Medicamentele din India, în topul produselor retrase în Republica Moldova
SafeNews, 9 februarie 2026 07:00
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piaţa Republicii Moldova, provin de la producători din India, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Este vorba de produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, care includ preparate cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăcute, cele cu deficiențe de calitate (modificări fizico-chimice) sau […]
Acum 5 minute
07:20
Un focar de rabie s-a depistat într-o zonă rezidențială din orașul Reutov, din regiunea Moscova. Autoritățile au instituit restricții sanitar veterinare pentru a limita răspândirea bolii. Focarul a fost identificat în perimetrul unui imobil de pe strada Molodejnaia. Accesul publicului a fost restricționat. În zonă pot intra doar locuitorii, specialiștii serviciului veterinar de stat și echipele implicate în lichidarea focarului. […]
Acum 15 minute
07:10
FOTO | Incendiu în satul Ulmu. Oamenii au pierdut tot și cer sprijin pentru reconstrucție # SafeNews
O familie din satul Ulmu, raionul Ialoveni, are nevoie de ajutor urgent, după ce a rămas fără locuință și fără bunuri de strictă necesitate. Oamenii solicită sprijin pentru a putea face față situației și pentru a începe reconstrucția casei. Familia are nevoie de haine, alimente și produse de igienă. De asemenea, este necesar sprijin financiar […]
Acum 30 minute
07:00
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piaţa Republicii Moldova, provin de la producători din India, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Este vorba de produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, care includ preparate cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăcute, cele cu deficiențe de calitate (modificări fizico-chimice) sau […]
Acum o oră
06:50
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va intra în vigoare la 1 martie. Agenția rusă de presă TASS citează nota explicativă a proiectului, menționând că modificările au scopul de a elimina o lacună din legislația muncii, scrie IPN. […]
06:40
Ucraina și-a ales reprezentanta pentru Eurovision 2026. Artista Leléka va urca pe scena concursului de la Viena, după ce a câștigat finala selecției naționale desfășurată pe 7 februarie, la Kiev. Cântăreața s-a impus cu piesa „Ridnym", care a obținut cel mai mare punctaj în urma votului combinat al juriului și al publicului. Melodia a atras […]
06:30
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale. Petru Socolan, tatăl unei fetițe, se numără printre beneficiari. Tânărul susține că procedura de solicitare a concediului paternal este foarte simplă și că acest drept oferă taților posibilitatea de a fi alături de soție și copil într-o perioadă esențială pentru familie, comunică MOLDPRES. Petru […]
Acum 2 ore
06:20
Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor # SafeNews
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie The Mail on Sunday. E-mailuri senzaţionale dezvăluie modul în care Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei, printre care fotomodelul de la Bucureşti şi o altă din Rusia, la Palat, în timp ce […]
06:10
Președintele României despre participarea la Consiliu de Pace de la Washington: „România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii” # SafeNews
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care […]
Acum 24 ore
14:20
Ivan Gheorghiu: Patru din cinci sportivi ai Moldovei la Olimpiadă ar fi naturalizați din Rusia # SafeNews
Un nou scandal a izbucnit în sportul moldovenesc după participarea delegației naționale la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Președintele Federației de Lupte, Ivan Gheorghiu, critică modul în care a fost format lotul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, patru din cei cinci sportivi care reprezintă țara ar fi de origine rusă, naturalizați înainte de competiție. […]
12:30
Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unite. „Politica ne afectează pe toți", a spus unul dintre sportivi. Schiorul freestyle Chris Lillis, campion olimpic la Beijing 2022, […]
11:30
Fostul ministru francez Jack Lang şi-a prezentat, sâmbătă, demisia din funcţia de preşedinte al Institutului Lumii Arabe (IMA) din Paris, după deschiderea unei anchete judiciare şi sub presiunea guvernului pentru presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein, informează AFP. Serviciile preşedintelui Emmanuel Macron i-au cerut fostului ministru socialist în vârstă de 86 de ani să „se […]
11:20
Un român care era dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia. Bărbatul era un antreprenor în domeniul construcțiilor și locuia în San Severino. Corpul a fost descoperit de trei turiști aflați în zonă, care au alertat imediat autoritățile. Conform primelor informații, bărbatul ar fi decedat de câteva zile, scrie stirileprotv.ro. Sergiu […]
10:30
În perioada 04-06 februarie 2026, în municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu" Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri. Activitatea a fost […]
10:20
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # SafeNews
Portughezii sunt așteptați duminică sî meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică, relatează Politico. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie, iar cel puțin […]
10:10
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanșe produse în munții din Trentino Alto Adige și Lombardia, regiuni care găzduiesc unele probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, potrivit Reuters. Două avalanșe au lovit zona Marmolada din Dolomiți, în apropiere de Cortina d'Ampezzo, unde au loc competițiile feminine de schi alpin. Salvamontul a anunțat […]
10:00
A promis influență asupra procurorilor, pretinzând peste 20.000 de euro pentru eliberarea unui bănuit din arest preventiv, dintre care 2.000 de euro pentru propriile servicii, fără a le presta însă. Așa a ajuns fostul deputat democrat Constantin Țuțu să fie condamnat la opt ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență, scrie zdg.md. Ziarul de […]
09:50
Condițiile meteo dificile au generat zeci de intervenții ale salvatorilor în întreaga țară. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au fost solicitați în 35 de situații, după ce ninsorile, poleiul și noroiul au blocat mai multe vehicule pe drumurile naționale și locale. Cele mai multe cazuri au fost raportate […]
09:40
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită integral în toate localitățile afectate de condițiile meteo din ultimele zile. Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru a reconecta consumatorii rămași fără curent din cauza chiciurei și a depunerilor de gheață. În seara zilei precedente, peste 2.100 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării […]
09:20
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alekseiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, vor fi interogați „curând". Presa rusă transmite că, după interogatoriu, cei doi vor fi puși sub acuzație. Ziarul Kommersant, care citează o sursă apropiată anchetei, nu a confirmat dacă suspecţii au fost reţinuţi. Rusia nu a transmis oficial […]
09:00
VIDEO | Moment neașteptat la Milano Cortina. Snoop Dogg, cu steagul României în fața fanilor # SafeNews
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat imagini inedite cu Snoop Dogg, care a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Aflat în Italia ca trimis special al NBC Sports, celebrul rapper s-a alăturat delegației tricolore într-un gest care a cucerit imediat internetul, scrie hotnews.ro. Imaginile surprinse în timpul festivităților care au loc […]
09:00
Doi turiști străini au fost salvați de salvamontiștii din Alba, după ce s-au întâlnit cu un urs # SafeNews
Salvamontiștii şi jandarmi montani din judeţul Alba au intervenit sâmbătă, 7 februarie, după ce doi turiști străini s-au retras de pe poteca montană, unde au văzut un urs. Cei doi au fost recuperaţi în siguranţă şi sunt coborâţi de pe munte de către echipajele de salvare, scrie adevarul.ro. Intervenția a avut loc în zona Piatra Secuiului, […]
09:00
O informație recent făcută publică a scos la iveală detalii înfiorătoare despre ferma din New Mexico a infractorului sexual Jeffrey Epstein. Potrivit documentelor publicate de Departamentul american al Justiției (DoJ), Epstein a ordonat îngroparea a două „fete străine" lângă proprietate. Potrivit Mashable, victimele au fost strangulate în timpul unor practici sexuale violente. E-mailul face parte […]
09:00
Atac aerian în timpul nopții. O fabrică din Rusia care produce combustibil pentru rachetele Kalibr a fost cuprinsă de flăcări # SafeNews
Un incendiu a izbucnit la o întreprindere industrială din regiunea Tver, Rusia, după un atac cu drone în noaptea de 6 spre 7 februarie. Autoritățile locale au confirmat că incidentul a avut loc în raionul Konakovo, fără a raporta victime. Potrivit guvernatorului interimar al regiunii, sistemele de apărare antiaeriană au respins atacul, însă fragmentele căzute […]
08:50
Parlamentul Republicii Moldova va avea un nou deputat din partea Partidul Acțiune și Solidaritate. Mandatul va fi preluat de Tatiana Rotari, după ce Anastasia Nichita și-a anunțat demisia. Locul vacant a fost oferit următorului candidat de pe lista PAS, conform legislației electorale. Tatiana Rotari a acceptat oficial funcția și a depus documentele necesare la Comisia […]
08:50
Președintele Volodimir Zelenski acuză Rusia că încearcă să obțină sprijin internațional pentru recunoașterea Crimeii ca teritoriu rus, inclusiv prin presiuni asupra Statelor Unite. Liderul de la Kiev afirmă că Ucraina nu va accepta niciun scenariu care contravine Constituției țării. Potrivit lui Zelenski, Moscova înțelege că Ucraina nu își va schimba poziția, dar încearcă să promoveze […]
08:40
Cod galben de polei prelungit până pe 9 februarie: Minime de până la −17°C în nordul țării # SafeNews
Vremea se răcește brusc în Republica Moldova, iar riscul de polei rămâne ridicat în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul Galben până pe 9 februarie, ora 20:00. Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor medii zilnice cu 5–7 grade. Alternanța dintre precipitații, lapoviță și variații termice favorizează formarea gheții pe carosabil și trotuare, […]
08:30
Maia Sandu, despre Guvernul Munteanu: ”În 100 de zile nu se poate face o revoluție în economie. Așteptăm să vedem un program” # SafeNews
„Este prea devreme pentru a evalua impactul economic al actualului executiv, la doar trei luni de la începerea mandatului". O spune șefa statului, Maia Sandu, care afirmă că rezultatele în economie apar în timp și depind de mai mulți factori. Declar
08:20
Republica Moldova a fost în 2025 principalul cumpărător de roșii din Ucraina, absorbind peste 60 la sută din exporturile acestui produs, potrivit datelor din piața agricolă regională. Anul trecut, Moldova a preluat 61,5 la sută din livrările ucrainene de roșii. Pe următoarele locuri s-au clasat Polonia, cu 34,1 la sută, și România, cu 1,1 la […] Articolul Peste 60% din exporturile de roșii ale Ucrainei au ajuns în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Una dintre cele mai mari platforme de criptomonede din Coreea de Sud, Bithumb, a provocat turbulențe pe piața crypto după o eroare majoră produsă în timpul unei campanii promoționale. Compania a anunțat că, în locul unui bonus de aproximativ 2.000 de woni, echivalentul a circa 1,4 dolari, sute de utilizatori au primit în conturi cantități […] Articolul De la bonus de 1 dolar la mii de Bitcoin. O greșeală care a mișcat piața globală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Mii de persoane au protestat sâmbătă seara în centrul orașului Milano, chiar în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Oamenii au ieșit în stradă pentru a atrage atenția asupra creșterii rapide a chiriilor și a costului tot mai mare al locuirii. Marșul a fost organizat de sindicate și grupuri civice, care susțin că dezvoltarea […] Articolul Olimpiada aduce tensiuni la Milano. Mii de oameni cer locuințe accesibile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 34 de ani, a fost identificat de carabinieri în orașul Adria, Italia, după ce ar fi comis un jaf violent asupra unei femei în centrul localității. Incidentul a avut loc în luna septembrie, în plină zi. Potrivit presei italiene, bărbatul a urmărit victima pe stradă, a atacat-o […] Articolul Un cetățean moldovean riscă până la 20 de ani de închisoare pentru jaf în Italia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Gerul puternic din ultimele zile a provocat o situație critică în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au fost găsiți morți din cauza lipsei de hrană și apă. Specialiștii avertizează că există risc de dezechilibru ecologic, iar animalele care au supraviețuit sunt într-o stare gravă. Cele mai multe cazuri au fost semnalate pe grindul […] Articolul Aproximativ 40 de cai găsiți morți pe grindul Dranov. Risc de dezechilibru ecologic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Locul 5 pentru Moldova la securitate cibernetică. Autoritățile cer investiții pentru menținerea nivelului # SafeNews
Republica Moldova s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial în clasamentul privind pregătirea în domeniul securității cibernetice, realizat de National Cyber Security Index. Rezultatul plasează Moldova înaintea unor economii mult mai mari, cu capacități extinse. În comparație, România ocupă poziția 8, iar Statele Unite se află mult mai jos în clasament – 29. Topul evaluează capacitatea statelor de […] Articolul Locul 5 pentru Moldova la securitate cibernetică. Autoritățile cer investiții pentru menținerea nivelului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
07:20
Partidul de opoziție Partidul Tisza a lansat un program electoral amplu, care propune schimbări majore în politica economică, energetică și externă a Ungariei. Formațiunea promite o taxă pe averile mari, apropierea de Uniunea Europeană și stabilirea unui termen pentru adoptarea monedei euro. Documentul, prezentat de liderul partidului, Peter Magyar, prevede introducerea unui impozit anual de […] Articolul Taxă de 1 la sută pentru averile mari. Opoziția ungară își prezintă planul de guvernare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Peste 1.500 de persoane din Republica Moldova au fost acționate în judecată anul trecut pentru că nu au achitat prima de asigurare medicală obligatorie. Cele mai multe cazuri vizează persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Instituția explică faptul că datoriile pot fi recuperate în instanță în termen […] Articolul Restanțele la polița medicală ajung în instanță. Peste 1.500 de cazuri într-un an apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
7 februarie 2026
11:20
Drona descoperită în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu avea material exploziv. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției, după examinarea tehnică a aparatului. Potrivit specialiștilor Secției tehnico-explozive, dispozitivul este de model Gerbera și nu prezenta pericol de detonare. Imediat după identificare, polițiștii au izolat zona și au asigurat perimetrul pentru verificări. Aparatul […] Articolul Noi detalii despre drona de la Drochia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Agenția Mondială Antidoping (WADA) intenționează să lanseze o anchetă dacă se vor găsi dovezi că sportivii de sărituri cu schiurile și-au mărit penisul pentru a-și îmbunătăți performanțele. Faptul că săritorii cu schiurile de sex masculin își injectează acid hialuronic în penis pentru a-l mări și, astfel, pentru a-și îmbunătăți performanța în competiții a fost relatat […] Articolul Sportivi, suspectați că și-au mărit penisul pentru a câștiga la Jocurile Olimpice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Autoritățile statelor UE au dreptul să confiște automobilele introduse din Rusia pe teritoriul UE cu încălcarea sancțiunilor. Așa a decis Tribunalul General al Uniunii Europene, examinând acțiunea unui cetățean al Federației Ruse. Autoritățile statelor Uniunii Europene pot confisca automobilele introduse din Rusia pe teritoriul UE cu încălcarea sancțiunilor în vigoare. O astfel de decizie a […] Articolul Tribunalul UE a permis confiscarea automobilelor importate din Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
În cadrul ședinței de ieri a Parlamentului a avut loc un schimb de replici între liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și deputatul PAS, Lilian Carp. Costiuc l-a acuzat pe Carp că „a slujit toate regimurile și acum iese și dă lecții de viață”, iar deputatul PAS a venit cu replică: „Acesta e profesor de […] Articolul Liliana Carp despre Costiuc. Nu cunoaște noțiuni elementare de geografie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Peste 3.000 de consumatori din mai multe raioane ale țării au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 7 februarie, în contextul codului galben de polei. Datele au fost prezentate la ora 06:00 de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit operatorului de transport Moldelectrica, sistemul electroenergetic național funcționează în regim stabil, fără avarii în […] Articolul Cod galben de polei. Peste 3.000 de consumatori au rămas fără electricitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Moldova ar urma să beneficieze după 2028 de un sprijin financiar nerambursabil mai mare decât în ultimii șapte ani, a declarat la Bruxelles, europarlamentarul român și negociator-șef al legislativului european, Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, chiar în primele luni ale anului 2026, Comisia Europeană ar putea transfera cel puțin două tranșe suplimentare din pachetul de asistență […] Articolul UE promite Republicii Moldova un sprijin financiar record în viitorul buget apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă, în orice moment, să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va „deschide canale paralele de comunicare”, conform Reuters. „Suntem, desigur, întotdeauna pregătiți să discutăm cu Rusia”, le-a spus Merz jurnaliștilor la Abu Dhabi. „În acest moment, au […] Articolul Friedrich Merz, mesaj către Moscova: „Suntem întotdeauna pregătiți să discutăm” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
„Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA # SafeNews
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat vineri că FBI a arestat un „participant cheie” al atacului terorist care a avut loc în Benghazi, Libia, în 2012, și care s-a soldat cu moartea ambasadorului Christopher Stevens, a diplomatului Sean Smith și a foștilor membri Navy SEAL Glen Doherty și Tyrone Woods. „Nu i-am uitat […] Articolul „Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Rețea rusă de dezinformare, destructurată în Franța. Peste 100 de site-uri false, eliminate # SafeNews
O operaţiune de dezinformare cu legături de reţeaua rusă Storm-1516, care vrea să facă să se creadă că preşedintele francez Emmanuel Macron este implicat în scandalul Epstein a fost detectată de către autorităţile franceze, declară vineri o sursă guvernamentală AFP. Serviciul francez însărcinat cu lupta împotriva amestecului străin online – Viginum – a detectat miercuri […] Articolul Rețea rusă de dezinformare, destructurată în Franța. Peste 100 de site-uri false, eliminate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe filmulețe false pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri. Autoritățile menționează că aceste imagini video sunt noi escrocherii, Alexandru Munteanu nu […] Articolul Reclame deepfake cu Alexandru Munteanu induc oamenii în eroare cu promisiuni de câștig apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Trump a şters de pe Truth Social videoclipul rasist în care soţii Obama erau înfăţişaţi ca maimuţe, în urma indignării stârnite inclusiv în rândul apropiaţilor săi # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a distribuit joi seara pe platforma sa socială un videoclip rasist în care fostul preşedinte Barack Obama şi fosta primă-doamnă Michelle Obama erau înfăţişaţi ca maimuţe într-o junglă, dar apoi l-a şters, câteva ore mai târziu, în urma indignării stârnite atât în rândul democraţilor, cât şi al republicanilor, inclusiv din partea unui […] Articolul Trump a şters de pe Truth Social videoclipul rasist în care soţii Obama erau înfăţişaţi ca maimuţe, în urma indignării stârnite inclusiv în rândul apropiaţilor săi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică reduce salariile directorilor cu 20 la sută, începând din luna februarie. Decizia vine după o analiză internă privind guvernanța și responsabilitatea instituțională, în contextul economic și social actual. În prezent, directorii ANRE au un salariu de circa 120 de mii de lei. După aplicarea reducerii, remunerația va ajunge la […] Articolul Salariile directorilor ANRE scad cu 20 la sută după o decizie internă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând interzicerea serviciilor pentru exporturile de petrol rusesc # SafeNews
Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, a anunţat vineri preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen, relatează Reuters, preluat de news.ro. Rusia exportă peste o treime din petrolul său cu petroliere occidentale – în principal către India şi China […] Articolul Comisia Europeană propune un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând interzicerea serviciilor pentru exporturile de petrol rusesc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie chemat și ”dat cu nasul în dovezi”, ca să nu o mai facă pe ”mortul în păpușoi”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la TVR Moldova, după depistarea unei noi drone căzute pe teritoriul R. Moldova. ”Noi, oricum, trebuie să-l chemăm tot […] Articolul Grosu despre drona din Drochia. Ambasadorul Ozerov trebuie chemat pentru explicații apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
VIDEO | WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile # SafeNews
Nigeat Askerov, o persoană afiliată FSB-ului rusesc, ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații ale Comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău resping însă informațiile, scrie zdg.md. O […] Articolul VIDEO | WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
