VIDEO // FSB l-a reținut pe suspectul de atentat asupra generalului rus Alekseev. A fost extrădat din Dubai

15:10

Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv, notează IPN. „Luna februarie reprezintă o perioadă de tranziție, în care consumul este împărțit în două intervale distincte, […] The post Facturile la gaz se împart în două: ce consum se va plăti la noul tarif appeared first on Omniapres.