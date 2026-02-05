Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere

14:40

Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost condamnați la ani grei de închisoare, la mai bine de un deceniu după ce au fost prinși luând mită. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința pe 28 ianuarie, stabilind că cei doi oameni ai legii se fac vinovați de corupere […]