Aproximativ 40 de cai găsiți morți pe grindul Dranov. Risc de dezechilibru ecologic

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a pornit procedura de evaluare externă pentru magistrații care au judecat cauze de corupție. Procesul vizează judecători din completele specializate, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii. Comisia a expediat notificările pe 5 februarie. Sunt vizați 16 judecători ai Judecătoria Chișinău care, din 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele pentru […] Articolul Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.