Igor Grosu: Avalanșa de cereri a impus modificarea legii cetățeniei

Securitatea alimentară și sustenabilitatea reprezintă două dintre cele mai presante provocări ale timpurilor noastre. Cum facem așa încât produsele alimentare cu etichete eco să fie într-adevăr sustenabile este o întrebare la care aflăm toate răspunsurile într-un ghid tematic, lansat de un grup de profesori de la Institutul Național de Cercetări Economice.