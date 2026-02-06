Rectorul UTM: „Universitatea din Cahul trebuie să devină un pol puternic de educație și cultură în sudul țării”
6 februarie 2026
Decizia Guvernului cu privire la integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă o reformă structurală majoră pentru învățământul superior și are drept obiectiv revitalizarea educației universitare din sudul țării, precum și reducerea dezechilibrelor regionale, afirmă rectorul UTM, Viorel Bostan.
• • •
Zboruri directe Chișinău-Vilnius și cooperare în domeniul securității. Șeful diplomației lituaniene: „Interesul nostru este să protejăm democrațiile"
Chișinăul și Vilniusul vor avea, începând cu 1 aprilie 2026, zboruri directe. Totodată, relațiile bilaterale dintre Lituania și Republica Moldova vor fi intensificate prin extinderea cooperării în domeniile securității și apărării, precum și prin aprofundarea dialogului politic și a cooperării economice, au anunțat, pe 6 februarie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
Decizia Guvernului cu privire la integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă o reformă structurală majoră pentru învățământul superior și are drept obiectiv revitalizarea educației universitare din sudul țării, precum și reducerea dezechilibrelor regionale, afirmă rectorul UTM, Viorel Bostan.
Atacurile asupra Ucrainei continuă. Un om a decedat, iar mai mulți au fost răniți, după ce rușii au lansat zeci de drone și rachete asupra regiunilor Ucrainei, în special din sudul țării, la Zaporojie și Sumî.
Un incident tehnic la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a provocat vineri, 6 februarie, deconectarea parțială a localităților din regiunea transnistreană de la energia electrică. După aproximativ o oră, sursele locale au informat că generarea curentului electric a fost restabilită, iar consumatorii sunt reconectați treptat la rețea.
Medicul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, cercetat pentru violul a două minore, a fost concediat
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie, anunță Ministerul Sănătății. Acesta a fost concediat începând cu 6 februarie, deși autoritățile spuneau, cu o zi mai devreme, că nu depistaseră încălcări în activitatea acestuia.
Economia din stânga Nistrului, în cea mai profundă criză din ultimii 25 de ani. Ce salarii și pensii primesc locuitorii din regiunea transnistreană
Economia regiunii din stânga Nistrului a traversat, în 2025, cea mai dificilă perioadă din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, pe fondul unei contracții economice severe și al deteriorării accelerate a nivelului de trai. În timp ce economia de pe malul drept a înregistrat o creștere estimativă de 2.7%, economia din stânga Nistrului s-a contractat cu cel puțin 18% în anul trecut.
Un general-locotenent rus a fost împușcat vineri, 6 februarie, la Moscova, și transportat de urgență la spital, au anunțat anchetatori ruși. Este vorba despre Vladimir Alexeev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), într-un nou atac care vizează înalți oficiali militari de la declanșarea războiului din Ucraina, scrie Reuters.
Ademola Lookman a debutat cu gol în tricoul echipei Atletico Madrid. „Los Colchoneros" s-au calificat en fanfare în semifinalele Cupei Regelui Spaniei, iar atacantul nigerian a înscris în poarta formației Real Betis Sevilla. Atletico Madrid a dat recital în sferturile de finală. Echipa condusă de argentinianul Diego Simeone a zdrobit cu 5:0 în deplasare pe Real Betis Sevilla.
Tânăr din Sângerei, reținut pentru trafic de migranți spre UE. Cât plăteau străinii pentru a ajunge în Germania sau Italia
Cerea între 3.000 și 5.000 de euro de persoană pentru a transporta ilegal, în Germania și Italia, migranți din Bangladesh, India și Pakistan. Un tânăr de 24 de ani din raionul Sângerei a fost reținut de oamenii legii sub acuzația că ar fi organizat transportul clandestin al mai multor cetățeni străini către spațiul comunitar.
Rulaj de 2.000.000 de dolari pe lună într-un „centru de apel" din Chișinău: 15 persoane, reținute pentru escrocherie
Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
Investiții cu 22% mai mari în 2025: Autoritățile evaluează toate industriile din R. Moldova pentru a stabili unde este nevoie de plasare de capital
Economia Republicii Moldova a înregistrat, în 11 luni ale anului 2025, o creștere de cel puțin 2.7% a Produsului Intern Brut (PIB), peste estimările inițiale de 1.3 la sută, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit oficialului, această creștere economică a fost susținută, în principal, de consum, investiții și de o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
Sondaj: 49% dintre cetățeni spun că justiția s-a îmbunătățit. IPRE: „Progresul nu este suficient de consolidat"
Cetățenii R. Moldova au o încredere mai mare în sistemul de justiție. Aproximativ jumătate dintre respondenții unui sondaj de opinie, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pe 6 februarie, consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Totuși, două elemente rămân sensibile: rapiditatea procedurilor și transparența proceselor, corupția fiind principala problemă menționată.
Un nou tip de fraudă în R. Moldova: Nu oferiți date personale celor care invocă programul „Ajutor la Contor"
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați de autorități despre noi tentative de fraudă care vizează, de această dată, programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept „angajați ai programului” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. După ce le obțin, escrocii lasă victimele fără banii de pe carduri.
Parfum „cu probleme", retras de pe piață. Producătorul autohton neagă neregulile semnalate de ANSP: „Nu prezintă risc pentru consumatori"
Parfumul „Adora Entourage”, produs de Viorica Cosmetic, este „sigur, respectă normele europene și nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorilor”. Potrivit companiei, situația semnalată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), și anume prezența unor substanțe strict interzise în componența parfumului, a fost generată de o „eroare administrativă de etichetare”.
CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 25-a, „alb-albaștrii "au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea Oțelul Galați. La capătul unei partide în care a dominat ostilitățile și în care a trimis de două ori mingea în bară, CSU Craiova a câștigat la limită, grație golului marcat de David Matei în minutul 61.
Comisia Vetting demarează evaluarea externă a judecătorilor din completele anticorupție de la Judecătoria Chișinău
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
Mai mult transport eficient energetic: Ponderea mașinilor electrice și hibride a ajuns la aproape 7%
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment. Anul 2025 a consemnat un nivel-record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an atât de către persoane fizice, cât și de companii.
Procesul educațional din 571 de școli din R. Moldova se desfășoară în regim online, vineri, 6 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Elevii din alte 453 de instituții învață cu prezență fizică.
Transportul eficient energetic se extinde: ponderea mașinilor electrice și hibride a ajuns la aproape 7%
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment în ultimii ani. Anul 2025 a consemnat un nivel record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an, atât de persoane fizice, cât și de companii.
Comisia Europeană va monitoriza lunar R. Moldova, începând din martie: „Nu toate reformele sunt simple"
Comisia Europeană (CE) va monitoriza lunar, începând cu luna martie 2026, „fiecare element” al reformelor implementate de R. Moldova, necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că instituțiile care „nu vor livra rezultate” vor suferi schimbări de management.
Protecție extinsă pentru inventatori: R. Moldova va avea drept de vot în Organizația Europeană a Brevetelor
Republica Moldova va participa la sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state.
Începe evaluarea externă a judecătorilor din completele anticorupție de la Judecătoria Chișinău
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
Estonia va restricționa operațiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunțat, pe 5 februarie, Guvernul de la Riga.
GHEȚUȘ | Drumuri alunecoase, ambulanțe și autovehicule blocate și mii de consumatori - fără energie electrică
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
„Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți": Maia Sandu respinge acuzațiile dintr-un raport propus în Congresul SUA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
Reforma administrativ-teritorială este despre îmbunătățirea calității serviciilor prestate la nivel local, afirmă șefa statului
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă autoritățile nu au luat, deocamdată, o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă, dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
Șefa statului, despre reforma administrativ-teritorială: „Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor la nivel local"
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă nu a fost luată o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil. Autoritățile anunță intervenții continue atât pe traseele naționale, cât și pe străzile din municipiul Chișinău, în condițiile în care vremea rămâne instabilă.
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano: Cortina 2026 se anunță a fi mult mai mult decât un simplu eveniment festiv
Programată pentru data de 6 februarie, pe legendarul stadion San Siro din Milano, Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 va reprezenta un moment simbolic de tranziție, o punte între tradiția olimpică și viitorul Jocurilor de iarnă, un manifest cultural, artistic și sportiv care va deschide oficial o nouă ediție a celui mai important eveniment sportiv al planetei.Alegerea stadionului San Siro, cunoscut și sub numele de Giuseppe Meazza, nu este deloc întâmplătoare. Acest templu al fotbalului italian, încărcat de istorie și emoție, devine scena pe care sporturile de iarnă își vor spune povestea, într-un dialog spectaculos între discipline total diferite: fotbalul, un gen de sport mai mult estival, al maselor, și sporturile de iarnă, simbol al performanței în condiții extreme. Milano, oraș cosmopolit, capitală a modei, a designului și a inovației, își asumă astfel rolul de gazdă globală, capabilă să transforme Olimpiada într-un eveniment cultural total.
Încep Jocurile Olimpice de Iarnă! Ceremonia de deschidere, astăzi, în direct la Moldova 2
Startul oficial al celei de a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se va da astăzi de la ora 21:00. Marele festin sportiv se va desfășura în perioada 6-22 februarie în mai multe locații din nordul Italiei.
Palatul de Cultură din Hâncești, la 60 de ani de la inaugurare: un simbol readus la viață
Palatul de Cultură din Hâncești împlinește, în acest an, 60 de ani de la inaugurare. După patru ani de lucrări ample de reabilitare, realizate cu sprijinul Consiliului Raional Hâncești și al mai multor județe din România, edificiul a fost readus la viață. Renovarea, încheiată acum două luni, a transformat clădirea într-un veritabil reper arhitectural, care găzduiește astăzi cele mai importante evenimente culturale din oraș și raion.
Corespondență Dan Alexe | Ce înseamnă faptul că UE a pus Rusia pe lista țărilor suspectate de spălare de bani
Rusia a fost adăugată, alături de Liban, Venezuela și Siria, pe lista neagră a Uniunea Europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. După îndelungi ezitări, Comisia Europeană a luat în cele din urmă această măsură.
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni, printre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au fost afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
ÎN CONTEXT | Expert: Rusia profită de vulnerabilitățile Ucrainei. Donbas și Zaporojie, noile linii roșii
Cea de-a doua rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat doar cu un schimb de prizonieri, fără un acord de încetare a focului, lăsând deschisă o listă lungă de divergențe teritoriale. Deși oficial discuțiile sunt prezentate drept „constructive”, expertul în relații internaționale Grigore Guzun consideră că aceste mecanisme nu produc rezultate, deoarece solicitările Moscovei depășesc cadrul inițial al negocierilor, sporind riscurile pentru Kiev.
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul anului. Scăderea achizițiilor de petrol din India, o cauză
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul acestui an, potrivit unor surse apropiate Guvernului rus, citate de Reuters. Situația este determinată de scăderea achizițiilor de petrol din India și de reducerile de preț aplicate în comerțul cu țiței, care afectează semnificativ veniturile statului.
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.
Maia Sandu: „Guvernul este așteptat să prezinte un program de accelerare a creșterii economice"
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va prezenta, ,,către sfârșitul acestei luni, în primăvară", un program privind accelerearea creșterii economice, în pofida impedimentelor de ordin extern și intern, afirmă președinta Maia Sandu. Întrebată ce crede despre primele 100 de zile de mandat al Cabinetului Munteanu, șefa statului a declarat că ,,în 100 de zile nu faci revoluție în economie".
Pedepse penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Deputații au votat, pe 5 februarie, în lectura a doua, o inițiativă legislativă în acest sens. Documentul transpune integral Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.
Igor Grosu: Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei
Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte, până vineri, 6 februarie, propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că nu este încă stabilit dacă situația necesită modificări ale cadrului legislativ sau doar revizuiri ale hotărârilor de Guvern și ale instrucțiunilor existente. Afirmațiile au fost făcute înaintea ședinței Paramentului. Solicitarea vine în contextul în care anumite persoane ajung la maturitate fără acte de identitate.
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni, printre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce anul afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
Între 500 și 750 de mii de euro în „sacoșa neagră": declarații făcute în instanță de Vladimir Cebotari
Între 500 de mii și 750 de mii de euro ar fi fost în sacoșa pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, în cadrul audierilor din dosarul numit generic „Sacoșa neagră”. Cebotari susține că informațiile i-au fost comunicate chiar de Plahotniuc în acea vreme. Apărarea susține că declarațiile sunt interpretabile.
Pedepsele penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Deputații au votat, pe 5 februarie, în lectura a doua, o inițiativă legislativă în acest sens. Documentul transpune integral Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.
Show în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Jucătorul echipei New Orleans Pelicans, Tray Murphy, a izbutit 12 aruncări de 3 puncte în meciul cu Milwaukee Bucks. Este un record absolut pentru echipa din New Orleans. Murphy a fost de neoprit în meciul cu Bucks. El a condus jocul ofensiv al oaspeților și a acumulat în total 44 de puncte.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare joi, 5 februarie, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport.
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, inițiată de 42 de deputați din opoziție, nu a trecut. Dezbătută în ședința Parlamentului din 5 februarie, timp de aproape cinci ore, moțiunea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.
Circa 220 de milioane de lei, investiți în raionul Hâncești prin Programul „Satul European"
Guvernul a alocat circa 220 de milioane de lei pentru cele 57 de proiecte implementate în raionul Hâncești prin Programul „Satul European”. Investițiile s-au concentrat pe modernizarea spitalului raional, reparația drumurilor, infrastructura de apă și canalizare, sporirea eficienței energetice, renovarea grădinițelor, școlilor, parcurilor și iluminatului stradal.
BNM menține rata de bază la 5%: Decizia care urmărește scăderea ratelor dobânzii la credite
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de bază la nivelul de 5% anual, o hotărâre care confirmă continuitatea strategiei monetare actuale pentru ancorarea inflației în jurul țintei de 5%. Ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân fixate la 7% și, respectiv, 3%, oferind un cadru predictibil pentru dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu.
Schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina: 150 de militari și șapte civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă
Ucraina și Rusia au realizat, pe 5 februarie, un nou schimb de prizonieri, în urma căruia 150 de militari și 7 civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Printre cei eliberați se numără și militari răniți, transmite RBK-Ucraina.
