Hâncești: bărbat condamnat pentru coruperea alegătorilor la alegerile prezidențiale și referendum
Provincial, 9 februarie 2026 11:30
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în intervalul lunilor august 2024 – octombrie 2024, în s. Stolniceni, raionul Hâncești, dar şi în alte unități administrativ-teritoriale, cu scopul coruperii electorale a alegătorilor în beneficiul mai multor partide politice a oferit
• • •
Acum 5 minute
11:50
ADR Centru a lansat achiziția pentru reabilitarea drumului de acces către Rezervația Naturală “Plaiul Fagului” # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului", în cadrul proiectului regional „Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală «Plaiul Fagului», s. Rădenii Vechi". Proiectul are drept obiectiv sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului", unul dintre
Acum 15 minute
11:40
Primarul capitalei: peste 1.500 de angajați au lucrat zilnic la prevenirea și înlăturarea ghețușului # Provincial
În ultimele trei săptămâni, toți angajații și toată tehnica municipalității au fost mobilizați pentru prevenirea și înlăturarea ghețușului provocat de ploi și lapoviță. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, în ciuda acuzațiilor și insinuărilor apărute, circa 1.500 de angajați au lucrat în fiecare zi. „Echipele noastre rămân antrenate pe
11:40
Pompierii au stins flăcările care au cuprins un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul # Provincial
În dimineața zilei de 9 februarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea focului, care a afectat un automobil pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. La fața locului a fost îndreptată de urgență o echipă de pompieri, care a
Acum 30 minute
11:30
Situația școlilor din țară la 9 februarie 2026: câte instituții învață online, mixt sau fizic # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 9 februarie 2026. Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează: -în 121 de școli procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în raionul Anenii Noi – 29; raionul Ștefan Vodă – 27; raionul Călărași – 26; raionul
11:30
Acum o oră
11:10
În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția califică aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil – religia. Poliția amintește că, „aceleași persoane, care la moment își arată nemulțumirea, în anul 2018 au pătruns forțat în aceeași biserică
11:00
Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică. În context, primarul general Ion Ceban a rugat ca toți să fie prudenți. „Mulțumesc profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere. Am luat decizia ca joi și vineri elevii să rămână acasă, împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor, pentru siguranța copiilor. Ca rezultat, practic nu
Acum 2 ore
10:50
Primarul orașului Ungheni, Vitalie Vrabie a avut o întâlnire oficială cu primarul orașului Thermi din Grecia, Theodoros Papadopoulos. Astfel, discuțiile au confirmat dorința ambelor părți de a dezvolta inițiative comune și schimburi de experiență în diverse domenii, printre care: dezvoltarea urbană verde, mobilitatea durabilă, digitalizarea serviciilor publice și implicarea comunității. De notat că Thermi, cu o
10:40
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir" din orașul Ștefan Vodă va beneficia de o finanțare de 112.337 de dolari SUA, oferită prin Programul „Kusanone" al Guvernului Japoniei. Fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea capitală a acoperișului instituției și pentru înlocuirea geamurilor din sala de artă. Proiectul a fost discutat în cadrul unei vizite la gimnaziu a reprezentanților Ministerului
10:30
În localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni, pe 6 februarie 2026, a fost inaugurat un Post Voluntar de Salvatori și Pompieri, un proiect realizat prin implicarea autorităților publice locale cu sprijinul partenerilor externi. Deschiderea postului are drept scop consolidarea capacităților de intervenție în situații de urgență la nivel local, precum și sporirea siguranței comunităților. La ceremonia
10:30
O femeie a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 08 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora16:11. Potrivit informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de
10:20
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră, atât pentru deszăpezire, cât și pentru prevenirea formării ghețușului, cu prioritate pe arterele și trotuarele principale, la instituțiile de învățământ și cele medicale, stațiile de așteptare, scări și pasaje subterane. În prezent, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă,
10:20
AND: Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe întreg teritoriul țării # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau zăpadă. Pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță și menținerea stării de viabilitate a drumurilor, în această noapte echipele de drumari au desfășurat acțiuni de patrulare
10:20
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a
Acum 24 ore
15:50
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. „Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățenii, ca de fiecare dată. Ieri și astăzi, serviciile municipale intervin în preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor, precum și
13:50
Sâmbătă, 7 februarie, la complexul sportiv Sheriff din Tiraspol, imediat după terminarea meciului amical Sheriff – Politehnica Iași (3-0), a fost premiat Emil Tîmbur, unul dintre laureații Superlativelor anului 2025, cel mai bun portar în urma Anchetei FMF. Federația Moldovenească de Fotbal a fost reprezentată la acest eveniment de către inspectorul federal Nicolae Dănilă. Goalkeeperul de 28 de ani a avut
13:50
Primăria Bălți susține dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor prin proiectul „Mai aproape de TINEri” # Provincial
În cadrul proiectului „Mai aproape de TINEri", implementat de grupul de inițiativă GoYouthBălți, a fost organizat cu succes atelierul de formare „Vizibilitate și promovare pe social media", destinat membrilor departamentului Media din cadrul Consiliilor de Elevi din municipiu. Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor și consolidarea capacităților acestora de a comunica
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Premierul Alexandru Munteanu, după ce ieri-seară a anunțat decizia ca Armata să intervină mâine, de la prima oră, pe teren, în Chișinău, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să pună la dispoziție nisip și material antiderapant, astăzi a mers și a mulțumit echipelor implicate în procesul de curățare a străzilor și trotuarelor. „Zilele acestea ne
11:10
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața din Chișinău # Provincial
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața depusă pe arterele principale, trotuare, în stații și în preajma instituțiilor sociale din Capitală. Transportul public își desfășoară activitatea conform programului, circulând fără dificultăți pe toate traseele din oraș și din suburbii. Municipalitatea solicită agenților economici să se implice activ în curățarea ghețușului
6 februarie 2026
19:20
În urma depistării unei drone în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor
19:10
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției.
19:10
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026 să fie transferate pentru zilele
19:10
Avertizările meteorologice de Cod Galben de polei și ghețuș, valabile pe întreg teritoriul țării, au fost prelungite până la data de 9 februarie. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că 1.500 de angajați intervin continuu, timp de trei săptămâni, pe străzile Capitalei, precum și pe drumurile spre suburbii. „Sunt
16:50
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 06.02.2026, ora 20.00 – 09.02.2026, ora 20.00, pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor respectarea următoarelor măsuri de siguranță: Pentru pietoni: Evitați ieșirile din locuințe, dacă nu este absolut necesar. Purtați
16:30
Primăria Chișinău informează că, toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren, în contextul avertizărilor meteorologice – COD GALBEN DE POLEI ȘI GHEȚUȘ pe întreg teritoriul țării, avertizare prelungită până în data de 9 februarie, inclusiv. Muncitorii intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a împrăștia material antiderapant (sare și nisip) pe drumuri, trotuare, scări,
16:20
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a avut astăzi, 6 februarie o ședință de lucru în format online cu președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian-Ionuț Trifan, cu privire la consolidarea cooperării instituționale dintre cele două autorități publice locale și planificarea activităților comune pentru anul 2026. La întrevedere au participat și vicepreședintele raionului Ialoveni, Petru Beregoi, șefa Direcției
16:10
Poliția de Frontieră intervine prompt pe traseul Mihailovca–Troițcoe pentru siguranța participanților la trafic # Provincial
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat circulația rutieră, Grupa Operativă de Intervenție a Sectorului Poliției de Frontieră Troițcoe a intervenit pe traseul R-26, între localitățile Mihailovca și Troițcoe, pentru a acorda ajutor participanților la trafic aflați în dificultate. Pe segmentul de drum vizat, carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă au creat impedimente în circulația […] Post-ul Poliția de Frontieră intervine prompt pe traseul Mihailovca–Troițcoe pentru siguranța participanților la trafic apare prima dată în Provincial.
16:00
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), având ca scop îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea calității serviciilor stomatologice oferite populației. Bugetul total al proiectului depășește 808 mii de lei, dintre […] Post-ul Centrul Stomatologic Municipal Bălți, modernizat apare prima dată în Provincial.
15:50
Oficial: PIB-ul Chișinăului este de 185,8 mld. lei, în creștere cu 8%, cât toate celelalte regiuni la un loc # Provincial
Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău, spune că „postarea fostului ministru Dumitru Alaiba despre PIB-ul regional este încercarea de a scoate o cifră din context și a o „vinde” drept eșec al Chișinăului”. De fapt – a precizat oficialul – PIB-ul Chișinăului este de 185,8 mld. lei, […] Post-ul Oficial: PIB-ul Chișinăului este de 185,8 mld. lei, în creștere cu 8%, cât toate celelalte regiuni la un loc apare prima dată în Provincial.
15:40
În contextul vizitei de lucru din raionul Hâncești, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers la fabrica „Romanița”, unde se confecționează încălțăminte, genți, rucsacuri și alte articole din textile și înlocuitori din piele, inclusiv uniforme pentru angajați din diverse domenii. Premierul a apreciat contribuția la economia locală și orientarea companiei spre o dezvoltare durabilă. Datorită unui grant în […] Post-ul Alexandru Munteanu, la Hâncești: Industria ușoară din Republica Moldova are viitor apare prima dată în Provincial.
15:10
Se circulă cu dificultate în toată țara, inclusiv în orașul Călărași. Condițiile meteo actuale sunt în schimbare de la o oră la alta și fac deplasarea pe carosabil și trotuare deosebit de periculoasă. Astfel, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite ieșirile neesențiale și să manifeste maximă prudență. De asemenea, în pofida tuturor circumstanțelor de la primele ore ale […] Post-ul Primăria Călărași: străzi periculoase, circulați cu prudență apare prima dată în Provincial.
15:10
Expert economic: Stânga Nistrului a intrat în 2025 în cea mai profundă criză economică și socială din ultimii cel puțin 25 de ani # Provincial
Economia din stânga Nistrului s-a confruntat în anul 2025 cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate. Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, a spus vineri, 6 februarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, că prăbușirea simultană a principalilor indicatori […] Post-ul Expert economic: Stânga Nistrului a intrat în 2025 în cea mai profundă criză economică și socială din ultimii cel puțin 25 de ani apare prima dată în Provincial.
15:00
La Ungheni, circa 250 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA) a continuat acțiunile de prevenire a corupției, desfășurând în această săptămână activități educaționale pentru aproximativ 250 de participanți din diverse sectoare publice. În cadrul campaniei „Integritate pentru o societate sigură”, ofițerii CNA au instruit angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni. Obiectivul central a fost instruirea funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu privire […] Post-ul La Ungheni, circa 250 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție apare prima dată în Provincial.
14:50
Peste 130 de activități vor fi desfășurate în toată țara în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură. Acestea vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de carte, […] Post-ul Ministerul Culturii lansează a IV-a ediție a Campaniei Naționale de Lectură apare prima dată în Provincial.
14:40
O echipă a Primăriei municipiului Ungheni, în frunte cu primarul Vitalie Vrabie, a participat la lansarea oficială a proiectului „CO-Design Urban și Gestionarea Dinamică a Spațiilor pentru Orașe Inteligente și Conectate Social”/CORESpaces, care a avut loc în orașul Salonic, Grecia, pe 2-4 februarie curent. Potrivit autorităților, Ungheniul este parte a acestui proiect, alături de alți […] Post-ul Ungheni devine parte a inițiativei CORESpaces apare prima dată în Provincial.
14:20
Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU au intervenit în ajutorul unei persoane care a căzut într-o groapă. Cazul a avut loc în preajma localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor recepționate, un bărbat a căzut într-o groapă adâncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la fața […] Post-ul Pompierii IGSU au salvat un bărbat căzut într-o groapă de 10 metri la Costești apare prima dată în Provincial.
14:10
Maia Sandu: CNMC nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate # Provincial
Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate, cum a fost criza refugiaților sau criza energetică. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Maia Sandu. „Această instituție face analize pe anumite situații de criză, face recomandări spre anumite instituții și […] Post-ul Maia Sandu: CNMC nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate apare prima dată în Provincial.
14:00
Polei și risc de cădere a copacilor la Bălți. Primăria recomandă să se evite deplasările # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că condițiile meteo nefavorabile persistă, iar poleiul rămâne o amenințare serioasă pentru locuitorii orașului. În pofida faptului că serviciile rutiere și comunale activează în regim sporit, sectoarele deja tratate ale drumurilor și trotuarelor se acoperă din nou cu gheață. Totodată, se menține riscul căderii arborilor și crengilor din cauza depunerilor de […] Post-ul Polei și risc de cădere a copacilor la Bălți. Primăria recomandă să se evite deplasările apare prima dată în Provincial.
13:50
Alexei Buzu: peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară # Provincial
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară, informează PROVINCIAL. Potrivit oficialului, procesul avansează cu noi decizii de inițiere adoptate în fiecare săptămână. „Credem că aleșii locali și comunitățile știu cel mai bine cum să-și unească forțele pentru un viitor mai prosper, iar […] Post-ul Alexei Buzu: peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară apare prima dată în Provincial.
13:20
(VIDEO) Apeduct nou, căi pietonale și centru cultural modern pentru locuitorii comunei Hîrtop # Provincial
Cel mai recent proiect implementat în comuna Hârtop, raionul Cimișlia – „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă al comunei Hîrtop”, a fost realizat în cadrul ediției a II-a a Programului „Satul European”. Potrivit ONDRL, proiectul a vizat construcția unor rețele noi de apă cu o lungime de 4,3 km, instalarea a 4 turnuri de apă, montarea […] Post-ul (VIDEO) Apeduct nou, căi pietonale și centru cultural modern pentru locuitorii comunei Hîrtop apare prima dată în Provincial.
13:00
În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. În acest context, Vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel […] Post-ul Fraudă în numele programului „Ajutor la Contor”: MMPS avertizează cetățenii apare prima dată în Provincial.
12:50
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul M5, tronsonul între km 145-264, este închis circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente: km 145 – intersecția M5 cu R16 (satul Răuțel, raionul Fălești); km 25 – intersecția M5 cu R21 (localitatea Bravicea, raionul Călărași); km 243,500 – intersecția M5 cu G82.1 (satul […] Post-ul AND: restricții de circulație pe traseul M5 din cauza ghețușului apare prima dată în Provincial.
12:50
Primăria Cimișlia lansează procedura de achiziție publică pentru modernizarea Stadionului Orășenesc # Provincial
Primăria orașului Cimișlia informează operatorii economici interesați despre inițierea unei proceduri de achiziție publică pentru lucrări de reparație la Stadionul Orășenesc. Operatorii economici eligibili sunt invitați să depună ofertele în perioada 12 februarie 2026, ora 09:00 – 18 februarie 2026, ora 09:00. Lista loturilor: Lotul 1: lucrări de reparație a scărilor stadionului, buget estimativ 137 […] Post-ul Primăria Cimișlia lansează procedura de achiziție publică pentru modernizarea Stadionului Orășenesc apare prima dată în Provincial.
12:40
Cod Galben de ghețuș și polei la Chișinău. Serviciile municipale acționează nonstop pentru siguranța circulației # Provincial
În contextul Codului Galben de ghețuș și polei, valabil până vineri, 6 februarie, inclusiv, serviciile municipale specializate și preturile rămân mobilizate pe teren pentru asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale. Muncitorii care au acționat neîntrerupt, începând cu seara zilei de miercuri, 4 februarie, își continuă și la această oră activitatea de împrăștiere a materialului antiderapant […] Post-ul Cod Galben de ghețuș și polei la Chișinău. Serviciile municipale acționează nonstop pentru siguranța circulației apare prima dată în Provincial.
12:40
Traficul rutier este complicat pe întreg teritoriul țării. În mai multe zone, vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale, fiind imposibilă deplasarea. Echipajele Poliției sunt mobilizate pe trasee, monitorizează traficul și intervin pentru deblocarea circulației. Poliția recomandă conducătorilor auto să evite deplasările neesențiale, să manifeste maximă prudență și să respecte indicațiile polițiștilor din teren. […] Post-ul Circulație dificilă în toată țara apare prima dată în Provincial.
12:30
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj, suspendat temporar la Leușeni, Palanca și Tudora din cauza ghețușului # Provincial
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră informează că, începând cu ora 11:45, în posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează temporar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin formarea ghețușului pe traseele naționale, care pot pune […] Post-ul Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj, suspendat temporar la Leușeni, Palanca și Tudora din cauza ghețușului apare prima dată în Provincial.
12:10
Trei persoane, inclusiv două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan pe combustibil gazos. Cazul a fost înregistrat pe 05 februarie 2026, întru-un apartament din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:55. Potrivit informațiilor, o femeie în vârstă de 42 de ani, dar și […] Post-ul Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:10
Consiliul Sătesc Costești se va reuni în ședință ordinară pe data de 10 februarie 2026, la ora 14:00, în sala de ședințe, pentru a discuta aspectele incluse pe ordinea de zi. Subiecte incluse pe ordinea de zi: Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din data de 20.01.2026. Cu privire la aprobarea Planului de durabilitate a […] Post-ul Consiliul Sătesc Costești convoacă ședința ordinară pe 10 februarie apare prima dată în Provincial.
12:00
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”, scrie realitatea.md. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat […] Post-ul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în Provincial.
11:50
Ofițerii Direcției investigarea criminalității transfrontaliere și ai Direcției de urmărire penală din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal […] Post-ul Tânăr din Sângerei, reținut pentru implicare în migrație ilegală spre UE apare prima dată în Provincial.
