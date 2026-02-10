Alexandr Stoianoglo: „Cei care au servit lui Plahotniuc și au comis abuzuri conduc din nou sistemul”

17:00

Marcela Paladi, cunoscută pentru curajul de care a dat dovadă după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a vorbit despre limitele pe care le impune în privința vieții sale personale.Invitată la un podcast de la Real Media, aceasta a fost întrebată ce relație are cu tatăl copilului său, a cărui identitate nu a făcut-o publică, și dacă acesta și-a vizitat vreodată fiul,