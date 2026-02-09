„Vom protesta” VS. „mai multe opțiuni pentru pasageri”: Poziții opuse între transportatori privind  suspendarea autorizației pentru „gara” de pe Calea Moșilor

14:20

Un bărbat ar fi oferit bani mai multor persoane pentru a le determina să voteze un anumit concurent electoral la alegerile prezidențiale din 2024 și să aleagă opțiunea „NU" la referendum. Acesta a fost condamnat la o amendă de 55 000 de lei, cu confiscarea banilor utilizați la comiterea infracțiunii. Informațiile au fost comunicate pe […]