„Încă nu am luat o decizie dacă vreau să-l ridic”. Nemerenco, despre „Ordinul Republicii”
NewsMaker, 8 februarie 2026 13:40
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu a ridicat încă „Ordinul Republicii" și nu a luat o decizie dacă să-l ridice sau nu. Declarația a fost făcută chiar de Nemerenco la „Podcastul Lorenei", publicat pe 6 februarie. „În mass-media s-a glumit mult pe seama acestui ordin că m-au pensionat, și atunci m-am gândit că poate nu-i […]
Acum 30 minute
13:40
„Încă nu am luat o decizie dacă vreau să-l ridic”. Nemerenco, despre „Ordinul Republicii” # NewsMaker
Acum 4 ore
12:00
Ucraina și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026. Satoshi, invitat internațional la selecția națională # NewsMaker
Cântăreața ucraineană Victoria Kornikova, care evoluează sub numele de scenă LELÉKA, va reprezenta Ucraina la Eurovision 2026 cu piesa „Ridnym". Artista a câștigat finala selecției naționale din Ucraina, care a avut loc pe 7 februarie, la care a fost prezent și a evoluat, în calitate de invitat internațional, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026 – Satoshi.
10:40
„E o păpușă”: un băiat de 3 ani din Republica Moldova a primit patru de DA la „Românii au talent” VIDEO # NewsMaker
Un băiat de 3 ani din Republica Moldova a primit patru de „DA" la concursul „Românii au talent", o emisiune televizată din România. „Ești talentat. Ai ureche muzicală. Cânți incredibil pentru un copil de 3 ani", a reacționat unul dintre jurați. Ajuns în fața juraților, Teodor Copăceanu a spus că are 3 ani și este […]
Acum 6 ore
09:40
Microbuz și autocamion derapate, ambulanțe blocate în 24 de ore. Cum se circulă pe 8 februarie # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, un microbuz și un autocamion au derapat de pe traseu. Totodată, mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului. Informațiile au fost comunicate în dimineața zilei de 8 februarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a precizat că angajații instituției […]
Acum 24 ore
17:50
Trump a anulat taxele vamale introduse împotriva Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care sunt anulate taxele vamale suplimentare de 25% aplicate produselor din India, introduse pentru că țara cumpără petrol rusesc. Despre acest lucru scrie Reuters. În decret, care intră în vigoare pe 7 februarie, se precizează că, în cazul în care Departamentul Comerțului al SUA va constata […]
16:50
Moldova – pe locul 5 în lume la securitate cibernetică. Popșoi: „Avem motive de mândrie” # NewsMaker
Republica Moldova s-a clasat pe locul 5 în National Cyber Security Index (NCSI), clasamentul global al securității cibernetice elaborat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat rezultatul drept un „motiv de mândrie". Primul loc în clasament a fost ocupat de Cehia, cu un scor de 98,33 de puncte. Aceasta […]
15:30
Temperaturilor vor scădea semnificativ în toată Moldova: meteorologii au emis un nou Cod galben # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de scădere a temperaturilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă în data de 9 februarie. Potrivit SHS, în intervalul menționat, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În această perioadă, valorile termice pe timp de zi oscila între 0°C și […]
15:10
Cinci asociații vitivinicole cer scuze publice de la Stefanco, după acuzațiile despre reîmbutelierea vinului de import. Reacția deputatului # NewsMaker
Cinci asociații vitivinicole autohtone au trimis o scrisoare deschisă deputatului „Democrația Acasă", Sergiu Stefanco, conducerii Parlamentului și Guvernului, în care condamnă declarațiile parlamentarului despre vinificatori. Reprezentanții sectorului au respins afirmațiile privind subvențiile acordate companiilor vinicole și pretinsa reîmbuteliere a vinurilor de import, calificându-le drept „falsuri". Totodată, aceștia i-au cerut lui Stefanco să prezinte scuze de […]
Ieri
13:30
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a avut loc vineri, 6 februarie 2026, pe stadionul San Siro din Milano, Italia, marcând oficial debutul competiției internaționale. Echipa Republicii Moldova a defilat în cadrul evenimentului, iar drapelul a fost purtat de sportivii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice […]
13:20
VIDEO Economia Transnistriei, în criză/ Încă o avarie la MGRES/ Tiraspolul și-a lansat propriul messenger # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 6 februarie. – O nouă avarie la Centrala electrică de la Cuciurgan. Ministerul nerecunoscut al Economiei de […]
12:10
Ambulanțe și vehicule tractate, arbori – înlăturați de pe drumuri: Salvatorii au realizat 76 de misiuni, în 24 de ore # NewsMaker
Salvatorii și pompierii au realizat 76 de misiuni legate de condițiile meteo nefavorabile, în ultimele 24 de ore. În mare parte este vorba despre intervenții pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport și a ambulanțelor derapate de pe traseu, dar și înlăturarea arborilor căzuți de pe drumuri. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru […]
11:30
Drona depistată în raionul Drochia a fost verificată de experții Secției tehnico-explozivă a poliției. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că aparatul de zbor este de model Gerbera și nu conține încărcătură explozivă. Amintim că drona a fost descoperită pe 6 februarie în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia. Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept […]
11:10
Comisia Europeană spune că design-ul TikTok „creează dependență” și încalcă legislația UE. Reacția platformei # NewsMaker
Comisia Europeană a publicat pe 6 februarie concluziile preliminare ale investigații sale privind platforma TikTok. Executivul Uniunii Europene a transmis că rețeaua de socializare ar încălca Legea privind serviciile digitale (DSA) a blocului comunitar, din cauza design-ului său care „creează dependență", inclusiv a funcției de derulare infinită a videoclipurilor. În reacție, reprezentanții TikTok au afirmat […]
10:00
NM Espresso: Despre „prima sută de metri” a Guvernului Munteanu, „prelungirea” poleiului pentru weekend și propriul messenger în Transnistria # NewsMaker
100 de zile ale Guvernului Munteanu Guvernul condus de Alexandru Munteanu va depăși pe 8 februarie pragul simbolic al „primelor 100 de zile" de activitate. Însă, premierul a refuzat să prezinte un bilanț al „primei o sută de metri", calificând această tradiție drept depășită. NM a decis să nu renunțe la tradiție și să analizeze […]
09:50
Armata, poliția, carabinierii și salvatorii, mobilizați pentru curățarea trotuarelor. Circulația camioanelor și autobuzelor – reluată (FOTO) # NewsMaker
Militari, polițiști, carabinieri și angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) se află astăzi, 7 februarie, în mai multe localități din țară, inclusiv în Chișinău, unde intervin pentru curățarea trotuarelor și împrăștierea materialului antiderapant. De asemenea, circulația vehiculelor de mare tonaj a fost reluată. Informațiile au fost comunicate de autoritățile centrale pe canalul […]
6 februarie 2026
19:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție la drona prăbușită care a fost depistată în raionul Drochia. Instituția a calificat incidentul drept o încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. „Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială […]
19:20
Expert: Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii 25 de ani # NewsMaker
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Constatarea îi aparține economistului Veaceslav Ioniță, care a precizat că PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut la 3 800 de dolari, comparativ cu 8 400 de dolari pe malul drept al Nistrului. Potrivit expertului, economia regiunii a […]
19:00
O dronă prăbușită a fost a fost depistată în extravilanul satului Sofia, raionului Drochia, pe 6 februarie. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Potrivit IGP, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a poliției urmează să examineze aparatul de zbor. Amintim că, de la începutul invaziei ruse la scară […]
18:40
Curse anulate, troleibuze staționate, microbuze și autobuze – întoarse din drum: cum circulă transportul public pe ghețuș # NewsMaker
Circulația transportului public pe teritoriul țării a fost afectată astăzi, 6 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a formării ghețușului. Multe microbuze, în special cele care pornesc din localitățile rurale, au staționat pe parcursul zilei, iar altele au fost nevoite să se întoarcă din drum. Între timp, troleibuzele și autobuzele din municipiul Chișinău înregistrează […]
18:10
Banca Națională a Moldovei a menținut rata de bază la nivelul de 5% anual și a redus, totodată, normele rezervelor obligatorii ale băncilor. NewsMaker explică în ce mod această decizie creează premisele pentru o scădere – chiar dacă nu imediată – a ratelor la credite, precum și pentru stimularea investițiilor și relansarea economiei. Ce a […]
18:10
Și-au tăiat din salarii înainte de plafonarea obligatorie? Directorii ANRE și ARCOM vor primi lefuri mai mici, din februarie # NewsMaker
Directorii Consiliului de Administrație ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și cei de la Agenția Națională de Reglementare în Comunicații vor primi salarii mai mici începând cu luna februarie. În cazul șefului de la ANRE, reducerea va fi de 20%, iar conducerea de la ARCOM va primi cu 25% mai puțin. Actualmente, salariul directorului […]
17:30
În data de 8 februarie se împlinesc o sută de zile de la învestirea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru. După primele provocări în fruntea Guvernului, activitatea sa este supusă și primelor evaluări politice. Pentru că părerile guvernării și ale opoziției sunt bine cunoscute, NewsMaker a ieșit în stradă să-i întrebe pe oamenii de […]
17:10
Partidul lui Ceban, cu denunțuri la Procuratură și CNA: s-a plâns pe tarifele „prea mari” la gaz și a cerut sancționarea celor vinovați # NewsMaker
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus, pe 6 februarie, denunțuri la Procuratura Generală și la Centrul Național Anticorupție (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul „tarifelor exagerate" la energie electrică și gaze, care au „împovărat grav populația". Aceștia au cerut recalcularea facturilor și sancționarea celor care „au majorat prețurile". „Reprezentanții MAN solicită investigarea completă […]
17:00
#ПРОчтение prezintă: Probabil veți râde, dar "Alarmă în stilul Odesei" este, da, chiar o comedie! Dar oare se mai poate râde în vremurile noastre dificile și atât de dramatice? Desigur că se poate! Acest lucru îl demonstrează creatorii spectacolului-legendă "Trenul Odesa-mama" în noua lor comedie "Alarmă în stilul Odesei". A povesti pe larg conținutul spectacolului […]
17:00
Ignatiev, despre deconectările de lumină în Transnistria: puteau fi evitate, dacă Chișinăul procura curent de la MGRES. Reacție # NewsMaker
Deconectările de la energia electrică ar putea fi evitate în regiunea transnistreană, dacă Chișinăul ar continua să procure curent de la Centrala de la Cuciurgan. Declarațiile au fost făcute de Vitalii Ignatiev, conducătorul instituției de la Tiraspol responsabilă de „relații externe". Într-o reacție pentru NM, Biroul politici de reintegrare a calificat drept „regretabile" tentativele Tiraspolului de […]
16:40
#ПРОчтение prezintă: Probabil veți râde, dar "Alarmă în stilul Odesei" este, da, chiar o comedie! Dar oare se mai poate râde în vremurile noastre dificile și atât de dramatice? Desigur că se poate! Acest lucru îl demonstrează creatorii spectacolului-legendă "Trenul Odesa-mama" în noua lor comedie "Alarmă în stilul Odesei". A povesti pe larg conținutul spectacolului […]
16:20
Comediantului Nurlan Saburov — cetățean al Kazahstanului — i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse pentru o perioadă de 50 de ani. Informația a raportată de publicația „RIA Novosti", care face trimitere la surse din cadrul organelor de drept, pe 6 februarie. Conform „RIA Novosti", interdicția de intrare pentru Saburov a fost „instituită în […]
15:30
Cel puțin 31 de persoane au murit, iar peste 170 au fost rănite în urma unui atentat produs într-o moschee șiită din suburbia Islamabadului, informează BILD. Atacul a avut loc în timpul rugăciunii de vineri. Potrivit poliției, un atentator sinucigaș a fost
15:30
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ […] The post Tiraspolul și-a creat propria aplicație de mesagerie, după modelul Kremlinului appeared first on NewsMaker.
15:20
Serviciul Hidrometeorologic a emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea va fi valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova începând cu seara zilei de astăzi, 6 februarie, până luni, 9 februarie, seara. Potrivit meteorologilor, avertizarea va intra în vigoare la 6 februarie, ora 20:00, și va fi valabilă până la 9 februarie, ora 20:00. […] The post Încă o avertizare de cod galben de polei și ghețuș în Moldova: până când va fi valabilă appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Sandu: oamenii câștigă mai mult/Munteanu seamănă cu Timofti?/A treia pană de curent la MGRES # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Când vor trăi mai bine moldovenii, așa cum a promis PAS? Maia Sandu răspunde— Poleiul paralizează țara: trafic restricționat, pene de curent și zeci de răniți— Guvernul Munteanu la o sută de zile. Ce știu oamenii despre premier?— O nouă avarie la […] The post (VIDEO) Sandu: oamenii câștigă mai mult/Munteanu seamănă cu Timofti?/A treia pană de curent la MGRES appeared first on NewsMaker.
15:00
Vremea rea dă peste cap traficul aerian pe Aeroportul Chișinău: mai multe curse înregistrează întârzieri # NewsMaker
Mai multe curse aeriene înregistrează întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit administrației aeroportului, aeronavele aflate la sol trebuie supuse procedurii speciale de degivrare, obligatorie înainte de decolare, pentru a asigura desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță. La decolări, la această oră se înregistrează întârzieri cuprinse între 20 de minute […] The post Vremea rea dă peste cap traficul aerian pe Aeroportul Chișinău: mai multe curse înregistrează întârzieri appeared first on NewsMaker.
15:00
Un bărbat, salvat dintr-o groapă de circa 10 metri în raionul Ialoveni: a fost dus la spital # NewsMaker
Un bărbat a fost transportat la spital după ce a căzut într-o groapă de circa 10 metri adâncime. Cazul a avut loc în raionul Ialoveni, iar salvatorii, ajunși la fața locului, au intervenit aproape două ore pentru a-l extrage. Informațiile au fost comunicate pe 6 februarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incidentul […] The post Un bărbat, salvat dintr-o groapă de circa 10 metri în raionul Ialoveni: a fost dus la spital appeared first on NewsMaker.
14:30
Fraudă prin telefon: escrocii cer IDNP-ul și datele bancare sub pretextul compensațiilor la căldură # NewsMaker
Cetățenii sunt contactați de persoane care se prezintă drept angajați ai programului de compensații „Ajutor la Contor”. Acestea, sub pretextul transferului compensațiilor, solicită IDNP-ul și datele bancare. Informația a fost comunicată de Guvernul Republicii Moldova, care a atenționat că este vorba despre o tentativă de fraudă și că autoritățile nu solicită astfel de informații prin […] The post Fraudă prin telefon: escrocii cer IDNP-ul și datele bancare sub pretextul compensațiilor la căldură appeared first on NewsMaker.
14:30
Zboruri directe între Chișinău și Vilnius — capitala Lituaniei — vor începe a fi operate începând cu luna aprilie. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei conferințe comună de presă cu omologul său lituanian, Kestutis Budrys, pe 6 februarie. „Sunt bucuros să spun că, începând cu 1 aprilie — […] The post Zboruri directe Chișinău-Vilnius, începând cu 1 aprilie. Popșoi: „Nu este o glumă” appeared first on NewsMaker.
14:10
(VIDEO) „Așează-te, nota doi!”: Cum evaluează deputații activitatea Guvernului Munteanu? # NewsMaker
După aproape 100 de zile de activitate ale guvernului condus de Alexandru Munteanu, fracțiunile parlamentare i-au evaluat activitatea diferit. Opoziția, reprezentată de blocul „Alternativa” și Partidul Nostru, a declarat pentru jurnalista NewsMaker, Corina Malcocean, că, per ansamblu, activitatea cabinetului poate fi calificată drept „satisfăcătoare”. Renato Usatîi a apreciat activitatea de PR a guvernului cu nota […] The post (VIDEO) „Așează-te, nota doi!”: Cum evaluează deputații activitatea Guvernului Munteanu? appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Sondaj: Corupția și mita, în topul problemelor din justiție. Rețelele sociale – principala sursă de informare pentru moldoveni # NewsMaker
Corupția continuă să fie percepută drept cea mai gravă problemă a sistemului de justiție din Republica Moldova, arată cel de-al doilea Sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), pe 6 februarie. Conform sondajului, cei mai mulți respondenți (57%) spun că principala problemă a […] The post Sondaj: Corupția și mita, în topul problemelor din justiție. Rețelele sociale – principala sursă de informare pentru moldoveni appeared first on NewsMaker.
13:10
Atentat la Moscova: un general, care ar fi fost implicat în invazia din Ucraina, a fost împușcat # NewsMaker
Vladimir Alexeev, general-locotenent al Ministerului rus al Apărării, a fost împușcat la Moscova pe 6 februarie. Acesta a fost spitalizat. Informația a fost comunicată de Comitetul de Investigații al Federației Ruse, relatează Meduza. Atentatul a avut loc într-un bloc de locuințe din capitala rusă. Un bărbat, care nu a fost identificat, a împușcat în Alexeev […] The post Atentat la Moscova: un general, care ar fi fost implicat în invazia din Ucraina, a fost împușcat appeared first on NewsMaker.
13:00
Camioane oprite la vamă din cauza ghețușului, autobuze – pe drumurile naționale: cum se circulă în Moldova # NewsMaker
Poleiul și ghețușul formate în urma vremii instabile din ultimele 24 de ore au afectat grav circulația rutieră în Republica Moldova. În mai multe zone, vehiculele staționează pe drumurile naționale, camioanele sunt supuse restricțiilor de circulație, iar autoritățile monitorizează situația și intervin pentru deblocarea traseelor. Restricții pe traseul M5 Poliția informează că, temporar, este sistată […] The post Camioane oprite la vamă din cauza ghețușului, autobuze – pe drumurile naționale: cum se circulă în Moldova appeared first on NewsMaker.
12:50
Moldovenii, convinși să investească în bunuri inexistente? 15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău, reținuți # NewsMaker
15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău au fost reținuți și sunt bănuiți de escrocherii și spălare de bani. Aceștia ar fi convins persoane să investească, inclusiv în cumpărarea unor bunuri inexistente. Ulterior, după ce victimele își făceau investiția și operatorii intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii. Operatorii ar fi […] The post Moldovenii, convinși să investească în bunuri inexistente? 15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău, reținuți appeared first on NewsMaker.
12:20
Ghețușul face victime: peste 240 de persoane au ajuns la Urgențe cu traumatisme, în 24 de ore # NewsMaker
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a înregistrat în ultimele 24 de ore un număr ridicat de prezentări cu traumatisme provocate de vremea extremă și formarea ghețușului. Purtătoarea de cuvânt a spitalului, Dorina Arsene, a declarat că, în intervalul menționat, 242 de persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe a IMU. Potrivit sursei […] The post Ghețușul face victime: peste 240 de persoane au ajuns la Urgențe cu traumatisme, în 24 de ore appeared first on NewsMaker.
12:20
Medicul acuzat că ar fi violat două fetițe a fost concediat. Guvernul și Parlamentul, îndemnat să ia măsuri urgente pentru protecția pacienților # NewsMaker
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat pentru viol, și care recent a fost reabilitat în funcție, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Anunțul a fost făcut pe 6 februarie de către Ministerul Sănătății.„Contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis […] The post Medicul acuzat că ar fi violat două fetițe a fost concediat. Guvernul și Parlamentul, îndemnat să ia măsuri urgente pentru protecția pacienților appeared first on NewsMaker.
12:00
Sandu, despre raportul SUA privind alegerile și rețelele sociale: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu conturi false” # NewsMaker
Libertatea de expresie nu este pentru conturi false. Pentru rețelele sociale „contează să nu existe nicio reglementare și banul”, pentru Moldova – „sănătatea democrației”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu la ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, în reacție la raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, în […] The post Sandu, despre raportul SUA privind alegerile și rețelele sociale: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu conturi false” appeared first on NewsMaker.
11:50
Nouă școli din Moldova, dotate cu roboți și laboratoare de circa €150 000, datorită UE. Lista instituțiilor # NewsMaker
Aproximativ 7.000 de elevi din nouă școli model din Republica Moldova vor beneficia de condiții moderne de studiu la fizică, chimie, biologie și matematică, după ce 38 de laboratoare STEAM și săli de matematică au fost renovate și dotate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Noile spații vor fi utilizate și de 490 de cadre […] The post Nouă școli din Moldova, dotate cu roboți și laboratoare de circa €150 000, datorită UE. Lista instituțiilor appeared first on NewsMaker.
11:40
Mesaje cu amenințări în chat-urile părinților din Transnistria, după două zile consecutive de alertă cu bombă: „Grădinițele să se pregătească” # NewsMaker
Alertele false cu bombă din școli și grădinițe provoacă îngrijorări în regiunea transnistreană, în special după ce pe chat-urile părintești au început să circule mesaje cu amenințări directe la adresa elevilor și a copiilor de grădiniță. Un cititor NewsMaker a transmis redacției un screenshot cu un astfel de mesaj, distribuit într-un chat al părinților. „Astăzi […] The post Mesaje cu amenințări în chat-urile părinților din Transnistria, după două zile consecutive de alertă cu bombă: „Grădinițele să se pregătească” appeared first on NewsMaker.
11:20
Liderul sectorului bancar din Moldova, maib, a fost clasat în TOP 10 cei mai buni angajatori din țară, conform studiului Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Clasarea în acest top reflectă percepția directă a angajaților asupra condițiilor de lucru, remunerării și beneficiilor, oportunităților de dezvoltare profesională, perspectivelor de creștere și relațiilor […] The post Maib este în topul celor mai buni angajatori din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
11:00
Încă o avarie la Centrala de la Cuciurgan – a treia în două săptămâni. Deconectări masive de la lumină în mai multe raioane # NewsMaker
În mai multe raioane din regiunea transnistreană au loc deconectări de la energia electrică, după o nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan. Pretinsul minister al economiei de la Tiraspol anunță că a fost declanșat neplanificat sistemul de protecție la cazanele de la MGRES. Presa din regiune scrie, că în aceste momente, peste 1.850 de […] The post Încă o avarie la Centrala de la Cuciurgan – a treia în două săptămâni. Deconectări masive de la lumină în mai multe raioane appeared first on NewsMaker.
11:00
Platon s-a plâns că nu i s-a permis să dezvăluie „operațiunea specială” împotriva lui Stoianoglo: „A lua acest dosar în serios este posibil doar la Comedy Club” # NewsMaker
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și s-ar ascunde la Londra, s-a plâns că în cadrul audierii sale online, ca martor în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în Parlament, nu i s-a permis să explice „cum a fost pregătită operațiunea de înlăturare […] The post Platon s-a plâns că nu i s-a permis să dezvăluie „operațiunea specială” împotriva lui Stoianoglo: „A lua acest dosar în serios este posibil doar la Comedy Club” appeared first on NewsMaker.
10:30
Circa 10 000 de gospodării, fără lumină. Ministerul Energiei: Informația despre deconectări planificate în toată țara este falsă # NewsMaker
Aproape 10 mii de consumatori din Republica Moldova au rămas fără energie electrică. Informația a fost comunicată în dimineața zilei de 6 februarie de autorități, în legătură cu condițiile meteo dificile. Potrivit responsabililor, informația despre o deconectare masivă de energie electrică în toată țara, între orele 9-17, este falsă. Nu există deconectări în masă ale […] The post Circa 10 000 de gospodării, fără lumină. Ministerul Energiei: Informația despre deconectări planificate în toată țara este falsă appeared first on NewsMaker.
10:20
Chișinăul, după ce Tirotex și Combinatul de Ciment și-au suspendat activitatea, iar MGRES a trecut la cărbune: „Rezultat refuzului Tiraspolului de a se reintegra” # NewsMaker
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește. Pe 4 februarie, două dintre cele mai mari întreprinderi industriale din regiune – combinatul de textile „Tirotex” și Combinatul de Ciment de la Rîbnița – și-au suspendat temporar activitatea. O zi mai târziu, pe 5 februarie, Centrala de la Cuciurgan (MGRES) a trecut la producerea energiei electrice din […] The post Chișinăul, după ce Tirotex și Combinatul de Ciment și-au suspendat activitatea, iar MGRES a trecut la cărbune: „Rezultat refuzului Tiraspolului de a se reintegra” appeared first on NewsMaker.
