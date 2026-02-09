O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat
Radio Chisinau, 9 februarie 2026 12:00
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi runde de subscriere pe platforma eVMS.md. Aceasta a fost lansată astăzi și se va desfășura până la 18 februarie, transmite MOLDPRES.
• • •
Acum 10 minute
12:00
Acum 30 minute
11:50
Avere nejustificată de peste un milion de lei, depistată la un un consilier local și raional: Riscă să rămână fără mandat # Radio Chisinau
Octavian Anton, consilier în Consiliul local Chițcanii Vechi, raionul Telenești și consilier în Consiliul raional Telenești, a fost depistat cu avere nejustificată în valoare de peste un milion de lei.
Acum o oră
11:30
Agenția Navală a demarat controalele statului port în Complexul portuar Giurgiulești # Radio Chisinau
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES.
11:25
O femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în gospodăria sa din satul Orac, raionul Leova, ieri după-amiază.
11:10
Acum 2 ore
10:55
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, ca măsură de precauție. Măsura a fost luată în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității, care a arătat că anumite loturi ar putea depăși nivelurile admise recomandate conform noilor orientări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).
10:35
Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) s-a clasat în top 10 laboratoare din Europa în cadrul testelor internaționale PTS 2025, organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), comunică MOLDPRES.
10:15
Sinteza CNA: Schemă de corupție sistemică destructurată, percheziții în domeniul imobiliar și sechestre de circa 15 milioane de lei # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale.
Acum 4 ore
09:55
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 814,13 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 3,5 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 104,7%.
09:45
Un judecător din Soroca va ajunge în fața instanței după ce a fost prins băut la volan. Ce pedeapsă riscă # Radio Chisinau
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale în care un judecător de la Soroca este învinuit de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică avansată.
09:25
UE, în fața unei săptămâni de foc: de la întâlnirea șefilor apărării la conferința de la Munchen. „Să se gândească urgent la un plan B” # Radio Chisinau
UE se pregătește pentru o săptămână extrem de încărcată, în care liderii vor discuta unele dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă continentul. Misiunea lor: să găsească modalități de a transforma Europa într-un actor global puternic într-o lume din ce în ce mai nemiloasă. Asta înseamnă să sporească competitivitatea economică a UE, să reducă dependența de SUA și să ajute Ucraina să reziste invaziei rusești care durează de patru ani, relatează Politico.
09:00
O investigație realizată de WatchDog care îl vizează pe Nigeat Askerov, omul coordonat de FSB, cu legitimație de asistent al primarului Ion Ceban, numit „Ochii lui Gudilin” la Chișinău, este subiectul apărut în presa de astăzi.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și șapte bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și doi bani.
08:25
Igor Grosu respinge declarațiile privind o pretinsă producție de armament în R. Moldova: „Aici intervine minciuna - instrument predilect al suveraniștilor” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, respinge declarațiile liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova. Speakerul a calificat informațiile drept „minciuni”, comunică MOLDPRES.
08:15
AND: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, carosabil umed și polei # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial umed, iar pe alocuri se semnalează polei și zăpadă.
Acum 24 ore
17:35
Țara europeană care a interzis TikTok a renunțat la decizie după mai puțin de un an # Radio Chisinau
Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres și Hotnews.
17:05
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Radio Chisinau
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie. Informația a fost confirmată de un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.
16:45
Luptătorul moldovean Vitalie Eriomenco a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere la primul concurs al anului din categoria UWW Ranking Series. Competiția a avut loc la Zagreb, Croația, anunță Clubul Sportiv Heracle.
16:25
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piața Republicii Moldova, provin de la producători din India, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM).
16:10
Vremea se răcește accentuat în România, unde meteorologii anunță revenirea ninsorilor și temperaturi foarte scăzute în mai multe regiuni ale țării.
15:45
Luni, 9 februarie, elevii revin la ore cu prezeța fizică în municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău pe pagina de Facebook.
15:25
Șomerii pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. Directoarea ANOFM, Raisa Dogaru: „Ajutorul acoperă 80% din cheltuieli” # Radio Chisinau
Persoanele fără un loc de muncă pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. La această măsură pot aplica cetățenii înregistrați cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat, informează MOLDPRES.
14:55
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
14:35
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale.
14:10
Activele de rezervă, pe trend descendent: pierdere de 23,5 milioane de euro în ianuarie # Radio Chisinau
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5 miliarde de euro la sfârșitul lunii ianuarie, fiind mai mici cu 23,5 milioane de euro comparativ cu 31 decembrie 2025, transmite IPN.
13:50
Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani din cauza cancerului # Radio Chisinau
Brad Arnold, solistul și principalul compozitor al trupei rock 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani, scrie BBC. Trupa a anunțat decesul sâmbătă, precizând că Arnold s-a stins după o luptă cu cancerul.
13:30
Zelenski a semnat decrete pentru sancționarea companiilor străine care furnizează componente critice Rusiei # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters,
13:05
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că siguranța copiilor în mediul online a devenit o problemă tot mai serioasă și că este nevoie de o discuție publică amplă despre posibila limitare a accesului minorilor la rețelele sociale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
12:45
Frontiera de stat, traversată de peste 40 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 46.684 de traversări ale persoanelor și 10.077 de traversări ale mijloacelor de transport.
12:25
UE analizează opțiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE # Radio Chisinau
Uniunea Europeană analizează opțiunile pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, în contextul în care programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuțiilor.
12:10
OAMENI ȘI IDEI | Mădălin Necșuțu, despre jurnalismul profesionist între crize, propagandă și sacrificiu personal (VIDEO) # Radio Chisinau
„Jurnaliștii din Republica Moldova sunt mai buni decât cred mulți. Ar face față în orice redacție din Europa”, a declarat jurnalistul politic și de investigație, Mădălin Necșuțu, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău.
Ieri
11:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 8 februarie 2026.
11:25
Scădere bruscă a temperaturilor pe întreg teritoriul R. Moldova: ninsori slabe, ghețuș și polei pe carosabil # Radio Chisinau
Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii, valabil luni, 9 februarie curent, pe întreg teritoriul țării. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5–7°C, informează MOLDPRES.
11:05
Doi suspecți în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alekseiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, vor fi interogați „curând”. Presa rusă transmite că, după interogatoriu, cei doi vor fi puși sub acuzație.
10:45
AND: Toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Radio Chisinau
La această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din regiunile de Nord și Centru se semnalează ghețuș.
10:25
IGSU a desfășurat 35 de misiuni de intervenție în ultimele 24 de ore, din cauza vremii nefavorabile # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni de intervenție, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
10:05
Toți consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei, au fost reconectați la rețea # Radio Chisinau
Toți consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute.
09:45
Antrenamente comune la Iași pentru forțele de ordine din România și Republica Moldova # Radio Chisinau
În municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri.
09:25
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic” # Radio Chisinau
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are misiunea de a crește producția pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
09:10
Europarlamentarul român Victor Negrescu, la întrevederea cu Mihai Popșoi: „Mă bucur să constat că avem tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova” # Radio Chisinau
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.
7 februarie 2026
17:25
Statele Unite ale Americii au propus, pentru prima dată, delegațiilor de negociatori ai Rusiei și Ucrainei să se întâlnească la Miami peste o săptămână. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o discuție cu jurnaliștii la Kiev, cărora le-a dezvăluit detalii despre a doua rundă de negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, transmite IPN, cu referire la Suspilne.
17:10
Freelancerii din R. Moldova și-au declarat veniturile după o lună de la intrarea în vigoare a noii legi # Radio Chisinau
Aproape o mie de freelanceri din Moldova și-au declarat oficial veniturile și au început să plătească taxe, la doar o lună de la introducerea noii legi care le permite să activeze legal, fără să se înregistreze ca persoane juridice.
16:45
Lotul olimpic al R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a Olimpiadei Albe # Radio Chisinau
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin.
16:25
Mobilizare în teren pentru asigurarea circulației rutiere. Drumarii acționează prioritar pe sectoarele cu risc sporit de alunecare # Radio Chisinau
Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere. În prezent, traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
16:05
Salvatorii au intervenit pentru deblocarea mijlocului de transport, iar pasagerii și-au putut continua drumul în siguranță.
15:50
R. Moldova a fost clasată pe locul 5 mondial la securitate cibernetică. Popșoi: „Această reușită este dovadă că R. Moldova devine un hub digital sigur # Radio Chisinau
Republica Moldova se clasează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), realizat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Informația a fost anunțată de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, transmite Radio Chișinău.
15:45
15:25
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi # Radio Chisinau
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi, raionul Căușeni, cu sprijinul partenerilor externi, transmite IPN.
15:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo Cod galben privind scăderea temperaturii medii zilnice a aerului, valabilă pentru data de 9 februarie 2026.
14:45
