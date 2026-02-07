Condiții de iarnă pe drumurile naționale: peste 1.800 de tone de material antiderapant împrăștiate în ultimele 12 ore
Moldova1, 7 februarie 2026 16:00
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de iarnă, cu sectoare unde carosabilul este umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, drumarii sunt mobilizați permanent în teren și intervin continuu cu utilaje speciale și material antiderapant pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
16:20
ACTUALIZARE | Incendiu la depozitele fabricii Roshen din Yahotyn după un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „40.000 de metri pătrați în flăcări. În jur e iadul” # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.
Acum 30 minute
16:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: peste 1.800 de tone de material antiderapant împrăștiate în ultimele 12 ore # Moldova1
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de iarnă, cu sectoare unde carosabilul este umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, drumarii sunt mobilizați permanent în teren și intervin continuu cu utilaje speciale și material antiderapant pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic.
Acum 2 ore
14:40
Jurista Tatiana Rotari urmează să intre în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de deputat. Pe 6 februarie, Tatiana Rotari și-a exprimat oficial acordul către Comisia Electorală Centrală pentru preluarea mandatului vacant.
Acum 4 ore
13:40
Federația Rusă se confruntă cu o epuizare accelerată a resurselor umane pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei, iar sistemul penitenciar a fost transformat într-un instrument direct al agresiunii militare. Declarațiile aparțin activistei pentru drepturile omului Olga Romanova, directoarea fundației „Rusia din spatele gratiilor”, într-un amplu interviu acordat postului Deutsche Welle.
12:50
ACTUALIZARE | Incendiu la depozitele fabricii Roshen din Yahotyn după un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „4000 de metri pătrați în flăcări. În jur e iadul” # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.Potrivit șefului statului ucrainean, acolo unde situația de securitate permite, au început deja lucrările de intervenție, salvare și reparație în zonele afectate de loviturile rusești. Au fost raportate avarii în regiunile Volînia, Ivano-Frankivsk, Lviv și Rivne. În orașul Rivne, o rachetă a lovit o clădire multietajată de locuințe, provocând distrugeri semnificative.
12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Legea cetățeniei ar putea fi ajustată punctual, în special pentru cazurile tinerilor născuți în diaspora, însă respinge categoric ideea revenirii la procedurile „ultra simple” de până în 2022, care au permis scheme ce puneau în pericol securitatea Republicii Moldova.
Acum 6 ore
11:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete au vizat rețeaua energetică # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.
11:00
O dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă.
11:00
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a fost deschisă printr-o ceremonie fabuloasă, iar ziua de sâmbătă este prima care aduce lupta pentru medalii. Schi fond, patinajul viteză și săriturile cu schiurile vor fi difuzate pe Moldova 1 și Moldova 2.
10:50
Poliția Raportează: Drona depistată la Drochia nu avea încărcătură explozivă, anunță Poliția # Moldova1
O dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă.
10:30
Sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat, fără declanșări în rețeaua de transport, anunță Moldelectrica. Problemele se înregistrează la nivel de distribuție: Premier Energy Distribution raportează 2.425 de consumatori afectați în localitățile Lozova și Stejăreni (Strășeni) și Haragis (Cantemir), iar RED-Nord semnalează deconectări neprogramate pentru 638 de consumatori din Hancăuți, Brînzeni și Hlinaia (Edineț). În teren acționează 17 echipe de intervenție.
Acum 8 ore
10:20
LIVE TEXT | Actualizare - Guvernul mobilizează Armata pentru degivrarea trotuarelor din Chișinău # Moldova1
Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, situație care îngreunează deplasarea cetățenilor și crește riscul de accidente. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a anunțat mobilizarea structurilor statului pentru intervenții rapide și coordonate, cu accent pe siguranța oamenilor.
10:00
Curțile de bloc din capitală, un adevărat pericol. Unii locuitori intervin zilnic: sparg gheața sau presară sare # Moldova1
În municipiul Chișinău, din cauza poleiului și a ghețușului, curțile de bloc și trotuarele sunt un adevărat pericol. Unii locuitori ies zilnic să spargă gheața sau să presare sare pentru a-și proteja vecinii și nepoții, iar șoferii și echipajele medicale se confruntă cu situații tot mai dificile. Autoritățile avertizează că riscurile persistă.
09:10
Curțile de bloc din capitală, un adevărat pericol. Unii locuitori intervin zilnic: sparg gheața sau presar sare # Moldova1
În municipiul Chișinău, din cauza poleiului și a ghețușului, curțile de bloc și trotuarele sunt un adevărat pericol. Unii locuitori ies zilnic să spargă gheața sau să presare sare pentru a-și proteja vecinii și nepoții, iar șoferii și echipajele medicale se confruntă cu situații tot mai dificile. Autoritățile avertizează că riscurile persistă.
08:30
Securitatea alimentară și capcana etichetelor eco: Ghid pentru identificarea fenomenului de „spălare verde” # Moldova1
Securitatea alimentară și sustenabilitatea reprezintă două dintre cele mai presante provocări ale timpurilor noastre. Cum facem așa încât produsele alimentare cu etichete eco să fie într-adevăr sustenabile este o întrebare la care aflăm toate răspunsurile într-un ghid tematic, lansat de un grup de profesori de la Institutul Național de Cercetări Economice.
Acum 12 ore
08:10
Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, situație care îngreunează deplasarea cetățenilor și crește riscul de accidente. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a anunțat mobilizarea structurilor statului pentru intervenții rapide și coordonate, cu accent pe siguranța oamenilor.
06:30
Trei persoane, condamnate la închisoare pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina: Pregăteau dezordini în masă la alegerile din 2024 # Moldova1
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au învățat cum să provoace dezordini în masă în preajma alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din R. Moldova.
Acum 24 ore
23:00
Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina # Moldova1
Delegația Republicii Moldova a defilat la ceremonia de deschidere a marelui eveniment sportiv, iar purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin.
22:40
Cine ar sta în spatele sperietorilor privind producerea de armament? Grosu: „Băieți deștepți cu proprietăți în Crimeea” # Moldova1
Recentele atacuri privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova nu sunt altceva decât o reacție a unor grupuri de interese care și-au pierdut contractele cu statul privind livrarea de arme și muniții. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, acești actori politici recurg la „minciuni” și acționează „la comanda Kremlinului”.
22:30
Cine ar sta în spatele sperietorilor privind producerea de armament: „Băieți deștepți cu proprietăți în Crimeea cărora le-a fost stricat businessul” # Moldova1
Recentele atacuri privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova nu sunt altceva decât o reacție a unor grupuri de interese care și-au pierdut contractele cu statul privind livrarea de arme și muniții. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, acești actori politici recurg la „minciuni” și acționează „la comanda Kremlinului”.
22:00
Vremea rea golește rafturile. Sarea, cumpărată masiv, oamenii caută soluții și pentru lipsa de lumină # Moldova1
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, sarea s-a vândut și astăzi extrem de rapid și în cantități mari. Comercianții speră să refacă stocurile într-un timp cât mai scurt. În paralel, oamenii nu caută soluții doar pentru combaterea gheții, dar și pentru a face față lipsei de lumină. Asta în contextul în care vremea rea a provocat întreruperi de energie electrică în mai multe localități.
21:40
Trei persoane, condamnate la închisoare pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă la alegerile din 2024 # Moldova1
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024.
21:30
Trei persoane, condamnate la închisoare pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina în vederea pregătirii dezordinilor în masă în 2024 # Moldova1
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și la referendumul din 2024.
21:20
Trei persoane, condamnate la închisoare pentru instruiri în Bosnia și și Herțegovina în vederea pregătirii dezordinilor în masă în 2024 # Moldova1
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și la referendumul din 2024.
20:40
În timpul invaziei pe scară largă în Ucraina, 173.477 de militari ruși ar fi decedat, numele acestora fiind identificate de BBC, în colaborare cu Meduza și o echipă de voluntari.
19:50
Condițiile meteo nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, susțin experții # Moldova1
Condițiile meteo nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, susțin experții în domeniu. Zăpada protejează culturile de toamnă de temperaturile scăzute, însă dacă înghețurile vor persista, unele ar putea să fie compromise. Eventualele pagube vor putea fi observate abia în primăvară, afirmă experții.
19:40
O dronă, depistată în apropierea satului Lazo din Drochia. MAE: „O potențială amenințare la adresa securității cetățenilor” # Moldova1
Încă o dronă a căzut pe teritoriul R. Moldova. Aceasta a fost găsită în seara zilei de vineri, 6 februarie, în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este izolat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
19:30
O dronă, depistată în apropierea satului Lazo, raionul Drochia. MAE: „O potențială amenințare la adresa securității cetățenilor” # Moldova1
O dronă a fost găsită în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
19:20
Mai multe localități au rămas fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
18:40
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.
18:30
Vinificatorii condamnă acuzațiile deputatului Ștefanco privind reîmbutelierea vinurilor din import: „Cerem scuze oficiale de la tribuna Legislativului” # Moldova1
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă declarațiile făcute pe deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Ștefanco, pe care le consideră denigratoare la adresa vinificatorilor și a imaginii R. Moldova și cer scuze publice. Reprezentanții sectorului vitivinicol resping acuzațiile privind reîmbutelierea vinurilor din import și precizează că sectorul contribuie semnificativ la economie, la bugetul de stat și la ocuparea forței de muncă în mediul rural.
18:00
De la idee la tehnologie: Business Summit Cahul 2026 mizează pe soluții IA pentru afacerile regionale # Moldova1
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
18:00
Olimpiadele raionale, municipale și zonale, planificate pentru 7 - 8 februarie, amânate pentru săptămâna viitoare # Moldova1
Olimpiadele raionale, municipale, zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie, se vor desfășura în zilele 12 și 13 februarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice anunțate pentru următoarele zile.
18:00
Comisia Europeană prezintă al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: Restricții care vizează energia, sectorul bancar și comerțul # Moldova1
Comisia Europeană a făcut public un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, al 20-lea de la declanșarea războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Măsurile prezentate pe 6 februarie vizează înăsprirea restricțiilor în domeniul energiei, serviciilor financiare și comerțului, precum și combaterea eludării sancțiunilor existente.
17:50
De la idee la tehnologie: Business Summit Cahul 2026 mizează pe soluții AI pentru afacerile regionale # Moldova1
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
17:30
Consultări pentru îmbunătățirea legislației electorale: Apel deschis până pe 20 februarie # Moldova1
Legislația și practicile electorale din Republica Moldova urmează să fie consolidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un proces de consultare publică și cheamă actorii electorali să vină cu propuneri pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor identificate în cadrul ultimelor alegeri. Sugestiile pot fi transmise până pe 20 februarie.
17:20
Salariile directorilor ANRE, micșorate cu 20%: „Decizia este una asumată la nivel instituțional” # Moldova1
Cei cinci directori ai Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor ridica, începând cu luna februarie curent, salarii cu 20% mai mici.
17:10
Lilian Carp, la Moldova 1: „Nicio companie privată nu poate să producă muniție militară în R. Moldova” # Moldova1
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
16:50
Lilian Carp, la Moldova 1: „Nicio persoană privată nu poate să producă muniție militară în R. Moldova” # Moldova1
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
16:50
Proiecte de dezvoltare locală pentru aproximativ 300.000 de beneficiari, în derulare și în 2026 # Moldova1
Circa 1.000 de proiecte de dezvoltare locală, inițiate în anul 2025, se află în prezent în implementare și vor fi realizate în continuare și în 2026. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), proiectele au ca beneficiari direcți sute de mii de persoane și vizează infrastructura și serviciile publice locale.
16:50
„Hai să utilizăm IA în siguranță”: Campanie națională dedicată siguranței online a copiilor, lansată la Chișinău # Moldova1
Elevii și părinții din R. Moldova vor afla, pe parcursul lunilor februarie și martie, cum poate fi utilizată în siguranță inteligența artificială (IA). Activitățile vor avea loc în cadrul campaniei naționale cu genericul „Hai să utilizăm IA în siguranță”, lansate, pe 6 februarie, de Centrul Internațional „La Strada”, în parteneriat cu mai multe instituții publice din R. Moldova.
Ieri
16:10
WatchDog prezintă „ochii Moscovei din Primăria Chișinău”: Un personaj afiliat FSB ar fi ajuns asistentul lui Ion Ceban. Primăria neagă # Moldova1
Unul dintre personajele care apar în dosarul penal în care omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat pentru trădare de patrie, Nigeat Askerov, afiliat serviciilor secrete rusești, ar fi ajuns asistent în cabinetul primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, potrivit unei investigații realizate de Comunitatea WatchDog. Primăria Chișinău respinge informațiile și afirmă că nu există nicio confirmare oficială privind o astfel de angajare.
15:20
Codul galben de polei și ghețuș, prelungit: condițiile meteo rămân complicate până pe 9 februarie # Moldova1
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
15:10
Lilian Carp, la Moldova 1: „Niciun privat nu poate să producă muniție militară în R. Moldova” # Moldova1
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
15:10
Întârzieri la aeroport din cauza vremii: Pasagerii, îndemnați să verifice din timp informațiile despre zboruri # Moldova1
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
15:00
Oficial american la ONU: Tratatul New START privind dezarmarea nucleară prezenta „lacune” # Moldova1
Statele Unite au criticat la ONU, pe 6 februarie, tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia, care a expirat cu o zi mai înainte, subliniind „lacunele” sale și mai ales faptul că nu era inclusă China, relatează AFP.
14:20
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie.
14:10
Atalanta Bergamo s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Italiei. Discipolii lui Raffaele Palladino au învins acasă pe Juventus Torino cu 3:0, iar în următoarea fază a competiției vor întâlni pe FC Bologna sau Lazio Roma. Atalanta a obținut un penalty în minutul 27, atunci când fundașul brazilian Bremer a atins balonul cu mâna în careu. Gianluca Scamacca a transformat lovitura de la punctul cu var.
13:50
GHEȚUȘ | Circulația vehiculelor de mare tonaj, sistată temporar pe toate drumurile naționale # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
13:50
Autoritățile dezmint pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00 # Moldova1
Autoritățile dezmint informațiile despre pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, astfel de deconectări nu au fost prevăzute, iar cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.