temporar restricționat # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Astfel, CNAS informează că pe 11 februarie 2026, începînd cu ora 10:00 pînă la ora 15:00, sînt planificate, în colaborare cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, lucrări de mentenanță a următoarelor servicii prestate: ,,Contul personal de asigurări sociale (Acce
Comitetul Olimpic Internațional (COI) a înlocuit suprafața podiumului la Jocurile Olimpice după plîngerea patinatorilor japonezi.Despre acest lucru a informat jurnaliștii directorul de comunicare al comitetului organizatoric al Jocurilor, Luca Cassassa.{{863064}}Anterior, echipa Japoniei a depus o plîngere cu privire la suprafața care acoperea podiumul la ceremonia de premiere a cîștigător
Munteanu, în întrevedere cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: subiectele discutate # Noi.md
În cadrul vizitei sale oficiale la Kyiv, Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, Prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Oficialii au remarcat buna cooperare moldo-ucraineană și au discutat despre implementarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În acest context, părțile au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a P
Pentru a ajunge la Kiev, pare că premierul Alexandru Munteanu și delegația sa au plecat tocmai în Polonia, pentru a se urca în același tren cu care au călătorit anterior lideri precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi.{{864127}}Alegerea a stîrnit critici pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori se întreabă nedumeriți de ce nu s-a folosit trenul București–Kiev, care trece prin Mo
A fost anunțată prognoza hidrologică pentru perioada 10.02.2026, ora 08:00 - 11.02.2026, ora 08:00, notează Noi.md.În rîul Nistru, va avea loc variația nivelului apei cu aproximativ 10-20 cm.{{863671}}În rîul Prut, din cauza formațiunilor de gheață, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm.Avînd în vedere prognoza meteorologică ce indică menținerea temperaturilor scăzute ale aerului,
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își reconfirmă angajamentul ferm față de protejarea și consolidarea sănătății salariaților, prin facilitarea accesului la tratamente balneosanatoriale și servicii medicale de calitate, accesibile pentru membrii de sindicat, notează Noi.md.Pe parcursul anului 2025, 1516 persoane și-au fortificat sănătatea în baza biletelor de tratament, d
Ziua Siguranței pe Internet: Ministerul Educației îndeamnă instituțiile de învățămînt să se implice în activități # Noi.md
În Republica Moldova este sărbătorită Ziua Siguranței pe Internet, care se organizează anual cu participarea comunității internaționale.Cu acest prilej, Ministerul Educației și Cercetării reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea competențelor de siguranță online ale elevilor, cadrelor didactice și părinților, și de a consolida cultura folosirii responsabile a tehnologiilor digitale și a
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă următoarele clarificări pentru o corectă informare a consumatorilor.Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul reglementat. Astfel,
La data de 9 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unei foste angajate a Postului vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară, pentru săvîrșirea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă.Instanța a recunoscut-o vinovată de comiterea a două episoade de trafic de influență și a două episoade de corupere activ
O delegație a Primăriei Chișinău participă, în perioada 10–13 februarie, la una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din Italia „BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO”. {{863831}} Delegația „Visit Chișinău” participă în cadrul standului Republicii Moldova, alături de alți reprezentanți ai sectorului turistic național, promovînd oferta turistică a țării și opo
Mii de cazuri de infecții respiratorii și sute de gripă sezonieră, înregistrate într-o săptămînă # Noi.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național, noteazxă Noi.md.În perioada 2 – 8 februarie 2026, au fost înregistrate 4967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 13% față
În regiunea transnistreană, starea de urgență în economie a fost prelungită cu încă 30 de zile, pînă pe 17 martie 2026.Decretul corespunzător al liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat astăzi de Consiliul Suprem al Transnistriei în cadrul unei ședințe extraordinare.După cum se menționează, decizia a fost luată în legătură cu situația de urgență în economie care pers
În baza informației parvenite de la autoritățile competente ale Bulgariei, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier cu privire la restricțiile temporare de circulație a vehiculelor, în perioada sărbătorilor oficiale din anul 2026.Restricțiile se referă la anumite sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma, în zilele și orele de vîrf specificate,
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE), desfășurat în perioada 23 ianuarie — 14 februarie curent, la poligonul din Hohenfels, Germania.Exercițiul are drept scop pregătirea contingentelor militare ale statelor participante pentru ulterioara detașare în misiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo
Irina Rimes a dezvăluit pe rețelele de socializare că pregătește lansarea piesei „Petale”, realizată în colaborare cu Delia, care va vedea lumina zilei pe 12 februarie. Proiectul reprezintă prima colaborare dintre cele două artiste.„Doamnelor și domnilor, inevitabilul s-a produs. Am o piesă cu Delia”, a scris Irina Rimes, publicînd un colaj video cu secvențe din timpul filmărilor pentru videoc
La data de 9 februarie, la Abu Dhabi, s-a desfășurat prima rundă de consultări consulare între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite.Delegațiile au fost conduse de Lilian Moraru, șef al Direcției Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Rashid Rahma, șeful Departamentului Servicii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Emiratel
Astăzi, regretatul Nicolae Bulat, istoric moldovean, director al Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca, ar fi împlinit 74 de ani.Născut în 1952 în lunca Nistrului, în satul Cureșnița, a fost pîrcălab, cronicar, străjer al Cetății Soroca. A fost o enciclopedie vie a Sorocii, care făcea naveta pe bicicletă de la Cetate la Muzeu, și invers.{{860439}}Cel mai popular sorocean în viață deve
Un studiu național privind gestionarea riscurilor agricole va fi elaborat la inițiativa MAIA, cu sprijinul Germaniei # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional.Studiul este realiz
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție la situația, în care cetățenii nu pot achita cu cardul la stațiile de alimentare Lukoil, notează Noi.md.Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, și au informat ASP în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncii de către client
Poliția de Frontieră informează că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în țară, au fost contracarate două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali.Cazul a fost înregistrat la pista de pietoni, unde două femei s-au prezentat la control, declar
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, care a fost eliberat din arest preventiv pe 2 februarie, a apărut astăzi la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”.Acesta, fiind prezent astăzi la Judecătoria Buiucani, nu a vrut să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor, transmite Unimedia.{{862910}}Întrebat de jurnaliștii de la ProTV, dacă are în pla
Furt în plină zi: În Chișinău, persoane necunoscute au spart geamul unei mașini și au furat bani # Noi.md
Polițiștii sectorului Botanica au reținut doi cetățeni străini, cu vîrstele de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău.Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi spart geamul mașinii, după care au pătruns în interior și au sustras mijloace bănești în sumă de aproximativ 7.000 de lei, părăsind ulterior locul faptei.{{863927}}În urma măsurilor spe
În săptămîna precedentă, polițiștii de frontieră au identificat șapte cazuri de folosire a documentelor de călătorie cu semne vădite de falsificare, în cadrul controalelor efectuate la trecerea frontierei de stat.Cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova, la următoarele puncte de trecere a frontierei de stat: PTF „AIC” – 3 cazu
În instituțiile de învățămînt superior, au început sesiunile de informare privind accesarea finanțării pentru modernizarea infrastructurii de cercetare, notează Noi.md.Apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare universitară a fost lansat recent de Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Concursul este org
Maestrul dansului sportiv Petru Gozun, fondator și conducător al Formației de Dans Sportiv „Codreanca”, marchează astăzi vîrsta de 75 de ani.Personalitate de referință a sportului și culturii din Republica Moldova, Petru Gozun este Cavaler al Ordinului Republicii, Antrenor Emerit și Artist al Poporului, titluri care reflectă contribuția sa excepțională la dezvoltarea dansului sportiv, notează
Ambasadorul Rusiei în România: „Una e să fii un stat independent, alta e să devii una dintre provinciile României” # Noi.md
În Moldova, ideea unirii cu România nu provoacă un entuziasm deosebit și nu toți politicienii moldoveni sînt atrași de această perspectivă, deoarece una este să fii un stat independent și alta este să devii una dintre provinciile României.Despre acest lucru a declarat ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, într-un interviu acordat TASS.El a menționat că România nu a renunțat nicio
Declarații: Piața imobiliară traversează o perioadă de corecție, impusă și de o reevaluare a prețurilor # Noi.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o corecție determinată, în principal, de scăderea puterii de cumpărare a populației.Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, deși cererea de locuințe rămîne mai mare decît oferta, oamenii nu mai dispun de aceeași putere de cumpărare ca în urmă cu cîțiva ani. Pe de altă parte, piața are nevoie de o transparență
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 10 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 11 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,23 lei/litru (+7 bani), iar al motorinei standard – 20,23 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Aproximativ 160 de metri de gard au fost furați din jurul rezervorului de apă nou construit din satul Bălăurești, raionul Nisporeni, a anunțat primarul localității, Alexandru Ionel. Poliția a deschis o anchetă.Alexandru Ionel a făcut un apel către cetățeni și spune că este greu de crezut că furtul ar fi putut trece neobservat, transmite Unimedia.„O mare atenție, toți locuitorii satului Băl
Republica Moldova continuă să figureze printre statele cu un număr ridicat de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).Potrivit datelor prezentate în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV, cetățenii moldoveni se adresează la CEDO de aproape cinci ori mai des decât media europeană.{{863991}}În ultimii 30 de ani, statul a achitat despăgubiri în valoa
Conferința municipală ANTIDROG: Rolul educației în prevenirea consumului de substanțe interzise # Noi.md
Primăria mun. Chișinău anunță organizarea conferinței municipale ANTIDROG dedicată consolidării eforturilor de prevenire a consumului de substanțe nocive în rîndul copiilor și tinerilor, notează Noi.md.Evenimentul și se desfășoară în cadrul consultărilor publice privind elaborarea Planului municipal ANTIDROG 2026–2027.{{863033}}Conferința are drept obiectiv consolidarea cooperării interins
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # Noi.md
Siguranța financiară este fundamentul pe care se construiește orice vis, iar OTP Bank este aici să susțină acest parcurs pentru fiecare cetățean. Un depozit la termen nu este doar un instrument de economisire, ci o alegere strategică pentru cei care prețuiesc stabilitatea și creșterea constantă.Pentru a răsplăti încrederea clienților, transformăm economisirea într-o oportunitate de a câștiga p
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce se referă la documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În cadrul cauzei penale, un locuitor al rai
SUA intenționează să renunțe la rolul principal în conducerea a două centre de comandă militare NATO, preluînd, în același timp, controlul asupra centrului de comandă al tuturor operațiunilor maritime ale alianței.Despre aceasta a informat agenția Reuters, cu referire la o sursă bine informată.{{863364}}Potrivit publicației, Washingtonul intenționează să transfere Marii Britanii controlul
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo.Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin, pe distanța de 20 km.Aceasta este una dintre cele mai solicitante probe ale biatlonului, care îmbină rezistența fizică cu precizia la tir. Maxim Ma
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kyiv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, notează Noi.md.Șeful Executivului a transmis un mesaj de recunoștință, de solidaritate și
