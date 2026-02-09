Finanțare de la stat pentru lansarea unei afaceri. Cine poate aplica

09:00

Salvamontiștii şi jandarmi montani din judeţul Alba au intervenit sâmbătă, 7 februarie, după ce doi turiști străini s-au retras de pe poteca montană, unde au văzut un urs. Cei doi au fost recuperaţi în siguranţă şi sunt coborâţi de pe munte de către echipajele de salvare, scrie adevarul.ro. Intervenția a avut loc în zona Piatra Secuiului, […]