Guvernul mobilizează Armata pentru degivrarea trotuarelor din Chișinău

Cerea între 3.000 și 5.000 de euro de persoană pentru a transporta ilegal, în Germania și Italia, migranți din Bangladesh, India și Pakistan. Un tânăr de 24 de ani din raionul Sângerei a fost reținut de oamenii legii sub acuzația că ar fi organizat transportul clandestin al mai multor cetățeni străini către spațiul comunitar.