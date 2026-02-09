Sute de cadre didactice și directori de școli, instruiți în utilizarea sigură a inteligenței artificiale
Radio Chisinau, 9 februarie 2026 18:00
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webinare naționale dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Activitatea se înscrie în campania „Împreună pentru un Internet mai bun”.
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cei mai renumiți cântăreți rock (Prima parte, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:00
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: „Toate proiectele vor fi finalizate” # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană” și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit instituției, întreruperea temporară a unor lucrări este determinată exclusiv de condițiile meteo specifice sezonului rece și nu reprezintă abandonarea proiectelor.
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: toate proiectele vor fi finalizate # Radio Chisinau
17:45
Sectorul IT din R. Moldova depășește un miliard de dolari în 2025. Eugen Osmochescu: „Rezultatul a fost obținut de companiile rezidente ale Moldova Innovation Technology Park” # Radio Chisinau
Sectorul IT din Republica Moldova a atins în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de dolari, iar Guvernul își propune ca domeniul să ajungă să contribuie cu până la 10% la PIB, potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite Radio Chișinău.
Luna februarie, în multe regiuni ale Republicii Moldova și ale Europei de Est, apar condiții meteo care favorizează formarea poleiului pe copaci.
17:25
Termoelectrica propune ieftinirea energiei termice în capitală. Cererea urmează a fi examinată de ANRE # Radio Chisinau
Consumatorii din capitală ar putea achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cât este în prezent, până la 2180 de lei. Cererea urmează a fi examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care va aproba decizia finală.
17:10
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
Campanie cu mesajul „Bugetul este”, lansată de Primăria Chișinău. Expert: „În 2025 nu a fost votat un buget, și nici pentru anul 2026. Mesajul este absolut fals” # Radio Chisinau
Chiar dacă Consiliul Municipal Chișinău nu a aprobat bugetul pentru 2026 și nici nu a votat unul în 2025, primăria capitalei a lansat o campanie publicitară cu mesajul „Bugetul este”, afișat pe panouri în oraș și în transportul public. Campania a stârnit critici din partea experților, care o consideră „falsă” și „înșelătoare”, transmite Radio Chișinău.
16:35
Republica Moldova și Irlanda își consolidează dialogul în contextul integrării europene. Grosu: „Este o experiență din care avem multe de învățat” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Irlanda își intensifică dialogul bilateral în contextul parcursului european al țării noastre. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi dintre președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, comunică MOLDPRES.
16:25
Institutul de Medicină Urgentă din R. Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum. Cum va contribui parteneriatul moldo-israelian la dezvoltarea medicinei de urgență # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum de înțelegere care prevede cooperarea bilaterală în domeniul medicinei de urgență, educației medicale, cercetării și inovării în sănătate.
16:20
Chiar dacă troleibuzele noi din Chișinău sunt dotate cu rampe de acces pentru oamenii în scaune rulante, transportul public rămâne adesea inaccesibil, deoarece stațiile și trotuarele, în multe cazuri, nu sunt prevăzute cu rampe, lifturi sau pante adaptate. Potrivit unei cercetări realizate de Keystone Moldova, din această cauză, persoanele cu dizabilități întâmpină dificultăți majore în utilizarea transportului public, transmite IPN.
Situație epidemiologică în Chișinău: Numărul infecțiilor respiratorii, în creștere cu 15% # Radio Chisinau
Autoritățile municipale au raportat o creștere de peste 15% a numărului de cazuri de boli infecțioase, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie.
15:35
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:20
Un bărbat din Hâncești a fost sancționat cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor # Radio Chisinau
Un bărbat din Hâncești a fost amendat cu 55 de mii de lei pentru infracțiune de corupere a alegătorilor în 2024.
15:05
Peste 600 de liceeni vor ajuta absolvenții de gimnaziu să se pregătească de examenul la matematică # Radio Chisinau
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnaziu și îi vor ajuta să se pregătească de examenul la matematică. Acțiunea are loc în cadrul Campaniei „Matematica de la egal la egal”, ajunsă la cea de-a doua ediție, care a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
14:50
Zeci de monede cu valoare istorică au fost confiscate în cadrul unor percheziții la Bălți # Radio Chisinau
Peste 300 de monede din diferite epoci istorice au fost ridicate în cadrul unor percheziții desfășurate de procurori în colaborare cu ofițerii de investigații și urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălț.
14:40
Ion Tăbârță: „Este complicat de dat o notă activității Guvernului Munteanu. Deocamdată persistă anumite dificultăți, însă trebuie menționat că a trecut relativ puțin timp” # Radio Chisinau
La 100 de zile de la învestire, activitatea Guvernului Munteanu este evaluată cu prudență de către experți, care vorbesc despre o perioadă de acomodare și continuitate a politicilor precedente, în lipsa unor rezultate clare, totuși, transmite Radio Chișinău.
Radio Chișinău lansează Top 20 muzical. Cele mai noi hituri din toată lumea și din spațiul românesc vor fi difuzate în fiecare sâmbătă # Radio Chisinau
Începând cu 14 februarie, Radio Chișinău lansează TOP 20 muzical, unde, în fiecare sâmbătă, de la ora 16:05, vor putea fi ascultate cele mai noi hituri din toată lumea și din spațiul românesc.
14:00
Ambasadorul Arabiei Saudite, distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului # Radio Chisinau
Ambasadorul Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Abdulghani Khayat, a fost distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului. Ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun în care a exprimat aprecierea pentru activitatea ambasadorului și pentru contribuția acestuia la consolidarea relațiilor moldo-saudite și la intensificarea dialogului bilateral în domenii de interes reciproc.
13:50
Traficul de pasageri la Aeroportul Internațional Chișinău a crescut cu 46,8% într-un an # Radio Chisinau
Aeroportul Chișinău a înregistrat o creștere de 46,8% a traficului de pasageri în 2025, fiind pe primul loc în categoria aeroporturilor medii europene, transmite IPN.
13:30
Vești bune pentru elevii care își doresc nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină: MEC a actualizat metodologia # Radio Chisinau
Candidații la bacalaureat care își doresc să obțină nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină vor beneficia de mai multe facilități. Acest lucru va fi posibil după ce Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu, informează MOLDPRES.
13:15
Termoelectrica a depus la ANRE o cerere privind ajustarea tarifelor la energia termică # Radio Chisinau
Termoelectrica S.A. anunță că a depus un demers pentru ajustarea prețului energiei electrice produse și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026.
12:50
Peste 2800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, consemnate de polițiști în weekend. Cele mai frecvente încălcări # Radio Chisinau
În weekend, polițiștii au fixat peste 2870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente încălcări – 1 017, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum.
12:35
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 10 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 10 februarie.
12:20
VIDEO | Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusească Shahed folosind tunul de 20mm # Radio Chisinau
Armata ucraineană a arătat imagini de luptă cu un avion de vânătoare ucrainean F-16 care distruge o dronă de atac rusească.
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat # Radio Chisinau
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi runde de subscriere pe platforma eVMS.md. Aceasta a fost lansată astăzi și se va desfășura până la 18 februarie, transmite MOLDPRES.
11:50
Avere nejustificată de peste un milion de lei, depistată la un un consilier local și raional: Riscă să rămână fără mandat # Radio Chisinau
Octavian Anton, consilier în Consiliul local Chițcanii Vechi, raionul Telenești și consilier în Consiliul raional Telenești, a fost depistat cu avere nejustificată în valoare de peste un milion de lei.
11:30
Agenția Navală a demarat controalele statului port în Complexul portuar Giurgiulești # Radio Chisinau
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES.
11:25
O femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în gospodăria sa din satul Orac, raionul Leova, ieri după-amiază.
11:10
10:55
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, ca măsură de precauție. Măsura a fost luată în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității, care a arătat că anumite loturi ar putea depăși nivelurile admise recomandate conform noilor orientări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).
10:35
Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) s-a clasat în top 10 laboratoare din Europa în cadrul testelor internaționale PTS 2025, organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), comunică MOLDPRES.
10:15
Sinteza CNA: Schemă de corupție sistemică destructurată, percheziții în domeniul imobiliar și sechestre de circa 15 milioane de lei # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale.
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 814,13 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 3,5 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 104,7%.
09:45
Un judecător din Soroca va ajunge în fața instanței după ce a fost prins băut la volan. Ce pedeapsă riscă # Radio Chisinau
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale în care un judecător de la Soroca este învinuit de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică avansată.
09:25
UE, în fața unei săptămâni de foc: de la întâlnirea șefilor apărării la conferința de la Munchen. „Să se gândească urgent la un plan B” # Radio Chisinau
UE se pregătește pentru o săptămână extrem de încărcată, în care liderii vor discuta unele dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă continentul. Misiunea lor: să găsească modalități de a transforma Europa într-un actor global puternic într-o lume din ce în ce mai nemiloasă. Asta înseamnă să sporească competitivitatea economică a UE, să reducă dependența de SUA și să ajute Ucraina să reziste invaziei rusești care durează de patru ani, relatează Politico.
09:00
O investigație realizată de WatchDog care îl vizează pe Nigeat Askerov, omul coordonat de FSB, cu legitimație de asistent al primarului Ion Ceban, numit „Ochii lui Gudilin” la Chișinău, este subiectul apărut în presa de astăzi.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și șapte bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și doi bani.
08:25
Igor Grosu respinge declarațiile privind o pretinsă producție de armament în R. Moldova: „Aici intervine minciuna - instrument predilect al suveraniștilor” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, respinge declarațiile liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova. Speakerul a calificat informațiile drept „minciuni”, comunică MOLDPRES.
08:15
AND: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, carosabil umed și polei # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial umed, iar pe alocuri se semnalează polei și zăpadă.
Țara europeană care a interzis TikTok a renunțat la decizie după mai puțin de un an # Radio Chisinau
Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres și Hotnews.
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Radio Chisinau
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie. Informația a fost confirmată de un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.
Luptătorul moldovean Vitalie Eriomenco a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere la primul concurs al anului din categoria UWW Ranking Series. Competiția a avut loc la Zagreb, Croația, anunță Clubul Sportiv Heracle.
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piața Republicii Moldova, provin de la producători din India, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM).
Vremea se răcește accentuat în România, unde meteorologii anunță revenirea ninsorilor și temperaturi foarte scăzute în mai multe regiuni ale țării.
Luni, 9 februarie, elevii revin la ore cu prezeța fizică în municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău pe pagina de Facebook.
Șomerii pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. Directoarea ANOFM, Raisa Dogaru: „Ajutorul acoperă 80% din cheltuieli” # Radio Chisinau
Persoanele fără un loc de muncă pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. La această măsură pot aplica cetățenii înregistrați cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat, informează MOLDPRES.
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale.
