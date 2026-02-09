Judecător din Soroca, care ar fi urcat beat la volan, trimis pe banca acuzaților. Ce riscă?

Un judecător din Soroca riscă amendă de până la 125 000 de lei sau închisoare de până la 3 ani. În ambele cazuri, dacă va fi găsit vinovat, dreptul de a conduce vehicule îi va fi suspendat. Judecătorul este învinuit că a condus un vehicul în stare de ebrietate alcoolică avansată.

