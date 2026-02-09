Anunț despre reabilitarea drumului de acces către Rezervația „Plaiul Fagului”
Noi.md, 9 februarie 2026 19:30
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”.Proiectul are drept obiectiv sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, unul dintre cele mai importante obiective turistice naturale din Regiunea de Dezvoltare Centru, p
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
19:30
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”.Proiectul are drept obiectiv sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, unul dintre cele mai importante obiective turistice naturale din Regiunea de Dezvoltare Centru, p
19:30
"Întîlnirea cu Absolvenții": Revenirea în școală după zeci de ani de la absolvire # Noi.md
În instituțiile de învățămînt din întreaga țară, a fost organizată tradiționala "Întîlnire cu Absolvenții". Profesorii s-au bucurat să-și revadă elevii de altădată, i-au privit cu mîndrie și au depănat amintiri din copilărie, lăudîndu-i pentru drumul parcurs de atunci.În bănci au revenit și absolvenții promoției 1976. Acum 50 de ani, susțineau examenele de final și porneau în viață, fără să șt
Acum o oră
19:00
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani Khayat.Cu acest prilej, diplomatul saudit a fost decorat cu medalia „Meritul diplomatic” de clasa a II-a.În cadrul discuției, Mihai Popșoi a mulțumit ambasadorului pentru contribuț
19:00
Ministerul Educației lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal” # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”, care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică. {{863804}} În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori p
19:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a rămas pe deplin operațional în pofida intemperiilor severe din ultimele zile, cuzate de ninsori abundente, precipitații mixte și temperaturi negative, asigurând desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță.Potrivit administrației aeroportului, toate cursele aeriene au fost operate fără incidente, iar pasagerii și-au putut continua c
Acum 2 ore
18:30
Municipalitatea va interveni pentru repararea sectoarelor de drum pe care au apărut gropi în urma condițiilor meteo din ultima perioadă, însă lucrările vor începe atunci cînd vremea va permite, a anunțat primarul Ion Ceban în ședința Primăriei din 9 februarie.{{862713}}Edilul a dat asigurări că Primăria dispune de resursele necesare pentru a face față situației și a transmis un mesaj celor car
18:30
Rusia este pregătită să normalizeze relațiile cu Moldova în cazul în care Chișinăul va face pași în această direcție, nu este interesată de o escaladare a conflictului și îndeamnă conducerea republicii să se abțină de la urmarea căii distructive aleasă de Ucraina.Despre acest lucru a declarat Oleg Ozerov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Moldova, într-un intervi
18:00
O intervenție rapidă și profesionistă a echipei specializate de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) Bălți a făcut diferența între viață și moarte pentru un pacient în vârstă de 62 de ani, aflat într-o stare critică.În dimineața zilei de 31 ianuarie, echipajul SAMU a fost solicitat pentru un caz grav, în care pacientul prezenta o stare clinică ins
18:00
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea din raionul Călărași.Conform informațiilor preliminare, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungînd într-o curbă, a observat o sanie pe care se aflau doi copii și care venea de de pe un drum secundar în pantă.{{863934}}Pentru a preveni producerea unui impact, conducătorul auto
18:00
Iarna, în atmosferă de familie: Grădina Zoologică a explicat de ce animalele nu se grăbesc să iasă afară # Noi.md
Grădina Zoologică din Chișinău a comunicat că, în perioada de frig extrem, chiar și animalele care nu hibernează preferă să rămînă în încăperi calde și să-și petreacă timpul într-o atmosferă liniștită, „de familie”.{{863914}}Potrivit administrației, animalele demonstrează o inteligență înnăscută, care le permite să se adapteze instinctiv la condițiile mediului fără niciun fel de pregătire.
18:00
Președinta Maia Sandu nu vede o problemă în faptul că Statele Unite ale Americii nu au un ambasador în Republica Moldova, deja de un an.„Nu e doar cazul RM, sînt multe țări în care nu este ambasador, pentru că s-a schimbat administrația, cea precedenta a numit o persoană, dar nu a mai ajuns, s-au așteptat alegerile și după au alte probleme”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră
18:00
Valentin Dediu: o pace dezavantajoasă pentru Ucraina ar spori riscurile de securitate ale Moldovei # Noi.md
Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, avertizează că o eventuală pace negociată în termeni dezavantajoși pentru Ucraina ar putea genera riscuri majore pentru securitatea Republicii Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Realitatea te privește, moderată de Valentina Ursu, difuzată de Realitatea TV, ediția din 6 februarie 2026.Potrivit l
18:00
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale.Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerînd că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătoril
18:00
Canada a văzut o ocazie pentru a realiza progrese în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol # Noi.md
Canada are impresia că tocmai acum s-a deschis o fereastră de oportunități și că a sosit momentul care poate fi folosit în mod real pentru a obține progrese în negocierile privind soluționarea conflictului din Transnistria.Despre aceasta a declarat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Moldova, Gavin Bucken, în cadrul unei întîlniri la Tiraspol cu șeful regiunii nerecunoscut
Acum 4 ore
17:30
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență.Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Ju
17:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi desfășurate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi desfășurate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. {{863553}}Pentru luna ianuarie,
17:30
Guvernul Suediei va propune modificări ale regulilor de obținere a cetățeniei, care prevăd o perioadă obligatorie de ședere de 8 ani și stabilirea unui prag minim al salariului.Reprezentanții partidelor de guvernămînt din Suedia au prezentat o serie de cerințe mai stricte pentru obținerea cetățeniei. Se preconizează că noile prevederi vor intra în vigoare la 6 iunie. {{863780}}Guvernul pro
17:30
Consumatorii din capitală vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica.Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cît este în prezent, pînă la 2180 de lei.Cererea urmează a fi examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care va aproba decizia finală, transmite moldpres.Cererea de ajus
17:30
Pasagerii unui zbor de duminică, care efectua cursa Londra–Tel Aviv, au trecut prin momente tensionate după ce la bord a fost semnalată o posibilă amenințare.Potrivit relatărilor din presa maghiară, un cuplu a observat pe unul dintre telefoanele sale un text în limba arabă în care apărea cuvîntul „terorist”, iar informația a stîrnit rapid panică în cabină.Echipajul a informat autoritățile
17:00
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproximativ 100.000 de lei.Precizarea a fost făcută de procurorul Alexandru Cernei, care a menționat că inculpatul este cel care suportă aceste cheltuieli, conform legii, transmite Unimedia.{{862026}}„Am depus o cerere prin care am solicitat să fie anexate acte care confirmă cheltuielile de extr
17:00
Marcela Paladi, cunoscută pentru curajul de care a dat dovadă după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a vorbit despre limitele pe care le impune în privința vieții sale personale.Invitată la un podcast de la Real Media, aceasta a fost întrebată ce relație are cu tatăl copilului său, a cărui identitate nu a făcut-o publică, și dacă acesta și-a vizitat vreodată fiul,
17:00
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Ce se poate face pentru a evita blackout-urile și consecințele acestora? A cumpăra mai multe generatoare electrice A reveni la achiziționarea de energie electrică de la CHE Moldovenească Nu se poate face nimic A face stocuri de tot ce este necesar de sine stătător
17:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat, care își încheie mandatul.Șeful Executivului și-a exprimat recunoștința pentru contribuția diplomatului în dezvoltarea relațiilor moldo-saudite și i-a urat succes în continuarea activității. La rîndul său, ambasadorul
17:00
Lua bani de la agenții economici pentru a le facilita procedurile vamale: Fostă șefă de la vamă, condamnată # Noi.md
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență.Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Ju
16:30
Poleiul a mutat școala online, iar mesele ajung acasă: Cîți elevi primesc pachete alimentare # Noi.md
Peste 85.000 de elevi din municipiul Chișinău beneficiază de pachete alimentare, după ce, în contextul condițiilor meteo dificile și al poleiului din săptămîna trecută, lecțiile au fost desfășurate în regim online.Anunțul a fost făcut de șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, care a precizat că distribuirea pachetelor are loc pe parcursul mai multor z
16:30
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a acceptat invitația de a participa la prima ședință a Consiliului Păcii pentru Gaza, care va avea loc sub președinția președintelui SUA, Donald Trump, la Washington, pe 19 februarie.Despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvînt al președintelui, Prasetyo Hadi.{{863438}}„Președintele Indoneziei este invitat în Statele Unite pe 19 februarie pen
16:00
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a valorilor mobiliare de stat (VMS), care va avea loc în perioada 9–18 februarie 2026, prin intermediul platformei eVMS.md.Persoanele fizice pot investi economiile într-un instrument financiar sigur, transparent și ușor accesibil, procesul fiind realizat integral online.{{850840}}În cadrul acestei runde sînt disponibile obl
16:00
Conform raportului ACI Europe - Air Traffic Report 2025, traficul de pasageri pe rețeaua aeroportuară europeană a înregistrat o creștere de +4,4 % față de anul precedent, marcînd revenirea la un ritm de dezvoltare normalizat după perioada de recuperare post-pandemică.În Europa, dinamica traficului a fost susținută, în special, de Europa Centrală și de Est, unde mai multe state au depășit media
16:00
În weekendul recent încheiat, polițiștii au constatat peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară.Potrivit datelor furnizate de Poliție, 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind surprinși sub influența alcoolului. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză, documentată în cazu
Acum 6 ore
15:30
În Republica Moldova a fost lansată o campanie națională "Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță!” # Noi.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de Centrul Internațional „La Strada”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției, participă la desfășurarea campaniei naționale „Hai să utilizăm inteligența artificială (IA) în siguranță!”.Campania se va desfășura la nivel național în perioada lunilor februarie–marti
15:30
Un tînăr în vîrstă de 28 de ani a fost surprins de carabinieri circulînd sub influența alcoolului pe o bicicletă electrică, pe strada Ion Pelivan din municipiul Chișinău.Potrivit informațiilor, în timpul misiunii de patrulare, carabinierii au observat că bărbatul se deplasa neuniform, creînd un pericol real pentru ceilalți participanți la trafic. În urma interacțiunii cu acesta, oamenii legii
15:00
Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Bălți - oficiul principal, au documentat recent fapte ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de org
15:00
Alexandru Paraschiv, maestru al sportului de clasă internațională la box, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 2025, medaliat cu argint la Campionatul European din 2024 și campion al Cupei Europei din 2023, a vorbit într-un interviu despre începuturile carierei sale, disciplina care stă la baza performanțelor sale și obiectivele pentru competițiile viitoare.We Sport TV a publicat inter
15:00
Primarul General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a semnat astăzi dispoziția pentru alocarea repetată a sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului mansardei care a ars anul trecut în Durlești.În acest sens, primarul a cerut repetat Ministerului Finanțelor să acorde suportul tehnic necesar pentru ca banii să ajungă în bugetul Primăriei Durlești, după care să ajungă la oa
15:00
China Media Group (CMG) a prezentat recent un clip promoțional al concertului de gală CMG dedicat sărbătorii Primăverii 2026.Marele concert festiv va fi difuzat în seara zilei de 16 februarie, în ajunul sărbătorii de primăvară („Chunjie”, Anul Nou tradițional chinezesc după calendarul lunar), care cade pe 17 februarie 2026.Concertul de gală în cinstea sărbătorii primăverii, cunoscută în Ch
15:00
În ultimele zile, pe teritoriul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” s-au înregistrat condiții grele pentru animalele sălbatice.Gerurile puternice au fost urmate de o perioadă de dezgheț, însoțită de ploaie înghețată, iar solul și stratul de omăt au fost acoperite de o crustă de gheață. În asemenea condiții, obținerea hranei naturale devine extrem de grea.{{862479}}Din fericire, p
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat linu, 9 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,16 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,18 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
14:30
Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Bălți - oficiul principal, au documentat recent fapte ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de org
14:30
În Spania se înregistrează întîrzieri în traficul feroviar din cauza grevei de trei zile a mecanicilor de locomotivă, care cer consolidarea condițiilor de siguranță după două accidente mortale în ianuarie.Greva, organizată de principalul sindicat al mecanicilor de locomotivă, Semaf, a fost anunțată după ce 45 de persoane au murit în urma coliziunii a două trenuri de mare viteză în Andaluzia, i
14:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat.„Prin aceste actualizări, metodologia își propune să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice eforturile și performanțele obținute în contexte educațional
14:00
Compania Termoelectrica a depus astăzi la Agenția Națională de Reglementare în Energie o cerere de reducere a prețului la energia electrică produsă și a tarifului la energia termică furnizată consumatorilor.Conform comunicatului său, cererea a fost depusă avînd în vedere faptul că, la 3 februarie, ANRE a aprobat noi tarife mai mici pentru gazele naturale pentru consumatori, ceea ce influențeaz
14:00
GEELY Galaxy M7 a fost prezentat oficial în Milano: SUV-ul plug-in hybrid oferă până la 1730 km autonomie totală. # Noi.md
Noul GEELY Galaxy M7 a fost prezentat oficial atât pe plan global, la Milano, cât și pe piața din China, unde modelul se pregătește de lansarea comercială. SUV-ul plug-in hybrid promite un echilibru între autonomie extinsă, spațiu generos și eficiență ridicată pentru utilizarea de familie.Prezentarea globală a avut loc la Milano, oraș în care GEELY deține un centru strategic de design, în
14:00
Prim-ministrul a avut o întrevedere cu un deputat în Bundestagul german: despre ce au discutat # Noi.md
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, precum și evoluțiile mediului de securitate regional au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban.Șeful Executivului a subliniat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore: accelerarea parcursului e
14:00
În data de 8 februarie, un bărbat în vîrstă de 56 de ani din Sălcuța raionul Căușeni, a avut nevoie de asistență medicală urgentă.Ambulanța însă nu a putut ajunge la domiciliu din cauza poleiului și ghețului.Angajații Direcției Situații Excepționale Căușeni au intervenit rapid și au transportat persoana de la locuință pînă la ambulanță, asigurîndu-i accesul la îngrijirile necesare, notează
14:00
Boicotarea produselor americane cîștigă teren în Europa. Tot mai multe aplicații sînt descărcate de europeni în contextul crizei privind Groenlanda. Acestea îi ajută pe oameni să identifice și să evite produsele americane din magazine.Mai multe aplicații ajută consumatorii să vadă care sînt produsele fabricate în Statele Unite și ce variante europene apropiate există pentru a le înlocui, trans
Acum 8 ore
13:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui consilier în Consiliul local și în Consiliul raional, notează Noi.md.Astfel, la consilier și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 58 mii 22 lei, diferență
13:00
Valul de frig extrem care a lovit coasta de est a SUA a creat probleme pentru aproape 80 de milioane de americani.Potrivit datelor Biroului Național de Meteorologie, frigul puternic a cuprins regiunea New England, statele New York, New Jersey și Pennsylvania.{{863483}}În unele locuri, coloanele termometrelor pot coborî pînă la minus 36 de grade, informează Noi.md, citînd belta.by.În st
13:00
Poliția califică acțiunile recente legate de biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, drept forme de provocare, menite să alimenteze tensiuni în societate prin exploatarea unui subiect sensibil – religia.Potrivit oamenilor legii, nemulțumirile manifestate în prezent vin din partea acelorași persoane care, în anul 2018, au pătruns forțat în lăcașul de cult, preluînd ilegal bunul și
13:00
Temperaturile scăzute din ultima perioadă au avut un impact direct asupra sănătății populației. În decurs de o săptămînă, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit în 14 cazuri de hipotermie și 12 cazuri de degerături, potrivit datelor oficiale.În intervalul 2–8 februarie, la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost înregistrate 16.427 de solicitări, dintre c
13:00
Situația epidemiologică din municipiul Chișinău se agravează, fiind înregistrată o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie.În perioada de raportare, unitățile de primiri urgențe ale spitalelor clinice municipale au înregistrat 3.440 de adresări, dintre care 1.720 au necesitat internare. Printre cele mai frecven
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.