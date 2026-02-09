Financial Times: R. Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe
SafeNews, 9 februarie 2026 11:50
Războiul hibrid al Rusiei în Europa nu are întotdeauna succes, iar Republica Moldova reprezintă un exemplu elocvent în acest sens, conform unei analize publicate de jurnalistul Peter Pomeranțev pe Financial Times. Estimările arată că, deși Kremlinul a cheltuit sute de milioane de euro pentru atacuri cibernetice, cumpărare de voturi și influențarea presei, Putin nu a […]
• • •
Acum 30 minute
11:50
VIDEO | Grupare criminală coordonată din penitenciar, lider de 25 de ani reținut la Bălți # SafeNews
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că ar fi organizat și coordonat activitatea unei grupări criminale cu influență în mediul penitenciar. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești, oficiul Leova. Potrivit anchetatorilor, […]
11:50
11:40
Un locuitor al raionului Hîncești a fost sancționat de instanță pentru implicare în coruperea alegătorilor în timpul campaniei electorale din 2024. Hotărârea a fost anunțată de Procuratura Generală. Potrivit anchetei, în perioada august–octombrie 2024, bărbatul de 40 de ani ar fi oferit bani mai multor persoane pentru a influența votul la alegerile prezidențiale și la […]
11:40
Ofițerii Centrul Național Anticorupție au descoperit o schemă de corupție la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi, în cadrul acțiunilor desfășurate în ultima săptămână. Potrivit instituției, mai multe persoane ar fi cerut și primit bani pentru eliberarea adeverințelor fără efectuarea examinărilor medicale. În urma perchezițiilor, a fost reținut medicul-șef al Secției consultative din cadrul Spitalului raional […]
11:40
Regiunea Odesa a fost ținta unui atac masiv cu drone în noaptea trecută. Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a declarat că, în urma atacului rusesc, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite. De asemenea, au fost provocate pagube la mai multe obiective de infrastructură civilă. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al […]
Acum o oră
11:20
În 2025, piața aplicațiilor mobile din Europa arată o diferență tot mai mare între preferințele utilizatorilor și modul în care aceștia aleg să cheltuiască bani, scrie Euronews. ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație în Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări. Acesta depășește cu mult locul al doilea, ocupat de […]
11:20
Maia Sandu urmează să meargă la Munchen. Președinta Moldovei se va afla în orașul german în perioada 13-15 februarie 2026. Șefa statului urmează să participe la Conferința de Securitate de la Munchen. Printre liderii europeni care vor mai participa la eveniment se numără cancelarul german, Friedrich Merz, președintele Lituaniei, Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de […]
11:10
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că doi bărbați acuzați de tentativa de asasinare a unui înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Suspecții – Lyubomir Korba și Viktor Vasin (În dreapta, în fotografie, se află […]
11:10
Peste 2.800 de abateri rutiere au fost înregistrate în acest weekend pe drumurile din Republica Moldova. Datele au fost prezentate de Poliția Republicii Moldova, care anunță că acțiunile de monitorizare au vizat prevenirea accidentelor și creșterea disciplinei în trafic. Cele mai frecvente încălcări au fost legate de depășirea limitei de viteză, fiind documentați 1.017 șoferi. […]
Acum 2 ore
11:00
Un autoturism a ars aproape în totalitate în dimineața zilei de astăzi, pe o stradă din municipiul Cahul. Incendiul a izbucnit în timp ce vehiculul se afla în deplasare, iar flăcările au provocat pagube majore. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:57. La fața locului […]
11:00
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma unui incident produs în propria locuință din satul Orac, raionul Leova. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de 8 februarie. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […]
11:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 februarie 2026.
10:50
Peste 814 milioane de lei la buget, încasate de Serviciul Vamal în perioada 2–8 februarie # SafeNews
Peste 814 milioane de lei au intrat în bugetul de stat în doar o săptămână, în urma activității Serviciul Vamal. Suma a fost colectată în perioada 2–8 februarie. Din total, aproximativ 24,1 milioane de lei provin de la persoane fizice care au introdus bunuri ce au depășit limita neimpozabilă stabilită de lege. Toate plățile au fost […]
10:20
A condus un automobil în stare de ebrietate alcoolică avansată și a ajuns pe banca acuzaților. Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, după ce procurorii au finalizat urmărirea penală în acest caz. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, fapta s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025. Magistratul ar fi urcat la volanul unui automobil aflat […]
10:10
Luptătorul moldovean Mihail Bradu a obținut medalia de argint la turneul internațional Zagreb Open 2026. El a concurat la categoria de până la 82 de kilograme și a ajuns în finală, unde a fost învins de sportivul turc Yuksel Saricicek. Rezultatul confirmă startul bun de sezon pentru lotul de lupte greco-romane. Medalia lui Bradu este a doua pentru Republica […]
Acum 4 ore
09:30
„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat # SafeNews
Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei pentru perioada postbelică, în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră, transformă țara într-un partener esențial pentru Uniunea Europeană. În acest context, Bruxelles-ul face acum primii pași pentru a restabili relațiile cu Ankara, relatează […]
08:30
Vremea se menține rece în Republica Moldova, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ninsori slabe. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în nord și în centrul țării vor cădea precipitații slabe sub formă de ninsoare, în timp ce în sud cerul va fi variabil. Temperaturile minime vor coborî până la -10°C în nord, unde valorile […]
08:20
Persoanele fără loc de muncă din Republica Moldova pot primi sprijin financiar de la stat pentru a-și deschide propria afacere. Programul este gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și are scopul de a facilita integrarea pe piața muncii prin activități antreprenoriale. Pot aplica cetățenii care au statut oficial de șomer și sunt […]
08:10
Regulile pentru deținerea armelor de uz civil vor deveni mai stricte în Republica Moldova. Noile prevederi intră în vigoare la 1 iulie și vizează atât reînnoirea permiselor, cât și condițiile de instruire și control pentru proprietari. Una dintre principalele schimbări prevede că permisele de armă vor trebui reînnoite o dată la trei ani. În același […]
Acum 6 ore
08:00
Bezos a scăzut în clasamentul celor mai bogați oameni din lume după prăbușirea acțiunilor Amazon # SafeNews
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a scăzut sub așteptările pieței în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, în urma unei scăderi bruște a prețului acțiunilor companiei. Acțiunile Amazon au scăzut cu peste 9% la Bursa de Valori din New York, după o prognoză slabă de profit și anunțul unei creșteri bruște a cheltuielilor, relatează Bild. […]
07:50
Republica Moldova ar putea interzice importul și exportul blănurilor de pisică și câine, precum și comercializarea produselor care conțin astfel de materiale. Inițiativa este propusă pentru consultări publice de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul face parte din măsurile incluse în Programul național de aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029. Documentul prevede alinierea legislației […]
07:40
Iranul a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la încă peste șapte ani de închisoare, după ce aceasta a intrat în greva foamei, au anunțat duminică susținătorii săi. Potrivit acestora, informația a fost confirmată de avocatul activistei Narges Mohammadi, Mostafa Nili, care a discutat cu ea. Nili a confirmat sentința într-un mesaj […]
07:40
Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Peste 1.500 de tone de material antiderapant, împrăștiate # SafeNews
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă la începutul acestei săptămâni, iar în unele zone șoferii pot întâlni polei sau porțiuni acoperite cu zăpadă. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, pe timpul nopții echipele de intervenție au patrulat și au acționat pe întreg teritoriul țării pentru prevenirea […]
07:40
Accident grav la JO Milano Cortina. Ex-campioană olimpică transportată cu elicopterul, la 12 secunde de la start # SafeNews
Un accident grav a marcat duminică proba feminină de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. Americanca Lindsey Vonn a căzut la doar câteva secunde după start, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, iar cursa a fost imediat întreruptă. Sportiva, campioană olimpică în 2010 și una dintre cele mai titrate schioare din istorie, și-a pierdut echilibrul după […]
07:30
Un incident petrecut în timpul nopții, la o stație PECO din municipiul Soroca, a ajuns pe masa judecătorilor și s-a soldat cu o condamnare penală. Un bărbat, aflat sub influența alcoolului, a fost tras la răspundere după ce a smuls camera video de pe uniforma unei polițiste aflate în misiune. Fapta a avut loc în noaptea […]
07:20
Un focar de rabie s-a depistat într-o zonă rezidențială din orașul Reutov, din regiunea Moscova. Autoritățile au instituit restricții sanitar veterinare pentru a limita răspândirea bolii. Focarul a fost identificat în perimetrul unui imobil de pe strada Molodejnaia. Accesul publicului a fost restricționat. În zonă pot intra doar locuitorii, specialiștii serviciului veterinar de stat și echipele implicate în lichidarea focarului. […]
07:10
FOTO | Incendiu în satul Ulmu. Oamenii au pierdut tot și cer sprijin pentru reconstrucție # SafeNews
O familie din satul Ulmu, raionul Ialoveni, are nevoie de ajutor urgent, după ce a rămas fără locuință și fără bunuri de strictă necesitate. Oamenii solicită sprijin pentru a putea face față situației și pentru a începe reconstrucția casei. Familia are nevoie de haine, alimente și produse de igienă. De asemenea, este necesar sprijin financiar […]
07:00
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piaţa Republicii Moldova, provin de la producători din India, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Este vorba de produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, care includ preparate cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăcute, cele cu deficiențe de calitate (modificări fizico-chimice) sau […]
06:50
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va intra în vigoare la 1 martie. Agenția rusă de presă TASS citează nota explicativă a proiectului, menționând că modificările au scopul de a elimina o lacună din legislația muncii, scrie IPN. […]
06:40
Ucraina și-a ales reprezentanta pentru Eurovision 2026. Artista Leléka va urca pe scena concursului de la Viena, după ce a câștigat finala selecției naționale desfășurată pe 7 februarie, la Kiev. Cântăreața s-a impus cu piesa „
06:30
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale. Petru Socolan, tatăl unei fetițe, se numără printre beneficiari. Tânărul susține că procedura de solicitare a concediului paternal este foarte simplă și că acest drept oferă taților posibilitatea de a fi alături de soție și copil într-o perioadă esențială pentru familie, comunică MOLDPRES. Petru […] Articolul Circa 4 400 de tătici, beneficiari ai indemnizațiilor paternale în anul 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor # SafeNews
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie The Mail on Sunday. E-mailuri senzaţionale dezvăluie modul în care Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei, printre care fotomodelul de la Bucureşti şi o altă din Rusia, la Palat, în timp ce […] Articolul Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Președintele României despre participarea la Consiliu de Pace de la Washington: „România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii” # SafeNews
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care […] Articolul Președintele României despre participarea la Consiliu de Pace de la Washington: „România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
14:20
Ivan Gheorghiu: Patru din cinci sportivi ai Moldovei la Olimpiadă ar fi naturalizați din Rusia # SafeNews
Un nou scandal a izbucnit în sportul moldovenesc după participarea delegației naționale la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Președintele Federației de Lupte, Ivan Gheorghiu, critică modul în care a fost format lotul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, patru din cei cinci sportivi care reprezintă țara ar fi de origine rusă, naturalizați înainte de competiție. […] Articolul Ivan Gheorghiu: Patru din cinci sportivi ai Moldovei la Olimpiadă ar fi naturalizați din Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unite. „Politica ne afectează pe toți”, a spus unul dintre sportivi. Schiorul freestyle Chris Lillis, campion olimpic la Beijing 2022, […] Articolul VIDEO | Echipa SUA, în centrul unui scandal după declarații despre situația internă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
11:30
Fostul ministru francez Jack Lang şi-a prezentat, sâmbătă, demisia din funcţia de preşedinte al Institutului Lumii Arabe (IMA) din Paris, după deschiderea unei anchete judiciare şi sub presiunea guvernului pentru presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein, informează AFP. Serviciile preşedintelui Emmanuel Macron i-au cerut fostului ministru socialist în vârstă de 86 de ani să „se […] Articolul Dosarele Epstein: Jack Lang a demisionat de la Institutul Lumii Arabe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Un român care era dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia. Bărbatul era un antreprenor în domeniul construcțiilor și locuia în San Severino. Corpul a fost descoperit de trei turiști aflați în zonă, care au alertat imediat autoritățile. Conform primelor informații, bărbatul ar fi decedat de câteva zile, scrie stirileprotv.ro. Sergiu […] Articolul Un român dat dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
În perioada 04-06 februarie 2026, în municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri. Activitatea a fost […] Articolul Forțele de ordine din R. Moldova și România, antrenamente comune la Iași apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # SafeNews
Portughezii sunt așteptați duminică sî meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică, relatează Politico. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie, iar cel puțin […] Articolul Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanșe produse în munții din Trentino Alto Adige și Lombardia, regiuni care găzduiesc unele probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, potrivit Reuters. Două avalanșe au lovit zona Marmolada din Dolomiți, în apropiere de Cortina d’Ampezzo, unde au loc competițiile feminine de schi alpin. Salvamontul a anunțat […] Articolul Alertă în regiunile olimpice din Italia după avalanșe soldate cu trei morți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
A promis influență asupra procurorilor, pretinzând peste 20.000 de euro pentru eliberarea unui bănuit din arest preventiv, dintre care 2.000 de euro pentru propriile servicii, fără a le presta însă. Așa a ajuns fostul deputat democrat Constantin Țuțu să fie condamnat la opt ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență, scrie zdg.md. Ziarul de […] Articolul Noi detalii din dosarul lui Țuțu. 2.000 de euro pentru influențarea procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Condițiile meteo dificile au generat zeci de intervenții ale salvatorilor în întreaga țară. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au fost solicitați în 35 de situații, după ce ninsorile, poleiul și noroiul au blocat mai multe vehicule pe drumurile naționale și locale. Cele mai multe cazuri au fost raportate […] Articolul 35 de intervenții ale salvatorilor în 24 de ore din cauza poleiului și ninsorii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită integral în toate localitățile afectate de condițiile meteo din ultimele zile. Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru a reconecta consumatorii rămași fără curent din cauza chiciurei și a depunerilor de gheață. În seara zilei precedente, peste 2.100 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării […] Articolul Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alekseiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, vor fi interogați „curând”. Presa rusă transmite că, după interogatoriu, cei doi vor fi puși sub acuzație. Ziarul Kommersant, care citează o sursă apropiată anchetei, nu a confirmat dacă suspecţii au fost reţinuţi. Rusia nu a transmis oficial […] Articolul Noi detalii în dosarul atentatului asupra unui general rus. Doi bănuiți, interogați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
VIDEO | Moment neașteptat la Milano Cortina. Snoop Dogg, cu steagul României în fața fanilor # SafeNews
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat imagini inedite cu Snoop Dogg, care a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Aflat în Italia ca trimis special al NBC Sports, celebrul rapper s-a alăturat delegației tricolore într-un gest care a cucerit imediat internetul, scrie hotnews.ro. Imaginile surprinse în timpul festivităților care au loc […] Articolul VIDEO | Moment neașteptat la Milano Cortina. Snoop Dogg, cu steagul României în fața fanilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Doi turiști străini au fost salvați de salvamontiștii din Alba, după ce s-au întâlnit cu un urs # SafeNews
Salvamontiștii şi jandarmi montani din judeţul Alba au intervenit sâmbătă, 7 februarie, după ce doi turiști străini s-au retras de pe poteca montană, unde au văzut un urs. Cei doi au fost recuperaţi în siguranţă şi sunt coborâţi de pe munte de către echipajele de salvare, scrie adevarul.ro. Intervenția a avut loc în zona Piatra Secuiului, […] Articolul Doi turiști străini au fost salvați de salvamontiștii din Alba, după ce s-au întâlnit cu un urs apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
O informație recent făcută publică a scos la iveală detalii înfiorătoare despre ferma din New Mexico a infractorului sexual Jeffrey Epstein. Potrivit documentelor publicate de Departamentul american al Justiției (DoJ), Epstein a ordonat îngroparea a două „fete străine” lângă proprietate. Potrivit Mashable, victimele au fost strangulate în timpul unor practici sexuale violente. E-mailul face parte […] Articolul Noi detalii tulburătoare despre ferma lui Epstein din New Mexico apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Atac aerian în timpul nopții. O fabrică din Rusia care produce combustibil pentru rachetele Kalibr a fost cuprinsă de flăcări # SafeNews
Un incendiu a izbucnit la o întreprindere industrială din regiunea Tver, Rusia, după un atac cu drone în noaptea de 6 spre 7 februarie. Autoritățile locale au confirmat că incidentul a avut loc în raionul Konakovo, fără a raporta victime. Potrivit guvernatorului interimar al regiunii, sistemele de apărare antiaeriană au respins atacul, însă fragmentele căzute […] Articolul Atac aerian în timpul nopții. O fabrică din Rusia care produce combustibil pentru rachetele Kalibr a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Parlamentul Republicii Moldova va avea un nou deputat din partea Partidul Acțiune și Solidaritate. Mandatul va fi preluat de Tatiana Rotari, după ce Anastasia Nichita și-a anunțat demisia. Locul vacant a fost oferit următorului candidat de pe lista PAS, conform legislației electorale. Tatiana Rotari a acceptat oficial funcția și a depus documentele necesare la Comisia […] Articolul După demisia Anastasiei Nichita, PAS aduce un nume nou în Parlament apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Președintele Volodimir Zelenski acuză Rusia că încearcă să obțină sprijin internațional pentru recunoașterea Crimeii ca teritoriu rus, inclusiv prin presiuni asupra Statelor Unite. Liderul de la Kiev afirmă că Ucraina nu va accepta niciun scenariu care contravine Constituției țării. Potrivit lui Zelenski, Moscova înțelege că Ucraina nu își va schimba poziția, dar încearcă să promoveze […] Articolul Zelenski acuză Rusia că face presiuni asupra SUA pentru recunoașterea anexării Crimeii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
