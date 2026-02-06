La Ungheni, circa 250 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție

10:50

Primarul General, Ion Ceban, a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu ocazia a 81 de ani de activitate. În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. „Poate nu ne gândim zilnic la asta, dar, dacă două zile la rând gunoiul nu este colectat, orașul nu mai […] Post-ul Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate: o muncă fără de care Chișinăul nu poate exista apare prima dată în Provincial.