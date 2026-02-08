Primăria Bălți susține dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor prin proiectul „Mai aproape de TINEri”

13:50

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară, informează PROVINCIAL. Potrivit oficialului, procesul avansează cu noi decizii de inițiere adoptate în fiecare săptămână. „Credem că aleșii locali și comunitățile știu cel mai bine cum să-și unească forțele pentru un viitor mai prosper, iar […] Post-ul Alexei Buzu: peste 340 de localități sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară apare prima dată în Provincial.