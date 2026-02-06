ANRE analizează proiectul de scădere a tarifelor la energia termică în Ungheni
BreakingNews, 6 februarie 2026 13:30
Locuitorii municipiului Ungheni ar putea beneficia de o reducere a tarifelor la energia termică. S.A. Comgaz-Plus, operatorul care furnizează agent termic în regiune, a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) un proiect de tarif care prevede o scădere de aproximativ 8% față de tariful actual. Potrivit estimărilor, noul tarif ar urma să fie
• • •
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:00
Trei persoane, inclusiv doi copii, spitalizate după intoxicație cu monoxid de carbon în Chișinău # BreakingNews
Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate joi, 5 februarie, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament. Victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, au fost preluate de Serviciul de asistență medicală de urgență și erau conștiente la transport, potrivit Inspectoratului
12:50
Polițiștii din Telenești, împreună cu procurorii Procuraturii Orhei, oficiul Telenești, au reținut trei tineri din Orhei, cu vârste de 22 și 25 de ani, suspectați de comiterea unui șantaj. Investigațiile au arătat că suspecții ar fi dobândit ilegal un automobil evaluat la aproximativ 14 000 de euro, care a fost recuperat și restituit victimei. În
Acum 2 ore
12:00
Percheziții și rețineri în cazul unui grup de escroci care spăla bani prin criptomonede # BreakingNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger" și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center" care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și
11:50
Comediantului kazah Nurlan Saburov i-ar fi fost interzisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse pentru o perioadă de 50 de ani, potrivit publicației kazahe Krispmedia.kz, care citează surse din presa rusă. Conform canalului SHOT, artistul în vârstă de 34 de ani a sosit în noaptea trecută la Moscova din Emiratele Arabe Unite, unde participa la filmările
Acum 4 ore
11:20
Pe mai multe drumuri din Republica Moldova, circulația se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului. Echipele de drumari monitorizează constant situația și intervin pentru a menține siguranța traficului. Pe drumul național M5, în raionul Anenii Noi, au fost remorcate mai multe camioane derapate. De asemenea, pe traseul G135, în Baurci (Ceadîr-Lunga), o autospecială de răspândire
11:10
Autoritățile din regiunea transnistreană avertizează asupra unor posibile întreruperi ale energiei electrice în anumite localități în următoarea oră. Cauza este declanșarea neplanificată a sistemelor de protecție ale cazanelor Centralei MGRES de la Cuciurgan, potrivit anunțului făcut de așa-zisul Minister al Economiei. Se estimează că alimentarea cu energie electrică va fi restabilită complet în circa o
10:30
O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc noaptea trecută în raionul Soroca, unde o echipă de asistență medicală urgentă a ajutat la nașterea unui copil chiar în ambulanță. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 01:21, când o femeie însărcinată, în vârstă de 26 de ani, a solicitat ajutor medical. Echipa echipa Punctului
09:50
Condițiile meteo au afectat rețeaua electrică: peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, fără curent # BreakingNews
Ministerul Energiei informează că, pe parcursul nopții, nu au fost semnalate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului stabilit. Cu toate acestea, în zona centru-sud, 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au rămas fără energie electrică din cauza unor avarii. Pentru
Acum 24 ore
18:10
Vineri, 6 februarie, lecțiile în toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov, care a invocat înrăutățirea condițiilor meteorologice și riscul sporit de formare a poleiului. Potrivit edilului, în pofida aplicării materialelor antiderapante, pe carosabil și mai ales pe trotuare continuă
17:40
Un câine fără stăpân a mușcat o fetiță de 12 ani în orașul Rîbnița. Incidentul a fost semnalat de presa din stânga Nistrului. Potrivit informațiilor, copilul se întorcea acasă și, fiind atent la telefon, nu a observat câinele care s-a apropiat și a mușcat-o în partea superioară a piciorului. Fetița a reușit să rămână calmă
17:00
Fostul deputat democrat Andrian Candu a declarat în instanță că bănuiește că filmarea în care apare Igor Dodon primind o sacoșă ar fi putut fi organizată de Vladimir Plahotniuc, menționând că există o echipă tehnică capabilă să realizeze o astfel de înregistrare. Precizarea a fost făcută în calitate de martor, în a doua zi de
16:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul
15:20
Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova # BreakingNews
Wizz Air, una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, a încheiat anul 2025 cu o creștere semnificativă, o rețea extinsă și performanțe operaționale îmbunătățite. Compania a introdus aeronave noi, a lansat sute de rute noi și a transportat un număr record de pasageri, consolidând în același timp punctualitatea și fiabilitatea operațiunilor sale.
14:40
Veaceslav Platon este audiat joi prin videoconferință în dosarul penal în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este cercetat pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Ședința se desfășoară la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. La proces este prezent și Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în cadrul Blocului Alternativa, deși în aceeași dimineață este programată și
Ieri
13:40
Transportatori din nordul Moldovei protestează la ANTA pentru curse ilegale de pasageri # BreakingNews
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto și transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale Republicii Moldova anunță un protest joi, 12 februarie, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit președintelui APOTA, Oleg Alexa, agenția ar „proteja afaceri ilegale" și ar susține tentativele de preluare a rutelor de transport. „Vom organiza o întrunire
13:20
Echipele Primăriei Chișinău acționează continuu pentru siguranța cetățenilor în condiții de iarnă # BreakingNews
Primăria Chișinău informează că, în prezent, echipele municipale de intervenție și preturile activează non-stop pe întreg teritoriul Capitalei. În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc pentru siguranța cetățenilor. Se efectuează lucrări intensive în curțile blocurilor locative și pe căile de acces, atât
11:20
Un șofer în vârstă de 43 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier. Impactul s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea la Peresecina, raionul Orhei, pe traseul R-6. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul a pierdut controlul asupra volanului în timp ce efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo.
10:50
VIDEO// Administratori de insolvabilitate, vizați de CNA după ce ar fi vândut ilegal apartamentele unor investitori din Chișinău # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au descins astăzi la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați și la domiciliile mai multor administratori de insolvabilitate, într-o cauză penală ce vizează fapte de abuz în serviciu. Investigația vizează un prejudiciu material de proporții deosebit de mari cauzat persoanelor care au investit în construcția unui bloc
10:20
MAN solicită audierea Prim-ministrului și anunță semnarea moțiunii de cenzură împotriva Ministrului Energiei # BreakingNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a solicitat astăzi prezența Prim-ministrului în plenul Parlamentului pentru explicații privind criza tarifelor și a anunțat că va semna, alături de opoziție, moțiunea de cenzură împotriva Ministrului Energiei. Într-un comunicat emis joi, formațiunea politică face apel la toate partidele parlamentare și extraparlamentare să își unească eforturile pentru a taxa ceea
10:10
VIDEO// Migranți transportați cu acte false și mașini modificate. Percheziții la Chișinău, Bălți și Comrat # BreakingNews
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de poliție, au anunțat reținerea unui bănuit într-o schemă de organizare a migrației ilegale a persoanelor din Asia către Uniunea Europeană. Potrivit anchetei, migranții erau transportați inițial în Turcia, după care erau direcționați spre Europa pe rute care ocoleau controlul de frontieră. Pentru deplasare erau utilizate documente false și
09:40
Patru autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) nu au reușit să ajungă la un incendiu izbucnit în localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a drumurilor impracticabile. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 5 februarie 2026, când un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Ulmu, iar apelul
4 februarie 2026
17:40
Dispariție misterioasă în Călărași: Tânăr de 21 de ani căutat de voluntari și poliție # BreakingNews
Un tânăr de 21 de ani, Cătălin Braga, din satul Sipoteni, rn. Călărași a dispărut în noaptea de 3 spre 4 februarie 2026. Până în prezent, locul său de aflare este necunoscut. Potrivit echipei de voluntari Echipa COD, tânărul ar putea avea nevoie urgentă de asistență medicală. La momentul dispariției, el purta pantaloni sport negri
16:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, cere recalcularea facturilor la gaz și căldură pentru ultimele două luni # BreakingNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va solicita recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioadele decembrie și ianuarie, subliniind că ajustările trebuiau făcute mai devreme. „Toate actele și dovezile arată că gazul trebuia să fie mai ieftin încă de acum câteva luni, iar ANRE a întârziat aplicarea ajustărilor", a declarat
16:00
Rase de câini potențial periculoase interzise în Republica Moldova din septembrie 2027 # BreakingNews
Din septembrie 2027, anumite rase de câini potențial periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Măsura, aliniată standardelor europene, urmărește protecția și bunăstarea animalelor, dar și siguranța copiilor, vecinilor și a deținătorilor de animale. Rasele vizate de interdicție sunt: Akbash, Alapaha Blue Blood Bulldog, American
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de polei, valabil în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Fenomenul este cauzat de temperaturile apropiate de 0°C și precipitațiile sub formă de ploaie, care vor favoriza formarea poleiului pe carosabil și trotuare. În zilele de 4–5 februarie, poleiul va afecta în
14:40
În fiecare an, pe 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, cu scopul de a genera schimbări și a mobiliza acțiuni pentru reducerea acestei afecțiuni la nivel global. Tema campaniei pentru perioada 2025–2027, „Uniți prin unicitate", subliniază importanța unei abordări centrate pe oameni, care să recunoască diversitatea nevoilor, perspectivelor și experiențelor fiecărei
14:00
Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a participat la întrevederea cu liderii parlamentelor statelor baltice: Lauri Hussar – Estonia, Daiga Mieriņa – Letonia și Juozas Olekas – Lituania. Discuțiile au vizat cooperarea parlamentară și schimbul de bune practici legislative dintre Moldova și statele baltice. Întâlnirea a avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul vizitei oficiale
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: infrastructura separată de transportul de pasageri și marfă # BreakingNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 4 februarie 2026, reorganizarea Întreprind
12:20
Numărul raioanelor din Republica Moldova urmează să fie redus „semnificativ”, iar administrația publică locală va fi reorganizată în profunzime, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1. Reforma merge dincolo de simpla schimbare a hărții administrative și vizează modul în care funcționează primăriile și structurile raionale, pentru a … Articolul Amalgamare voluntară și raioane mai eficiente: reforma administrației locale în 2026 apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # BreakingNews
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul … Articolul Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul devine istorie. Guvernul a decis azi lichidarea instituției din sudul R. Moldova prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova. Documentul, criticat anterior de mediul academic de la Chișinău și București, prevede că reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Inițiativa Ministerului Educației, promovată intens în ultimele două … Articolul Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul se desființează și fuzionează cu UTM apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Noul tarif pentru gazele naturale, de 14,42 lei pentru un metru cub, intră în vigoare începând de astăzi, 4 februarie, după ce decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost publicată în Monitorul Oficial. Tariful a fost redus cu aproximativ 14% și a fost aprobat de ANRE marți, 3 februarie. Decizia a fost … Articolul De azi, gaz mai ieftin în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski. Diplomatul a precizat că Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State … Articolul Moldova primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru securitatea națională apare prima dată în BreakingNews.
3 februarie 2026
17:30
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Acesta a fost prins în flagrant, iar în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au … Articolul Poliția reține un tânăr cu 97 de pachețele de mefedronă apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Un adolescent de 16 ani, din raionul Căușeni, satul Tocuz a ajuns la spital cu comoție cerebrală și suspiciune de fractură a mandibulei, după ce a fost atacat violent de doi necunoscuți. Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 ianuarie, iar imaginile agresiunii au fost ulterior făcute publice pe internet, informează Studio-L. Potrivit … Articolul Adolescent de 16 ani, spitalizat după ce a fost agresat violent de doi tineri apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între … Articolul Chișinăul primește cinci troleibuze articulate noi apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că atacurile asupra judecătorilor din Republica Moldova au crescut îngrijorător. În ultimul an, au fost raportate cazuri de violență fizică în instanțe, amenințări directe și campanii de hărțuire online, în special în dosare sensibile sau de corupție. Cele mai multe incidente au avut loc în instanțele din Chișinău, Căușeni … Articolul CSM avertizează: judecătorii din Moldova, amenințați și expuși agresiunilor apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя сАнатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, sunt … Articolul Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Forța Fermierilor critică consultările Ministerului Agriculturii și cere demisia ministrei # BreakingNews
Asociația Forța Fermierilor critică Ministerul Agriculturii pentru modul în care gestionează consultările publice privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030. Organizația susține că ministerul a transmis un document de peste 270 de pagini cu doar cinci zile înainte de termenul-limită pentru propuneri, ceea ce, potrivit fermierilor, face imposibilă o analiză corectă. Asociația acuză ministerul de … Articolul Forța Fermierilor critică consultările Ministerului Agriculturii și cere demisia ministrei apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Chișinăului și activitatea în interesul locuitorilor, și nu subiectele politice. „De dimineață am avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM. Am transmis colegilor de la Direcția finanțe despre ce am discutat. Dacă vor fi alte detalii, vor comunica colegii mei”, a spus Ceban. El a … Articolul Primarul Capitalei: Prioritatea rămâne dezvoltarea Chișinăului apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Tariful la gaz pentru consumatorii din Republica Moldova a fost redus cu aproximativ 14%. ANRE a aprobat astăzi un preț de 14,42 lei pentru 1.000 de metri cubi, TVA inclus, comparativ cu 16,74 lei cât era anterior. Decizia autorității de reglementare vine după ce Energocom solicitase un tarif mai mare, de 15,25 lei/m³. ANRE a decis … Articolul Gazul devine mai ieftin: ANRE aprobă un nou tarif apare prima dată în BreakingNews.
10:40
O companie din capitală, care activa fără autorizația necesară, ar fi păcălit sute de cetățeni ai Republicii Moldova, promițându-le angajarea legală în țări ale Uniunii Europene. În total, zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și facilitarea migrației ilegale Anchetatorii susțin că schema a funcționat timp de zece ani, între 2007 și … Articolul Autoritățile condamnă un grup care promitea locuri de muncă în UE fără licență apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Parlamentul Republicii Moldova dă astăzi start sesiunii parlamentare de primăvară 2026, deschizând o nouă etapă a activității legislative pentru lunile următoare. Ședința inaugurală se va desfășura într-un cadru solemn și va reuni oficiali de rang înalt din statele baltice. La eveniment vor participa președintele Riigikogu al Estoniei, Lauri Hussar, președinta Saeimei Letoniei, Daiga Mieriņa, și … Articolul Parlamentul își deschide sesiunea de primăvară 2026 apare prima dată în BreakingNews.
2 februarie 2026
18:00
O fetiță de 9 ani dintr-o localitate din centrul țării este cercetată de autorități după ce ar fi fost victima unui abuz sexual. Poliția Națională anunță că toate instituțiile responsabile sunt la fața locului pentru a stabili circumstanțele și a acorda suport victimei. Forțele de ordine depun eforturi pentru identificarea și reținerea suspectului. „Protecția minorei … Articolul Anchetă în desfășurare, după ce o fetiță de 9 ani ar fi fost abuzată sexual apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că niciun proiect de amenajare a curților europene, anunțat de guvernare acum un an, nu a fost finalizat. Ceban a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să prezinte întreaga documentație de proiect, inclusiv autorizațiile și avizele necesare. El a avertizat că lucrările lăsate neterminate în curțile oamenilor trebuie finalizate în … Articolul Ion Ceban:„Curțile europene promise nu sunt finalizate” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar, decizia fiind luată pe 2 februarie Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, potrivit Știri.md, cu referire la unimedia.info. Andronachi este cercetat în mai multe dosare. Unul dintre ele, legat de frauda bancară din 2014, implică un prejudiciu de … Articolul Fostul deputat Andronachi scapă din arest, rămâne sub supraveghere judiciară apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Bărbat din Tiraspol, anchetat după ce a intrat în locuința fostei soții și i-a distrus bunurile # BreakingNews
Un bărbat de 38 de ani din Tiraspol este cercetat de autorități după ce ar fi pătruns ilegal în locuința fostei soții și i-ar fi distrus hainele și încălțămintea din dulap. Incidentul a avut loc pe 1 februarie. Potrivit Ministerului de Interne din regiunea transnistreană, bărbatul se afla în stare de ebrietate și ar fi … Articolul Bărbat din Tiraspol, anchetat după ce a intrat în locuința fostei soții și i-a distrus bunurile apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a propus un nou tarif pentru consumatorii casnici de gaz, mai mic cu 1 leu față de cererea EnergoCom, menționează bani.md Potrivit proiectului, prețul propus este de 14,43 lei/m³ cu TVA, comparativ cu 16,74 lei/m³ în prezent. Aceasta înseamnă o reducere de aproape 14%, adică peste 2 lei … Articolul ANRE propune scăderea tarifelor la gaz pentru populație apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Încep lucrările de reabilitare a porțiunii de drum 31 August, între străzile Pușkin și Bodoni # BreakingNews
Primăria Chișinău va începe, în acest an, reabilitarea și reparația unui tronson de drum de pe strada 31 August. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că lucrările vor viza porțiunea cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. Potrivit edilului, proiectul a fost blocat ani la rând din cauza birocrației, iar … Articolul Încep lucrările de reabilitare a porțiunii de drum 31 August, între străzile Pușkin și Bodoni apare prima dată în BreakingNews.
