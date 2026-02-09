12:00

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni că bărbații suspectați de împușcarea generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, adjunct al șefului GRU, ar fi acționat la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Principalul suspect, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu sprijinul serviciilor secrete poloneze și ar fi trebuit să se întoarcă la Kiev prin […]