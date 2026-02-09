Situația școlilor din țară la 9 februarie 2026: câte instituții învață online, mixt sau fizic

12:10

Consiliul Sătesc Costești se va reuni în ședință ordinară pe data de 10 februarie 2026, la ora 14:00, în sala de ședințe, pentru a discuta aspectele incluse pe ordinea de zi. Subiecte incluse pe ordinea de zi: Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din data de 20.01.2026. Cu privire la aprobarea Planului de durabilitate a […]