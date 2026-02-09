Lumea urmărește Gala Sărbătorii Primăverii: „Preludiul Galei” CMG, organizat la Marsilia

20:00

Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sînt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori.În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sînt 23 de oameni, deși, potrivit Recensămîntului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrî