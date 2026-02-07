Premiile Revistei TIMPUL din România pentru CURAJ, a patra ediție
TVR Moldova, 7 februarie 2026 11:10
Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova, organizează cea de-a patra Gală a Premiilor pentru Curaj, un eveniment dedicat vocilor intelectuale care au ales să nu rămână tăcute în fața tragediilor și ororilor contemporane, în special în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.
• • •
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:50
Drona depistată la Sofia, Drochia, nu conținea explozibil. Detalii noi despre aparatul de zbor # TVR Moldova
UPDATE: În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozive a Poliției, s-a stabilit că drona depistată în satul Sofia, Drochia, este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă, informează Inspectoratul General al Poliției.
10:40
Producătorii pregătesc tehnologii noi, modele mai eficiente și soluții adaptate cerințelor actuale. Ce noutăți ne aduc și cum vor arăta mașinile anului 2026, aflăm în următorul reportaj, realizat de Svetlana Naforniță.
10:30
UPDATE: În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozive a Poliției s-a stabilit că drona depistată în satul Sofia, Drochia, este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă, informează Inspectoratul General al Poliției.
10:30
Premierul anunță mobilizarea armatei pentru înlăturarea gheții de pe trotuare din Chișinău # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că autoritățile vor mobiliza armata și alte servicii publice pentru a degivra trotuarele și a asigura siguranța oamenilor în contextul lapoviței și poleiului care afectează Chișinăul și alte localități din țară.
Acum 2 ore
09:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că modificările operate în 2022 la Legea cetățeniei au fost determinate de riscuri de securitate națională. Potrivit șefului Legislativului, procedura de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova era mult prea simplă și putea fi exploatată în scopuri dubioase, inclusiv de persoane din Federația Rusă și fostele republici sovietice.
Acum 4 ore
09:10
Peste 70 de intervenții ale salvatorilor în 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # TVR Moldova
Pe parcursul ultimelor 24 de ora angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 76 de misiuni. În mare parte intervențiile salvatorilor și pompierilor au fost destinate deblocării și tractării mijloacelor de transport și a ambulanțelor derapate de pe traseu, dar și eliberarea drumurilor de arbori căzuți în urma condițiilor meteo nefavorabile.
08:20
Premierul anunță mobilizarea Armatei Naționale pentru înlăturarea gheții de pe trotuare # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că autoritățile vor mobiliza Armata și alte servicii publice pentru a degivra trotuarele și a asigura siguranța oamenilor în contextul lapoviței și poleiului care afectează Chișinăul și alte localități din țară.
Acum 24 ore
19:40
„Îngrijorați”. Românii din Ucraina, alarmați de reorganizarea liceelor cu predare în limba maternă # TVR Moldova
Comunitatea românească din Ucraina este îngrijorată de o lege de reorganizare a liceelor cu predare în limba maternă, care va fi implementată din 2027. În regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, mai multe licee vor fi transformate în gimnazii, iar altele vor avea o predare mixtă. Printr-o scrisoare adresată Ambasadei Ucrainei în România, Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti solicită protejarea reţelei existente de şcoli.
19:20
În satul Sofia, Drochia, vineri seară, a fost depistată dronă, pe moment, nu se știe dacă are componentă explozibilă.
19:10
O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest, a declarat ministrul Afacerilor Externe din Lituania, Kęstutis Budrys, care a venit astăzi intr-o vizită oficială la Chişinău. Ministrul de Externe, Mihai Popşoi, a discutat cu omologul său lituanian despre modalităţile de extindere a parteneriatului bilateral, diversificarea schimburilor comerciale, precum şi despre proiecte dedicate accelerări reformelor.
19:00
„Puteau fi evitate”. Ignatiev dă vină pe Chișinău pentru deconectările de curent din Transnistria # TVR Moldova
Așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, spune că deconectările de curent din Transnistria ar putea fi evitate dacă Chișinăul ar fi cumpărat electricitate de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). De cealaltă parte, Biroul politici de reintegrare a calificat drept „regretabilă” eschivarea Tiraspolului de la soluționarea durabilă a problemelor din domeniul energetic.
18:30
IA și siguranța copiilor: Campania „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță” # TVR Moldova
Aproape 88% dintre elevii din Republica Moldova utilizează inteligența artificială, iar peste 60% o folosesc zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Sunt datele unui sondaj realizat de cadrele didactice, care arată că IA a devenit un instrument firesc pentru tânăra generație. În contextul marcării Zilei Siguranței pe Internet, astăzi a fost lansată campania „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță", care abordează provocările și oportunitățile pe care noile tehnologii le aduc în viața minorilor.
18:20
„La fel ca MAX-ul din Rusia”. Interdnestrcom a creat în Transnistria o mesagerie după model rusesc # TVR Moldova
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie, transmite Moldova 1.
18:10
În contextul situației meteorologice nefavorabile și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, au decis transferarea Olimpiadelor raionale și municipale planificate pentru sâmbătă și duminică.
18:00
Locuitorii Kievului vor avea lumină doar între 4 şi 6 ore pe zi din cauza bombardamentelor rușilor # TVR Moldova
Autorităţile de la Kiev estimează că, în luna februarie, locuitorii oraşului vor avea lumină doar între patru şi şase ore pe zi, din cauza bombardamentelor masive ale ruşilor asupra infrastructurii energetice. Noaptea trecută, în Ucraina minimele au coborât până la -15 grade Celsius şi oamenii au suferit din nou de frig şi întuneric în casele lor. Între timp, Moscova a continuat atacurile asupra instalaţiilor electrice, în încercarea de a înfrânge voinţa acestui popor. În timp ce ruşii bombardează, vecinii ajută. TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
17:50
Jocurile Olimpice de Iarnă încep astăzi: R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi # TVR Moldova
Astăzi încep oficial Jocurile Olimpice de Iarnă. Ceremonia de deschidere se va desfășura într-un format istoric, în patru regiuni diferite ale Italiei. La marele eveniment sportiv din acest an, Republica Moldova va avea cinci reprezentanți, care vor concura în două probe: biatlon și schi fond.
17:10
Ninel Revenco: „Supergripa” și virusul Nipah; categoriile de risc și măsuri de protecție # TVR Moldova
Contagiozitatea crescută a noii tulpini de gripă, cunoscută drept „supergripa”, dar și apariția recentă a unui focar de virus Nipah în India ridică semne de întrebare privind riscurile pentru populație. Doctorul habilitat în științe medicale, Ninel Revenco, a explicat în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova, cine sunt persoanele cele mai vulnerabile și ce măsuri simple pot reduce riscul de infectare.
17:00
„Întârzieri și redirecționări”: Circulația troleibuzelor și autobuzelor, afectată de vreme # TVR Moldova
Din cauza condițiilor meteorologice actuale, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).
16:50
ANRE a decis să reducă cu 20% salariile directorilor Consiliului de Administrație, cu aplicare începând cu februarie 2026 în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual.
16:30
Haos din cauza ghețușului: peste 2.500 de apeluri la 112 și zeci de accidente, în doar câteva ore # TVR Moldova
Serviciul 112 din Republica Moldova anunță că, în intervalul orar 00:00–13:00, la numărul unic de urgență au fost recepționate 2.594 de apeluri, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de polei și ghețuș.
16:10
Investiții record în R. Moldova: Peste 58 de miliarde de lei direcționați către dezvoltare în 2025 # TVR Moldova
În Republica Moldova s-au făcut investiţii de aproape 58 de miliarde de lei în primele 11 luni ale anului 2025. Este o creştere cu peste 20 la sută fașă de 2024. Cel mai mult s-a investit în maşini, utilaje, clădiri sau construcţii speciale. A crescut şi Produsul Intern Brut, iar numărulul angajatilor a crescut semnificativ. Datele au fost prezentate astăzi de către ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
16:00
Sondaj: Încrederea în justiție crește ușor, dar corupția rămâne principala problemă pentru moldoveni # TVR Moldova
Încrederea cetățenilor în justiția din R. Moldova a crescut ușor în ultimii trei ani, dar corupția rămâne principala problemă percepută de populație, arată rezultatele celui de-al doilea sondaj național privind integritatea în sectorul justiției prezentat vineri de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în cooperare cu Magenta Consulting.
15:50
CALM avertizează: Politizarea reformei teritorial-administrative, un risc major pentru R. Moldova # TVR Moldova
Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, a atenționat autoritățile că în procesul reformei teritorial-administrative trebuie evitate interesele politice. Mai exact, el a spus că apartenența politică a primarilor nu trebuie să influențeze procesul de unire a localităților.
15:20
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii solicită autorităților din Republica Moldova retragerea imediată a licenței de practică medicală a medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru un presupus viol a două minore. Centrul subliniază că siguranța pacienților și copiilor trebuie să primeze în fața oricăror considerente administrative sau instituționale.
15:10
Ion Dodon: Reduceri de aproape 80% la polița medicală pentru plățile efectuate până la 31 martie # TVR Moldova
Majoritatea persoanelor care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă beneficiază și în acest an de facilități substanțiale. Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a declarat în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova” că cei care efectuează plata până la 31 martie pot beneficia de reduceri de aproape 80 la sută.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit avertizarea de Cod Galben de polei și ghețus până pe 9 februarie.
15:10
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC/NCCAP) solicită autorităților din Republica Moldova retragera imediată a licenței de practică medicală a medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru un presupus viol a două minore. Centrul subliniază că siguranța pacienților și copiilor trebuie să primeze în fața oricăror considerente administrative sau instituționale.
15:00
Zboruri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile: Întârzieri la decolări și sosiri # TVR Moldova
Mai multe curse din Chișinău spre unele orașe europene atestă întârzieri la decolări, anunță administrația Aeroportului Internațional Chișinău.
14:40
Sprijin financiar masiv pentru R. Moldova în viitorul buget al UE, anunță Siegfried Mureșan # TVR Moldova
În Parlamentul de la Bruxelles, europarlamentarul român și negociator-șef al legislativului european, Siegfried Mureșan, spune că Republica Moldova ar urma să beneficieze, după 2028, de un sprijin financiar nerambursabil mai mare decât în ultimii șapte ani, în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Într-un interviu pentru TVR MOLDOVA, europarlamentarul a mai declarat că, în primele luni ale acestui an, Comisia Europeană ar putea debursa cel puțin două tranșe suplimentare din pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro, cu condiția realizării reformelor asumate și a absorbției corecte a fondurilor.
14:30
Șeful adjunct al spionajului rusesc ar fi fost împușcat de o femeie. Ce se știe despre trecutul său? # TVR Moldova
O femeie ar fi putut comite tentativa de asasinat asupra șefului adjunct al spionajului rusesc, GRU, Vladimir Alekseev, în dimineața zilei de 6 februarie la Moscova, scrie publicația rusească „Kommersant”.
14:10
„Constrângeri administrative”: un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat # TVR Moldova
Demisia lui Pierangelo Padova din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a fost determinată exclusiv de constrângeri administrative din țara sa de origine, Italia. Precizarea a fost făcută de Comisia de evaluare a procurorilor, care subliniază că retragerea acestuia nu afectează desfășurarea procedurilor de evaluare aflate în curs.
13:40
În Chișinău, trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan # TVR Moldova
Trei persoane, dintre care doi copii de 9 și 15 ani, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon într-un apartament din municipiul Chișinău.
13:30
Traficul rutier este grav afectat pe întreg teritoriul Republicii Moldova din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar în mai multe zone vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale.
13:20
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum, anunță autoritățile.
13:10
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că șoseaua care leagă Tiraspol - Chișinău - Bălți și Edineț este închisă circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente:
13:10
Rulaj de 2 milioane de dolari lunar: 15 operatori ai unui call center, reținuți pentru escrocherie # TVR Moldova
Poliția a anunțat reținerea a 15 persoane bănuite de comiterea escrocheriilor și spălării de bani prin intermediul unui așa-numit centru de apel , cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari.
13:00
Cum vor fi unite localitățile din sudul R. Moldova, unde există multe sate mixte? Răspunsul lui Buzu # TVR Moldova
Autoritățile vor organiza mai multe consultări publice privind unirea localităților din sudul Republicii Moldova, acolo unde există sate mixte de mixte, de vorbitori de limbă română, rusă, găgăuză, bulgară începând cu săptămâna viitoare, anunță secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. Oficialul spune că reforma urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai și accesul comunităților la servicii de nivel european.
12:40
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
12:40
Un nou sprijin pentru agricultori: Tarifele pentru actele fitosanitare la export, eliminate # TVR Moldova
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.
12:30
Restricții de circulație pe traseul M5: Un tronson de drum închis pentru camioane și autobuze # TVR Moldova
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul M5, tronsonul între km 145-264, este închis circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente:
12:20
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
12:10
Oamenii legii investighează activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Ancheta a relevat că grupul a creat mai multe magazine în aplicația Telegram pentru distribuirea drogurilor pe teritoriul republicii.
12:10
Alerta ANSP a fost cauzată de o eroare de etichetare, nu de conținut. Compania Viorica Cosmetic dorește să liniștească opinia publică și clienții fideli în urma informațiilor apărute în presă referitoare la produsulAdora Entourage.Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus recent retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, produsă de S.A. „Viorica-Cosmetic”. Agenția susține că a depistat în compoziția produsului substanțe interzise.
12:00
Ministerul Sănătății: Boris Meșteșug nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
11:40
Noul regim fiscal prinde contur: Circa 1000 de freelanceri s-au înregistrat într-o singură lună # TVR Moldova
Circa o mie de freelanceri au fost înregistrați în decurs de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal destinat antreprenorilor independenți. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, 6 februarie.
11:30
Noi deconectări de curent în regiunea transnistreană din cauza unor probleme la Moldgres # TVR Moldova
Pretinsul minister al dezvoltării economice de la Tiraspol anunță deconectări în regiunea transnistreană din cauza unor noi probleme tehnice la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres). Aceasta este a treia avarie înregistrată la stația de la Cuciurgan în ultimele săptămâni, după deconectările din 22 și 23 ianuarie.
Ieri
11:20
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) informează conducătorii auto că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma fenomenelor meteorologice din ultimele ore.
11:10
Tentativă de asasinat la Moscova. Primul adjunct al şefului GRU, împușcat de mai multe ori # TVR Moldova
General rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al şefului GRU, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit unui anunţ făcut de Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Generalul Vladimir Alekseev a fost spitalizat, anunţă aceeaşi sursă. Au fost trase mai multe focuri de armă.
10:40
Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetățenii americani care se află în Iran să părăsească țara „acum”.
