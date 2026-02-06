Ministerul Culturii lansează a IV-a ediție a Campaniei Naționale de Lectură
Provincial, 6 februarie 2026 14:50
Peste 130 de activități vor fi desfășurate în toată țara în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură. Acestea vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de carte, […]
Acum 10 minute
15:00
La Ungheni, circa 250 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA) a continuat acțiunile de prevenire a corupției, desfășurând în această săptămână activități educaționale pentru aproximativ 250 de participanți din diverse sectoare publice. În cadrul campaniei „Integritate pentru o societate sigură", ofițerii CNA au instruit angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni. Obiectivul central a fost instruirea funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu privire […]
Acum 30 minute
14:50
14:40
O echipă a Primăriei municipiului Ungheni, în frunte cu primarul Vitalie Vrabie, a participat la lansarea oficială a proiectului „CO-Design Urban și Gestionarea Dinamică a Spațiilor pentru Orașe Inteligente și Conectate Social"/CORESpaces, care a avut loc în orașul Salonic, Grecia, pe 2-4 februarie curent. Potrivit autorităților, Ungheniul este parte a acestui proiect, alături de alți […]
Acum o oră
14:20
Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU au intervenit în ajutorul unei persoane care a căzut într-o groapă. Cazul a avut loc în preajma localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor recepționate, un bărbat a căzut într-o groapă adâncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la fața […]
14:10
Maia Sandu: CNMC nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate # Provincial
Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate, cum a fost criza refugiaților sau criza energetică. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Maia Sandu. „Această instituție face analize pe anumite situații de criză, face recomandări spre anumite instituții și […]
Acum 2 ore
14:00
Polei și risc de cădere a copacilor la Bălți. Primăria recomandă să se evite deplasările # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că condițiile meteo nefavorabile persistă, iar poleiul rămâne o amenințare serioasă pentru locuitorii orașului. În pofida faptului că serviciile rutiere și comunale activează în regim sporit, sectoarele deja tratate ale drumurilor și trotuarelor se acoperă din nou cu gheață. Totodată, se menține riscul căderii arborilor și crengilor din cauza depunerilor de […]
13:50
Alexei Buzu: peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară # Provincial
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară, informează PROVINCIAL. Potrivit oficialului, procesul avansează cu noi decizii de inițiere adoptate în fiecare săptămână. „Credem că aleșii locali și comunitățile știu cel mai bine cum să-și unească forțele pentru un viitor mai prosper, iar […]
13:20
(VIDEO) Apeduct nou, căi pietonale și centru cultural modern pentru locuitorii comunei Hîrtop # Provincial
Cel mai recent proiect implementat în comuna Hârtop, raionul Cimișlia – „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă al comunei Hîrtop", a fost realizat în cadrul ediției a II-a a Programului „Satul European". Potrivit ONDRL, proiectul a vizat construcția unor rețele noi de apă cu o lungime de 4,3 km, instalarea a 4 turnuri de apă, montarea […]
Acum 4 ore
13:00
În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind programul de compensații „Ajutor la Contor". Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. În acest context, Vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel […]
12:50
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul M5, tronsonul între km 145-264, este închis circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente: km 145 – intersecția M5 cu R16 (satul Răuțel, raionul Fălești); km 25 – intersecția M5 cu R21 (localitatea Bravicea, raionul Călărași); km 243,500 – intersecția M5 cu G82.1 (satul […]
12:50
Primăria Cimișlia lansează procedura de achiziție publică pentru modernizarea Stadionului Orășenesc # Provincial
Primăria orașului Cimișlia informează operatorii economici interesați despre inițierea unei proceduri de achiziție publică pentru lucrări de reparație la Stadionul Orășenesc. Operatorii economici eligibili sunt invitați să depună ofertele în perioada 12 februarie 2026, ora 09:00 – 18 februarie 2026, ora 09:00. Lista loturilor: Lotul 1: lucrări de reparație a scărilor stadionului, buget estimativ 137 […]
12:40
Cod Galben de ghețuș și polei la Chișinău. Serviciile municipale acționează nonstop pentru siguranța circulației # Provincial
În contextul Codului Galben de ghețuș și polei, valabil până vineri, 6 februarie, inclusiv, serviciile municipale specializate și preturile rămân mobilizate pe teren pentru asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale. Muncitorii care au acționat neîntrerupt, începând cu seara zilei de miercuri, 4 februarie, își continuă și la această oră activitatea de împrăștiere a materialului antiderapant […]
12:40
Traficul rutier este complicat pe întreg teritoriul țării. În mai multe zone, vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale, fiind imposibilă deplasarea. Echipajele Poliției sunt mobilizate pe trasee, monitorizează traficul și intervin pentru deblocarea circulației. Poliția recomandă conducătorilor auto să evite deplasările neesențiale, să manifeste maximă prudență și să respecte indicațiile polițiștilor din teren. […]
12:30
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj, suspendat temporar la Leușeni, Palanca și Tudora din cauza ghețușului # Provincial
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră informează că, începând cu ora 11:45, în posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează temporar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin formarea ghețușului pe traseele naționale, care pot pune […]
12:10
Trei persoane, inclusiv două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan pe combustibil gazos. Cazul a fost înregistrat pe 05 februarie 2026, întru-un apartament din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:55. Potrivit informațiilor, o femeie în vârstă de 42 de ani, dar și […]
12:10
Consiliul Sătesc Costești se va reuni în ședință ordinară pe data de 10 februarie 2026, la ora 14:00, în sala de ședințe, pentru a discuta aspectele incluse pe ordinea de zi. Subiecte incluse pe ordinea de zi: Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din data de 20.01.2026. Cu privire la aprobarea Planului de durabilitate a […]
12:00
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic" de către S.A. „Moldcell", scrie realitatea.md. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat […]
11:50
Ofițerii Direcției investigarea criminalității transfrontaliere și ai Direcției de urmărire penală din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal […]
11:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cărpineni – una dintre cele mai mari localități ale Republicii Moldova, care, în curând, va beneficia de repararea unui drum local prin Programul „Europa este aproape". Localitatea este un bun exemplu de realizare a proiectelor de dezvoltare locală: au fost construite drumuri, amenajate locuri de odihnă și […]
11:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, pe mai multe drumuri și sectoare se circulă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului. Pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor derapate. De asemenea, o autospecială de răspândire a materialului antiderapant, care a acționat neîntrerupt pe parcursul nopții până dimineață, […]
11:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii spălarea banilor printr-un „centru de apel," cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de către autorități. Astfel, urmare a perchezițiilor de joi, oamenii legii au reținut șapte operatori telefonici și la […]
11:10
Casele tradiționale din satele Moldovei, surprinse în picturile tinerilor artiști, expuse la Parlament # Provincial
Parlamentul găzduiește o expoziție de picturi care pun în valoare frumusețea arhitecturală a caselor tradiționale din sate – elemente reprezentative ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Cele 15 lucrări expuse surprind imagini ale caselor din satele Moldovei, prezentate în diferite anotimpuri și integrate armonios în peisajul rural. Picturile ilustrează elemente specifice arhitecturii populare, precum case […]
11:10
Experimente, robotică și tehnologie de ultimă generație: 38 de laboratoare, renovate în 9 școli model # Provincial
Elevii din nouă școli model din Republica Moldova vor învăța fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. De noile condiții de învățare vor beneficia direct circa 7.000 de elevi, precum și 490 de cadre didactice și manageriale, care vor utiliza aceste spații pentru a adapta predarea la […]
Acum 6 ore
11:00
Pe traseul R-37 Ceadîr-Lunga – Corten carosabilul este foarte alunecos. Despre aceasta anunță Poliția, transmite PROVINCIAL. De asemenea, pe tronsonul Balabanu – Cahul, condițiile de drum sunt dificile din cauza poleiului. Conduceți cu prudență și evitați deplasările neesențiale.
10:50
Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate: o muncă fără de care Chișinăul nu poate exista # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate", cu ocazia a 81 de ani de activitate. În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. „Poate nu ne gândim zilnic la asta, dar, dacă două zile la rând gunoiul nu este colectat, orașul nu mai […]
10:50
Maia Sandu: Nu e vorba despre taxe, e vorba despre evaluarea corectă a imobilelor. Depinde de administrația publică locală… # Provincial
Președintele Maia Sandu a comentat reevaluarea bunurilor imobile și eventuala creștere a impozitelor pentru acestea, informează PROVINCIAL. Oficialul, în cadrul emisiunii „Cutia neagră" de la TV8, a spus că o evaluare corectă a imobilelor era necesară și administrația publică locală e cea care va decide dacă se măresc impozitele sau nu. „Nu e vorba despre taxe, e […]
10:40
În noaptea trecută, echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a fost protagonistă unei intervenții deosebite, marcate de emoție, responsabilitate și profesionalism – asistarea venirii pe lume a unei noi vieți, chiar în ambulanță. La ora 01:21, Dispeceratul Comun de Urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel privind acordarea […]
10:30
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și ghețu
10:30
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 06 februarie 2026. Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează: -în 571 de școli procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în mun. Chișinău – 147, raionul Florești – 38, raionul Sîngerei – 34; -42 de instituții […] Post-ul Peste 500 de școli activează online. MEC prezintă situația procesului educațional apare prima dată în Provincial.
10:20
Toate serviciile municipale și preturile intervin pe străzile capitalei. Echipele lucrează practic fără oprire. Se intervine atât mecanizat, cât și manual, acolo unde autospecialele nu pot ajunge. Afară continuă să se mențină chiciura, iar din cauza diferențelor de temperatură se formează polei persistent. Prioritar, muncitorii intervin pe arterele principale, pe căile de acces către grădinițe […] Post-ul Polei și ghețuș în capitală: serviciile municipale intervin fără întrerupere apare prima dată în Provincial.
10:20
Câștigătoarea turneului inaugural „Futsal Superliga Junior” a devenit echipa de juniori U12 CSF Spartanii Sportul. Formația antrenată de Gheorghe Rotaru s-a impus în finală în fața echipei FC Milsami din Orhei, scor 3-0. Medaliile de bronz au revenit juniorilor de la FC Politehnica UTM, care au obținut o victorie dramatică în finala mică în fața […] Post-ul Spartanii Sportul U12 – câștigătoarea turneului Futsal Superliga Junior apare prima dată în Provincial.
10:20
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, vor oferi oamenilor din Hîncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările magistralei care este în proces de reparație pe segmentul spre frontiera cu România, precum și drumul […] Post-ul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de reparație pe drumurile R33 și G100 apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:50
Serviciul de reabilitare a victimelor violenței în familie „Salvia”, inaugurat la Sudul țării # Provincial
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) Moldova, în colaborare cu UNFPA Ucraina, cu susținerea financiară a Guvernului Regatului Unit și în parteneriat cu AO Homecare, a deschis un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în sudul țării, la hotar cu războiul din Ucraina. […] Post-ul Serviciul de reabilitare a victimelor violenței în familie „Salvia”, inaugurat la Sudul țării apare prima dată în Provincial.
16:40
Vineri, 6 februarie, toate gimnaziile și școlile din oraș își vor desfășura activitatea în format online. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe pagina sa oficială de Facebook. Decizia a fost luată în contextul menținerii codului galben de pericol meteorologic și al agravării condițiilor meteo, însoțite de formarea poleiului pe carosabil […] Post-ul Școlile din Bălți trec la învățământ online din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Provincial.
16:30
Ziua Internațională a Alegerilor: CEC promovează participarea minorităților etnice la procesul democratic # Provincial
Astăzi, în prima zi de joi a lunii februarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Alegerilor. În acest an, Comisia Electorală Centrală a ales să pună accent pe consolidarea incluziunii electorale a minorităților etnice, ca element esențial al unei democrații participative. În acest context, la Taraclia, a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Incluziunea electorală […] Post-ul Ziua Internațională a Alegerilor: CEC promovează participarea minorităților etnice la procesul democratic apare prima dată în Provincial.
16:20
Seminare practice pentru agricultori: instruiri privind protecția integrată a culturilor în 2026 # Provincial
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin intermediul Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală – CCAR a dat start seriei de seminare practice destinate producătorilor agricoli și utilizatorilor profesioniști, orientate spre consolidarea cunoștințelor în domeniul protecției și sănătății plantelor. Prima activitate a avut loc la 4 februarie 2026, la Consiliul Raional Anenii Noi, unde a fost […] Post-ul Seminare practice pentru agricultori: instruiri privind protecția integrată a culturilor în 2026 apare prima dată în Provincial.
16:20
Poliția Națională s-a autosesizat în baza apariției în mediul online a unui video în care un minor este agresat. În urma documentării cazului s-a constatat că incidentul a avut loc la 4 februarie, pe teritoriul unei instituții de învățământ din Răzeni, fiind implicați trei minori de 15 ani, dintre care unul a fost victimă, iar […] Post-ul Caz de violență între minori la o școală din Răzeni: Poliția a inițiat documentarea apare prima dată în Provincial.
16:20
Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate # Provincial
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la servicii medicale sigure, moderne și de calitate. Mesajul a fost transmis de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul discuțiilor de la Spitalul Raional Hâncești, unde, din 2023, activează inclusiv un centru primar de […] Post-ul Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate apare prima dată în Provincial.
15:40
Consiliul Raional Leova a găzduit, la data de 5 februarie 2026, atelierul cu genericul „Avertizorii de integritate la nivel local: de la aspecte teoretice, la spețe practice”, organizat cu sprijinul Transparency International – Moldova, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale. Potrivit autorităților, evenimentul a fost deschis printr-un cuvânt de salut rostit de Președintele raionului […] Post-ul Leova: atelier privind avertizorii de integritate la nivel local apare prima dată în Provincial.
15:20
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile desconcentrate din raionul Hîncești. Șeful Executivului a vorbit despre măsurile întreprinse de autorități în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Instituțiile statului sunt antrenate în curățarea drumurilor, […] Post-ul Premierul Munteanu a discutat cu aleșii locali din raionul Hîncești apare prima dată în Provincial.
15:10
Peste 100 de elevi au participat la vizionarea filmului „La Rafle”, în cadrul unui program educațional dedicat comemorării Holocaustului # Provincial
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului, organizat cu scopul promovării memoriei istorice, a toleranței și a respectului față de drepturile omului. În cadrul evenimentului a avut loc proiecția filmului artistic „La Rafle” (2010), regizat de Roselyne Bosch. Filmul a fost pus […] Post-ul Peste 100 de elevi au participat la vizionarea filmului „La Rafle”, în cadrul unui program educațional dedicat comemorării Holocaustului apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:40
Circulație în condiții de polei și ghețuș. Drumarii acționează pe întreaga rețea națională # Provincial
Circulația se desfășoară în continuare în condiții de ghețuș și polei pe mai multe artere naționale. În ultimele 5 ore, echipele de drumari au acționat pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru patrulare și combaterea lunecușului, asigurând menținerea viabilității rețelei rutiere și siguranța traficului. Traseul G40 – Sănătăuca este deblocat, se lucrează la supralărgirea părții carosabile. […] Post-ul Circulație în condiții de polei și ghețuș. Drumarii acționează pe întreaga rețea națională apare prima dată în Provincial.
14:20
La data de 5 februarie 2026, raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak. Aici, Mykola Kutsak a avut o întrevedere oficială cu Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale. Discuțiile s-au axat pe implementarea și […] Post-ul Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți apare prima dată în Provincial.
13:50
„Situație ieșită din comun”. Igor Dodon: Ceea ce se întâmplă la Dereneu face parte dintr-o campanie lansată de către conducerea țării împotriva Mitropoliei Moldovei # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, afirmă că „în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc o situație ieșită din comun. Preotul, împreună cu familia și copiii săi, s-a baricadat și se află de câteva zile în biserica locală pentru a o proteja de o tentativă de preluare […] Post-ul „Situație ieșită din comun”. Igor Dodon: Ceea ce se întâmplă la Dereneu face parte dintr-o campanie lansată de către conducerea țării împotriva Mitropoliei Moldovei apare prima dată în Provincial.
13:40
Lansare pilot a unui model inovator de practică pedagogică în patru instituții din Moldova # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, au anunțat lansarea pilotării unui model inovator de practică pedagogică. Pentru prima dată, un astfel de program se va desfășura în patru instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, Ialoveni; Liceul Teoretic „Hyperion”, Durlești; Grădinița „Regina Maria”, […] Post-ul Lansare pilot a unui model inovator de practică pedagogică în patru instituții din Moldova apare prima dată în Provincial.
13:40
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile. La fața locului, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Misiunea a fost inițial desfășurată fără implicarea autospecialelor din dotare, întrucât, din cauza condițiilor meteo […] Post-ul Incendiul izbucnit în localitatea Ulmu este lichidat în condiții extrem de dificile apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria comunei Cărpineni anunță desfășurarea consultărilor publice, în cadrul Programului „Servicii de creșă publice – Părinți angajați, copii la creșă”, ediția a III-a, anul 2026, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), Procesul de consultare are ca scop colectarea de opinii, propuneri și recomandări relevante pentru pregătirea și implementarea proiectului în vederea […] Post-ul Primăria Cărpineni consultă părinții pentru deschiderea unei noi grupe de creșă apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat un autobuz Primăriei Călărași. Acesta va fi scutit de taxe vamale și fiscale # Provincial
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutirea de plata drepturilor de import. Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”. „Donația reprezintă […] Post-ul Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat un autobuz Primăriei Călărași. Acesta va fi scutit de taxe vamale și fiscale apare prima dată în Provincial.
13:10
Spitalul raional Edineț continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost finalizate lucrările de reparație interioară a aripei stângi a Secției geriatrie. Valoarea totală a proiectului este […] Post-ul Secția geriatrie a Spitalului raional Edineț, renovată cu fonduri CNAM apare prima dată în Provincial.
13:00
Astăzi, orașul Rezina sărbătorește 531 de ani de la prima sa atestare documentară. Primarul orașului a transmis locuitorilor mesaje de recunoștință și apreciere pentru implicarea și grija față de comunitate, subliniind rolul fiecărui rezinean în păstrarea istoriei și valorilor orașului. “Rezina nu este doar un loc pe hartă. Este acasă. Este istoria scrisă de generații […] Post-ul Rezina marchează 531 de ani de la prima atestare documentară apare prima dată în Provincial.
