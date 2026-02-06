ANRE analizează proiectul de scădere a tarifelor la energia termică în Ungheni

16:20

Un bărbat de 38 de ani din Tiraspol este cercetat de autorități după ce ar fi pătruns ilegal în locuința fostei soții și i-ar fi distrus hainele și încălțămintea din dulap. Incidentul a avut loc pe 1 februarie. Potrivit Ministerului de Interne din regiunea transnistreană, bărbatul se afla în stare de ebrietate și ar fi … Articolul Bărbat din Tiraspol, anchetat după ce a intrat în locuința fostei soții și i-a distrus bunurile apare prima dată în BreakingNews.