Lumea urmărește Gala Sărbătorii Primăverii: „Preludiul Galei” CMG, organizat la Marsilia
Noi.md, 10 februarie 2026 00:30
Seria de evenimente internaționale „Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii” a ajuns în Franța, unde China Media Group (CMG), în colaborare cu Consulatul General al Chinei la Marsilia, a organizat vineri un eveniment special în cel de-al doilea oraș ca mărime al țării, scrie romanian.cgtn.comLa manifestare au participat aproape 1.100 de invitați, printre care personalități din diverse domenii al
• • •
Acum 10 minute
00:30
00:30
Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale pînă la niveluri record în 2027.Experții au declarat pentru The Guardian că este prea devreme pentru a fi siguri, dar că există semnale în evoluția temperaturi
Acum o oră
00:00
China Media Group (CMG) a finalizat, duminică, a patra repetiție generală a Galei Sărbătorii Primăverii, scrie romanian.cgtn.com.Ediția din acest an include o varietate mare de forme artistice, punînd accent pe îmbinarea culturii tradiționale cu arta chineză și internațională. De exemplu, cîntecul „Lichun” (Începutul primăverii) descrie peisajele primăverii, cîntecul „Mama are un cinematograf”
00:00
Republica Moldova ar putea adopta reguli mai stricte privind accesul copiilor la rețelele de socializare, inspirate din modelele aplicate deja în Australia și Franța.Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, care a menționat că un astfel de scenariu este „foarte realist”, însă necesită o amplă dezbatere publică. O decizie finală în acest sens ar putea fi luată la sfîrșitul
00:00
Prim-ministrul ceh Andrej Babis şi-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani.„Sînt de acord”, a declarat miliardarul în vîrstă de 71 de ani într-un video postat pe Facebook duminică., potrivit dpa, preluată de Agerpres „Trebuie să ne protejăm copiii”, a adăugat el. Mai multe ţări europene iau în considerare interzic
Acum 2 ore
23:30
Un bărbat din Massachusetts a dat foc casei sale folosind o torță pentru a topi gheața de pe acoperiș - o tehnică riscantă de îndepărtare a omătului, care a dus la mai multe accidente în timpul iernii.Bărbatul din Milton, Massachusetts, o suburbie a Bostonului, a declarat pentru WCVB-TV că se afla pe o scară și folosea o torță pentru a topi un strat de gheață din colțul din față al casei cînd
23:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a efectuat luni o vizită de documentare la Parcul Național de Inovație Informațională din Beijing, scrie romanian.cgtn.com.Aici a fost informat cu privire la aplicarea și inovarea tehnologiei informației, și despre eforturile de transformare a Beijingului într-un centru de inovație tehnico-științifică la nivel internațional.Liderul chinez a vizitat expoziți
23:00
O turmă de lame a împiedicat un furt la una dintre fermele din comitatul britanic Derbyshire.Incidentul a avut loc în satul South Normanton. La căderea nopții, stăpînii fermei au auzit strigătele lamelor și au hotărît să afle cauza acestui comportament.{{858518}}Alergînd spre locul de unde se auzea gălăgia, proprietarii fermei au descoperit un om înconjurat de animale, relatează Noi.md, cu
Acum 4 ore
22:30
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va beneficia de o finanțare de 112.337 de dolari SUA, oferită prin Programul „Kusanone” al Guvernului Japoniei.Fondurile vor fi folosite pentru reabilitarea capitală a acoperișului instituției și pentru înlocuirea geamurilor din sala de artă, notează Noi.md.{{855650}}Proiectul a fost discutat în cadrul unei vizite la gimnaziu a reprezent
22:00
La Teatrul Chinez din Beijing, a avut loc un spectacol artistic dedicat întîmpinării Anului Nou Chinezesc, organizat în onoarea veteranilor și cadrelor militare pensionate din unitățile armatei staționate în capitală, scrie romanian.cgtn.com.Evenimentul a fost organizat de Comisia Militară Centrală a Chinei. Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, pre
22:00
O locuitoare din capitala Cehiei, Praga, în cadrul amnistiei armelor care are loc în țară în prima jumătate a anului 2026, a adus la secția de poliție din districtul Lgotka o rachetă antitanc funcțională pe care a găsit-o în casa fiului său.Polițiștii au rămai uimiți cînd femeia a scos racheta din geantă.{{863045}}Potrivit cetățenei, ea a găsit muniția cînd făcea curățenie în casa fiului s
21:30
Reacția SUA la declarația lui Zelenski cu privire la „termenul limită” pentru încheierea războiului # Noi.md
SUA nu au menționat niciun „termen limită” pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Washingtonul dorește ca acțiunile militare să înceteze cît mai curînd posibil.Declarația a fost făcută de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, potrivit RBC-Ucraina, citînd The Guardian.Whitaker a reamintit că președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat anterior că SUA intențion
21:30
Serviciile fiscale electronice – exemplu de digitalizare funcțională pentru mediul de afaceri # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să fie una dintre instituțiile publice din Republica Moldova cu cel mai înalt nivel de digitalizare a serviciilor prestate pentru contribuabili, conform Raportului privind maturitatea digitală și experiența utilizatorului în accesarea serviciilor esențiale pentru mediul de afaceri, notează Noi.md.În prezent, colaborarea agenților economici (persoane juri
21:00
Mai multe articole de parfumerie transportate în lipsa actelor, au fost identificate în linia a doua de control vamal, notează Noi.md.Cazul a fost documentat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, după ce, în localitatea Sculeni, r-nul Ungheni, pentru verificări a fost stopată o unitate de transport, la volanul căreia se afla un conațional în vîrstă de 50 de ani.{{862836}}În r
21:00
Ministerul Comerțului din Turcia a aplicat o amendă de peste 1,8 milioane de lire turcești (aproximativ 41.000 de dolari SUA) unui local care a inclus taxa pentru deservire în prețul mîncărurilor.La începutul lunii februarie, în Turcia a intrat în vigoare o hotărîre care interzice restaurantelor, cafenelelor, lokantalelor (cafenele tradiționale turcești) și cofetăriilor să perceapă de la clien
Acum 6 ore
20:30
Purtătorul de cuv înt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian, a declarat luni că Beijingul nu se amestecă niciodată în afacerile interne ale altor state și se opune ferm oricăror declarații sau acțiuni eronate care interferează în treburile interne ale Chinei, afectează interesele sale fundamentale, încalcă dreptul internațional și normele de bază ale relațiilor internaționale sau
20:30
Laboratorul Centrului de Sănătate Baimaclia a fost dotat cu echipament performant, notează Noi.md.Echipamentul a fost achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).{{863567}}Instituția medicală a cumpărat un analizator automat de urină și
20:30
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Medical Meir din Israel au semnat un memorandum de înțelegere # Noi.md
Centrul Medical Meir din Kfar Saba, Statul Israel, parte a rețelei Clalit Health Services, și Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova au semnat un memorandum de înțelegere care stabilește cadrul general de cooperare bilaterală în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate.Documentul a fost semnat la Kfar Saba la data de 9 februarie 2026, de către director
20:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat o sesiune de instruire internă, dedicată consolidării climatului de integritate și profesionalism în cadrul instituției.Subiectele principale s-au referit la managementul informațiilor confidențiale și respectarea riguroasă a Codului de conduită al funcționarului public, notează Noi.md.{{863578}}Scopul instruirii este actual
20:00
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sînt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori.În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sînt 23 de oameni, deși, potrivit Recensămîntului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrî
20:00
Elon Musk a declarat duminică că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani.„Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începînd cu aproximativ 5-7 ani, dar prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației, iar Luna este o opțiu
19:30
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”.Proiectul are drept obiectiv sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, unul dintre cele mai importante obiective turistice naturale din Regiunea de Dezvoltare Centru, p
19:30
"Întîlnirea cu Absolvenții": Revenirea în școală după zeci de ani de la absolvire # Noi.md
În instituțiile de învățămînt din întreaga țară, a fost organizată tradiționala "Întîlnire cu Absolvenții". Profesorii s-au bucurat să-și revadă elevii de altădată, i-au privit cu mîndrie și au depănat amintiri din copilărie, lăudîndu-i pentru drumul parcurs de atunci.În bănci au revenit și absolvenții promoției 1976. Acum 50 de ani, susțineau examenele de final și porneau în viață, fără să șt
19:00
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani Khayat.Cu acest prilej, diplomatul saudit a fost decorat cu medalia „Meritul diplomatic” de clasa a II-a.În cadrul discuției, Mihai Popșoi a mulțumit ambasadorului pentru contribuț
19:00
Ministerul Educației lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal” # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”, care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică. {{863804}} În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori p
19:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a rămas pe deplin operațional în pofida intemperiilor severe din ultimele zile, cuzate de ninsori abundente, precipitații mixte și temperaturi negative, asigurând desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță.Potrivit administrației aeroportului, toate cursele aeriene au fost operate fără incidente, iar pasagerii și-au putut continua c
Acum 8 ore
18:30
Municipalitatea va interveni pentru repararea sectoarelor de drum pe care au apărut gropi în urma condițiilor meteo din ultima perioadă, însă lucrările vor începe atunci cînd vremea va permite, a anunțat primarul Ion Ceban în ședința Primăriei din 9 februarie.{{862713}}Edilul a dat asigurări că Primăria dispune de resursele necesare pentru a face față situației și a transmis un mesaj celor car
18:30
Rusia este pregătită să normalizeze relațiile cu Moldova în cazul în care Chișinăul va face pași în această direcție, nu este interesată de o escaladare a conflictului și îndeamnă conducerea republicii să se abțină de la urmarea căii distructive aleasă de Ucraina.Despre acest lucru a declarat Oleg Ozerov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Moldova, într-un intervi
18:00
O intervenție rapidă și profesionistă a echipei specializate de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) Bălți a făcut diferența între viață și moarte pentru un pacient în vârstă de 62 de ani, aflat într-o stare critică.În dimineața zilei de 31 ianuarie, echipajul SAMU a fost solicitat pentru un caz grav, în care pacientul prezenta o stare clinică ins
18:00
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea din raionul Călărași.Conform informațiilor preliminare, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungînd într-o curbă, a observat o sanie pe care se aflau doi copii și care venea de de pe un drum secundar în pantă.{{863934}}Pentru a preveni producerea unui impact, conducătorul auto
18:00
Iarna, în atmosferă de familie: Grădina Zoologică a explicat de ce animalele nu se grăbesc să iasă afară # Noi.md
Grădina Zoologică din Chișinău a comunicat că, în perioada de frig extrem, chiar și animalele care nu hibernează preferă să rămînă în încăperi calde și să-și petreacă timpul într-o atmosferă liniștită, „de familie”.{{863914}}Potrivit administrației, animalele demonstrează o inteligență înnăscută, care le permite să se adapteze instinctiv la condițiile mediului fără niciun fel de pregătire.
18:00
Președinta Maia Sandu nu vede o problemă în faptul că Statele Unite ale Americii nu au un ambasador în Republica Moldova, deja de un an.„Nu e doar cazul RM, sînt multe țări în care nu este ambasador, pentru că s-a schimbat administrația, cea precedenta a numit o persoană, dar nu a mai ajuns, s-au așteptat alegerile și după au alte probleme”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră
18:00
Valentin Dediu: o pace dezavantajoasă pentru Ucraina ar spori riscurile de securitate ale Moldovei # Noi.md
Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, avertizează că o eventuală pace negociată în termeni dezavantajoși pentru Ucraina ar putea genera riscuri majore pentru securitatea Republicii Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Realitatea te privește, moderată de Valentina Ursu, difuzată de Realitatea TV, ediția din 6 februarie 2026.Potrivit l
18:00
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale.Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerînd că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătoril
18:00
Canada a văzut o ocazie pentru a realiza progrese în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol # Noi.md
Canada are impresia că tocmai acum s-a deschis o fereastră de oportunități și că a sosit momentul care poate fi folosit în mod real pentru a obține progrese în negocierile privind soluționarea conflictului din Transnistria.Despre aceasta a declarat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Moldova, Gavin Bucken, în cadrul unei întîlniri la Tiraspol cu șeful regiunii nerecunoscut
17:30
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență.Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Ju
17:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi desfășurate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi desfășurate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. {{863553}}Pentru luna ianuarie,
17:30
Guvernul Suediei va propune modificări ale regulilor de obținere a cetățeniei, care prevăd o perioadă obligatorie de ședere de 8 ani și stabilirea unui prag minim al salariului.Reprezentanții partidelor de guvernămînt din Suedia au prezentat o serie de cerințe mai stricte pentru obținerea cetățeniei. Se preconizează că noile prevederi vor intra în vigoare la 6 iunie. {{863780}}Guvernul pro
17:30
Consumatorii din capitală vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica.Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cît este în prezent, pînă la 2180 de lei.Cererea urmează a fi examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care va aproba decizia finală, transmite moldpres.Cererea de ajus
17:30
Pasagerii unui zbor de duminică, care efectua cursa Londra–Tel Aviv, au trecut prin momente tensionate după ce la bord a fost semnalată o posibilă amenințare.Potrivit relatărilor din presa maghiară, un cuplu a observat pe unul dintre telefoanele sale un text în limba arabă în care apărea cuvîntul „terorist”, iar informația a stîrnit rapid panică în cabină.Echipajul a informat autoritățile
17:00
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproximativ 100.000 de lei.Precizarea a fost făcută de procurorul Alexandru Cernei, care a menționat că inculpatul este cel care suportă aceste cheltuieli, conform legii, transmite Unimedia.{{862026}}„Am depus o cerere prin care am solicitat să fie anexate acte care confirmă cheltuielile de extr
17:00
Marcela Paladi, cunoscută pentru curajul de care a dat dovadă după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a vorbit despre limitele pe care le impune în privința vieții sale personale.Invitată la un podcast de la Real Media, aceasta a fost întrebată ce relație are cu tatăl copilului său, a cărui identitate nu a făcut-o publică, și dacă acesta și-a vizitat vreodată fiul,
17:00
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Ce se poate face pentru a evita blackout-urile și consecințele acestora? A cumpăra mai multe generatoare electrice A reveni la achiziționarea de energie electrică de la CHE Moldovenească Nu se poate face nimic A face stocuri de tot ce este necesar de sine stătător
17:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat, care își încheie mandatul.Șeful Executivului și-a exprimat recunoștința pentru contribuția diplomatului în dezvoltarea relațiilor moldo-saudite și i-a urat succes în continuarea activității. La rîndul său, ambasadorul
17:00
Lua bani de la agenții economici pentru a le facilita procedurile vamale: Fostă șefă de la vamă, condamnată # Noi.md
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență.Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Ju
Acum 12 ore
16:30
Poleiul a mutat școala online, iar mesele ajung acasă: Cîți elevi primesc pachete alimentare # Noi.md
Peste 85.000 de elevi din municipiul Chișinău beneficiază de pachete alimentare, după ce, în contextul condițiilor meteo dificile și al poleiului din săptămîna trecută, lecțiile au fost desfășurate în regim online.Anunțul a fost făcut de șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, care a precizat că distribuirea pachetelor are loc pe parcursul mai multor z
16:30
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a acceptat invitația de a participa la prima ședință a Consiliului Păcii pentru Gaza, care va avea loc sub președinția președintelui SUA, Donald Trump, la Washington, pe 19 februarie.Despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvînt al președintelui, Prasetyo Hadi.{{863438}}„Președintele Indoneziei este invitat în Statele Unite pe 19 februarie pen
16:00
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a valorilor mobiliare de stat (VMS), care va avea loc în perioada 9–18 februarie 2026, prin intermediul platformei eVMS.md.Persoanele fizice pot investi economiile într-un instrument financiar sigur, transparent și ușor accesibil, procesul fiind realizat integral online.{{850840}}În cadrul acestei runde sînt disponibile obl
16:00
Conform raportului ACI Europe - Air Traffic Report 2025, traficul de pasageri pe rețeaua aeroportuară europeană a înregistrat o creștere de +4,4 % față de anul precedent, marcînd revenirea la un ritm de dezvoltare normalizat după perioada de recuperare post-pandemică.În Europa, dinamica traficului a fost susținută, în special, de Europa Centrală și de Est, unde mai multe state au depășit media
16:00
În weekendul recent încheiat, polițiștii au constatat peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară.Potrivit datelor furnizate de Poliție, 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind surprinși sub influența alcoolului. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză, documentată în cazu
