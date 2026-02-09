FSB: Suspectul în atentatul asupra unui general rus a tranzitat Chișinăul

07:10

Pentru multe zodii, ziua de 9 februarie vine cu clarificări concrete: se închid restanțe, se rezolvă acte, se confirmă promovări sau colaborări, iar munca depusă începe să fie răsplătită. Nu este o zi de risc, ci una de ajustări financiare, în care unii primesc mai mult decât se așteptau, iar alții aleg să pună bani […]