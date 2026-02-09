„Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie
Democracy.md, 9 februarie 2026 11:40
Consumatorii din cartierul Telecentru, sectorul Centru, au resimțit perturbări în livrarea agentului termic pe 8 februarie 2026, după ce Stația de Pompare nr. 19 a suferit trei deconectări de energie electrică necoordonate cu „Termoelectrica” S.A. Întreruperile au provocat oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare SP-19 și SP-18, generând șocuri hidraulice și afectând funcționarea sistemului […] Articolul „Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
11:40
„Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie # Democracy.md
Consumatorii din cartierul Telecentru, sectorul Centru, au resimțit perturbări în livrarea agentului termic pe 8 februarie 2026, după ce Stația de Pompare nr. 19 a suferit trei deconectări de energie electrică necoordonate cu „Termoelectrica” S.A. Întreruperile au provocat oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare SP-19 și SP-18, generând șocuri hidraulice și afectând funcționarea sistemului […] Articolul „Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
11:10
Dispută de durată între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei escaladează la Dereneu # Democracy.md
Tensiunile în jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat din nou duminică, 8 februarie 2026. Arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, responsabil de eparhiile Ungheni și Nisporeni, a oficiat o slujbă religioasă în fața bisericii, în timp ce accesul în lăcaș era păzit de polițiști. Imagini difuzate pe rețelele de socializare […] Articolul Dispută de durată între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei escaladează la Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
10:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de la instalarea cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO”, criticând lipsa rezultatelor concrete și ceea ce participanții numesc incompetența Executivului. La protest au participat deputați, consilieri municipali, membri și susținători ai Mișcării Alternativa […] Articolul Flashmob „Guvernul ZERO”: opoziția critică primele 100 de zile ale Executivului apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
09:50
Strategia de război hibrid a Federației Ruse nu și-a atins obiectivele în Republica Moldova, arată o analiză semnată de jurnalistul Peter Pomerantsev și publicată de Financial Times. Potrivit autorului, în pofida investițiilor masive ale Kremlinului în atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și scheme de corupere electorală, Moscova nu a reușit să influențeze decisiv guvernarea de […] Articolul Analiză FT: Rusia nu a reușit să-și impună controlul politic în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
12:30
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pentru a preveni formarea ghețușului și a combate poleiul, în contextul Codului Galben emis de meteorologi, valabil până pe 9 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele de intervenție acționează în toate sectoarele Capitalei, intervenind pe străzi și trotuare, în pasaje subterane, stațiile de transport public, precum și la […] Articolul Poleiul pune orașul în alertă: intervenții în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Serviciile municipale din Capitală sunt mobilizate pentru curățarea gheții și împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere. Intervențiile vizează nu doar carosabilul, ci și trotuarele, stațiile de așteptare și căile de acces către școli, grădinițe și spitale. În ceea ce privește circulația transportului public, autoritățile anunță că autobuzele și troleibuzele circulă conform programului obișnuit, fără a […] Articolul Intervenții non-stop în Capitală pentru combaterea poleiului pe străzi și trotuare apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 43.990 de traversări ale persoanelor și 9.778 de traversări ale mijloacelor de transport, informează Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 18 cetățeni străini au […] Articolul Aproape 44 de mii de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
6 februarie 2026
18:30
În ultimele zile, pe Facebook și Instagram au fost distribuite videoclipuri în care apar imaginea și vocea premierului Alexandru Munteanu, promițând câștiguri de până la 14.000 de lei pe lună printr-un așa-zis „program de stat”. Premierul a negat autenticitatea acestor materiale și a avertizat că este vorba despre o escrocherie. Videourile au fost create folosind […] Articolul Munteanu dezminte: clipurile care promit bani prin „program de stat” sunt false apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Ucraina ar fi implicată în tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului șefului GRU, general-locotenent Vladimir Alekseev, incident produs la Moscova. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 februarie, în cadrul unei conferințe de presă după o întâlnire cu conducerea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), informează […] Articolul Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general GRU la Moscova apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Vasile Tarlev solicită numirea urgentă a unui ambasador SUA: „Lipsa acestuia este un minus enorm pentru țară” # Democracy.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, deputatul și fostul prim-ministru Vasile Tarlev, a comentat starea actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la TVC 21. Acesta a subliniat că dialogul bilateral traversează o perioadă dificilă, cu implicații economice și diplomatice. „SUA sunt partenerul nostru strategic și trebuie să […] Articolul Vasile Tarlev solicită numirea urgentă a unui ambasador SUA: „Lipsa acestuia este un minus enorm pentru țară” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Centrala termoelectrică MGRES a reluat generarea energiei electrice în jurul orei 11:00, iar în regiune a început reconectarea treptată a consumatorilor afectați de avarii, informează reprezentanții centralei. Potrivit ERES, la ora 12:00, 1 404 străzi rămâneau fără curent sau parțial deconectate. Localitățile afectate includ Bender, Râbnița, Dubăsari, Slobozia, Camenca și Dnestrovsc, precum și satele din raioanele […] Articolul MGRES a reluat generarea energiei electrice: reconectarea în regiune continuă apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Serviciul 112: Creștere a apelurilor din cauza poleiului și ghețușului; peste 2.500 de solicitări în primele 13 ore # Democracy.md
În intervalul 00:00–13:00, Serviciul 112 din Republica Moldova a recepționat 2.594 de apeluri, majoritatea legate de condițiile meteorologice nefavorabile, marcate de polei și ghețuș, care au afectat circulația și siguranța populației. Din totalul apelurilor, 1.100 au vizat solicitări de asistență medicală, dintre care 85 de cazuri au fost traumatisme sau leziuni provocate de căderi pe […] Articolul Serviciul 112: Creștere a apelurilor din cauza poleiului și ghețușului; peste 2.500 de solicitări în primele 13 ore apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Percheziții CNA la administratori de insolvabilitate și la Uniunea Administratorilor Autorizați, într-un dosar de abuz în serviciu # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, într-un dosar ce vizează fapte de abuz în serviciu soldate cu prejudicii materiale în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, faptele investigate sunt legate […] Articolul Percheziții CNA la administratori de insolvabilitate și la Uniunea Administratorilor Autorizați, într-un dosar de abuz în serviciu apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Replici acide în Parlament: Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, respinsă # Democracy.md
Moțiunea simplă depusă împotriva Ludmilei Catlabuga a stârnit tensiuni în plenul Parlamentului, cu schimburi de replici dure între ministră și deputații opoziției, dar inițiativa a fost respinsă cu 54 de voturi „contra” și 34 „pentru”. Prezentarea raportului ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în contextul moțiunii simple depusă de 41 de deputați din opoziție, a provocat dispute […] Articolul Replici acide în Parlament: Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, respinsă apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
După plecarea Anasia Nichita, Tatiana Rotari, următoarea pe lista PAS, ar putea intra în Parlament” # Democracy.md
Sportiva Anastasia Nichita a demisionat din Parlament, iar mandatul său ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Cu votul a 62 de parlamentari, Legislativul a luat act de demisia Anastasiei Nichita și a declarat vacant mandatul său, care urmează să fie atribuit supleantului imediat următor de pe […] Articolul După plecarea Anasia Nichita, Tatiana Rotari, următoarea pe lista PAS, ar putea intra în Parlament” apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Scandal uriaș în Bulgaria: zeci de femei, inclusiv minore, victime ale filmărilor ilegale în saloane # Democracy.md
Zeci de femei din Bulgaria au descoperit că imagini și videoclipuri cu ele în ipostaze intime, realizate fără consimțământul lor în două saloane de cosmetică în 2023, au fost distribuite pe site-uri pornografice. Printre victime se numără și minore, inclusiv o fetiță de nouă ani. Avocatul Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime, a […] Articolul Scandal uriaș în Bulgaria: zeci de femei, inclusiv minore, victime ale filmărilor ilegale în saloane apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Fostul președinte Dodon, liber să plece din țară în timp ce dosarul „Kuliok” continuă # Democracy.md
Cercetarea judecătorească în dosarul „Kuliok” a fost reluată miercuri de un nou complet de judecători ai Curții Supreme de Justiție, Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea. Este deja a treia schimbare a completului de la trimiterea cauzei în judecată, în 2022, din cauza demisiilor unor magistrați și a procedurii Vetting. Fostul președinte Igor Dodon […] Articolul Fostul președinte Dodon, liber să plece din țară în timp ce dosarul „Kuliok” continuă apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
General rus de rang înalt, Vladimir Alekseiev, împușcat la Moscova și internat în spital # Democracy.md
Locotenent-generalul rus Vladimir Alekseiev, prim-adjunct al șefului GRU Igor Kostiukov, a fost împușcat vineri dimineața într-o clădire rezidențială din nord-vestul Moscovei și transportat de urgență la spital. Atacatorul, încă neidentificat, a fugit de la fața locului. Ancheta este în desfășurare, experții analizând imaginile camerelor de supraveghere și intervievând martorii oculari. Alekseiev, în vârstă de 64 […] Articolul General rus de rang înalt, Vladimir Alekseiev, împușcat la Moscova și internat în spital apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Autoritățile atrag atenția asupra unor tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale, contactând cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor și cerând IDNP-ul sau informațiile bancare. Statul nu solicită astfel de date prin telefon sau mesaje. Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că mai mulți cetățeni […] Articolul Atenție, cetățeni! Tentativă de fraudă prin programul „Ajutor la Contor” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu se pregătește pentru obținerea Premiului Nobel pentru Pace, deși apreciază nominalizarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de TV8. Șefa statului a subliniat că adevărata recunoaștere ar trebui să le revină ucrainenilor, care își sacrifică viața pentru pace. Maia Sandu a declarat că este […] Articolul Maia Sandu: Premiul Nobel pentru Pace îl merită poporul ucrainean, nu eu apare prima dată în DemocracyMD.
5 februarie 2026
18:00
Judecătorii care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează să fie evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, în baza listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către un nou grup de subiecți ai evaluării externe. Aceștia sunt judecători ai Judecătoriei Chișinău […] Articolul CSM a transmis lista judecătorilor supuși evaluării externe apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Fostul deputat democrat Andrian Candu a declarat în instanță că bănuiește că filmarea în care apare Igor Dodon primind o sacoșă ar fi putut fi organizată de Vladimir Plahotniuc, menționând că există o echipă tehnică capabilă să realizeze o astfel de înregistrare. Precizarea a fost făcută în calitate de martor, în a doua zi de […] Articolul Dosarul „Kuliok”: Andrian Candu vorbește despre originea filmării cu Igor Dodon apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul discret, […] Articolul Renato Usatîi le-a oferit buchete de flori doamnelor parlamentare de ziua lor apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Parlamentul Republicii Moldova a votat, în ambele lecturi, legea care permite țării să adere la Convenția privind eliberarea brevetelor europene. Până acum, Moldova participa la CBE printr-un mecanism de cooperare, în vigoare din 2015. Odată cu aderarea oficială, țara noastră va putea beneficia de sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată […] Articolul Republica Moldova aderă la Convenția brevetului european apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Veaceslav Platon este audiat joi prin videoconferință în dosarul penal în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este cercetat pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Ședința se desfășoară la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. La proces este prezent și Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în cadrul Blocului Alternativa, deși în aceeași dimineață este programată și […] Articolul Veaceslav Platon audiat în dosarul fostului procuror general Stoianoglo apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova # Democracy.md
Wizz Air, una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, a încheiat anul 2025 cu o creștere semnificativă, o rețea extinsă și performanțe operaționale îmbunătățite. Compania a introdus aeronave noi, a lansat sute de rute noi și a transportat un număr record de pasageri, consolidând în același timp punctualitatea și fiabilitatea operațiunilor sale. […] Articolul Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție, au reținut trei persoane implicate în traficul de droguri importate din Polonia și puse în vânzare pe internet, coordonate de un deținut din penitenciarul Pruncul. În cadrul operațiunii, autoritățile au ridicat aproximativ 2 kg de droguri: PVP („sare”), substanță halucinogenă periculoasă pentru viață și sănătate, și mefedronă, pulbere/tablete […] Articolul Trei persoane reținute pentru trafic de droguri, coordonat din penitenciar apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primăria Chișinău informează că, în prezent, echipele municipale de intervenție și preturile activează non-stop pe întreg teritoriul Capitalei. În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc pentru siguranța cetățenilor. Se efectuează lucrări intensive în curțile blocurilor locative și pe căile de acces, atât […] Articolul Echipele municipale acționează intens pe străzi și în curțile blocurilor apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Democracy.md
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Comisia pentru politică externă va propune plenului Parlamentului ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor media […] Articolul Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și preschimbarea acestora, fără susținerea probelor […] Articolul Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
MAN cere audierea premierului în Parlament și anunță susținerea moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei # Democracy.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a solicitat astăzi prezența Prim-ministrului în plenul Parlamentului pentru explicații privind criza tarifelor și a anunțat că va semna, alături de opoziție, moțiunea de cenzură împotriva Ministrului Energiei. Într-un comunicat emis joi, formațiunea politică face apel la toate partidele parlamentare și extraparlamentare să își unească eforturile pentru a taxa ceea […] Articolul MAN cere audierea premierului în Parlament și anunță susținerea moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de aproximativ 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Postului de inspecție la frontieră Leușeni, care au sechestrat întregul […] Articolul ANSA a oprit la frontieră 21 tone de carne de pui infestată cu Salmonella apare prima dată în DemocracyMD.
4 februarie 2026
17:50
Republica Moldova trimite ajutor umanitar Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi un pachet de asistență umanitară pentru Ucraina, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Loturile de ajutor includ generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri, precum și echipamente medicale, autospeciale pentru intervenții, produse alimentare și bunuri de primă necesitate. Bunurile provin din rezervele de stat și de […] Articolul Republica Moldova trimite ajutor umanitar Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va solicita recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioadele decembrie și ianuarie, subliniind că ajustările trebuiau făcute mai devreme. „Toate actele și dovezile arată că gazul trebuia să fie mai ieftin încă de acum câteva luni, iar ANRE a întârziat aplicarea ajustărilor”, a declarat […] Articolul Ceban: „Întârzierea ANRE a făcut ca oamenii să plătească în plus pentru gaz” apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Medicul cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor și-a reluat activitatea în spitalele din Chișinău # Democracy.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea la Spitalul Clinic de Psihiatrie pe 26 decembrie 2025. Acesta fusese suspendat pe 28 noiembrie 2025, au declarat reprezentanții Ministerului Sănătății, transmite subiectulzilei.md cu […] Articolul Medicul cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor și-a reluat activitatea în spitalele din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
O rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de ofițerii Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Coordonatorul grupării, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani, a fost reținut la Chișinău în timp ce intenționa să părăsească țara. Acesta organiza transportarea migranților spre frontiera cu România. Victimele […] Articolul Rețea de migrație ilegală, destructurată la Ungheni: un tânăr de 26 de ani, reținut apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Impozitul pe avere ar putea crește: autoritățile pregătesc revizuirea cotelor și pragurilor de impozitare # Democracy.md
Povara fiscală asupra cetățenilor ar putea crește începând cu anul viitor, odată cu revizuirea impozitului pe avere anunțată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Modificările pregătite vizează pragurile de impozitare, cotele și forma actuală a taxei, în cadrul politicii fiscale pentru anul următor. În prezent, impozitul pe avere se aplică bunurilor cu o valoare echivalentă a […] Articolul Impozitul pe avere ar putea crește: autoritățile pregătesc revizuirea cotelor și pragurilor de impozitare apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a participat la întrevederea cu liderii parlamentelor statelor baltice: Lauri Hussar – Estonia, Daiga Mieriņa – Letonia și Juozas Olekas – Lituania. Discuțiile au vizat cooperarea parlamentară și schimbul de bune practici legislative dintre Moldova și statele baltice. Întâlnirea a avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul vizitei oficiale a spicherilor […] Articolul Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Doi tineri din Comrat reținuți pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” # Democracy.md
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul colegilor din BPDS „Fulger”, au demascat activitatea infracțională a doi tineri din Comrat, cu vârstele de 20 și 21 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei. Victimele erau abordate printr-o schemă în care suspecții invocau implicarea […] Articolul Doi tineri din Comrat reținuți pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Astăzi are loc o ședință în dosarul denumit generic „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte Igor Dodon. La Curte sunt audiați martorii acuzării, însă Dodon nu este prezent în sală, transmite democracy.md cu referire newsmaker.md. Primul martor audiat este deputatul Lilian Carp, care anterior a depus o sesizare la Procuratură după ce în spațiul […] Articolul Ședință în dosarul „Kuliok”: Lilian Carp primul martor audiat, Igor Dodon absent” apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # Democracy.md
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul urmează […] Articolul Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Oficiali ucraineni și ruși încep astăzi, la Abu Dhabi, a doua rundă de discuții mediate de administrația președintelui SUA, Donald Trump. Negocierile au loc într-un climat extrem de tensionat, după ce Rusia a lansat, în ultimele ore, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din această iarnă asupra Ucrainei, relatează Antena 3 CNN. Potrivit presei […] Articolul Noi negocieri Rusia–Ucraina la Abu Dhabi, pe fondul unor atacuri aeriene masive apare prima dată în DemocracyMD.
3 februarie 2026
17:50
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au împiedicat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară. Primul caz a fost pe ruta Chișinău – Antalya, unde o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10.000 Euro, 7.900 dolari SUA și 62.000 hrivne ucrainene […] Articolul Două tentative de scoatere ilicită a valutei, contracarate la Aeroportul Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între […] Articolul Transportul public din Chișinău se întărește: noi troleibuze pe liniile-cheie apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Un bărbat de 34 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt din buzunare. Incidentul a avut loc în transportul public din capitală. Potrivit Poliției, o femeie de 54 de ani a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-un troleibuz. Victima a observat […] Articolul Alertă în transportul public: hoț de buzunare, reținut de poliție apare prima dată în DemocracyMD.
2 februarie 2026
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor Anunțul a fost făcut public de politicianul norvegian pe rețelele sociale, acesta afirmând că șefa statului moldovean se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”. Hermstad a invocat […] Articolul Un deputat norvegian o propune pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Negocierile trilaterale de pace dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful statului ucrainean a precizat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Kievul este deschis unor discuții concrete și urmărește obținerea unui rezultat care […] Articolul Noi discuții de pace între Ucraina, Rusia și SUA, programate la Abu Dhabi apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Lupta pentru primării: Ion Ceban cheamă cetățenii la semnarea unei petiții împotriva reformei teritoriale # Democracy.md
Primarul general Ion Ceban acuză guvernarea că pregătește lichidarea a 600 de primării prin noua reformă administrativ-teritorială. Edilul susține că planul de a reduce numărul primăriilor de la 898 la doar 300 va accelera dispariția localităților mici, forțând cetățenii să migreze spre orașele mari în căutarea serviciilor de bază. Potrivit lui Ceban, această „comasare” propusă […] Articolul Lupta pentru primării: Ion Ceban cheamă cetățenii la semnarea unei petiții împotriva reformei teritoriale apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Primăria municipiului Chișinău anunță măsuri temporare de securitate și restricții de acces în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor efectua deplasări la instituțiile de stat din republica moldova. Astfel, în perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul […] Articolul Traficul și accesul pietonal, restricționate pe mai multe artere din oraș apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.