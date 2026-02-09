Consumatori din Telecentru, temporar fără căldură în urma unor avarii
Omniapres, 9 februarie 2026 11:30
Mai mulți consumatori din cartierul Telecentru, sectorul Centru al municipiului Chișinău, au rămas temporar fără agent termic în noaptea de 8 februarie 2026, după ce au fost înregistrate trei deconectări necoordonate ale alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare nr. 19. Întreruperile au provocat oprirea în cascadă a stațiilor de pompare SP-19 și SP-18, […]
• • •
Mai multe loturi de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate preventiv de pe piață, ca urmare a unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Compania Danone a anunțat că măsura vizează doar anumite loturi specifice, identificate ca […]
Drona depistată la Drochia nu avea încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile în urma verificărilor preliminare. Potrivit Poliția Republicii Moldova, experții Secției tehnico-explozive au constatat că obiectul depistat este o dronă de model Gerbera, care nu era dotată cu încărcătură explozivă. Cazul a fost semnalat pe 6 februarie, când Poliția din Drochia a fost sesizată despre […]
Judecătorul Ghenadie Tocaiuc din nordul țării va ajunge în fața instanței, fiind acuzat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică avansată, după finalizarea urmăririi penale și expedierea dosarului spre examinare judecătorească. Potrivit materialelor cauzei, incidentul s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025, la Soroca. Magistratul ar fi urcat la volanul unui […]
La stațiile Lukoil din Republica Moldova, șoferii nu pot achita carburanții cu cardul bancar de câteva zile. Problemele legate de plățile fără numerar ar fi început în jurul zilei de vineri, 6 februarie, scrie canalul de telegram Glossa. Angajații benzinăriilor nu oferă explicații clare privind cauza exactă a situației și nici un termen în care […]
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în această dimineață pe drumurile din Republica Moldova, avertizează autoritățile. Potrivit Administraţia Națională a Drumurilor, carosabilul este parțial umed, iar pe anumite sectoare se semnalează polei sau zăpadă. Pentru menținerea viabilității rețelei rutiere și asigurarea siguranței în trafic, pe parcursul nopții echipele de drumari au patrulat și […]
Pentru multe zodii, ziua de 9 februarie vine cu clarificări concrete: se închid restanțe, se rezolvă acte, se confirmă promovări sau colaborări, iar munca depusă începe să fie răsplătită. Nu este o zi de risc, ci una de ajustări financiare, în care unii primesc mai mult decât se așteptau, iar alții aleg să pună bani […]
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu a ridicat încă „Ordinul Republicii" și nu a luat o decizie dacă să-l ridice sau nu. Declarația a fost făcută chiar de Nemerenco la „Podcastul Lorenei", publicat pe 6 februarie. „În mass-media s-a glumit mult pe seama acestui ordin că m-au pensionat, și atunci m-am gândit că poate nu-i […]
De luni, 9 februarie, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de către Primăria capitalei. Săptămâna aceasta, joi și vineri, din cauza poleiului, copiii au avut lecții online. "În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățeniile, ca de fiecare dată. Ieri […]
În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tânărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid. Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, scrie Ziua.md. Mircea Eșanu […]
Restanțe la plata poliței medicale: Peste 1500 de moldoveni, dați în judecată anul trecut
Peste 1 500 de moldoveni au fost acționați în judecată anul trecut, pentru neplata poliței medicale obligatorii. Cei mai mulți sunt persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Datoriile pot ajunge la zeci de mii de lei, iar instituția are trei ani la dispoziție pentru a le recupera […]
VIDEO // FSB l-a reținut pe suspectul de atentat asupra generalului rus Alekseev. A fost extrădat din Dubai
Bărbatul suspectat că l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev a fost reținut în Dubai și extrădat la Moscova. Anunțul a fost făcut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Autorul atentatului, Liubomir Korba, de 65 de ani, cetățean rus, a fost reținut cu suportul serviciilor speciale ale Emiratelor Arabe Unite. FSB mai declară […]
Neptun Deep, proiectul de exploatare a gazelor în Marea Neagră, va fi protejat de radare, drone și senzori
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare – care o va transforma într-un exportator net de gaze -, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui Nicușor Dan, potrivit News.ro. România […]
Olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026, au fost reprogramate pentru săptămâna viitoare. Ministerul Educației și Cercetării a luat această decizie di cauza situației meteorologice dificile. Astfel, Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Limba engleză și Limba spaniolă, vor avea loc joi, 12 februarie, cu începere de la ora 12:00, […]
Duminica aduce mai puțină presiune profesională, dar nu exclude complet subiectul banilor. Sunt cheltuieli legate de ieșiri, vizite și evenimente, însă în paralel apar discuții despre colaborări, contracte sau idei de business care pot fi puse în aplicare în perioada următoare. Pentru unii nativi, ziua este despre cumpătare și planificare financiară, iar pentru alții – […]
7 februarie 2026
Dintr-un cod – în altul. De luni revin gerurile. Meteorologii au emis cod galben de scădere medie zilnică a aerului pentru data de 9 februarie. Conform atenționării, pe întreg teritoriul țării, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7 grade Celsius. Cel mai frig va fi în raioanele de Nord. La Briceni și Ocnița, […]
Delegația Republicii Moldova a defilat la ceremonia de deschidere a marelui eveniment sportiv, iar purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin. Pe lângă ceremonia principală de la Milano, paradele sportivilor au avut loc în alte trei locații din nordul Italiei, iar sportivii noștri au defilat la Cortina d'Ampezzo și Predazzo. Jocurile Olimpice de iarnă […]
Turbo Power Energy critică declarațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești-Chișinău: nu au la bază nicio confirmare factologică
Compania Turbo Energy Power respinge afirmațiile potrivit cărora ar fi responsabilă de întârzierile la stația electrică Vulcănești și susține că nu are niciun contract pentru realizarea lucrărilor. Reacția vine după declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, făcute într-o emisiune de la TV 8. Într-un comunicat, reprezentanții firmei califică declarațiile drept „false" și spun că acestea […]
Drona căzută în raionul Drochia este fără explozibil. Poliția anunță că, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă, s-a stabilit că aparatul de zbor este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă. Poliția din Drochia a fost sesizată vineri despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Ministerul […]
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit de 76 de ori în ultimele 24 de ore, în mare parte pentru deblocarea și tractarea autovehiculelor derapate de pe drumuri, eliberarea traseelor de arbori căzuți și sprijinirea ambulanțelor blocate de condițiile meteo severe. Cele mai multe operațiuni au avut loc în raioanele Leova, Ocnița, Râșcani, Căușeni, […]
VIDEO // Carabinierii, mobilizați pe întreg teritoriul țării din cauza condițiilor meteo severe
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Inspectoratul General de Carabinieri a dispus mobilizarea tuturor subunităților pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Echipajele intervin activ pentru a sprijini cetățenii și instituțiile publice. Forțele de ordine acționează coordonat în toate regiunile – Nord, Centru și Sud – pentru a asigura accesul în siguranță și menținerea funcționării serviciilor vitale. Prioritate […]
Premierul Alexandru Munteanu a dispus ieșirea armatei pentru a interveni în Chișinău și alte localități, ca să ofere ajutor autorităților la combaterea efectelor poleiului. "Am luat decizia și am solicitat Armatei să intervină, de la prima oră, pe teren, în Chișinău. Armata va sprijini degivrarea trotuarelor, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va pune la […]
Ziua vine cu multă mișcare în plan social: întâlniri, evenimente, vizite și ieșiri care rup rutina. Pentru unele zodii apar mici cheltuieli făcute din plăcere – excursii, cadouri, distracții –, în timp ce altele recuperează bani sau își permit relaxare fără griji. Este un context bun pentru reconectare cu oamenii apropiați, dar și pentru decizii […]
6 februarie 2026
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile amintesc cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției. Ministerul Afacerilor Externe a […]
Consumatorii de energie termică din mai multe localități din țară ar putea plăti facturi diferite, după ce operatorii de termoficare au transmis către ANRE proiecte de tarife cu evoluții opuse. În municipiul Ungheni, S.A. Comgaz-Plus propune reducerea tarifului la energia termică cu aproximativ 8%, de la 3 603 la 3 327 lei/Gcal. În același timp, […] The post Tarife diferite la energia termică: ieftinire la Ungheni, scumpire la Anenii Noi appeared first on Omniapres.
Un incendiu puternic a mistuit o fermă de porci din localitatea Șipca, situată pe malul stâng al Nistrului. Potrivit Realitatea, peste 700 de animale au pierit din cauza fumului și a focului puternic. Nenorocirea s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Paznicii au observat fumul și au cerut intervenția pompierilor, conform autorităților din regiunea transnistreană. […] The post Incendiu devastator la o fermă de porci din Șipca: peste 700 de animale au murit appeared first on Omniapres.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE ) anunță că Consiliul său de administrație a aprobat reducerea cu 20% a remunerației directorilor, decizie care va fi aplicată începând cu luna februarie 2026. Hotărârea a fost luată în urma unei analize interne privind politica de guvernanță și responsabilitatea instituțională în contextul economic și social actual. Potrivit […] The post ANRE reduce cu 20% salariile directorilor, din februarie 2026 appeared first on Omniapres.
Poleiul a umplut liniile de urgență: peste 2 500 de apeluri la 112 într-o jumătate de zi # Omniapres
Poleiul și ghețușul au pus serios la încercare serviciile de urgență. Serviciul 112 anunță că, în intervalul orar 00:00–13:00, la numărul unic de urgență au fost recepționate 2.594 de apeluri, în creștere față de o zi obișnuită, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Cele mai multe solicitări au fost legate de probleme medicale. Din totalul apelurilor, […] The post Poleiul a umplut liniile de urgență: peste 2 500 de apeluri la 112 într-o jumătate de zi appeared first on Omniapres.
Un bărbat de 43 de ani a fost salvat miercuri seara de echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 10 metri, în apropierea localității Costești. Incidentul s-a produs pe 5 februarie 2026, iar apelul de urgență a fost recepționat la ora 18:44. La fața locului au […] The post Un bărbat a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă de 10 metri appeared first on Omniapres.
Autoritățile au emis o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă pentru întreg teritoriul țării, din cauza poleiului și a ghețușului. Avertizarea a fost emisă pe 6 februarie, la ora 14:00, și intră în vigoare în aceeași zi, de la ora 20:00, urmând să fie valabilă până pe 9 februarie, ora 20:00. Potrivit prognozelor, în această […] The post Vremea rămâne periculoasă: polei și ghețuș până pe 9 februarie appeared first on Omniapres.
Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Internațional Chișinău, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Mai multe curse înregistrează întârzieri, atât la plecări, cât și la sosiri, din cauza procedurilor suplimentare impuse pentru siguranța zborurilor. Administrația aeroportului explică faptul că aeronavele aflate la sol trebuie să treacă prin procesul obligatoriu de degivrare înainte de decolare. […] The post Vremea complică zborurile: întârzieri pe Aeroportul Chișinău appeared first on Omniapres.
O fetiță s-a născut în ambulanță, în noaptea trecută, după ce echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a intervenit pentru acordarea ajutorului medical unei femei gravide din raionul Soroca. Apelul la Dispeceratul Comun de Urgență al IMSP CNAMUP a fost recepționat la ora 01:21. Echipajul a ajuns la domiciliul pacientei […] The post O fetiță a venit pe lume în ambulanță, cu ajutorul medicilor de urgență din Soroca appeared first on Omniapres.
VIDEO // 15 persoane, reținute într-o schemă de escrocherii printr-un „call center”: rulaj lunar de circa 2 milioane de dolari # Omniapres
Un presupus „centru de apel” implicat în escrocherii și spălarea banilor, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari, a fost destructurat de oamenii legii. În urma perchezițiilor desfășurate joi, au fost reținute 15 persoane, bănuite că făceau parte dintr-o schemă complexă de înșelăciune, coordonată atât din Republica Moldova, cât și din […] The post VIDEO // 15 persoane, reținute într-o schemă de escrocherii printr-un „call center”: rulaj lunar de circa 2 milioane de dolari appeared first on Omniapres.
Circulația camioanelor de mare tonaj a fost restricționată temporar pe traseele naționale, iar accesul acestora în Republica Moldova a fost suspendat, anunță Serviciul Vamal. Măsura a fost dispusă în urma informațiilor primite de la instituțiile abilitate și este cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de formarea ghețușului, care pune în pericol siguranța circulației rutiere. […] The post Ghețuș pe drumuri: camioanele nu pot intra temporar în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Omniapres
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Potrivit instituției, contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis de conducerea spitalului, fiind aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de concediere, în conformitate cu prevederile Codului muncii. […] The post Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie appeared first on Omniapres.
VIDEO // Maia Sandu explică plecarea ex-ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, din structurile statului # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a ales să nu își continue activitatea în instituțiile statului, după încheierea mandatului său, decizia fiind una personală. Precizările au fost făcute de Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Alte persoane care nu s-au regăsit în Guvern s-au regăsit în alte funcții, în structurile de […] The post VIDEO // Maia Sandu explică plecarea ex-ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, din structurile statului appeared first on Omniapres.
Poliția anunță că, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, a fost sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe porțiuni ale traseului M-5. Restricțiile sunt aplicate la intersecția M-5 cu G-82.1, în satul Greblești din raionul Strășeni, la intersecția M-5 cu R-16, în satul Răuțel din raionul Fălești, la intersecția M-5 cu R-21, în […] The post Circulația camioanelor și autobuzelor, restricționată temporar pe mai multe drumuri appeared first on Omniapres.
571 de instituții de învățământ general din Republica Moldova organizează procesul educațional online la data de 6 februarie 2026, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai multe școli care activează la distanță se află în municipiul Chișinău – 147, urmate de raionul Florești, cu 38 de instituții, și raionul Sîngerei, cu 34. […] The post Peste 570 de școli desfășoară lecțiile online pe 6 februarie appeared first on Omniapres.
Ce fac Dorin Recean și Nicu Popescu ca emisari speciali ai Președinției. Explicațiile Maiei Sandu # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat motivele care au stat la baza numirii fostului prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, subliniind că acesta nu este angajat al Președinției și nu este remunerat pentru activitatea sa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Șefa […] The post Ce fac Dorin Recean și Nicu Popescu ca emisari speciali ai Președinției. Explicațiile Maiei Sandu appeared first on Omniapres.
Două ambulanțe, rămase blocate din cauza poleiului, au avut nevoie de intervenția salvatorilor, în contextul condițiilor meteorologice dificile înregistrate pe teritoriul țării. Pe fondul ghețușului format pe mai multe trasee, echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, dar și pentru sprijinirea echipajelor medicale. Potrivit informațiilor oficiale, […] The post Două ambulanțe, blocate de ghețuș: salvatorii au intervenit în mai multe localități appeared first on Omniapres.
O defecțiune tehnică produsă la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a dus, miercuri, la întreruperi ale furnizării energiei electrice în mai multe localități din Transnistria. Potrivit unui comunicat al așa-numitului Minister al Economiei din regiunea nerecunoscută, problema a fost cauzată de o activare neplanificată a sistemelor de protecție ale cazanelor centralei. Autoritățile au avertizat că, în […] The post Avarie la MGRES: întreruperi de curent raportate în mai multe zone din Transnistria appeared first on Omniapres.
Informațiile privind deconectări în masă ale energiei electrice pe 6 februarie sunt false, avertizează Premier Energy Distribution, după ce pe unele canale de Telegram și Viber a fost distribuit un mesaj alarmist care anunța întreruperi extinse de curent în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Compania precizează că rețelele de distribuție funcționează în […] The post Fake news despre deconectări masive: reacția Premier Energy appeared first on Omniapres.
Peste 9 700 de consumatori au fost afectați de deconectări neprogramate ale energiei electrice, în urma avariilor înregistrate în mai multe regiuni ale țării, anunță operatorii de distribuție. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution, în localitățile Slobozia și Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă au fost afectați 1.256 de consumatori. Pentru remedierea situației au […] The post Avarii în rețelele electrice: mii de consumatori fără curent în sud și nord appeared first on Omniapres.
Președinta Maia Sandu a declarat că, în pofida percepției publice potrivit căreia nu ar exista anchete care să vizeze actuala guvernare, în ultimul an au fost inițiate peste 100 de dosare de corupție mare de către Procuratura Anticorupție. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8, unde șefa statului a fost întrebată dacă […] The post VIDEO // Maia Sandu: Peste 100 de dosare de corupție mare, inițiate într-un an appeared first on Omniapres.
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, condițiile de circulație au fost dificile începând de miercuri seara, 5 februarie, ora 19:00, și până joi dimineața, 6 februarie, ora 07:00, din cauza formării poleiului și a carosabilului alunecos. Potrivit instituției, temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de ploaie au favorizat depunerile de […] The post 141 de utilaje și peste 120 de muncitori, mobilizați împotriva poleiului appeared first on Omniapres.
Azi cerul accentuează banii neașteptați, recuperări, oportunități profesionale și momente de reconectare emoțională. Iată ce le rezervă ziua zodiilor: VĂRSĂTOR O propunere sau un proiect nou îți poate aduce un câștig interesant și te poate introduce într-un cerc profesional mai select. Vorbește deschis – o colaborare sau o idee bună îți poate aduce recunoaștere și […] The post Horoscop 6 februarie 2026. O zi cu vibrații financiare și relaționale puternice appeared first on Omniapres.
5 februarie 2026
Deputații PAS au respins moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii. Grosu: ”Mai încercați data viitoare” # Omniapres
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceasta a fost înaintată de 42 de deputați și prezentată în ședința plenară din 18 decembrie 2025. Potrivit autorilor, exprimarea votului de neîncredere față de politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este motivată de eșecul în implementarea Strategiei securității alimentare a […] The post Deputații PAS au respins moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii. Grosu: ”Mai încercați data viitoare” appeared first on Omniapres.
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor […] The post Japonia oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea Teleradio-Moldova appeared first on Omniapres.
Viață salvată prin donare de organe: primul transplant hepatic din 2026, realizat cu succes # Omniapres
Primul transplant hepatic din anul 2026 a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, intervenția salvând viața unui bărbat de 45 de ani, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie și a fost realizată de o echipă multidisciplinară coordonată de profesorul universitar doctor Adrian […] The post Viață salvată prin donare de organe: primul transplant hepatic din 2026, realizat cu succes appeared first on Omniapres.
Luptătorul MMA, soțul și antrenorul sportivei olimpice, Anastasia Nichita, Valeriu Mircea dă o veste importantă pentru cei pasionați de sport. Bărbatul lucrează la deschiderea proprii săli de forță, cel puțin aste reiese din teaser-ul emisiunii „O seară perfectă”, la care a fost invitat Valeriu Mircea, notează cancan.md. „Pentru cei care vor să mă cunoască într-adevăr, […] The post Valeriu Mircea, mesaj pentru fani: „Vă aștept la mine la sală” appeared first on Omniapres.
