Vladimir Andronachi, prezent la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”
Noi.md, 10 februarie 2026 14:30
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, care a fost eliberat din arest preventiv pe 2 februarie, a apărut astăzi la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”.Acesta, fiind prezent astăzi la Judecătoria Buiucani, nu a vrut să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor, transmite Unimedia.{{862910}}Întrebat de jurnaliștii de la ProTV, dacă are în pla
• • •
Acum 15 minute
14:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție la situația, în care cetățenii nu pot achita cu cardul la stațiile de alimentare Lukoil, notează Noi.md.Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, și au informat ASP în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncii de către client
14:30
Poliția de Frontieră informează că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în țară, au fost contracarate două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali.Cazul a fost înregistrat la pista de pietoni, unde două femei s-au prezentat la control, declar
14:30
14:30
Furt în plină zi: În Chișinău, persoane necunoscute au spart geamul unei mașini și au furat bani # Noi.md
Polițiștii sectorului Botanica au reținut doi cetățeni străini, cu vîrstele de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău.Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi spart geamul mașinii, după care au pătruns în interior și au sustras mijloace bănești în sumă de aproximativ 7.000 de lei, părăsind ulterior locul faptei.{{863927}}În urma măsurilor spe
Acum o oră
14:00
În săptămîna precedentă, polițiștii de frontieră au identificat șapte cazuri de folosire a documentelor de călătorie cu semne vădite de falsificare, în cadrul controalelor efectuate la trecerea frontierei de stat.Cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova, la următoarele puncte de trecere a frontierei de stat: PTF „AIC” – 3 cazu
14:00
În instituțiile de învățămînt superior, au început sesiunile de informare privind accesarea finanțării pentru modernizarea infrastructurii de cercetare, notează Noi.md.Apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare universitară a fost lansat recent de Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Concursul este org
Acum 2 ore
13:30
Maestrul dansului sportiv Petru Gozun, fondator și conducător al Formației de Dans Sportiv „Codreanca”, marchează astăzi vîrsta de 75 de ani.Personalitate de referință a sportului și culturii din Republica Moldova, Petru Gozun este Cavaler al Ordinului Republicii, Antrenor Emerit și Artist al Poporului, titluri care reflectă contribuția sa excepțională la dezvoltarea dansului sportiv, notează
13:30
Ambasadorul Rusiei în România: „Una e să fii un stat independent, alta e să devii una dintre provinciile României” # Noi.md
În Moldova, ideea unirii cu România nu provoacă un entuziasm deosebit și nu toți politicienii moldoveni sînt atrași de această perspectivă, deoarece una este să fii un stat independent și alta este să devii una dintre provinciile României.Despre acest lucru a declarat ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, într-un interviu acordat TASS.El a menționat că România nu a renunțat nicio
13:30
Declarații: Piața imobiliară traversează o perioadă de corecție, impusă și de o reevaluare a prețurilor # Noi.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o corecție determinată, în principal, de scăderea puterii de cumpărare a populației.Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, deși cererea de locuințe rămîne mai mare decît oferta, oamenii nu mai dispun de aceeași putere de cumpărare ca în urmă cu cîțiva ani. Pe de altă parte, piața are nevoie de o transparență
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 10 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 11 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,23 lei/litru (+7 bani), iar al motorinei standard – 20,23 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
13:00
Aproximativ 160 de metri de gard au fost furați din jurul rezervorului de apă nou construit din satul Bălăurești, raionul Nisporeni, a anunțat primarul localității, Alexandru Ionel. Poliția a deschis o anchetă.Alexandru Ionel a făcut un apel către cetățeni și spune că este greu de crezut că furtul ar fi putut trece neobservat, transmite Unimedia.„O mare atenție, toți locuitorii satului Băl
13:00
Republica Moldova continuă să figureze printre statele cu un număr ridicat de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).Potrivit datelor prezentate în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV, cetățenii moldoveni se adresează la CEDO de aproape cinci ori mai des decât media europeană.{{863991}}În ultimii 30 de ani, statul a achitat despăgubiri în valoa
Acum 4 ore
12:30
Conferința municipală ANTIDROG: Rolul educației în prevenirea consumului de substanțe interzise # Noi.md
Primăria mun. Chișinău anunță organizarea conferinței municipale ANTIDROG dedicată consolidării eforturilor de prevenire a consumului de substanțe nocive în rîndul copiilor și tinerilor, notează Noi.md.Evenimentul și se desfășoară în cadrul consultărilor publice privind elaborarea Planului municipal ANTIDROG 2026–2027.{{863033}}Conferința are drept obiectiv consolidarea cooperării interins
12:30
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # Noi.md
Siguranța financiară este fundamentul pe care se construiește orice vis, iar OTP Bank este aici să susțină acest parcurs pentru fiecare cetățean. Un depozit la termen nu este doar un instrument de economisire, ci o alegere strategică pentru cei care prețuiesc stabilitatea și creșterea constantă.Pentru a răsplăti încrederea clienților, transformăm economisirea într-o oportunitate de a câștiga p
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce se referă la documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În cadrul cauzei penale, un locuitor al rai
12:00
SUA intenționează să renunțe la rolul principal în conducerea a două centre de comandă militare NATO, preluînd, în același timp, controlul asupra centrului de comandă al tuturor operațiunilor maritime ale alianței.Despre aceasta a informat agenția Reuters, cu referire la o sursă bine informată.{{863364}}Potrivit publicației, Washingtonul intenționează să transfere Marii Britanii controlul
12:00
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo.Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin, pe distanța de 20 km.Aceasta este una dintre cele mai solicitante probe ale biatlonului, care îmbină rezistența fizică cu precizia la tir. Maxim Ma
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kyiv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, notează Noi.md.Șeful Executivului a transmis un mesaj de recunoștință, de solidaritate și
11:30
Peste 1.300 de primării din România intră astăzi în grevă de avertisment, timp de două ore, pe fondul nemulțumirilor față de reforma administrației publice promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, scrie presa de peste Prut.Greva se desfășoară între orele 10:00 și 12:00 și vizează proiectul de reformă a administrației locale și centrale. Protestul este organizat de Sindicatul Salariaților
11:00
În fiecare zi, la ore fixe, un tren vechi de peste patru decenii leagă Chișinăul de Ungheni. Pentru zeci de oameni, această garnitură nu este doar un mijloc de transport, ci singura șansă de a ajunge la muncă.Ultimul tren de călători din Republica Moldova pornește în fiecare dimineață la ora 03:57 din gara Ungheni și ajunge la Chișinău la ora 07:00. Seara, pornește la 18:13 și ajunge la punctu
11:00
În aceste zile, ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) se află în teren și oferă consultații persoanelor strămutate din Ucraina cu privire la prelungirea protecției temporare.Pe parcursul acestei săptămîni, în cadrul Centrului de Servicii Comunitare din Cahul, reprezentanții IGM, în cooperare cu partenerii de la Centrul de Drept al Avocaților, au organizat o sesiune de informar
Acum 6 ore
10:30
Ceban nu va permite ca locuitorii din Chișinău să plătească impozite mai mari pentru imobile # Noi.md
Primarul General, Ion Ceban, nu va admite ca locuitorii municipiului Chișinău să plătească mai mult pentru impozitele la apartamentele și casele în care locuiesc, după ce guvernarea PAS vrea să pună o nouă povară enormă de cheltuieli pe umerii cetățenilor, în urma evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare.Potrivit edilului, așa-numita evaluare și reevaluare cadastrală, inițiat
10:30
100 de zile plus „cîteva luni”... În scurt timp, guvernul Munteanu va fi înlocuit cu Spînu și Gavrilița? # Noi.md
În ajunul numirii sale, candidatul la funcția de prim-ministru a declarat în direct, că nu este dispus să conducă guvernul pe parcursul celor patru ani de mandat și că intenționează să „își îndeplinească misiunea mai rapid”, deoarece „reiese din logica afacerilor”. Totuși, în primele 100 de zile guvernul lui Alexandru Munteanu, care a fost angajat pentru a „stimula economia” și a „obține rezultate
10:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sînt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție.Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă.{{862514}}Potrivit probelor administrate, în perioada lunii octombrie 2024
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reacționează ferm la informațiile false apărute în spațiul public privind presupusa incapacitate a laboratoarelor din Republica Moldova de a testa reziduurile de metronidazol din carnea de pasăre.Autoritatea califică aceste afirmații drept nefondate, manipulatorii și periculoase, deoarece pot induce panică în rîndul consumatorilor și pot su
10:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 02–06 februarie 2026, încasările la Bugetul public național administrate de instituție au constituit aproximativ 1,3 miliarde de lei, potrivit datelor operative.Autoritatea fiscală precizează că una dintre prioritățile sale rămîne promovarea conformării voluntare a contribuabililor, iar în acest sens a fost utilizat inclusiv instrumentul vi
10:30
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să se prezinte pe 12 februarie în fața instanței pentru a-și depune declarațiile în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”.Termenul inițial, stabilit pentru 10 februarie, a fost amînat la solicitarea apărării, care invocă necesitatea unui timp suplimentar pentru pregătire. Procurorii susțin însă că este vorba despre o nouă tentativă de ter
10:00
În orașul american Gainesville, statul Georgia, o aeronavă ușoară a efectuat o aterizare dură chiar pe o autostradă aglomerată din orașul Gainesville.Pilotul avionului Beechcraft Hawker G-36 a semnalat o defecțiune a motorului la scurt timp după decolare și, neavînd posibilitatea de a se întoarce la aeroport, a decis să aterizeze pe autostrada Browns Bridge.{{863278}}În timpul aterizării,
10:00
Dacă în orașele mari, inclusiv în capitală, piața este suprasaturată de farmacii, acestea lipsesc cu desăvîrșire în sute de localități rurale.Începînd cu anul 2024, statul oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în satele care nu au acces la asemenea servicii. Totuși, procesul întîmpină unele provocări, inclusiv de a identifica un sediu pentru activitate. În consecință
09:30
Vinificatorii critică dur declarațiile deputatului fracțiunii „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și îi cer acestuia scuze publice.Reacția vine după ce, pe 5 februarie, Sergiu Stefanco a declarat de la tribuna Parlamentului că vinificatorii, în special cei mari, primesc prea multe compensații de la stat și că, anterior, ar fi importat vin spaniol, pe care ulterior l-ar fi îmbuteliat și vîndut
09:30
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au înregistrat un flux total de 39.376 de persoane și 9.181 de mijloace de transport, informează Poliția de Frontieră.Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 12.907 traversări de persoane; PTF Leușeni – 5.333 traversări;PTF Sculeni – 4.820 traversări;
09:00
Piața imobiliară se reconfigurează: interes în creștere la Cimișlia și Bălți, scădere accentuată în Chișinău # Noi.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o etapă de schimbare, marcată de un declin semnificativ al tranzacțiilor în capitală și de o cerere în creștere în orașe precum Cimișlia și Bălți. Tendința este confirmată atît de agenții imobiliari, cît și de datele oficiale ale Agenției Servicii Publice.În timp ce Chișinău se confruntă cu o reducere puternică a vînzărilor, cauzată de scădere
09:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi o vizită oficială la Kyiv, Ucraina, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională. Șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra
09:00
Medaliile de la Milano–Cortina 2026, sub investigație după ce mai mulți sportivi au semnalat defecte # Noi.md
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 anunță că acordă „atenție maximă” cauzelor care au dus la deteriorarea unor medalii olimpice, după ce mai mulți sportivi au reclamat probleme apărute la scurt timp după ceremonii, relatează BBC.Două sportive americane medaliate cu aur, Breezy Johnson și Alysa Liu, au semnalat că panglica s-a desprins de medalie. Johnson, campioană l
Acum 8 ore
08:30
Fostul purtător de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă, a explicat de ce nu a ajuns să-și continue cariera diplomatică în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia, în pofida experienței sale și a așteptărilor din spațiul public. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast realizat de Lorena Bogza.Daniel Vodă a confirmat că au existat speculații privind o eventuală numire a s
08:30
Crima de la Frumușica: fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu # Noi.md
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, cercetat într-un dosar de omor comis acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru presă de surse apropiate anchetei. Anterior, acesta a declarat că nu își recunoaște vina.Cazul a devenit public în august 2024, cînd edilul, care a candidat la alegerile locale din partea Partidul Acțiune și Soli
08:00
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în spațiul digital și a anunțat inițierea unui dialog național pe această temă.Șefa statului a atras atenția că generațiile tinere cresc într-un mediu profund diferit față de cel al părinților lor, în care interacțiunile reale sînt tot mai mult înlocuite de viața onlin
07:30
Astăzi, în Moldova cerul va fi predominant senin, fără precipitații.Pe drumuri se va semnala ghețuș, izolat polei slab — șoferii trebuie să fie deosebit de atenți. Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... 0°C.În centru se așteaptă 0...-2°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -7... -5°C.
07:30
O descoperire alarmantă a mobilizat luni seară, 9 februarie curent, autoritățile în stațiunea Mamaia din Constanța.Resturi provenind de la o dronă au fost găsite pe o porțiune de plajă, în dreptul unui hotel, zona fiind imediat securizată de forțele de ordine, relatează libertatea.ro.Alarma a fost dată de un trecător, care a observat elementele suspecte pe nisip și a apelat serviciul de ur
07:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a mai crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 10 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0130 lei pentru un euro (+3,1 bani) și 16,9
07:00
Ministerul Mediului a prezentat redacției Noi.md un răspuns oficial privind măsurile concrete întreprinse pentru limitarea răspîndirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA) în efectivele de mistreț, în calitate de administrator al fondului cinegetic național.Potrivit informațiilor oferite, autoritățile au inițiat și aplicat un set de acțiuni legislative și administrative menite să permită in
Acum 12 ore
06:30
Procurorul din Chișinău are astăzi aproximativ 16 adjuncți, în timp ce înainte erau doar doi.Despre acest lucru a relatat fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că, după modificările aduse anterior în cadrul reformei procuraturii, toate
06:30
Alexandr Stoianoglo: „Cei care au servit lui Plahotniuc și au comis abuzuri conduc din nou sistemul” # Noi.md
Astăzi, oamenii care au servit lui Plahotniuc și au comis abuzuri, nu doar că sînt în sistem - îl conduc.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo.El a menționat că vettingul trebuia să curețe sistemul, dar nu a făcut-o. Cadrele statului capturat, în special din Procuratura Anticorupție și PCCOCS, unde au fost persecu
05:30
Insula italiană Capri va interzice, începînd din vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenția italiană ANSA.În cazul grupurilor alcătuite din peste 20 de persoane, ghizii vor trebui, de asemenea, să utilizeze căști fără fir și nu difuzoare, în conformitate cu o nouă reglementare aprobată de consiliul municip
04:30
Caricaturile generate de inteligența artificială au devenit, la începutul anului 2026, unul dintre cele mai populare fenomene de pe rețelele sociale.Mii de utilizatori își transformă identitatea digitală în personaje animate personalizate, realizate pe baza descrierilor și a informațiilor analizate de sisteme avansate de inteligență artificială.Trendul se bazează pe utilizarea unor modele
03:30
Noi cercetări realizate la Universitatea British Columbia arată că o procedură chirurgicală reduce semnificativ incidenţa celui mai letal cancer ginecologic. Strategia, dezvoltată şi aplicată iniţial în Canada, oferă una dintre cele mai solide dovezi de pînă acum că prevenţia chirurgicală poate schimba evoluţia acestui tip de cancer.Strategia chirurgicală reduce riscul canceruluiO stra
02:30
Economia Bulgariei, după prima lună cu euro: inflația încetinește, dar bugetul rămîne sub presiune # Noi.md
Prima lună de la introducerea monedei euro în Bulgaria și de la încheierea perioadei de circulație duală cu leva oferă primele indicii clare privind impactul tranziției asupra economiei.Datele oficiale arată un proces de conversie a numerarului desfășurat conform așteptărilor, dar și apariția unor provocări fiscale care ar putea impune măsuri structurale serioase în anul curent.Pînă la 30
Acum 24 ore
01:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să fie una dintre instituțiile publice cu cel mai înalt nivel de digitalizare a serviciilor destinate mediului de afaceri din Republica Moldova.Concluzia se regăsește în Raportul privind maturitatea digitală și experiența utilizatorului în accesarea serviciilor esențiale pentru mediul de afaceri, prezentat de Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru.
01:00
Cazul cablurilor tăiate la calea ferată din apropierea orașului Bologna, Italia, este investigat în calitate de act terorist.Acest lucru a fost comunicat de agenția ANSA, citînd surse din cadrul organelor de drept italiene. {{863854}}Potrivit acesteia, procuratura din Bologna a primit materiale de la unitatea specială a poliției. Pînă în prezent, persoanele implicate nu au fost identifica
00:30
Seria de evenimente internaționale „Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii” a ajuns în Franța, unde China Media Group (CMG), în colaborare cu Consulatul General al Chinei la Marsilia, a organizat vineri un eveniment special în cel de-al doilea oraș ca mărime al țării, scrie romanian.cgtn.comLa manifestare au participat aproape 1.100 de invitați, printre care personalități din diverse domenii al
