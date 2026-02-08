Ucraina și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026. Satoshi, invitat internațional la selecția națională

11:00

În mai multe raioane din regiunea transnistreană au loc deconectări de la energia electrică, după o nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan. Pretinsul minister al economiei de la Tiraspol anunță că a fost declanșat neplanificat sistemul de protecție la cazanele de la MGRES. Presa din regiune scrie, că în aceste momente, peste 1.850 de […] The post Încă o avarie la Centrala de la Cuciurgan – a treia în două săptămâni. Deconectări masive de la lumină în mai multe raioane appeared first on NewsMaker.