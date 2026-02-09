Avioanele MiG-29 moldovenești au ajuns în Ucraina

14:20

Un nou scandal a izbucnit în sportul moldovenesc după participarea delegației naționale la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Președintele Federației de Lupte, Ivan Gheorghiu, critică modul în care a fost format lotul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, patru din cei cinci sportivi care reprezintă țara ar fi de origine rusă, naturalizați înainte de competiție.