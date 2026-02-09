Igor Grosu respinge declarațiile privind o pretinsă producție de armament în R. Moldova: „Aici intervine minciuna - instrument predilect al suveraniștilor”

15:25

Persoanele fără un loc de muncă pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. La această măsură pot aplica cetățenii înregistrați cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat, informează MOLDPRES.