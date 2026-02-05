Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere
Democracy.md, 5 februarie 2026 10:50
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și preschimbarea acestora, fără susținerea probelor
• • •
Acum 10 minute
10:50
Acum o oră
10:20
MAN cere audierea premierului în Parlament și anunță susținerea moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei # Democracy.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a solicitat astăzi prezența Prim-ministrului în plenul Parlamentului pentru explicații privind criza tarifelor și a anunțat că va semna, alături de opoziție, moțiunea de cenzură împotriva Ministrului Energiei. Într-un comunicat emis joi, formațiunea politică face apel la toate partidele parlamentare și extraparlamentare să își unească eforturile pentru a taxa ceea
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!
Acum 2 ore
09:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de aproximativ 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Postului de inspecție la frontieră Leușeni, care au sechestrat întregul
Acum 24 ore
17:50
Republica Moldova trimite ajutor umanitar Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi un pachet de asistență umanitară pentru Ucraina, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Loturile de ajutor includ generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri, precum și echipamente medicale, autospeciale pentru intervenții, produse alimentare și bunuri de primă necesitate. Bunurile provin din rezervele de stat și de
16:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va solicita recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioadele decembrie și ianuarie, subliniind că ajustările trebuiau făcute mai devreme. „Toate actele și dovezile arată că gazul trebuia să fie mai ieftin încă de acum câteva luni, iar ANRE a întârziat aplicarea ajustărilor", a declarat
16:30
Medicul cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor și-a reluat activitatea în spitalele din Chișinău # Democracy.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea la Spitalul Clinic de Psihiatrie pe 26 decembrie 2025. Acesta fusese suspendat pe 28 noiembrie 2025, au declarat reprezentanții Ministerului Sănătății, transmite subiectulzilei.md cu
15:30
O rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de ofițerii Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Coordonatorul grupării, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani, a fost reținut la Chișinău în timp ce intenționa să părăsească țara. Acesta organiza transportarea migranților spre frontiera cu România. Victimele
14:40
Impozitul pe avere ar putea crește: autoritățile pregătesc revizuirea cotelor și pragurilor de impozitare # Democracy.md
Povara fiscală asupra cetățenilor ar putea crește începând cu anul viitor, odată cu revizuirea impozitului pe avere anunțată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Modificările pregătite vizează pragurile de impozitare, cotele și forma actuală a taxei, în cadrul politicii fiscale pentru anul următor. În prezent, impozitul pe avere se aplică bunurilor cu o valoare echivalentă a
13:40
Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a participat la întrevederea cu liderii parlamentelor statelor baltice: Lauri Hussar – Estonia, Daiga Mieriņa – Letonia și Juozas Olekas – Lituania. Discuțiile au vizat cooperarea parlamentară și schimbul de bune practici legislative dintre Moldova și statele baltice. Întâlnirea a avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul vizitei oficiale a spicherilor
12:50
Doi tineri din Comrat reținuți pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” # Democracy.md
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul colegilor din BPDS „Fulger", au demascat activitatea infracțională a doi tineri din Comrat, cu vârstele de 20 și 21 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei. Victimele erau abordate printr-o schemă în care suspecții invocau implicarea
11:50
Astăzi are loc o ședință în dosarul denumit generic „Kuliok", în care este judecat fostul președinte Igor Dodon. La Curte sunt audiați martorii acuzării, însă Dodon nu este prezent în sală, transmite democracy.md cu referire newsmaker.md. Primul martor audiat este deputatul Lilian Carp, care anterior a depus o sesizare la Procuratură după ce în spațiul
11:30
Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # Democracy.md
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul urmează
Ieri
10:30
Oficiali ucraineni și ruși încep astăzi, la Abu Dhabi, a doua rundă de discuții mediate de administrația președintelui SUA, Donald Trump. Negocierile au loc într-un climat extrem de tensionat, după ce Rusia a lansat, în ultimele ore, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din această iarnă asupra Ucrainei, relatează Antena 3 CNN. Potrivit presei
3 februarie 2026
17:50
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au împiedicat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară. Primul caz a fost pe ruta Chișinău – Antalya, unde o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10.000 Euro, 7.900 dolari SUA și 62.000 hrivne ucrainene
16:10
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între
16:10
Un bărbat de 34 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt din buzunare. Incidentul a avut loc în transportul public din capitală. Potrivit Poliției, o femeie de 54 de ani a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-un troleibuz. Victima a observat
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor Anunțul a fost făcut public de politicianul norvegian pe rețelele sociale, acesta afirmând că șefa statului moldovean se află „în prima linie a apărării democrației în Europa". Hermstad a invocat
11:30
Negocierile trilaterale de pace dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful statului ucrainean a precizat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Kievul este deschis unor discuții concrete și urmărește obținerea unui rezultat care
11:20
Lupta pentru primării: Ion Ceban cheamă cetățenii la semnarea unei petiții împotriva reformei teritoriale # Democracy.md
Primarul general Ion Ceban acuză guvernarea că pregătește lichidarea a 600 de primării prin noua reformă administrativ-teritorială. Edilul susține că planul de a reduce numărul primăriilor de la 898 la doar 300 va accelera dispariția localităților mici, forțând cetățenii să migreze spre orașele mari în căutarea serviciilor de bază. Potrivit lui Ceban, această „comasare" propusă
10:10
Primăria municipiului Chișinău anunță măsuri temporare de securitate și restricții de acces în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor efectua deplasări la instituțiile de stat din republica moldova. Astfel, în perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul
30 ianuarie 2026
17:20
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a depistat tăierea ilegală a 1.007 arbori în cadrul unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ghidighici, subordonat Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și au implicat inspectori din mai multe regiuni ale țării pentru a asigura imparțialitatea procesului. În cadrul inspecției la toate
16:40
Ultimatum pentru șantierele din curți: Ion Ceban acuză reprezentanții PAS de lucrări nefinalizate # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat o serie de critici la adresa reprezentanților guvernării, acuzându-i de gestionarea ineficientă a unor lucrări de infrastructură din interiorul orașului. Edilul a publicat imagini cu mai multe șantiere din curțile de bloc, afirmând că realitatea din teren contrazice declarațiile publice ale reprezentanților PAS. În acest context,
15:40
Pregătiri pentru ghețuș în Chișinău: Peste 200 de lăzi cu antiderapant au fost instalate în oraș # Democracy.md
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor
15:10
Primăria Chișinău anunță mobilizarea autospecialelor „Exdrupo” în contextul Codului Galben de polei # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo" sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost deja verificată și utilizată în acțiuni de prevenire și combatare a ghețușului pe carosabil, pentru a asigura siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreg teritoriul
14:00
Ion Ceban anunță noi investiții la Spitalul „Valentin Ignatenco”: Urmează renovarea secției de microchirurgie și a blocului operator # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco", cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii
13:30
Nicolae Margarint critică deficiențele de comunicare dintre autoritățile centrale și locale # Democracy.md
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea
13:20
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat
13:00
Conflict în CMC: Fracțiunea MAN acuză consilierii PAS de blocarea activității municipale prin manifestații stradale # Democracy.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite
12:40
Vlad Batrîncea cere moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu: „În trei luni nu s-a făcut nimic” # Democracy.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a
11:30
Val de viroze după gerul de afară: Secțiile de pediatrie din R. Moldova, din nou suprasolicitate # Democracy.md
Scăderea bruscă a temperaturilor a declanșat un val de îmbolnăviri în Republica Moldova, secțiile de pediatrie fiind cele mai afectate. Într-o singură săptămână, autoritățile medicale au raportat aproximativ 1.500 de infecții respiratorii acute, marea majoritate a pacienților fiind minori. Situația a dus la suprasolicitarea spitalelor, medicii depunând eforturi considerabile pentru a gestiona fluxul mare de […] Articolul Val de viroze după gerul de afară: Secțiile de pediatrie din R. Moldova, din nou suprasolicitate apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Poliția de Frontieră anunță un flux intens de călători în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate peste 42.000 de traversări ale persoanelor și peste 5.000 de treceri ale mijloacelor de transport. Cele mai solicitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 12.000 de pasageri, urmat de punctele de trecere terestre Leușeni și Sculeni. În cadrul […] Articolul Peste 42.000 de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
De la idee la afacere de succes: Cum ajută Primăria Chișinău tinerii antreprenori prin Incubatorul de Afaceri # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate […] Articolul De la idee la afacere de succes: Cum ajută Primăria Chișinău tinerii antreprenori prin Incubatorul de Afaceri apare prima dată în DemocracyMD.
29 ianuarie 2026
17:00
Un nou incident violent a zguduit astăzi, 29 ianuarie, sistemul judiciar din Republica Moldova. O judecătoare a fost atacată fizic de o justițiabilă în incinta Judecătoriei Chișinău, cazul fiind documentat în prezent de Poliție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat dur, calificând agresiunea drept un atac grav asupra independenței justiției și a autorității puterii […] Articolul O judecătoare din Chișinău, agresată de o femeie chiar în incinta instanței apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 # Democracy.md
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost condamnați la ani grei de închisoare, la mai bine de un deceniu după ce au fost prinși luând mită. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința pe 28 ianuarie, stabilind că cei doi oameni ai legii se fac vinovați de corupere […] Articolul Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] Articolul Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
VIDEO// Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: Nu deschide gura aia mare # Democracy.md
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de […] Articolul VIDEO// Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: Nu deschide gura aia mare apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat. Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în […] Articolul Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
„Tabla de onoare” a chiulangiilor: Flashmob MAN la Primărie împotriva consilierilor PAS și PSRM care blochează bugetul Capitalei # Democracy.md
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic” aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare” a fugarilor din CMC, […] Articolul „Tabla de onoare” a chiulangiilor: Flashmob MAN la Primărie împotriva consilierilor PAS și PSRM care blochează bugetul Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră a […] Articolul Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Un Airbus A350 British Airways a zburat spre Londra fără o roată pierdută la decolare # Democracy.md
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, care zbura luni, 26 ianuarie, din Las Vegas spre Londra, a rămas fără o roată din spate la scurt timp după ce decolase. Potrivit unei înregistrări video, pe măsură ce avionul se ridica, s-a văzut o roată căzând din partea din spate a trenului de aterizare. Avionul […] Articolul Un Airbus A350 British Airways a zburat spre Londra fără o roată pierdută la decolare apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au înregistrat un flux sporit de călători și mijloace de transport, iar mai multe persoane străine nu au fost admise pe teritoriul țării. Poliția de Frontieră a raportat 37.978 de traversări ale persoanelor și 9.888 de traversări ale mijloacelor de transport prin toate […] Articolul Situația la frontieră: 18 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
28 ianuarie 2026
17:30
Procesul în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este judecat în dosarul „Frauda bancară” capătă noi nuanțe juridice. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat în prezent la Londra, a solicitat oficial instanței să fie recunoscut ca parte vătămată și parte civilă în această cauză penală. Cererea, redactată în limba rusă, a fost recepționată de […] Articolul Veaceslav Platon cere statut de parte vătămată în procesul lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # Democracy.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie, […] Articolul Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Germania investește în siguranța copiilor din Moldova: Grant masiv pentru infrastructură școlară și servicii sociale # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor. Beneficiind de un grant de 10 milioane de euro oferit prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, proiectul se va desfășura în perioada 2026–2028 și vizează modernizarea serviciilor esențiale pentru copiii […] Articolul Germania investește în siguranța copiilor din Moldova: Grant masiv pentru infrastructură școlară și servicii sociale apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Politiciana Irina Vlah a lansat critici dure la adresa guvernării PAS, calificând noua evaluare a bunurilor imobile drept o „lovitură cinică” aplicată cetățenilor. Potrivit acesteia, noile valori estimate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru vor duce la explozia impozitelor și la blocarea definitivă a pieței imobiliare. Într-o declarație recentă, Irina Vlah a precizat că a […] Articolul Irina Vlah acuză guvernarea de „jaf ordinar” prin reevaluarea cadastrală apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și a Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) că ar proteja de mai multe luni o schemă ilegală în domeniul transportului de pasageri. Organizația avertizează că, dacă situația nu va fi adusă în legalitate până la 2 februarie 2026, transportatorii […] Articolul Transportatorii amenință cu noi proteste apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții # Democracy.md
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] Articolul Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Noi reguli pentru refugiații ucraineni: Protecția temporară a fost extinsă până în 2027, dar necesită confirmare online # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi extinderea perioadei de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina până la data de 1 martie 2027. Decizia reflectă solidaritatea continuă a țării noastre față de victimele războiului, însă aduce și modificări importante în procesul de evidență a beneficiarilor, trecând de la prelungirea automată la un sistem de solicitare […] Articolul Noi reguli pentru refugiații ucraineni: Protecția temporară a fost extinsă până în 2027, dar necesită confirmare online apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a […] Articolul Transportul public din Chișinău circulă normal în ciuda ghețușului apare prima dată în DemocracyMD.
