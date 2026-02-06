Vremea rea golește rafturile. Sarea, cumpărată masiv, oamenii caută soluții și pentru lipsa de lumină

11:30

Cetățenii R. Moldova sunt atenționați de autorități despre noi tentative de fraudă care vizează, de această dată, programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept „angajați ai programului” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. După ce le obțin, escrocii lasă victimele fără banii de pe carduri.