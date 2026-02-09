„Trebuie să ai sprijin politic din partea președintelui țării, a ministrului de Externe”. Daniel Vodă dezvăluie de ce nu a devenit ambasador în Japonia
NewsMaker, 9 februarie 2026 19:40
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, rămâne în rezerva diplomatică după ce a demisionat din funcția deținută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), odată cu plecarea din Executiv. Invitat la podcastul moderat de jurnalista Lorena Bogza, Vodă a recunoscut că și-ar fi dorit să își continue cariera diplomatică în calitate de ambasador al […] The post „Trebuie să ai sprijin politic din partea președintelui țării, a ministrului de Externe”. Daniel Vodă dezvăluie de ce nu a devenit ambasador în Japonia appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 15 minute
19:40
„Trebuie să ai sprijin politic din partea președintelui țării, a ministrului de Externe”. Daniel Vodă dezvăluie de ce nu a devenit ambasador în Japonia # NewsMaker
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, rămâne în rezerva diplomatică după ce a demisionat din funcția deținută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), odată cu plecarea din Executiv. Invitat la podcastul moderat de jurnalista Lorena Bogza, Vodă a recunoscut că și-ar fi dorit să își continue cariera diplomatică în calitate de ambasador al […] The post „Trebuie să ai sprijin politic din partea președintelui țării, a ministrului de Externe”. Daniel Vodă dezvăluie de ce nu a devenit ambasador în Japonia appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
19:00
„Curtea Europeană”: ministerul Infrastructurii explică de ce lucrările au fost puse pe pauză și când vor fi reluate # NewsMaker
Unele lucrări de reabilitare a curților de bloc din municipiul Chișinău, desfășurate în cadrul Programului „Curtea Europeană”, au fost suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informația a fost confirmată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), care a precizat că lucrările vor fi reluate odată ce vremea se va îmbunătăți. „În perioada rece, anumite intervenții, […] The post „Curtea Europeană”: ministerul Infrastructurii explică de ce lucrările au fost puse pe pauză și când vor fi reluate appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
18:00
Cimișlia: proprietarii care își lasă terenurile și casele în paragină vor achita impozite mai mari cu până la 300% # NewsMaker
Proprietarii de clădiri și terenuri neîngrijite din orașul Cimișlia vor plăti impozite mai mari. Primăria anunță că, în baza unei decizii a Consiliului Orășenesc, impozitul pe bunurile lăsate în paragină poate fi majorat cu până la 300%, măsura fiind aplicată pentru a îmbunătăți aspectul orașului și calitatea vieții. Potrivit Deciziei Consiliului Orășenesc Cimișlia nr. 06/11 […] The post Cimișlia: proprietarii care își lasă terenurile și casele în paragină vor achita impozite mai mari cu până la 300% appeared first on NewsMaker.
18:00
Municipiul Bălți riscă să rămână fără primar? Socialiștii inițiază referendum pentru demiterea lui Petkov # NewsMaker
Consilierii municipali din fracțiunea PSRM inițiază procedura de referendum privind demiterea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Reprezentanții fracțiunii acuza edilul de lipsa proiectelor mari de infrastructură și refuzului de a executa deciziile Consiliului Municipal, relatează TV Nord. „Împreună cu colegii în această vineri, am înregistrat un proiect de decizie, potrivit căruia Consiliul Municipal are dreptul […] The post Municipiul Bălți riscă să rămână fără primar? Socialiștii inițiază referendum pentru demiterea lui Petkov appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
17:50
Guvernul Munteanu, la 100 de zile: ce a promis, ce (nu) a făcut și de este considerat „temporar”? ANALIZĂ # NewsMaker
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a depășit pe 8 februarie pragul simbolic al „primelor 100 de zile” de activitate. Premierul a refuzat însă să prezinte un bilanț al acestei perioade, calificând tradiția drept depășită. În acest context, NewsMaker a trecut în revistă prioritățile anunțate de Munteanu la preluarea mandatului și a analizat ce a reușit […] The post Guvernul Munteanu, la 100 de zile: ce a promis, ce (nu) a făcut și de este considerat „temporar”? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
17:20
Moldcell continuă să fie recunoscută drept unul dintre cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 Angajatori, în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Recunoașterea se bazează pe percepția angajaților asupra mediului de lucru și culturii organizaționale și confirmă consecvența Moldcell în construirea unui loc de muncă […] The post Moldcell, în Top 3 Angajatori din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
17:10
Două spitale din Moldova și Israel vor colabora în domeniul medical și al inovării: memorandum de înțelegere # NewsMaker
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău și Centrul Medical Meir din Israel vor coopera în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate. Cele două instituții au încheiat un memorandum de înțelegere în acest sens. Documentul a fost semnat pe 9 februarie la Kfar Saba, de către directorul Centrului Medical Meir, profesorul Jacob […] The post Două spitale din Moldova și Israel vor colabora în domeniul medical și al inovării: memorandum de înțelegere appeared first on NewsMaker.
17:10
Spațiul online pentru minori va fi mai sigur? Poliția a primit de la SUA echipamente avansate pentru combaterea crimelor cibernetice # NewsMaker
Poliția din Republica Moldova își întărește capacitățile de combatere a criminalității cibernetice, inclusiv a exploatării online a minorilor, cu ajutorul unor echipamente și soluții tehnologice moderne în valoare de peste 780 de mii de dolari, oferite cu sprijinul Guvernului SUA, printr-un proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În anii 2024–2025, în cadrul proiectului […] The post Spațiul online pentru minori va fi mai sigur? Poliția a primit de la SUA echipamente avansate pentru combaterea crimelor cibernetice appeared first on NewsMaker.
16:50
Transformarea digitală modelează tot mai mult modul în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cresc, se dezvoltă și rămân competitive. În Moldova, multe IMM-uri ajung într-un punct în care metodele tradiționale de lucru nu mai corespund complexității operațiunilor lor. Creșterea echipelor, multiplicarea proiectelor și volumul tot mai mare de date operaționale fac dificilă dependența de […] The post Construirea IMM-urilor competitive: Calea Moldovei către transformarea digitală appeared first on NewsMaker.
16:30
Extrădarea lui Plahotniuc din Grecia a costat circa 100 de mii de lei. Solicitarea procurorilor # NewsMaker
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproximativ 100 de mii de lei. Cifra a fost anunțată pe 9 februarie de procurorul de caz, Alexandru Cernei. Pe 9 februarie, procurorul a declarat că a depus o cerere în instanță prin care a solicitat să fie anexate acte care confirmă cheltuielile de […] The post Extrădarea lui Plahotniuc din Grecia a costat circa 100 de mii de lei. Solicitarea procurorilor appeared first on NewsMaker.
16:10
Percheziții la Bălți: peste 300 de monede cu valoare arheologică, care ar fi deținute ilegal, au fost ridicate # NewsMaker
Procurorii și ofițerii de investigații și urmărire penală din Bălți au efectuat percheziții pe teritoriul municipiului într-un caz care vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoarea arheologică. În urma perchezițiilor, au fost ridicate 316 monede din diferite epoci. Informațiile au fost confirmate de Procuratura Generală (PG) într-un comunicat din 9 februarie. Potrivit […] The post Percheziții la Bălți: peste 300 de monede cu valoare arheologică, care ar fi deținute ilegal, au fost ridicate appeared first on NewsMaker.
16:10
„Vom protesta” VS. „mai multe opțiuni pentru pasageri”: Poziții opuse între transportatori privind suspendarea autorizației pentru „gara” de pe Calea Moșilor # NewsMaker
Terminalul rutier improvizat din apropierea Gării de Nord a împărțit transportatorii în două tabere. În timp ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto anunță proteste pe 12 februarie, acuzând tolerarea unei activități neautorizate, Uniunea Transportatorilor și Drumarilor susține că terminalul a fost inițial autorizat legal și realizat cu investiții private, iar retragerea autorizației trebuie […] The post „Vom protesta” VS. „mai multe opțiuni pentru pasageri”: Poziții opuse între transportatori privind suspendarea autorizației pentru „gara” de pe Calea Moșilor appeared first on NewsMaker.
16:00
La un click distanță: cum un curs online sprijinit de Estonia aduce parcursul european mai aproape de moldoveni # NewsMaker
Autoare: Patricia Mihailă/Journo Birds Ce presupune aderarea la Uniunea Europeană? Pentru a răspunde la această întrebare, estonienii au creat un curs online pentru sute de studenți, funcționari publici și angajați ai ONG-urilor din Moldova, cu sprijinul Centrului Estonian pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare (ESTDEV).Sala bibliotecii Universității de Stat din Moldova e învăluită în tăcere . […] The post La un click distanță: cum un curs online sprijinit de Estonia aduce parcursul european mai aproape de moldoveni appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
15:40
Pentru perioada lecțiilor online, în total 7 zile, în Chișinău sunt oferite pachete alimentare pentru elevi. Acestea sunt acordate în contextul sumelor alocate pentru produsele alimentare aferente acestei perioade, pentru alimentația copiilor. Pe 9 februarie, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, s-a referit la „acordarea în perioada de luni, […] The post Pachete alimentare pentru elevi din Chișinău pentru lecțiile online: ce conțin (FOTO) appeared first on NewsMaker.
15:30
„Fereastră de oportunitate” în procesul de negocieri privind Transnistria? Ambasadorul Canadei în Moldova s-a întâlnit cu Krasnoseli, la Tiraspol # NewsMaker
Ambasadorul Canadei în Republica Moldova, Gavin Buchan, a întreprins o deplasare de lucru la Tiraspol astăzi, 9 februarie. Diplomatul, care a vizitat pentru prima dată stânga Nistrului, s-a întâlnit cu liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, cu care a discutat, între altele, despre rezolvarea diferendului transnistrean. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă […] The post „Fereastră de oportunitate” în procesul de negocieri privind Transnistria? Ambasadorul Canadei în Moldova s-a întâlnit cu Krasnoseli, la Tiraspol appeared first on NewsMaker.
15:20
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # NewsMaker
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. La sfârșitul anului trecut, activele totale ale băncii au ajuns […] The post Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Un covrig pentru Munteanu/Arhiepiscop îngenuncheat în fața poliției/Mai cald cu 15 grade în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— MAN a oferit simbolic Guvernului Munteanu un covrig, la 100 de zile de activitate— Tensiuni la biserica din Dereneu: arhiepiscop, în genunchi în fața poliției— Vremea la extreme: de la -17°C la +10°C în această săptămână— Peste 26.000 de persoane cu părinți […] The post (VIDEO) Un covrig pentru Munteanu/Arhiepiscop îngenuncheat în fața poliției/Mai cald cu 15 grade în Moldova appeared first on NewsMaker.
14:20
Amendă de 55 000 lei pentru un bărbat care ar fi încercat să cumpere voturi pentru un anumit candidat # NewsMaker
Un bărbat ar fi oferit bani mai multor persoane pentru a le determina să voteze un anumit concurent electoral la alegerile prezidențiale din 2024 și să aleagă opțiunea „NU” la referendum. Acesta a fost condamnat la o amendă de 55 000 de lei, cu confiscarea banilor utilizați la comiterea infracțiunii. Informațiile au fost comunicate pe […] The post Amendă de 55 000 lei pentru un bărbat care ar fi încercat să cumpere voturi pentru un anumit candidat appeared first on NewsMaker.
14:10
Ministerul Educației și Cercetării a revizuit regulile prin care absolvenții pot obține nota „10” din oficiu la proba de limbă străină la bacalaureat, anunțând modificări care vizează recunoașterea certificatelor internaționale și condițiile de evaluare. Potrivit directoarei ANCE, Lilia Ivanov, modificările urmăresc să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice performanțele obținute în contexte educaționale diferite și, […] The post BAC 2026: reguli noi pentru acordarea notei „10” din oficiu la limba străină appeared first on NewsMaker.
14:10
Bombardamentele rusești din Ucraina: 5 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele 37 – rănite, timp de o zi # NewsMaker
În Ucraina, cinci persoane și-au pierdut viața, iar altele 37 au fost rănite din cauza bombardamentelor rusești, de la mijlocul zilei de 8 februarie până în dimineața următoare. Despre acest lucru scrie publicația Mediazona, care a analizat rapoartele furnizate de administrațiile regionale ale țării. Potrivit sursei citate, șeful administrației regionale Harkov, Oleg Sinegubov, a comunicat […] The post Bombardamentele rusești din Ucraina: 5 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele 37 – rănite, timp de o zi appeared first on NewsMaker.
14:00
Ceban, după ce șoferii s-au plâns de gropile din Chișinău: „Știm fiecare locație. Rog să nu existe manipulare” # NewsMaker
Municipalitatea va interveni pentru repararea sectoarelor de drum pe care au apărut gropi în urma condițiilor meteo din ultima perioadă, însă lucrările vor începe atunci când vremea va permite, a anunțat primarul Ion Ceban în ședința Primăriei din 9 februarie. Edilul a dat asigurări că Primăria dispune de resursele necesare pentru a face față situației. […] The post Ceban, după ce șoferii s-au plâns de gropile din Chișinău: „Știm fiecare locație. Rog să nu existe manipulare” appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
13:20
Scurși de bani prin promisiuni de câștiguri rapide prin site-uri false și SMS-uri din numele Poștei Moldovei # NewsMaker
Poșta Moldovei anunță că au apărut tot mai multe tentative de înșelăciune online. Oamenii sunt păcăliți prin site-uri false, mesaje SMS, e-mailuri sau rețele de socializare.Instituția precizează clar că nu cere niciodată date personale, informații bancare sau transferuri de bani prin aceste metode. Escrocii pot folosi numele Poștei Moldovei, sigla instituției sau chiar nume și […] The post Scurși de bani prin promisiuni de câștiguri rapide prin site-uri false și SMS-uri din numele Poștei Moldovei appeared first on NewsMaker.
13:10
Lecțiile online, prelungite în localități de pe malul drept și stâng al Nistrului, din cauza vremii # NewsMaker
Elevii din 121 de școli din Republica Moldova continuă să studieze în format online astăzi, 9 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit MEC, în de școli 121 de procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în raioanele Anenii Noi (29), Ștefan […] The post Lecțiile online, prelungite în localități de pe malul drept și stâng al Nistrului, din cauza vremii appeared first on NewsMaker.
13:00
Scad tarifele la căldură? Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la energia termică pentru 2026 # NewsMaker
Termoelectrica anunță că a depus, pe 9 februarie, o solicitare pentru ajustarea tarifelor la energia termică și energia electrică pentru anul 2026. Această cerere vine după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, pe 3 februarie 2026, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Potrivit Termoelectrica, scăderea prețului la gaze […] The post Scad tarifele la căldură? Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la energia termică pentru 2026 appeared first on NewsMaker.
12:40
Guvernul Munteanu, criticat de comuniști, la 100 de zile de activitate: „Un eșec total”. Reacție # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova critică politicile promovate de Guvernul Munteanu în domeniile-cheie, cum ar fi economic, social, energetic și securitate. Parlamentarii au calificat drept „un eșec total” primele 100 de zile de activitate ale Executivului, în cadrul unui briefing susținut pe 9 februarie. În debutul conferinței, deputata PCRM Diana Caraman a criticat atitudinea […] The post Guvernul Munteanu, criticat de comuniști, la 100 de zile de activitate: „Un eșec total”. Reacție appeared first on NewsMaker.
12:30
Maia Sandu pleacă la Conferința de Securitate de la Munchen, care reunește 50 de lideri mondiali # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la München. Șefa statului va participa la cea de-a 62-a Conferință de Securitate. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către reprezentanții instituției prezidențiale. Maia Sandu se va afla la München în perioada 13-15 februarie, cu ocazia Conferinței de Securitate. Potrivit organizatorilor, la cea […] The post Maia Sandu pleacă la Conferința de Securitate de la Munchen, care reunește 50 de lideri mondiali appeared first on NewsMaker.
12:20
Blănuri de câine și pisică în Moldova? ANSA pregătește interzicerea importului și exportului # NewsMaker
Republica Moldova ar putea interzice importul și exportul de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat inițierea procesului de elaborare a unui proiect de ordin în acest sens. Potrivit ANSA, măsura face parte din acțiunile prevăzute în Programul național de […] The post Blănuri de câine și pisică în Moldova? ANSA pregătește interzicerea importului și exportului appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
11:20
Mansarda arsă la Durlești: Primăria Chișinău realocă 3 mln lei. De ce banii inițiali nu au ajuns la familiile afectate? # NewsMaker
Primăria municipiului Chișinău va realoca 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs în mai 2025 la un bloc de locuit din orașul Durlești. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în ședința serviciilor primăriei din 9 februarie. Decizia vine la cinci luni după aprobarea inițială a fondurilor, care, potrivit […] The post Mansarda arsă la Durlești: Primăria Chișinău realocă 3 mln lei. De ce banii inițiali nu au ajuns la familiile afectate? appeared first on NewsMaker.
11:20
Poliția, despre cazul din Dereneu: „Biserica este blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei, împreună cu soția și 3 copii minori” # NewsMaker
Biserica din Dereneu nu a fost încuiată de către poliție. Aceasta este blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei, care se află împreună cu soția și trei copii minori. Declarația a fost făcută pe 9 februarie de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în reacție la acuzațiile reprezentanților Mitropoliei Moldovei, conform cărora oamenii legii le-ar împiedica […] The post Poliția, despre cazul din Dereneu: „Biserica este blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei, împreună cu soția și 3 copii minori” appeared first on NewsMaker.
11:00
Alte cinci loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase din comerț. Cum pot fi identificate FOTO # NewsMaker
Cinci loturi de lapte praf pentru sugari, Aptamil și Milupa Milumil, sunt rechemate de pe piața din Republica Moldova. Decizia a fost luată de producătorul La Danone drept „măsură de precauție”. Informația a fost anunțată pe 9 februarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Reprezentanții ANSA au precizat că, deși „nu s-a identificat nicio nerespectare […] The post Alte cinci loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase din comerț. Cum pot fi identificate FOTO appeared first on NewsMaker.
10:50
MAN, protest la Guvern, la 100 de zile de activitate: „Promisiuni multe, rezultate zero”. Reacție # NewsMaker
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat în dimineața zilei de 9 februarie, un flashmob în fața sediului Guvernul Republicii Moldova, la împlinirea a 100 de zile de activitate a Executivului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO”. Potrivit organizatorilor, Executivul, prezentat de PAS drept un „salvator” al economiei și al bunăstării […] The post MAN, protest la Guvern, la 100 de zile de activitate: „Promisiuni multe, rezultate zero”. Reacție appeared first on NewsMaker.
10:20
Judecător din Soroca, care ar fi urcat beat la volan, trimis pe banca acuzaților. Ce riscă? # NewsMaker
Un judecător din Soroca riscă amendă de până la 125 000 de lei sau închisoare de până la 3 ani. În ambele cazuri, dacă va fi găsit vinovat, dreptul de a conduce vehicule îi va fi suspendat. Judecătorul este învinuit că a condus un vehicul în stare de ebrietate alcoolică avansată. Informațiile au fost comunicate […] The post Judecător din Soroca, care ar fi urcat beat la volan, trimis pe banca acuzaților. Ce riscă? appeared first on NewsMaker.
09:40
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, condamnată la încă șapte ani de închisoare în Iran # NewsMaker
Laureata Premiului Nobel pentru Pace (2023), Narges Mohammadi, a fost condamnată în Iran la 7,5 ani de închisoare. Activista iraniană pentru drepturile omului, în vârstă de 53 de ani, a fost în repetate rânduri încarcerată în ultimii 20 de ani pentru pozițiile sale critice la adresa regimului de la Teheran, informează DW. Potrivit agenției Associated […] The post Laureata Premiului Nobel pentru Pace, condamnată la încă șapte ani de închisoare în Iran appeared first on NewsMaker.
09:20
„Arhiepiscopul i-a implorat cu lacrimi și-n genunchi”: noi tensiuni la Dereneu. Poliția, la ușa bisericii VIDEO # NewsMaker
La biserica din Dereneu au avut loc noi tensiuni. Duminică, 8 februarie, un grup de credincioși în frunte cu arhiepiscopul Petru de la Mitropolia Moldovei, responsabil de Ungheni și Nisporeni, au oficiat slujba în fața polițiștilor, care se aflau la ușii bisericii. Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei, arhiepiscopul „i-a implorat cu lacrimi și-n genunchi pe polițiști să […] The post „Arhiepiscopul i-a implorat cu lacrimi și-n genunchi”: noi tensiuni la Dereneu. Poliția, la ușa bisericii VIDEO appeared first on NewsMaker.
09:10
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum, […] The post Pizza în cifre: ce spun obiceiurile de comandă ale moldovenilor în 2025 appeared first on NewsMaker.
08:10
În perioada 9-15 februarie, în Republica Moldova se vor înregistra temperaturi minime de până la -17°C și maxime de până la +10°C. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în primele două zile ale săptămânii, ulterior valorile negative vor fi prezente doar pe timp de noapte, iar spre sfârșitul săptămânii temperaturile sub zero grade vor dispărea. […] The post Între -17°C și +10°C, ninsori și lapoviță slabă: vremea în Moldova săptămâna aceasta appeared first on NewsMaker.
Ieri
18:50
Președintele României, invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Cum răspunde Nicușor Dan # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington pe 19 februarie. Nicușor Dan a adăugat că decizia privind participarea României „va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări […] The post Președintele României, invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Cum răspunde Nicușor Dan appeared first on NewsMaker.
17:20
„Nu a fost declarat apatrid”: șeful ASP, despre cazul lui Pavel Vicol, persoanele în situații similare și soluții # NewsMaker
Pavel Vicol nu a fost declarat apatrid. Copiii născuți din cetățeni ai Republicii Moldova sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenția Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, în timpul unui podcast pentru Ziarul de Gardă. Eșanu a menționat că responsabilii sunt în situația în care „trebuie să verifice dacă el este […] The post „Nu a fost declarat apatrid”: șeful ASP, despre cazul lui Pavel Vicol, persoanele în situații similare și soluții appeared first on NewsMaker.
14:50
Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 9 februarie: online sau cu prezența fizică? Decizia autorităților # NewsMaker
Luni, pe 9 februarie, elevii din municipiul Chișinău se întorc la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de reprezentanții primăriei capitalei pe 8 februarie. „Mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța […] The post Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 9 februarie: online sau cu prezența fizică? Decizia autorităților appeared first on NewsMaker.
14:20
Mii de oameni au mărșăluit prin Milano pe 7 februarie, în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă. Unii dintre participanți au folosit artificii și au intrat în conflicte cu poliția, care a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, relatează BBC. Potrivit sursei citate, poliția din Milano a fost pusă în stare de alertă sporită, […] The post Proteste și rețineri în Italia pe fondul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano appeared first on NewsMaker.
13:40
„Încă nu am luat o decizie dacă vreau să-l ridic”. Nemerenco, despre „Ordinul Republicii” # NewsMaker
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu a ridicat încă „Ordinul Republicii” și nu a luat o decizie dacă să-l ridice sau nu. Declarația a fost făcută chiar de Nemerenco la „Podcastul Lorenei”, publicat pe 6 februarie. „În mass-media s-a glumit mult pe seama acestui ordin că m-au pensionat, și atunci m-am gândit că poate nu-i […] The post „Încă nu am luat o decizie dacă vreau să-l ridic”. Nemerenco, despre „Ordinul Republicii” appeared first on NewsMaker.
12:00
Ucraina și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026. Satoshi, invitat internațional la selecția națională # NewsMaker
Cântăreața ucraineană Victoria Kornikova, care evoluează sub numele de scenă LELÉKA, va reprezenta Ucraina la Eurovision 2026 cu piesa „Ridnym”. Artista a câștigat finala selecției naționale din Ucraina, care a avut loc pe 7 februarie, la care a fost prezent și a evoluat, în calitate de invitat internațional, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026 – Satoshi. […] The post Ucraina și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026. Satoshi, invitat internațional la selecția națională appeared first on NewsMaker.
10:40
„E o păpușă”: un băiat de 3 ani din Republica Moldova a primit patru de DA la „Românii au talent” VIDEO # NewsMaker
Un băiat de 3 ani din Republica Moldova a primit patru de „DA” la concursul „Românii au talent”, o emisiune televizată din România. „Ești talentat. Ai ureche muzicală. Cânți incredibil pentru un copil de 3 ani”, a reacționat unul dintre jurați. Ajuns în fața juraților, Teodor Copăceanu a spus că are 3 ani și este […] The post „E o păpușă”: un băiat de 3 ani din Republica Moldova a primit patru de DA la „Românii au talent” VIDEO appeared first on NewsMaker.
09:40
Microbuz și autocamion derapate, ambulanțe blocate în 24 de ore. Cum se circulă pe 8 februarie # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, un microbuz și un autocamion au derapat de pe traseu. Totodată, mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului. Informațiile au fost comunicate în dimineața zilei de 8 februarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a precizat că angajații instituției […] The post Microbuz și autocamion derapate, ambulanțe blocate în 24 de ore. Cum se circulă pe 8 februarie appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Trump a anulat taxele vamale introduse împotriva Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care sunt anulate taxele vamale suplimentare de 25% aplicate produselor din India, introduse pentru că țara cumpără petrol rusesc. Despre acest lucru scrie Reuters. În decret, care intră în vigoare pe 7 februarie, se precizează că, în cazul în care Departamentul Comerțului al SUA va constata […] The post Trump a anulat taxele vamale introduse împotriva Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc appeared first on NewsMaker.
16:50
Moldova – pe locul 5 în lume la securitate cibernetică. Popșoi: „Avem motive de mândrie” # NewsMaker
Republica Moldova s-a clasat pe locul 5 în National Cyber Security Index (NCSI), clasamentul global al securității cibernetice elaborat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat rezultatul drept un „motiv de mândrie”. Primul loc în clasament a fost ocupat de Cehia, cu un scor de 98,33 de puncte. Aceasta […] The post Moldova – pe locul 5 în lume la securitate cibernetică. Popșoi: „Avem motive de mândrie” appeared first on NewsMaker.
15:30
Temperaturilor vor scădea semnificativ în toată Moldova: meteorologii au emis un nou Cod galben # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de scădere a temperaturilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă în data de 9 februarie. Potrivit SHS, în intervalul menționat, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În această perioadă, valorile termice pe timp de zi oscila între 0°C și […] The post Temperaturilor vor scădea semnificativ în toată Moldova: meteorologii au emis un nou Cod galben appeared first on NewsMaker.
15:10
Cinci asociații vitivinicole cer scuze publice de la Stefanco, după acuzațiile despre reîmbutelierea vinului de import. Reacția deputatului # NewsMaker
Cinci asociații vitivinicole autohtone au trimis o scrisoare deschisă deputatului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, conducerii Parlamentului și Guvernului, în care condamnă declarațiile parlamentarului despre vinificatori. Reprezentanții sectorului au respins afirmațiile privind subvențiile acordate companiilor vinicole și pretinsa reîmbuteliere a vinurilor de import, calificându-le drept „falsuri”. Totodată, aceștia i-au cerut lui Stefanco să prezinte scuze de […] The post Cinci asociații vitivinicole cer scuze publice de la Stefanco, după acuzațiile despre reîmbutelierea vinului de import. Reacția deputatului appeared first on NewsMaker.
13:30
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a avut loc vineri, 6 februarie 2026, pe stadionul San Siro din Milano, Italia, marcând oficial debutul competiției internaționale. Echipa Republicii Moldova a defilat în cadrul evenimentului, iar drapelul a fost purtat de sportivii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice […] The post Start la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Republica Moldova participă cu 5 sportivi appeared first on NewsMaker.
13:20
VIDEO Economia Transnistriei, în criză/ Încă o avarie la MGRES/ Tiraspolul și-a lansat propriul messenger # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 6 februarie. – O nouă avarie la Centrala electrică de la Cuciurgan. Ministerul nerecunoscut al Economiei de […] The post VIDEO Economia Transnistriei, în criză/ Încă o avarie la MGRES/ Tiraspolul și-a lansat propriul messenger appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.