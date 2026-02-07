Poleiul pune orașul în alertă: intervenții în toate sectoarele Capitalei

16:40

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat o serie de critici la adresa reprezentanților guvernării, acuzându-i de gestionarea ineficientă a unor lucrări de infrastructură din interiorul orașului. Edilul a publicat imagini cu mai multe șantiere din curțile de bloc, afirmând că realitatea din teren contrazice declarațiile publice ale reprezentanților PAS. În acest context, […] Articolul Ultimatum pentru șantierele din curți: Ion Ceban acuză reprezentanții PAS de lucrări nefinalizate apare prima dată în DemocracyMD.