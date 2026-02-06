Tarife diferite la energia termică: ieftinire la Ungheni, scumpire la Anenii Noi
Omniapres, 6 februarie 2026 18:10
Consumatorii de energie termică din mai multe localități din țară ar putea plăti facturi diferite, după ce operatorii de termoficare au transmis către ANRE proiecte de tarife cu evoluții opuse. În municipiul Ungheni, S.A. Comgaz-Plus propune reducerea tarifului la energia termică cu aproximativ 8%, de la 3 603 la 3 327 lei/Gcal. În același timp, […]
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Un incendiu puternic a mistuit o fermă de porci din localitatea Șipca, situată pe malul stâng al Nistrului. Potrivit Realitatea, peste 700 de animale au pierit din cauza fumului și a focului puternic. Nenorocirea s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Paznicii au observat fumul și au cerut intervenția pompierilor, conform autorităților din regiunea transnistreană. […]
Acum 2 ore
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE ) anunță că Consiliul său de administrație a aprobat reducerea cu 20% a remunerației directorilor, decizie care va fi aplicată începând cu luna februarie 2026. Hotărârea a fost luată în urma unei analize interne privind politica de guvernanță și responsabilitatea instituțională în contextul economic și social actual. Potrivit […]
16:40
Poleiul a umplut liniile de urgență: peste 2 500 de apeluri la 112 într-o jumătate de zi # Omniapres
Poleiul și ghețușul au pus serios la încercare serviciile de urgență. Serviciul 112 anunță că, în intervalul orar 00:00–13:00, la numărul unic de urgență au fost recepționate 2.594 de apeluri, în creștere față de o zi obișnuită, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Cele mai multe solicitări au fost legate de probleme medicale. Din totalul apelurilor, […]
Acum 4 ore
16:10
Un bărbat de 43 de ani a fost salvat miercuri seara de echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 10 metri, în apropierea localității Costești. Incidentul s-a produs pe 5 februarie 2026, iar apelul de urgență a fost recepționat la ora 18:44. La fața locului au […]
15:20
Autoritățile au emis o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă pentru întreg teritoriul țării, din cauza poleiului și a ghețușului. Avertizarea a fost emisă pe 6 februarie, la ora 14:00, și intră în vigoare în aceeași zi, de la ora 20:00, urmând să fie valabilă până pe 9 februarie, ora 20:00. Potrivit prognozelor, în această […]
15:10
Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Internațional Chișinău, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Mai multe curse înregistrează întârzieri, atât la plecări, cât și la sosiri, din cauza procedurilor suplimentare impuse pentru siguranța zborurilor. Administrația aeroportului explică faptul că aeronavele aflate la sol trebuie să treacă prin procesul obligatoriu de degivrare înainte de decolare. […]
14:40
O fetiță s-a născut în ambulanță, în noaptea trecută, după ce echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a intervenit pentru acordarea ajutorului medical unei femei gravide din raionul Soroca. Apelul la Dispeceratul Comun de Urgență al IMSP CNAMUP a fost recepționat la ora 01:21. Echipajul a ajuns la domiciliul pacientei […]
Acum 6 ore
14:10
VIDEO // 15 persoane, reținute într-o schemă de escrocherii printr-un „call center”: rulaj lunar de circa 2 milioane de dolari # Omniapres
Un presupus „centru de apel" implicat în escrocherii și spălarea banilor, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari, a fost destructurat de oamenii legii. În urma perchezițiilor desfășurate joi, au fost reținute 15 persoane, bănuite că făceau parte dintr-o schemă complexă de înșelăciune, coordonată atât din Republica Moldova, cât și din […]
13:40
Circulația camioanelor de mare tonaj a fost restricționată temporar pe traseele naționale, iar accesul acestora în Republica Moldova a fost suspendat, anunță Serviciul Vamal. Măsura a fost dispusă în urma informațiilor primite de la instituțiile abilitate și este cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de formarea ghețușului, care pune în pericol siguranța circulației rutiere. […]
13:10
Medicul Boris Meșteșug, acuzat că ar fi violat două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Omniapres
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Potrivit instituției, contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis de conducerea spitalului, fiind aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de concediere, în conformitate cu prevederile Codului muncii. […]
12:30
VIDEO // Maia Sandu explică plecarea ex-ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, din structurile statului # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a ales să nu își continue activitatea în instituțiile statului, după încheierea mandatului său, decizia fiind una personală. Precizările au fost făcute de Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. „Alte persoane care nu s-au regăsit în Guvern s-au regăsit în alte funcții, în structurile de […]
Acum 8 ore
12:10
Poliția anunță că, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, a fost sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe porțiuni ale traseului M-5. Restricțiile sunt aplicate la intersecția M-5 cu G-82.1, în satul Greblești din raionul Strășeni, la intersecția M-5 cu R-16, în satul Răuțel din raionul Fălești, la intersecția M-5 cu R-21, în […]
11:40
571 de instituții de învățământ general din Republica Moldova organizează procesul educațional online la data de 6 februarie 2026, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai multe școli care activează la distanță se află în municipiul Chișinău – 147, urmate de raionul Florești, cu 38 de instituții, și raionul Sîngerei, cu 34. […]
11:10
Ce fac Dorin Recean și Nicu Popescu ca emisari speciali ai Președinției. Explicațiile Maiei Sandu # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat motivele care au stat la baza numirii fostului prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, subliniind că acesta nu este angajat al Președinției și nu este remunerat pentru activitatea sa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Șefa […]
10:40
Două ambulanțe, rămase blocate din cauza poleiului, au avut nevoie de intervenția salvatorilor, în contextul condițiilor meteorologice dificile înregistrate pe teritoriul țării. Pe fondul ghețușului format pe mai multe trasee, echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, dar și pentru sprijinirea echipajelor medicale. Potrivit informațiilor oficiale, […]
10:40
O defecțiune tehnică produsă la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a dus, miercuri, la întreruperi ale furnizării energiei electrice în mai multe localități din Transnistria. Potrivit unui comunicat al așa-numitului Minister al Economiei din regiunea nerecunoscută, problema a fost cauzată de o activare neplanificată a sistemelor de protecție ale cazanelor centralei. Autoritățile au avertizat că, în […]
Acum 12 ore
10:10
Informațiile privind deconectări în masă ale energiei electrice pe 6 februarie sunt false, avertizează Premier Energy Distribution, după ce pe unele canale de Telegram și Viber a fost distribuit un mesaj alarmist care anunța întreruperi extinse de curent în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Compania precizează că rețelele de distribuție funcționează în […]
10:10
Peste 9 700 de consumatori au fost afectați de deconectări neprogramate ale energiei electrice, în urma avariilor înregistrate în mai multe regiuni ale țării, anunță operatorii de distribuție. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution, în localitățile Slobozia și Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă au fost afectați 1.256 de consumatori. Pentru remedierea situației au […]
09:40
Președinta Maia Sandu a declarat că, în pofida percepției publice potrivit căreia nu ar exista anchete care să vizeze actuala guvernare, în ultimul an au fost inițiate peste 100 de dosare de corupție mare de către Procuratura Anticorupție. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8, unde șefa statului a fost întrebată dacă […]
09:10
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, condițiile de circulație au fost dificile începând de miercuri seara, 5 februarie, ora 19:00, și până joi dimineața, 6 februarie, ora 07:00, din cauza formării poleiului și a carosabilului alunecos. Potrivit instituției, temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de ploaie au favorizat depunerile de […]
07:10
Azi cerul accentuează banii neașteptați, recuperări, oportunități profesionale și momente de reconectare emoțională. Iată ce le rezervă ziua zodiilor: VĂRSĂTOR O propunere sau un proiect nou îți poate aduce un câștig interesant și te poate introduce într-un cerc profesional mai select. Vorbește deschis – o colaborare sau o idee bună îți poate aduce recunoaștere și […]
Acum 24 ore
20:20
Deputații PAS au respins moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii. Grosu: ”Mai încercați data viitoare” # Omniapres
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceasta a fost înaintată de 42 de deputați și prezentată în ședința plenară din 18 decembrie 2025. Potrivit autorilor, exprimarea votului de neîncredere față de politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este motivată de eșecul în implementarea Strategiei securității alimentare a […]
Ieri
18:00
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova". Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor […]
17:40
Viață salvată prin donare de organe: primul transplant hepatic din 2026, realizat cu succes # Omniapres
Primul transplant hepatic din anul 2026 a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga", intervenția salvând viața unui bărbat de 45 de ani, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie și a fost realizată de o echipă multidisciplinară coordonată de profesorul universitar doctor Adrian […]
17:10
Luptătorul MMA, soțul și antrenorul sportivei olimpice, Anastasia Nichita, Valeriu Mircea dă o veste importantă pentru cei pasionați de sport. Bărbatul lucrează la deschiderea proprii săli de forță, cel puțin aste reiese din teaser-ul emisiunii „O seară perfectă", la care a fost invitat Valeriu Mircea, notează cancan.md. „Pentru cei care vor să mă cunoască într-adevăr, […]
16:40
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut într-un dosar ce vizează o schemă de migrație ilegală a unor persoane din Asia spre state ale Uniunii Europene. Acțiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul angajaților BPDS Fulger. Potrivit anchetei, migranții ar fi […]
16:40
Elevii din municipiul Bălți nu vor merge vineri la școală, după ce Direcția Învățământ, Tineret și Sport a dispus sistarea procesului educațional cu prezență fizică în toate instituțiile de învățământ primar și secundar pentru data de 6 februarie 2026. Măs
16:10
Serviciul 112 anunță că, astăzi, în intervalul 00:00–12:00, au fost recepționate 2.372 de apeluri la numărul unic de urgență, pe fondul fenomenelor meteorologice severe, precum poleiul și ghețușul, care au afectat drumurile și traficul din întreaga țară. Cel mai mare flux de apeluri a fost înregistrat între orele 07:00 și 08:00, când operatorii au preluat […] The post Peste 2 300 de apeluri la 112 în jumătate de zi, din cauza poleiului și ghețușului appeared first on Omniapres.
15:50
VIDEO // „Situație ieșită din comun”. Liderul PSRM denunță o tentativă de preluare forțată a bisericii din Dereneu # Omniapres
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldobva (PSRM), Igor Dodon, afirmă că în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc o situație ieșită din comun. ”Preotul, împreună cu familia și copiii săi, s-a baricadat și se află de câteva zile în biserica locală pentru a o proteja de o tentativă de preluare de către Mitropolia Basarabiei. Poliția […] The post VIDEO // „Situație ieșită din comun”. Liderul PSRM denunță o tentativă de preluare forțată a bisericii din Dereneu appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Grosu explică plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: Decât să vedem unii care stau și dorm aici, a fost o decizie asumată # Omniapres
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, a comentat plecările unor deputați ai partidului de guvernământ din Legislativ, menționând că aceste schimbări sunt firești și țin de responsabilitățile pe care le asumă fiecare. „Și dacă observați, unii din ei s-au dus unde? În guvern. Așa. Unii s-au dus în guvern, alții au revenit în domeniile […] The post VIDEO // Grosu explică plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: Decât să vedem unii care stau și dorm aici, a fost o decizie asumată appeared first on Omniapres.
15:10
Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv, notează IPN. „Luna februarie reprezintă o perioadă de tranziție, în care consumul este împărțit în două intervale distincte, […] The post Facturile la gaz se împart în două: ce consum se va plăti la noul tarif appeared first on Omniapres.
14:40
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a ars în întregime. […] The post Casă distrusă de flăcări la Ulmu: pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
14:10
Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5% anual. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim de Comitetul executiv al instituției în ședința din 5 februarie 2026. Totodată, banca centrală a păstrat neschimbate și celelalte rate de dobândă: […] The post BNM lasă dobânda-cheie la 5% și eliberează mai mulți bani pentru credite appeared first on Omniapres.
13:40
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale au fost solicitate astăzi de autoritățile publice locale din raionul Strășeni pentru a oferi sprijin în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care au afectat circulația și accesul către unele localități. Militarii din cadrul Batalionului geniu „Codru” urmează să intervină pentru deblocarea drumului de acces către satul Gălești, unde circulația a […] The post Armata, mobilizată pentru deblocarea drumurilor spre satul Gălești din Strășeni appeared first on Omniapres.
13:10
Ministerul Educației: 219 școli din țară au trecut la învățământ online din cauza vremii # Omniapres
219 școli din țară au trecut astăzi, 5 februarie, la învățământ online, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai multe instituții care desfășoară orele la distanță sunt din Chișinău, unde 144 de școli au trecut la format online. În raionul Călărași sunt 26 de instituții care au luat aceeași decizie, […] The post Ministerul Educației: 219 școli din țară au trecut la învățământ online din cauza vremii appeared first on Omniapres.
12:40
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării anunță că vor organiza un protest pe 12 februarie, în fața sediului Agenția Națională Transport Auto (ANTA) din Chișinău. Acțiunea este inițiată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care acuză instituția de lipsă de reacție față de activitatea unor operatori considerați ilegali. Potrivit […] The post Transportatorii anunță un protest în fața ANTA pe 12 februarie appeared first on Omniapres.
12:10
Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropierea localității Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, șoferul, aflat la volanul unui automobil de model Skoda, ar fi efectuat o manevră de depășire fără a adapta viteza […] The post Depășire fatală la Peresecina: un bărbat și-a pierdut viața după impactul cu un camion appeared first on Omniapres.
12:10
Șapte întrebări pentru deputați. Irina Vlah: Alegerile au trecut demult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor # Omniapres
Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei”, afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor”. Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte […] The post Șapte întrebări pentru deputați. Irina Vlah: Alegerile au trecut demult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor appeared first on Omniapres.
11:40
Percheziții într-un dosar privind apartamente vândute fără știrea investitorilor din Chișinău # Omniapres
Mai mulți administratori de insolvabilitate, dar și sediul Uniunea Administratorilor Autorizați, au fost vizați de acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce investighează presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul vizează prejudicii materiale în proporții deosebit de mari aduse persoanelor care au investit în construcția unui bloc locativ din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate de anchetatori, […] The post Percheziții într-un dosar privind apartamente vândute fără știrea investitorilor din Chișinău appeared first on Omniapres.
11:10
Un transport de aproximativ 21 de tone de carne de pui separată mecanic, congelată, a fost blocat la intrarea în țară după ce testele de laborator au indicat contaminarea cu bacteria Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în cadrul controlului de rutină efectuat la punctul de trecere a […] The post Lot de 21 de tone de carne de pui, oprit la frontieră după depistarea Salmonella appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Usatîi anunță moțiunea simplă împotriva politicilor din domeniul energetic. Inițiativa e susținută de Alternativa și Democrația Acasă # Omniapres
Renato Usatîi a anunțat astăzi înaintarea moțiunii simple împotriva politicilor în domeniul energetic. Documentul a fost semnat de către deputații fracțiunilor Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă. Autorii documentului cer constatarea haosului tarifar, audierea urgentă a ministrului Energiei, ANRE și Energocom, aplicarea retroactivă a tarifelor corectate, stabilirea unui mecanism transparent de compensare a […] The post VIDEO // Usatîi anunță moțiunea simplă împotriva politicilor din domeniul energetic. Inițiativa e susținută de Alternativa și Democrația Acasă appeared first on Omniapres.
10:20
Sute de locuitori ai capitalei au rămas temporar fără apă potabilă, apă caldă și încălzire, în urma unor avarieri produse astăzi, 05 februarie 2026, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Lucrările de remediere sunt în desfășurare, iar furnizarea serviciilor urmează să fie reluată treptat, în funcție de zonă. Apă potabilă – avarieri curente (05.02.2026) […] The post Avarii în Chișinău: sute de locuitori au rămas fără apă și căldură appeared first on Omniapres.
10:20
Furtună, îndemn pentru deputați: ”Înainte să modificați Legea cetățeniei, clarificați modificările abuzive care au fost aplicate pe furiș” # Omniapres
Liderul Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, cerându-le să suspende efectele modificărilor recente aduse Legii cetățeniei și să repare întâi abuzurile comise prin aplicarea acesteia. Într-o declarație dură, Furtună acuză autoritățile că au creat o problemă juridică majoră prin transformarea a peste 30 000 […] The post Furtună, îndemn pentru deputați: ”Înainte să modificați Legea cetățeniei, clarificați modificările abuzive care au fost aplicate pe furiș” appeared first on Omniapres.
10:10
13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate după accidentul și incendiul de la Ulmu # Omniapres
13 autospeciale ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și o ambulanță pentru victime multiple a SMURD Moldova au fost mobilizate în această dimineață pentru gestionarea situației create în urma unui accident produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, dar și a unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din zonă. Totul a început la ora 04:08, […] The post 13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate după accidentul și incendiul de la Ulmu appeared first on Omniapres.
09:30
Perioada 4–6 februarie aduce condiții meteo periculoase în mai multe regiuni ale țării, unde poleiul și ghețușul au îngreunat serios circulația rutieră și deplasarea pietonilor. Autoritățile anunță că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate pentru a menține drumurile practicabile și pentru a interveni în situații de urgență. Pe drumurile naționale, echipele Administrația Națională a Drumurilor au […] The post Haos pe drumuri: Utilaje, salvatori și polițiști mobilizați în toată țara appeared first on Omniapres.
09:20
Aproape 4 000 de consumatori de energie electrică din cinci raioane sunt fără curent, conform situației de la ora 06:00. Ministerul Energiei anunță că au fost înregistrate deconectări de energie electrică la 1222 de consumatori deserviți de Premier Energy – din Bălțata și Vlăduleni, raionul Criuleni, Ulmu, raionul Ialoveni. La fel, au fost afectați 2 […] The post Din cauza chiciurei, stau fără curent mii de oameni în raioanele de nord și centru appeared first on Omniapres.
08:20
Incendiu în Ulmu: Patru autospeciale de pompieri blocate de polei, accident cu cinci răniți # Omniapres
Un incendiu izbucnit dimineața devreme într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni nu a putut fi stins la timp din cauza condițiilor meteo extreme. Patru echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise în misiune imediat după apelul la Serviciul 112, nu au ajuns la fața locului din cauza poleiului care a făcut […] The post Incendiu în Ulmu: Patru autospeciale de pompieri blocate de polei, accident cu cinci răniți appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 5 februarie 2026. Oferte de job, contracte avantajoase și bani care intră în joc # Omniapres
Ziua aduce decizii concrete legate de muncă și bani. Pentru multe zodii apar oferte de job, colaborări sau contracte care pot aduce câștiguri stabile, dar și cheltuieli ce trebuie gestionate atent. Este un moment potrivit pentru negocieri, semnarea actelor și reorganizarea bugetului, astfel încât efortul depus să fie răsplătit pe măsură. VĂRSĂTOR Vin oferte de […] The post Horoscop 5 februarie 2026. Oferte de job, contracte avantajoase și bani care intră în joc appeared first on Omniapres.
07:00
Elevii din Chișinău rămân acasă joi și vineri – școlile trec în regim online din cauza poleiului # Omniapres
Elevii din municipiul Chișinău vor desfășura lecțiile în format online joi și vineri, 5 și 6 februarie, după decizia luată de autorități în contextul condițiilor meteorologice periculoase. Primarul general Ion Ceban a explicat că măsura a fost adoptată în mod colectiv, din cauza burniței continue și a formării rapide de polei pe străzi. „Am decis […] The post Elevii din Chișinău rămân acasă joi și vineri – școlile trec în regim online din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
