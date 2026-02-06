De la idee la tehnologie: Business Summit Cahul 2026 mizează pe soluții IA pentru afacerile regionale
Moldova1, 6 februarie 2026 18:00
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
• • •
Acum 15 minute
18:00
De la idee la tehnologie: Business Summit Cahul 2026 mizează pe soluții IA pentru afacerile regionale
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
18:00
Olimpiadele raionale, municipale și zonale, planificate pentru 7 - 8 februarie, amânate pentru săptămâna viitoare # Moldova1
Olimpiadele raionale, municipale, zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie, se vor desfășura în zilele 12 și 13 februarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice anunțate pentru următoarele zile.
18:00
Comisia Europeană prezintă al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: Restricții care vizează energia, sectorul bancar și comerțul # Moldova1
Comisia Europeană a făcut public un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, al 20-lea de la declanșarea războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Măsurile prezentate pe 6 februarie vizează înăsprirea restricțiilor în domeniul energiei, serviciilor financiare și comerțului, precum și combaterea eludării sancțiunilor existente.
Acum 30 minute
17:50
De la idee la tehnologie: Business Summit Cahul 2026 mizează pe soluții AI pentru afacerile regionale
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
Acum o oră
17:30
Consultări pentru îmbunătățirea legislației electorale: Apel deschis până pe 20 februarie # Moldova1
Legislația și practicile electorale din Republica Moldova urmează să fie consolidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un proces de consultare publică și cheamă actorii electorali să vină cu propuneri pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor identificate în cadrul ultimelor alegeri. Sugestiile pot fi transmise până pe 20 februarie.
17:20
Salariile directorilor ANRE, micșorate cu 20%: „Decizia este una asumată la nivel instituțional” # Moldova1
Cei cinci directori ai Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor ridica, începând cu luna februarie curent, salarii cu 20% mai mici.
Acum 2 ore
17:10
Lilian Carp, la Moldova 1: „Nicio companie privată nu poate să producă muniție militară în R. Moldova” # Moldova1
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
16:50
Lilian Carp, la Moldova 1: „Nicio persoană privată nu poate să producă muniție militară în R. Moldova” # Moldova1
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
16:50
Proiecte de dezvoltare locală pentru aproximativ 300.000 de beneficiari, în derulare și în 2026 # Moldova1
Circa 1.000 de proiecte de dezvoltare locală, inițiate în anul 2025, se află în prezent în implementare și vor fi realizate în continuare și în 2026. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), proiectele au ca beneficiari direcți sute de mii de persoane și vizează infrastructura și serviciile publice locale.
16:50
„Hai să utilizăm IA în siguranță”: Campanie națională dedicată siguranței online a copiilor, lansată la Chișinău # Moldova1
Elevii și părinții din R. Moldova vor afla, pe parcursul lunilor februarie și martie, cum poate fi utilizată în siguranță inteligența artificială (IA). Activitățile vor avea loc în cadrul campaniei naționale cu genericul „Hai să utilizăm IA în siguranță”, lansate, pe 6 februarie, de Centrul Internațional „La Strada”, în parteneriat cu mai multe instituții publice din R. Moldova.
Acum 4 ore
16:10
WatchDog prezintă „ochii Moscovei din Primăria Chișinău”: Un personaj afiliat FSB ar fi ajuns asistentul lui Ion Ceban. Primăria neagă # Moldova1
Unul dintre personajele care apar în dosarul penal în care omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat pentru trădare de patrie, Nigeat Askerov, afiliat serviciilor secrete rusești, ar fi ajuns asistent în cabinetul primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, potrivit unei investigații realizate de Comunitatea WatchDog. Primăria Chișinău respinge informațiile și afirmă că nu există nicio confirmare oficială privind o astfel de angajare.
15:20
Codul galben de polei și ghețuș, prelungit: condițiile meteo rămân complicate până pe 9 februarie # Moldova1
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
15:10
Lilian Carp, la Moldova 1: „Niciun privat nu poate să producă muniție militară în R. Moldova” # Moldova1
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
15:10
Întârzieri la aeroport din cauza vremii: Pasagerii, îndemnați să verifice din timp informațiile despre zboruri # Moldova1
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
15:00
Oficial american la ONU: Tratatul New START privind dezarmarea nucleară prezenta „lacune” # Moldova1
Statele Unite au criticat la ONU, pe 6 februarie, tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia, care a expirat cu o zi mai înainte, subliniind „lacunele” sale și mai ales faptul că nu era inclusă China, relatează AFP.
14:20
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie.
Acum 6 ore
14:10
Atalanta Bergamo s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Italiei. Discipolii lui Raffaele Palladino au învins acasă pe Juventus Torino cu 3:0, iar în următoarea fază a competiției vor întâlni pe FC Bologna sau Lazio Roma. Atalanta a obținut un penalty în minutul 27, atunci când fundașul brazilian Bremer a atins balonul cu mâna în careu. Gianluca Scamacca a transformat lovitura de la punctul cu var.
13:50
GHEȚUȘ | Circulația vehiculelor de mare tonaj, sistată temporar pe toate drumurile naționale # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
13:50
Autoritățile dezmint pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00 # Moldova1
Autoritățile dezmint informațiile despre pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, astfel de deconectări nu au fost prevăzute, iar cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale.
13:40
Zboruri directe Chișinău-Vilnius și cooperare în domeniul securității. Șeful diplomației lituaniene: „Interesul nostru este să protejăm democrațiile” # Moldova1
Chișinăul și Vilniusul vor avea, începând cu 1 aprilie 2026, zboruri directe. Totodată, relațiile bilaterale dintre Lituania și Republica Moldova vor fi intensificate prin extinderea cooperării în domeniile securității și apărării, precum și prin aprofundarea dialogului politic și a cooperării economice, au anunțat, pe 6 februarie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
13:30
Rectorul UTM: „Universitatea din Cahul trebuie să devină un pol puternic de educație și cultură în sudul țării” # Moldova1
Decizia Guvernului cu privire la integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă o reformă structurală majoră pentru învățământul superior și are drept obiectiv revitalizarea educației universitare din sudul țării, precum și reducerea dezechilibrelor regionale, afirmă rectorul UTM, Viorel Bostan.
13:30
Atacurile asupra Ucrainei continuă. Un om a decedat, iar mai mulți au fost răniți, după ce rușii au lansat zeci de drone și rachete asupra regiunilor Ucrainei, în special din sudul țării, la Zaporojie și Sumî.
13:20
Un incident tehnic la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a provocat vineri, 6 februarie, deconectarea parțială a localităților din regiunea transnistreană de la energia electrică. După aproximativ o oră, sursele locale au informat că generarea curentului electric a fost restabilită, iar consumatorii sunt reconectați treptat la rețea.
13:00
Medicul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, cercetat pentru violul a două minore, a fost concediat # Moldova1
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie, anunță Ministerul Sănătății. Acesta a fost concediat începând cu 6 februarie, deși autoritățile spuneau, cu o zi mai devreme, că nu depistaseră încălcări în activitatea acestuia.
12:50
Economia din stânga Nistrului, în cea mai profundă criză din ultimii 25 de ani. Ce salarii și pensii primesc locuitorii din regiunea transnistreană # Moldova1
Economia regiunii din stânga Nistrului a traversat, în 2025, cea mai dificilă perioadă din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, pe fondul unei contracții economice severe și al deteriorării accelerate a nivelului de trai. În timp ce economia de pe malul drept a înregistrat o creștere estimativă de 2.7%, economia din stânga Nistrului s-a contractat cu cel puțin 18% în anul trecut.
12:40
Un general-locotenent rus a fost împușcat vineri, 6 februarie, la Moscova, și transportat de urgență la spital, au anunțat anchetatori ruși. Este vorba despre Vladimir Alexeev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), într-un nou atac care vizează înalți oficiali militari de la declanșarea războiului din Ucraina, scrie Reuters.
12:30
Ademola Lookman a debutat cu gol în tricoul echipei Atletico Madrid. „Los Colchoneros" s-au calificat en fanfare în semifinalele Cupei Regelui Spaniei, iar atacantul nigerian a înscris în poarta formației Real Betis Sevilla. Atletico Madrid a dat recital în sferturile de finală. Echipa condusă de argentinianul Diego Simeone a zdrobit cu 5:0 în deplasare pe Real Betis Sevilla.
12:30
Tânăr din Sângerei, reținut pentru trafic de migranți spre UE. Cât plăteau străinii pentru a ajunge în Germania sau Italia # Moldova1
Cerea între 3.000 și 5.000 de euro de persoană pentru a transporta ilegal, în Germania și Italia, migranți din Bangladesh, India și Pakistan. Un tânăr de 24 de ani din raionul Sângerei a fost reținut de oamenii legii sub acuzația că ar fi organizat transportul clandestin al mai multor cetățeni străini către spațiul comunitar.
12:20
Rulaj de 2.000.000 de dolari pe lună într-un „centru de apel” din Chișinău: 15 persoane, reținute pentru escrocherie # Moldova1
Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.
Acum 8 ore
12:00
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
12:00
Investiții cu 22% mai mari în 2025: Autoritățile evaluează toate industriile din R. Moldova pentru a stabili unde este nevoie de plasare de capital # Moldova1
Economia Republicii Moldova a înregistrat, în 11 luni ale anului 2025, o creștere de cel puțin 2.7% a Produsului Intern Brut (PIB), peste estimările inițiale de 1.3 la sută, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit oficialului, această creștere economică a fost susținută, în principal, de consum, investiții și de o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
11:50
Sondaj: 49% dintre cetățeni spun că justiția s-a îmbunătățit. IPRE: „Progresul nu este suficient de consolidat” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova au o încredere mai mare în sistemul de justiție. Aproximativ jumătate dintre respondenții unui sondaj de opinie, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pe 6 februarie, consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Totuși, două elemente rămân sensibile: rapiditatea procedurilor și transparența proceselor, corupția fiind principala problemă menționată.
11:40
Un general-locotenent rus a fost împușcat vineri, 6 februarie, la Moscova, și transportat de urgență la spital, au anunțat anchetatorii ruși. Este vorba despre Vladimir Alexeev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), într-un nou atac care vizează înalți oficiali militari de la declanșarea războiului din Ucraina, scrie Reuters.
11:30
Un nou tip de fraudă în R. Moldova: Nu oferiți date personale celor care invocă programul „Ajutor la Contor” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați de autorități despre noi tentative de fraudă care vizează, de această dată, programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept „angajați ai programului” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. După ce le obțin, escrocii lasă victimele fără banii de pe carduri.
11:20
Parfum „cu probleme”, retras de pe piață. Producătorul autohton neagă neregulile semnalate de ANSP: „Nu prezintă risc pentru consumatori” # Moldova1
Parfumul „Adora Entourage”, produs de Viorica Cosmetic, este „sigur, respectă normele europene și nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorilor”. Potrivit companiei, situația semnalată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), și anume prezența unor substanțe strict interzise în componența parfumului, a fost generată de o „eroare administrativă de etichetare”.
11:20
CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 25-a, „alb-albaștrii "au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea Oțelul Galați. La capătul unei partide în care a dominat ostilitățile și în care a trimis de două ori mingea în bară, CSU Craiova a câștigat la limită, grație golului marcat de David Matei în minutul 61.
11:10
Comisia Vetting demarează evaluarea externă a judecătorilor din completele anticorupție de la Judecătoria Chișinău # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
11:00
Mai mult transport eficient energetic: Ponderea mașinilor electrice și hibride a ajuns la aproape 7% # Moldova1
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment. Anul 2025 a consemnat un nivel-record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an atât de către persoane fizice, cât și de companii.
10:50
Procesul educațional din 571 de școli din R. Moldova se desfășoară în regim online, vineri, 6 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Elevii din alte 453 de instituții învață cu prezență fizică.
10:30
Transportul eficient energetic se extinde: ponderea mașinilor electrice și hibride a ajuns la aproape 7% # Moldova1
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment în ultimii ani. Anul 2025 a consemnat un nivel record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an, atât de persoane fizice, cât și de companii.
Acum 12 ore
10:10
Comisia Europeană va monitoriza lunar R. Moldova, începând din martie: „Nu toate reformele sunt simple” # Moldova1
Comisia Europeană (CE) va monitoriza lunar, începând cu luna martie 2026, „fiecare element” al reformelor implementate de R. Moldova, necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că instituțiile care „nu vor livra rezultate” vor suferi schimbări de management.
10:00
Protecție extinsă pentru inventatori: R. Moldova va avea drept de vot în Organizația Europeană a Brevetelor # Moldova1
Republica Moldova va participa la sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state.
10:00
Începe evaluarea externă a judecătorilor din completele anticorupție de la Judecătoria Chișinău # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
09:50
Estonia va restricționa operațiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunțat, pe 5 februarie, Guvernul de la Riga.
09:20
GHEȚUȘ | Drumuri alunecoase, ambulanțe și autovehicule blocate și mii de consumatori - fără energie electrică # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
09:20
„Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți”: Maia Sandu respinge acuzațiile dintr-un raport propus în Congresul SUA # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
09:10
Reforma administrativ-teritorială este despre îmbunătățirea calității serviciilor prestate la nivel local, afirmă șefa statului # Moldova1
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă autoritățile nu au luat, deocamdată, o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă, dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
08:30
Șefa statului, despre reforma administrativ-teritorială: „Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor la nivel local” # Moldova1
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă nu a fost luată o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
08:00
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil. Autoritățile anunță intervenții continue atât pe traseele naționale, cât și pe străzile din municipiul Chișinău, în condițiile în care vremea rămâne instabilă.
08:00
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano: Cortina 2026 se anunță a fi mult mai mult decât un simplu eveniment festiv # Moldova1
Programată pentru data de 6 februarie, pe legendarul stadion San Siro din Milano, Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 va reprezenta un moment simbolic de tranziție, o punte între tradiția olimpică și viitorul Jocurilor de iarnă, un manifest cultural, artistic și sportiv care va deschide oficial o nouă ediție a celui mai important eveniment sportiv al planetei.Alegerea stadionului San Siro, cunoscut și sub numele de Giuseppe Meazza, nu este deloc întâmplătoare. Acest templu al fotbalului italian, încărcat de istorie și emoție, devine scena pe care sporturile de iarnă își vor spune povestea, într-un dialog spectaculos între discipline total diferite: fotbalul, un gen de sport mai mult estival, al maselor, și sporturile de iarnă, simbol al performanței în condiții extreme. Milano, oraș cosmopolit, capitală a modei, a designului și a inovației, își asumă astfel rolul de gazdă globală, capabilă să transforme Olimpiada într-un eveniment cultural total.
