Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie
Omniapres, 6 februarie 2026 13:10
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Potrivit instituției, contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis de conducerea spitalului, fiind aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de concediere, în conformitate cu prevederile Codului muncii. […] The post Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
13:10
Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Omniapres
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Potrivit instituției, contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis de conducerea spitalului, fiind aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de concediere, în conformitate cu prevederile Codului muncii. […] The post Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
12:30
VIDEO // Maia Sandu explică plecarea ex-ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, din structurile statului # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a ales să nu își continue activitatea în instituțiile statului, după încheierea mandatului său, decizia fiind una personală. Precizările au fost făcute de Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Alte persoane care nu s-au regăsit în Guvern s-au regăsit în alte funcții, în structurile de […] The post VIDEO // Maia Sandu explică plecarea ex-ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, din structurile statului appeared first on Omniapres.
12:10
Poliția anunță că, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, a fost sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe porțiuni ale traseului M-5. Restricțiile sunt aplicate la intersecția M-5 cu G-82.1, în satul Greblești din raionul Strășeni, la intersecția M-5 cu R-16, în satul Răuțel din raionul Fălești, la intersecția M-5 cu R-21, în […] The post Circulația camioanelor și autobuzelor, restricționată temporar pe mai multe drumuri appeared first on Omniapres.
11:40
571 de instituții de învățământ general din Republica Moldova organizează procesul educațional online la data de 6 februarie 2026, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai multe școli care activează la distanță se află în municipiul Chișinău – 147, urmate de raionul Florești, cu 38 de instituții, și raionul Sîngerei, cu 34. […] The post Peste 570 de școli desfășoară lecțiile online pe 6 februarie appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:10
Ce fac Dorin Recean și Nicu Popescu ca emisari speciali ai Președinției. Explicațiile Maiei Sandu # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat motivele care au stat la baza numirii fostului prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, subliniind că acesta nu este angajat al Președinției și nu este remunerat pentru activitatea sa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Șefa […] The post Ce fac Dorin Recean și Nicu Popescu ca emisari speciali ai Președinției. Explicațiile Maiei Sandu appeared first on Omniapres.
10:40
Două ambulanțe, rămase blocate din cauza poleiului, au avut nevoie de intervenția salvatorilor, în contextul condițiilor meteorologice dificile înregistrate pe teritoriul țării. Pe fondul ghețușului format pe mai multe trasee, echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, dar și pentru sprijinirea echipajelor medicale. Potrivit informațiilor oficiale, […] The post Două ambulanțe, blocate de ghețuș: salvatorii au intervenit în mai multe localități appeared first on Omniapres.
10:40
O defecțiune tehnică produsă la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a dus, miercuri, la întreruperi ale furnizării energiei electrice în mai multe localități din Transnistria. Potrivit unui comunicat al așa-numitului Minister al Economiei din regiunea nerecunoscută, problema a fost cauzată de o activare neplanificată a sistemelor de protecție ale cazanelor centralei. Autoritățile au avertizat că, în […] The post Avarie la MGRES: întreruperi de curent raportate în mai multe zone din Transnistria appeared first on Omniapres.
10:10
Informațiile privind deconectări în masă ale energiei electrice pe 6 februarie sunt false, avertizează Premier Energy Distribution, după ce pe unele canale de Telegram și Viber a fost distribuit un mesaj alarmist care anunța întreruperi extinse de curent în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Compania precizează că rețelele de distribuție funcționează în […] The post Fake news despre deconectări masive: reacția Premier Energy appeared first on Omniapres.
10:10
Peste 9 700 de consumatori au fost afectați de deconectări neprogramate ale energiei electrice, în urma avariilor înregistrate în mai multe regiuni ale țării, anunță operatorii de distribuție. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution, în localitățile Slobozia și Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă au fost afectați 1.256 de consumatori. Pentru remedierea situației au […] The post Avarii în rețelele electrice: mii de consumatori fără curent în sud și nord appeared first on Omniapres.
09:40
Președinta Maia Sandu a declarat că, în pofida percepției publice potrivit căreia nu ar exista anchete care să vizeze actuala guvernare, în ultimul an au fost inițiate peste 100 de dosare de corupție mare de către Procuratura Anticorupție. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8, unde șefa statului a fost întrebată dacă […] The post VIDEO // Maia Sandu: Peste 100 de dosare de corupție mare, inițiate într-un an appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:10
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, condițiile de circulație au fost dificile începând de miercuri seara, 5 februarie, ora 19:00, și până joi dimineața, 6 februarie, ora 07:00, din cauza formării poleiului și a carosabilului alunecos. Potrivit instituției, temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de ploaie au favorizat depunerile de […] The post 141 de utilaje și peste 120 de muncitori, mobilizați împotriva poleiului appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Azi cerul accentuează banii neașteptați, recuperări, oportunități profesionale și momente de reconectare emoțională. Iată ce le rezervă ziua zodiilor: VĂRSĂTOR O propunere sau un proiect nou îți poate aduce un câștig interesant și te poate introduce într-un cerc profesional mai select. Vorbește deschis – o colaborare sau o idee bună îți poate aduce recunoaștere și […] The post Horoscop 6 februarie 2026. O zi cu vibrații financiare și relaționale puternice appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
20:20
Deputații PAS au respins moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii. Grosu: ”Mai încercați data viitoare” # Omniapres
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceasta a fost înaintată de 42 de deputați și prezentată în ședința plenară din 18 decembrie 2025. Potrivit autorilor, exprimarea votului de neîncredere față de politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este motivată de eșecul în implementarea Strategiei securității alimentare a […] The post Deputații PAS au respins moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii. Grosu: ”Mai încercați data viitoare” appeared first on Omniapres.
18:00
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor […] The post Japonia oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea Teleradio-Moldova appeared first on Omniapres.
17:40
Viață salvată prin donare de organe: primul transplant hepatic din 2026, realizat cu succes # Omniapres
Primul transplant hepatic din anul 2026 a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, intervenția salvând viața unui bărbat de 45 de ani, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie și a fost realizată de o echipă multidisciplinară coordonată de profesorul universitar doctor Adrian […] The post Viață salvată prin donare de organe: primul transplant hepatic din 2026, realizat cu succes appeared first on Omniapres.
17:10
Luptătorul MMA, soțul și antrenorul sportivei olimpice, Anastasia Nichita, Valeriu Mircea dă o veste importantă pentru cei pasionați de sport. Bărbatul lucrează la deschiderea proprii săli de forță, cel puțin aste reiese din teaser-ul emisiunii „O seară perfectă”, la care a fost invitat Valeriu Mircea, notează cancan.md. „Pentru cei care vor să mă cunoască într-adevăr, […] The post Valeriu Mircea, mesaj pentru fani: „Vă aștept la mine la sală” appeared first on Omniapres.
16:40
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut într-un dosar ce vizează o schemă de migrație ilegală a unor persoane din Asia spre state ale Uniunii Europene. Acțiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul angajaților BPDS Fulger. Potrivit anchetei, migranții ar fi […] The post VIDEO // Bărbat din Bălți, reținut într-un dosar de migrație ilegală din Asia spre UE appeared first on Omniapres.
16:40
Elevii din municipiul Bălți nu vor merge vineri la școală, după ce Direcția Învățământ, Tineret și Sport a dispus sistarea procesului educațional cu prezență fizică în toate instituțiile de învățământ primar și secundar pentru data de 6 februarie 2026. Măsura a fost luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al riscurilor provocate de polei, pentru […] The post DOC // Elevii din Bălți vor învăța online pe 6 februarie appeared first on Omniapres.
16:10
Serviciul 112 anunță că, astăzi, în intervalul 00:00–12:00, au fost recepționate 2.372 de apeluri la numărul unic de urgență, pe fondul fenomenelor meteorologice severe, precum poleiul și ghețușul, care au afectat drumurile și traficul din întreaga țară. Cel mai mare flux de apeluri a fost înregistrat între orele 07:00 și 08:00, când operatorii au preluat […] The post Peste 2 300 de apeluri la 112 în jumătate de zi, din cauza poleiului și ghețușului appeared first on Omniapres.
15:50
VIDEO // „Situație ieșită din comun”. Liderul PSRM denunță o tentativă de preluare forțată a bisericii din Dereneu # Omniapres
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldobva (PSRM), Igor Dodon, afirmă că în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc o situație ieșită din comun. ”Preotul, împreună cu familia și copiii săi, s-a baricadat și se află de câteva zile în biserica locală pentru a o proteja de o tentativă de preluare de către Mitropolia Basarabiei. Poliția […] The post VIDEO // „Situație ieșită din comun”. Liderul PSRM denunță o tentativă de preluare forțată a bisericii din Dereneu appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Grosu explică plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: Decât să vedem unii care stau și dorm aici, a fost o decizie asumată # Omniapres
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, a comentat plecările unor deputați ai partidului de guvernământ din Legislativ, menționând că aceste schimbări sunt firești și țin de responsabilitățile pe care le asumă fiecare. „Și dacă observați, unii din ei s-au dus unde? În guvern. Așa. Unii s-au dus în guvern, alții au revenit în domeniile […] The post VIDEO // Grosu explică plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: Decât să vedem unii care stau și dorm aici, a fost o decizie asumată appeared first on Omniapres.
15:10
Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv, notează IPN. „Luna februarie reprezintă o perioadă de tranziție, în care consumul este împărțit în două intervale distincte, […] The post Facturile la gaz se împart în două: ce consum se va plăti la noul tarif appeared first on Omniapres.
14:40
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a ars în întregime. […] The post Casă distrusă de flăcări la Ulmu: pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
14:10
Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5% anual. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim de Comitetul executiv al instituției în ședința din 5 februarie 2026. Totodată, banca centrală a păstrat neschimbate și celelalte rate de dobândă: […] The post BNM lasă dobânda-cheie la 5% și eliberează mai mulți bani pentru credite appeared first on Omniapres.
13:40
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale au fost solicitate astăzi de autoritățile publice locale din raionul Strășeni pentru a oferi sprijin în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care au afectat circulația și accesul către unele localități. Militarii din cadrul Batalionului geniu „Codru” urmează să intervină pentru deblocarea drumului de acces către satul Gălești, unde circulația a […] The post Armata, mobilizată pentru deblocarea drumurilor spre satul Gălești din Strășeni appeared first on Omniapres.
Ieri
13:10
Ministerul Educației: 219 școli din țară au trecut la învățământ online din cauza vremii # Omniapres
219 școli din țară au trecut astăzi, 5 februarie, la învățământ online, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai multe instituții care desfășoară orele la distanță sunt din Chișinău, unde 144 de școli au trecut la format online. În raionul Călărași sunt 26 de instituții care au luat aceeași decizie, […] The post Ministerul Educației: 219 școli din țară au trecut la învățământ online din cauza vremii appeared first on Omniapres.
12:40
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării anunță că vor organiza un protest pe 12 februarie, în fața sediului Agenția Națională Transport Auto (ANTA) din Chișinău. Acțiunea este inițiată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care acuză instituția de lipsă de reacție față de activitatea unor operatori considerați ilegali. Potrivit […] The post Transportatorii anunță un protest în fața ANTA pe 12 februarie appeared first on Omniapres.
12:10
Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropierea localității Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, șoferul, aflat la volanul unui automobil de model Skoda, ar fi efectuat o manevră de depășire fără a adapta viteza […] The post Depășire fatală la Peresecina: un bărbat și-a pierdut viața după impactul cu un camion appeared first on Omniapres.
12:10
Șapte întrebări pentru deputați. Irina Vlah: Alegerile au trecut demult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor # Omniapres
Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei”, afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor”. Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte […] The post Șapte întrebări pentru deputați. Irina Vlah: Alegerile au trecut demult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor appeared first on Omniapres.
11:40
Percheziții într-un dosar privind apartamente vândute fără știrea investitorilor din Chișinău # Omniapres
Mai mulți administratori de insolvabilitate, dar și sediul Uniunea Administratorilor Autorizați, au fost vizați de acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce investighează presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul vizează prejudicii materiale în proporții deosebit de mari aduse persoanelor care au investit în construcția unui bloc locativ din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate de anchetatori, […] The post Percheziții într-un dosar privind apartamente vândute fără știrea investitorilor din Chișinău appeared first on Omniapres.
11:10
Un transport de aproximativ 21 de tone de carne de pui separată mecanic, congelată, a fost blocat la intrarea în țară după ce testele de laborator au indicat contaminarea cu bacteria Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în cadrul controlului de rutină efectuat la punctul de trecere a […] The post Lot de 21 de tone de carne de pui, oprit la frontieră după depistarea Salmonella appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Usatîi anunță moțiunea simplă împotriva politicilor din domeniul energetic. Inițiativa e susținută de Alternativa și Democrația Acasă # Omniapres
Renato Usatîi a anunțat astăzi înaintarea moțiunii simple împotriva politicilor în domeniul energetic. Documentul a fost semnat de către deputații fracțiunilor Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă. Autorii documentului cer constatarea haosului tarifar, audierea urgentă a ministrului Energiei, ANRE și Energocom, aplicarea retroactivă a tarifelor corectate, stabilirea unui mecanism transparent de compensare a […] The post VIDEO // Usatîi anunță moțiunea simplă împotriva politicilor din domeniul energetic. Inițiativa e susținută de Alternativa și Democrația Acasă appeared first on Omniapres.
10:20
Sute de locuitori ai capitalei au rămas temporar fără apă potabilă, apă caldă și încălzire, în urma unor avarieri produse astăzi, 05 februarie 2026, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Lucrările de remediere sunt în desfășurare, iar furnizarea serviciilor urmează să fie reluată treptat, în funcție de zonă. Apă potabilă – avarieri curente (05.02.2026) […] The post Avarii în Chișinău: sute de locuitori au rămas fără apă și căldură appeared first on Omniapres.
10:20
Furtună, îndemn pentru deputați: ”Înainte să modificați Legea cetățeniei, clarificați modificările abuzive care au fost aplicate pe furiș” # Omniapres
Liderul Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, cerându-le să suspende efectele modificărilor recente aduse Legii cetățeniei și să repare întâi abuzurile comise prin aplicarea acesteia. Într-o declarație dură, Furtună acuză autoritățile că au creat o problemă juridică majoră prin transformarea a peste 30 000 […] The post Furtună, îndemn pentru deputați: ”Înainte să modificați Legea cetățeniei, clarificați modificările abuzive care au fost aplicate pe furiș” appeared first on Omniapres.
10:10
13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate după accidentul și incendiul de la Ulmu # Omniapres
13 autospeciale ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și o ambulanță pentru victime multiple a SMURD Moldova au fost mobilizate în această dimineață pentru gestionarea situației create în urma unui accident produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, dar și a unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din zonă. Totul a început la ora 04:08, […] The post 13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate după accidentul și incendiul de la Ulmu appeared first on Omniapres.
09:30
Perioada 4–6 februarie aduce condiții meteo periculoase în mai multe regiuni ale țării, unde poleiul și ghețușul au îngreunat serios circulația rutieră și deplasarea pietonilor. Autoritățile anunță că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate pentru a menține drumurile practicabile și pentru a interveni în situații de urgență. Pe drumurile naționale, echipele Administrația Națională a Drumurilor au […] The post Haos pe drumuri: Utilaje, salvatori și polițiști mobilizați în toată țara appeared first on Omniapres.
09:20
Aproape 4 000 de consumatori de energie electrică din cinci raioane sunt fără curent, conform situației de la ora 06:00. Ministerul Energiei anunță că au fost înregistrate deconectări de energie electrică la 1222 de consumatori deserviți de Premier Energy – din Bălțata și Vlăduleni, raionul Criuleni, Ulmu, raionul Ialoveni. La fel, au fost afectați 2 […] The post Din cauza chiciurei, stau fără curent mii de oameni în raioanele de nord și centru appeared first on Omniapres.
08:20
Incendiu în Ulmu: Patru autospeciale de pompieri blocate de polei, accident cu cinci răniți # Omniapres
Un incendiu izbucnit dimineața devreme într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni nu a putut fi stins la timp din cauza condițiilor meteo extreme. Patru echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise în misiune imediat după apelul la Serviciul 112, nu au ajuns la fața locului din cauza poleiului care a făcut […] The post Incendiu în Ulmu: Patru autospeciale de pompieri blocate de polei, accident cu cinci răniți appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 5 februarie 2026. Oferte de job, contracte avantajoase și bani care intră în joc # Omniapres
Ziua aduce decizii concrete legate de muncă și bani. Pentru multe zodii apar oferte de job, colaborări sau contracte care pot aduce câștiguri stabile, dar și cheltuieli ce trebuie gestionate atent. Este un moment potrivit pentru negocieri, semnarea actelor și reorganizarea bugetului, astfel încât efortul depus să fie răsplătit pe măsură. VĂRSĂTOR Vin oferte de […] The post Horoscop 5 februarie 2026. Oferte de job, contracte avantajoase și bani care intră în joc appeared first on Omniapres.
07:00
Elevii din Chișinău rămân acasă joi și vineri – școlile trec în regim online din cauza poleiului # Omniapres
Elevii din municipiul Chișinău vor desfășura lecțiile în format online joi și vineri, 5 și 6 februarie, după decizia luată de autorități în contextul condițiilor meteorologice periculoase. Primarul general Ion Ceban a explicat că măsura a fost adoptată în mod colectiv, din cauza burniței continue și a formării rapide de polei pe străzi. „Am decis […] The post Elevii din Chișinău rămân acasă joi și vineri – școlile trec în regim online din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
4 februarie 2026
21:00
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Ministerul Energiei anunță că, potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori. Este vorba de localităţile Donici şi Camencea din raionul Orhei, […] The post Chiciura a lăsat mii de oameni în beznă appeared first on Omniapres.
18:10
Schimbare majoră în educație: școlile cu peste 400 de elevi trec la autogestiune financiară # Omniapres
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile privind autonomia financiară a instituțiilor de învățământ în Codul educației, transmite IPN. „Codul va prevedea obligația ca toate școlile care au mai mult de 400 […] The post Schimbare majoră în educație: școlile cu peste 400 de elevi trec la autogestiune financiară appeared first on Omniapres.
17:40
Lista raselor de câini interzise la reproducere în Moldova. Legea intră în vigoare în 2027 # Omniapres
Câinii din anumite rase considerate potențial periculoase vor face obiectul unor reguli mai stricte în Republica Moldova, potrivit noilor prevederi ale Legii nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că măsurile vor intra în vigoare începând cu septembrie 2027 și au ca scop protejarea oamenilor, dar și asigurarea unui […] The post Lista raselor de câini interzise la reproducere în Moldova. Legea intră în vigoare în 2027 appeared first on Omniapres.
17:40
ASP reacționează la declarațiile lui Vasile Costiuc: Nu există cerere pentru producerea de armament militar # Omniapres
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări după declarațiile făcute pe 4 februarie de deputatul Vasile Costiuc, care a afirmat că în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. Instituția susține că orice investiție într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului este supusă unor proceduri stricte de autorizare, iar până în […] The post ASP reacționează la declarațiile lui Vasile Costiuc: Nu există cerere pentru producerea de armament militar appeared first on Omniapres.
17:10
Partidul „Moldova Mare” a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova. Victoria Furtună: „Cauza va face istorie” # Omniapres
Membrii Partidului Politic „Moldova Mare”, împreună cu alți 20 de candidați, au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) împotriva Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Victoria Furtună, menționând că dosarul „Moldova Mare” versus Republica Moldova va face istorie. „Au fost anexate înscrisuri care vor șoca judecătorii de la Strasbourg, pentru că ele […] The post Partidul „Moldova Mare” a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova. Victoria Furtună: „Cauza va face istorie” appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Raportul despre „cenzura UE”, folosit ca armă politică în Moldova, avertizează un expert de la WatchDog.MD # Omniapres
Un raport american apărut la începutul lunii februarie este distribuit intens și în Republica Moldova, fiind prezentat drept „dovadă” că Uniunea Europeană ar cenzura internetul. Documentul este însă interpretat eronat și folosit în scopuri politice, susține Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate la WatchDog.MD. Potrivit acestuia, raportul nu reprezintă o decizie oficială a […] The post VIDEO // Raportul despre „cenzura UE”, folosit ca armă politică în Moldova, avertizează un expert de la WatchDog.MD appeared first on Omniapres.
16:00
Numărul gospodăriilor care primesc compensații pentru încălzire este în creștere, potrivit datelor prezentate de ministra Muncii, Natalia Plugaru, după ședința de miercuri a Guvernul Republicii Moldova. Oficiala a declarat că, începând cu luna noiembrie, tot mai multe familii au devenit eligibile pentru sprijin la plata căldurii. „În noiembrie am avut 605.000 de gospodării eligibile, iar […] The post VIDEO // Numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzire a crescut cu 15 000 appeared first on Omniapres.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben pentru formarea poleiului și a ghețușului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 4 februarie 2026, la ora 14:00, și este valabilă în intervalul 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, temperaturile aerului se vor menține […] The post Ploaia îngheață la sol: meteorologii anunță polei în toată țara appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // „Ne transformă într-o țintă”: Costiuc susține că autoritățile au permis construirea unei fabrici de armament # Omniapres
Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a lansat acuzații dure la adresa guvernării, susținând într-o intervenție video pe rețelele de socializare că autoritățile ar fi permis, „în secret”, construirea unei fabrici de armament pe teritoriul Republicii Moldova. El afirmă că o asemenea decizie ar pune în pericol securitatea statului și ar transforma țara „într-o țintă” […] The post VIDEO // „Ne transformă într-o țintă”: Costiuc susține că autoritățile au permis construirea unei fabrici de armament appeared first on Omniapres.
14:40
O fabrică ilegală de țigări, descrisă de anchetatori drept una dintre cele mai mari descoperite vreodată în Italia, a fost destructurată de Guardia di Finanza într-o zonă industrială din Vigonza, provincia Padova. Potrivit presei italiene, unitatea clandestină era administrată de trei cetățeni ai Republica Moldova și funcționa într-o hală amenajată ca o veritabilă uzină. Operațiunea […] The post VIDEO // Avere din contrabandă: 350 000 € pe zi obținuți de trei moldoveni în Italia appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.