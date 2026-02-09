Misiunea Moldovei în UE, factură anuală de 300.000 de euro pentru chirie
SafeNews, 9 februarie 2026 13:20
Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană cheltuiește anual aproximativ 300.000 de euro pentru chiria unei clădiri din Bruxelles, spațiu considerat insuficient pentru volumul actual de activitate diplomatică. În acest context, Guvernul intenționează să achiziționeze propria clădire, pentru a reduce cheltuielile pe termen lung și a asigura condiții adecvate de muncă. În prezent, misiunea funcționează […]
• • •
Acum 10 minute
13:30
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, afirmă că președinții Vladimir Zelenski și Vladimir Putin trebuie să se întâlnească direct pentru a soluționa cele mai dificile subiecte rămase în negocierile de pace. Într-un interviu pentru Reuters, șeful diplomației de la Kiev a declarat că Ucraina dorește să accelereze eforturile de încheiere a războiului și să […]
Acum 30 minute
13:20
O deputată din Duma de Stat vrea să propună interzicerea accesului la site-urile porno pentru ruşii fără copii # SafeNews
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi" pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva" Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează […]
13:20
13:20
Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani Khayat, și-a încheiat mandatul, marcând momentul printr-o întrevedere oficială cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. În cadrul discuției, șeful diplomației moldovene a mulțumit diplomatului saudit pentru implicarea activă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state. Oficialul a subliniat contribuția […]
13:10
Unele dintre avioanele MiG-29 achiziționate de americani la sfârșitul Războiului Rece, în special în Moldova, au fost probabil folosite pentru a sprijini Forțele Aeriene Ucrainene după invazia rusă din 2022. Brandon Weichert, editorialist pentru revista americană 19FortyFive, scrie că Washingtonul s-a temut de transferul MiG-29, care este capabil de viteză supersonică și de a transporta […]
Acum o oră
13:00
PLDM critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile: „Fără direcție și fără rezultate” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit cu o evaluare a primelor 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu, pe care le consideră lipsite de rezultate și de o direcție clară de dezvoltare. Într-o declarație publică, formațiunea susține că actualul executiv nu reprezintă o schimbare reală, ci o continuare a guvernării […]
13:00
Armata indiană a sechestrat trei petroliere din „flota fantomă”, după ce Donald Trump a spus că India nu va mai cumpăra petrol rusesc # SafeNews
Autoritățile indiene s-au alăturat campaniei împotriva „flotei fantomă" care ajută regimurile autoritare din Rusia și Iran să ocolească sancțiunile și să vândă petrol, relatează The Moscow Times. Armata indiană a sechestrat trei petroliere în largul orașului Mumbai despre care Garda de Coastă a țării asiatice afirmă că sunt implicate în contrabandă sub controlul unui „sindicat […]
12:50
S.A. „Termoelectrica" a solicitat ajustarea tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor și pentru energia electrică produsă. Demersul a fost depus pe 9 februarie la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Decizia vine după ce ANRE a aprobat, la începutul lunii februarie, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Reducerea prețului la gaz influențează […]
12:40
Weekend cu dosare penale, mai mulți conducători auto depistați sub influența drogurilor și alcoolului # SafeNews
Mai mulți șoferi au fost prinși conducând sub influența alcoolului și a drogurilor, în timpul controalelor desfășurate de polițiștii de patrulare în weekend. Cazurile au fost înregistrate în Chișinău și Ungheni, iar toate persoanele depistate au fost scoase din trafic și sunt cercetate penal. În capitală, pe strada Vadul lui Vodă, polițiștii au oprit un […]
Acum 2 ore
12:30
Mai mulți locuitori din cartierul Telecentru au rămas temporar fără agent termic, după ce o serie de întreruperi neautorizate de energie electrică au afectat funcționarea sistemului de pompare. Incidentul a avut loc pe 8 februarie și a perturbat furnizarea căldurii timp de aproximativ patru ore. Potrivit S.A. „Termoelectrica", trei deconectări ale alimentării cu energie electrică […]
12:20
VIDEO | FOTO | Țigări ascunse în roata de rezervă, două tentative de contrabandă dejucate la Sculeni # SafeNews
Două tentative de scoatere ilegală a țigărilor din țară au fost dejucate la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire spre România. În ambele cazuri, produsele din tutun erau ascunse în spațiul destinat roții de rezervă. Primul caz vizează un bărbat de 68 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, care conducea un automobil de model […]
12:20
VIDEO | Opt cazuri de droguri descoperite în Chișinău, mai multe persoane cercetate de poliție # SafeNews
Poliția a depistat mai multe cazuri de droguri în Chișinău, în urma unor acțiuni desfășurate pe parcursul unei săptămâni de angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă. În total, au fost documentate opt situații ce vizează deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice. În sectorul Centru, oamenii legii au reținut un bărbat de 30 de ani […]
11:50
VIDEO | Grupare criminală coordonată din penitenciar, lider de 25 de ani reținut la Bălți # SafeNews
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că ar fi organizat și coordonat activitatea unei grupări criminale cu influență în mediul penitenciar. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești, oficiul Leova. Potrivit anchetatorilor, […]
11:50
Războiul hibrid al Rusiei în Europa nu are întotdeauna succes, iar Republica Moldova reprezintă un exemplu elocvent în acest sens, conform unei analize publicate de jurnalistul Peter Pomeranțev pe Financial Times. Estimările arată că, deși Kremlinul a cheltuit sute de milioane de euro pentru atacuri cibernetice, cumpărare de voturi și influențarea presei, Putin nu a […]
11:40
Un locuitor al raionului Hîncești a fost sancționat de instanță pentru implicare în coruperea alegătorilor în timpul campaniei electorale din 2024. Hotărârea a fost anunțată de Procuratura Generală. Potrivit anchetei, în perioada august–octombrie 2024, bărbatul de 40 de ani ar fi oferit bani mai multor persoane pentru a influența votul la alegerile prezidențiale și la […]
11:40
Ofițerii Centrul Național Anticorupție au descoperit o schemă de corupție la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi, în cadrul acțiunilor desfășurate în ultima săptămână. Potrivit instituției, mai multe persoane ar fi cerut și primit bani pentru eliberarea adeverințelor fără efectuarea examinărilor medicale. În urma perchezițiilor, a fost reținut medicul-șef al Secției consultative din cadrul Spitalului raional […]
11:40
Regiunea Odesa a fost ținta unui atac masiv cu drone în noaptea trecută. Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a declarat că, în urma atacului rusesc, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite. De asemenea, au fost provocate pagube la mai multe obiective de infrastructură civilă. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al […]
Acum 4 ore
11:20
În 2025, piața aplicațiilor mobile din Europa arată o diferență tot mai mare între preferințele utilizatorilor și modul în care aceștia aleg să cheltuiască bani, scrie Euronews. ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație în Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări. Acesta depășește cu mult locul al doilea, ocupat de […]
11:20
Maia Sandu urmează să meargă la Munchen. Președinta Moldovei se va afla în orașul german în perioada 13-15 februarie 2026. Șefa statului urmează să participe la Conferința de Securitate de la Munchen. Printre liderii europeni care vor mai participa la eveniment se numără cancelarul german, Friedrich Merz, președintele Lituaniei, Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de […]
11:10
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că doi bărbați acuzați de tentativa de asasinare a unui înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Suspecții – Lyubomir Korba și Viktor Vasin (În dreapta, în fotografie, se află […]
11:10
Peste 2.800 de abateri rutiere au fost înregistrate în acest weekend pe drumurile din Republica Moldova. Datele au fost prezentate de Poliția Republicii Moldova, care anunță că acțiunile de monitorizare au vizat prevenirea accidentelor și creșterea disciplinei în trafic. Cele mai frecvente încălcări au fost legate de depășirea limitei de viteză, fiind documentați 1.017 șoferi. […]
11:00
Un autoturism a ars aproape în totalitate în dimineața zilei de astăzi, pe o stradă din municipiul Cahul. Incendiul a izbucnit în timp ce vehiculul se afla în deplasare, iar flăcările au provocat pagube majore. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:57. La fața locului […]
11:00
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma unui incident produs în propria locuință din satul Orac, raionul Leova. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de 8 februarie. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […]
11:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 februarie 2026.
10:50
Peste 814 milioane de lei la buget, încasate de Serviciul Vamal în perioada 2–8 februarie # SafeNews
Peste 814 milioane de lei au intrat în bugetul de stat în doar o săptămână, în urma activității Serviciul Vamal. Suma a fost colectată în perioada 2–8 februarie. Din total, aproximativ 24,1 milioane de lei provin de la persoane fizice care au introdus bunuri ce au depășit limita neimpozabilă stabilită de lege. Toate plățile au fost […]
10:20
A condus un automobil în stare de ebrietate alcoolică avansată și a ajuns pe banca acuzaților. Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, după ce procurorii au finalizat urmărirea penală în acest caz. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, fapta s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025. Magistratul ar fi urcat la volanul unui automobil aflat […]
10:10
Luptătorul moldovean Mihail Bradu a obținut medalia de argint la turneul internațional Zagreb Open 2026. El a concurat la categoria de până la 82 de kilograme și a ajuns în finală, unde a fost învins de sportivul turc Yuksel Saricicek. Rezultatul confirmă startul bun de sezon pentru lotul de lupte greco-romane. Medalia lui Bradu este a doua pentru Republica […]
Acum 6 ore
09:30
„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat # SafeNews
Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei pentru perioada postbelică, în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră, transformă țara într-un partener esențial pentru Uniunea Europeană. În acest context, Bruxelles-ul face acum primii pași pentru a restabili relațiile cu Ankara, relatează […]
08:30
Vremea se menține rece în Republica Moldova, iar în mai multe regiuni sunt așteptate
08:20
Persoanele fără loc de muncă din Republica Moldova pot primi sprijin financiar de la stat pentru a-și deschide propria afacere. Programul este gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și are scopul de a facilita integrarea pe piața muncii prin activități antreprenoriale. Pot aplica cetățenii care au statut oficial de șomer și sunt […] Articolul Finanțare de la stat pentru lansarea unei afaceri. Cine poate aplica apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Regulile pentru deținerea armelor de uz civil vor deveni mai stricte în Republica Moldova. Noile prevederi intră în vigoare la 1 iulie și vizează atât reînnoirea permiselor, cât și condițiile de instruire și control pentru proprietari. Una dintre principalele schimbări prevede că permisele de armă vor trebui reînnoite o dată la trei ani. În același […] Articolul Statul înăsprește controlul asupra armelor civile. Ce se schimbă din 1 iulie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Bezos a scăzut în clasamentul celor mai bogați oameni din lume după prăbușirea acțiunilor Amazon # SafeNews
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a scăzut sub așteptările pieței în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, în urma unei scăderi bruște a prețului acțiunilor companiei. Acțiunile Amazon au scăzut cu peste 9% la Bursa de Valori din New York, după o prognoză slabă de profit și anunțul unei creșteri bruște a cheltuielilor, relatează Bild. […] Articolul Bezos a scăzut în clasamentul celor mai bogați oameni din lume după prăbușirea acțiunilor Amazon apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Republica Moldova ar putea interzice importul și exportul blănurilor de pisică și câine, precum și comercializarea produselor care conțin astfel de materiale. Inițiativa este propusă pentru consultări publice de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul face parte din măsurile incluse în Programul național de aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029. Documentul prevede alinierea legislației […] Articolul Produsele din blană de pisică și câine ar putea fi interzise în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Iranul a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la încă peste șapte ani de închisoare, după ce aceasta a intrat în greva foamei, au anunțat duminică susținătorii săi. Potrivit acestora, informația a fost confirmată de avocatul activistei Narges Mohammadi, Mostafa Nili, care a discutat cu ea. Nili a confirmat sentința într-un mesaj […] Articolul Iranul o condamnă din nou pe laureata Nobel Narges Mohammadi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Peste 1.500 de tone de material antiderapant, împrăștiate # SafeNews
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă la începutul acestei săptămâni, iar în unele zone șoferii pot întâlni polei sau porțiuni acoperite cu zăpadă. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, pe timpul nopții echipele de intervenție au patrulat și au acționat pe întreg teritoriul țării pentru prevenirea […] Articolul Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Peste 1.500 de tone de material antiderapant, împrăștiate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Accident grav la JO Milano Cortina. Ex-campioană olimpică transportată cu elicopterul, la 12 secunde de la start # SafeNews
Un accident grav a marcat duminică proba feminină de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. Americanca Lindsey Vonn a căzut la doar câteva secunde după start, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo, iar cursa a fost imediat întreruptă. Sportiva, campioană olimpică în 2010 și una dintre cele mai titrate schioare din istorie, și-a pierdut echilibrul după […] Articolul Accident grav la JO Milano Cortina. Ex-campioană olimpică transportată cu elicopterul, la 12 secunde de la start apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
07:30
Un incident petrecut în timpul nopții, la o stație PECO din municipiul Soroca, a ajuns pe masa judecătorilor și s-a soldat cu o condamnare penală. Un bărbat, aflat sub influența alcoolului, a fost tras la răspundere după ce a smuls camera video de pe uniforma unei polițiste aflate în misiune. Fapta a avut loc în noaptea […] Articolul Cameră smulsă de pe uniforma unei polițiste. Bărbat condamnat la Soroca apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Un focar de rabie s-a depistat într-o zonă rezidențială din orașul Reutov, din regiunea Moscova. Autoritățile au instituit restricții sanitar veterinare pentru a limita răspândirea bolii. Focarul a fost identificat în perimetrul unui imobil de pe strada Molodejnaia. Accesul publicului a fost restricționat. În zonă pot intra doar locuitorii, specialiștii serviciului veterinar de stat și echipele implicate în lichidarea focarului. […] Articolul Rabie lângă Moscova. Autoritățile impun restricții în orașul Reutov apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
FOTO | Incendiu în satul Ulmu. Oamenii au pierdut tot și cer sprijin pentru reconstrucție # SafeNews
O familie din satul Ulmu, raionul Ialoveni, are nevoie de ajutor urgent, după ce a rămas fără locuință și fără bunuri de strictă necesitate. Oamenii solicită sprijin pentru a putea face față situației și pentru a începe reconstrucția casei. Familia are nevoie de haine, alimente și produse de igienă. De asemenea, este necesar sprijin financiar […] Articolul FOTO | Incendiu în satul Ulmu. Oamenii au pierdut tot și cer sprijin pentru reconstrucție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piaţa Republicii Moldova, provin de la producători din India, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Este vorba de produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, care includ preparate cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăcute, cele cu deficiențe de calitate (modificări fizico-chimice) sau […] Articolul Medicamentele din India, în topul produselor retrase în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va intra în vigoare la 1 martie. Agenția rusă de presă TASS citează nota explicativă a proiectului, menționând că modificările au scopul de a elimina o lacună din legislația muncii, scrie IPN. […] Articolul Noi restricții ar putea afecta mii de migranți care lucrează în Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Ucraina și-a ales reprezentanta pentru Eurovision 2026. Artista Leléka va urca pe scena concursului de la Viena, după ce a câștigat finala selecției naționale desfășurată pe 7 februarie, la Kiev. Cântăreața s-a impus cu piesa „Ridnym”, care a obținut cel mai mare punctaj în urma votului combinat al juriului și al publicului. Melodia a atras […] Articolul VIDEO | Ucraina și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026. Leléka merge la Viena apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale. Petru Socolan, tatăl unei fetițe, se numără printre beneficiari. Tânărul susține că procedura de solicitare a concediului paternal este foarte simplă și că acest drept oferă taților posibilitatea de a fi alături de soție și copil într-o perioadă esențială pentru familie, comunică MOLDPRES. Petru […] Articolul Circa 4 400 de tătici, beneficiari ai indemnizațiilor paternale în anul 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor # SafeNews
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie The Mail on Sunday. E-mailuri senzaţionale dezvăluie modul în care Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei, printre care fotomodelul de la Bucureşti şi o altă din Rusia, la Palat, în timp ce […] Articolul Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Președintele României despre participarea la Consiliu de Pace de la Washington: „România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii” # SafeNews
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care […] Articolul Președintele României despre participarea la Consiliu de Pace de la Washington: „România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
14:20
Ivan Gheorghiu: Patru din cinci sportivi ai Moldovei la Olimpiadă ar fi naturalizați din Rusia # SafeNews
Un nou scandal a izbucnit în sportul moldovenesc după participarea delegației naționale la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Președintele Federației de Lupte, Ivan Gheorghiu, critică modul în care a fost format lotul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, patru din cei cinci sportivi care reprezintă țara ar fi de origine rusă, naturalizați înainte de competiție. […] Articolul Ivan Gheorghiu: Patru din cinci sportivi ai Moldovei la Olimpiadă ar fi naturalizați din Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
12:30
Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unite. „Politica ne afectează pe toți”, a spus unul dintre sportivi. Schiorul freestyle Chris Lillis, campion olimpic la Beijing 2022, […] Articolul VIDEO | Echipa SUA, în centrul unui scandal după declarații despre situația internă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Fostul ministru francez Jack Lang şi-a prezentat, sâmbătă, demisia din funcţia de preşedinte al Institutului Lumii Arabe (IMA) din Paris, după deschiderea unei anchete judiciare şi sub presiunea guvernului pentru presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein, informează AFP. Serviciile preşedintelui Emmanuel Macron i-au cerut fostului ministru socialist în vârstă de 86 de ani să „se […] Articolul Dosarele Epstein: Jack Lang a demisionat de la Institutul Lumii Arabe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Un român care era dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia. Bărbatul era un antreprenor în domeniul construcțiilor și locuia în San Severino. Corpul a fost descoperit de trei turiști aflați în zonă, care au alertat imediat autoritățile. Conform primelor informații, bărbatul ar fi decedat de câteva zile, scrie stirileprotv.ro. Sergiu […] Articolul Un român dat dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
În perioada 04-06 februarie 2026, în municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri. Activitatea a fost […] Articolul Forțele de ordine din R. Moldova și România, antrenamente comune la Iași apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
