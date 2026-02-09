Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău 1, condamnată pentru trafic de influență și corupere

09:50

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de aproximativ 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Postului de inspecție la frontieră Leușeni, care au sechestrat întregul […] Articolul ANSA a oprit la frontieră 21 tone de carne de pui infestată cu Salmonella apare prima dată în DemocracyMD.