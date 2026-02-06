Valentin Dediu, ex-director SIS, invitat la emisiunea „Realitatea te privește”
Realitatea.md, 6 februarie 2026 11:40
Justiția, securitatea statului și confruntarea politică ajung din nou în centrul atenției publice. Declarații explozive, dosare sensibile și acuzații grave ridică întrebări despre limitele legii, responsabilitatea politicienilor și riscurile reale la adresa Republicii Moldova. Dosarul „Kuliok" revine în prim-plan după ce fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat la Curtea Supremă de Justiție că […]
• • •
Acum 5 minute
12:00
Patru drumuri naționale din Moldova sunt închise temporar pentru camioane și autobuze, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, informează Poliția. Traseele afectate sunt: M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești, raionul Strășeni) M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel, raionul Fălești) M-5, intersecție cu R-21 (localitatea Bravicea, raionul Călărași) M-5, intersecție cu M-1 (zona sensului giratoriu Cricova) […]
12:00
VIDEO „Jos, culcat!” Un tânăr din Sîngerei, încătușat în trafic pentru migrație ilegală # Realitatea.md
Un tânăr din raionul Sîngerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a țării. Autoritățile i-au interceptat înainte ca aceștia să traverseze frontiera de […]
Acum 10 minute
11:50
Președinta: Moldova nu este supusă riscului unui atac, dar nici în UE nu există scut pe care să ni-l ofere # Realitatea.md
Republica Moldova nu este supusă riscului unei agresiuni militare din partea Rusiei, cât timp Ucraina rezistă, afirmă Maia Sandu. În opinia președintei, nici Kremlinul nu are suficiente forțe pentru asemenea acțiuni. În același timp, șefa statului a declarat la TV8 că în Uniunea Europeană nu există un scut care să poată fi oferit țării noastre, […]
11:50
Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus, împușcat într-o clădire rezidențială # Realitatea.md
La Moscova a avut loc, astăzi, 6 februarie, o tentativă de asasinat asupra prim-adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Vladimir Alekseev. Potrivit presei ruse, un bărbat a tras de mai multe ori asupra generalului într-o clădire rezidențială, după care a fugit de la locul faptei. În urma […]
Acum 30 minute
11:40
11:40
Chișinău: 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani de peste 2 milioane $ # Realitatea.md
15 persoane au fost reținute joi, în urma perchezițiilor efectuate într-un call centru din Chișinău. Aceaștia sunt bănuiți de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel" cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Grupul infracțional convingea victimele să investească în bunuri inexistente sau tranzacții cu criptomonede, după care întrerupea legătura și […]
11:40
Declarații la Realitatea TV: SUA amână de doi ani numirea unui ambasador la Chișinău. Moldova poate să mai aștepte # Realitatea.md
Tergiversarea timp de doi ani a numirii unui ambasador american la Chișinău indică faptul că Republica Moldova nu se află printre prioritățile Casei Albe. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV și-au exprimat speranța că acesta va fi numit odată cu ambasadorul din Ucraina și după ce Washingtonul și-a trimis deja un ambasador la […]
11:30
Drumuri alunecoase în țară! La Anenii Noi, drumarii au intervenit pentru a remorca camioanele derapate # Realitatea.md
Pe mai multe drumuri din țară se circulă cu dificultate din cauza ghețușului și a poleiului. Drumarii monitorizează situația permanent, patrulează și intervin pentru menținerea siguranței traficului. Astfel, pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor derapate, iar o autospecială de răspândire a materialului antiderapant, care a acționat neîntrerupt pe parcursul […]
Acum o oră
11:20
Un bărbat din Germania, judecat după acuzații de tentativă de omor asupra fiicei: care sunt motivele # Realitatea.md
Un bărbat din Germania, în vârstă de 28 de ani, originar din Afganistan, este judecat după ce ar fi încercat să-și otrăvească fiica de trei ani pentru a evita plata pensiei alimentare. Suspectul a fost reținut și adus în fața instanței, transmite publicația Bild. Inculpatul este acuzat de tentativă de omor cu premeditare și mobil […]
11:10
Maia Sandu: Maia Sandu: Reforma administrativă nu poate viza Găgăuzia. Ce spune președinta despre alegeri și bașcan # Realitatea.md
Reforma administrativă nu poate viza autonomia găgăuză, susține Maia Sandu. Potrivit șefei statului, în regiune va exista proces de amalgamare, în cazul în care unele localități își vor dori acest lucru. Președinta a menționat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8 că se așteaptă ca alegerile Adunării Populare să fie organizate în mod democratic, […]
11:10
VIDEO Droguri în proporții uriașe, ridicate la Țînțăreni: Patru persoane au fost încătușate # Realitatea.md
O rețea infracțională specializată în trafic de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată de oamenii legii. În urma operațiunii, patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit poliției, grupul a creat mai multe magazine pe aplicația Telegram pentru distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul țării. Ancheta a arătat că, în perioada […]
Acum 2 ore
11:00
Pretinsul Minister al Economiei și Dezvoltării din Tiraspol anunță că, în urma unor probleme tehnice la cazanele Centralei MGRES, este posibilă întreruperea furnizării energiei electrice în unele raioane. Astfel, primele deconectări deja s-au înregistrat la 1.661 de adrese atât de pe malul stâng, cât și ide pe malul drept al Nistrului. Deconectările de avarie au […]
11:00
Pe teritoriul raionului Cimișlia au fost înregistrate mai multe accidente rutiere produse din cauza condițiilor meteo, în dimineața zilei de vineri, 6 februarie. Potrivit Poliției, din cauza carosabilului alunecos, unele autovehicule au derapat, iar altele au fost implicate în tamponări minore. Din fericire nu sunt persoane traumatizate, fiind constatate doar pagube materiale. Pentru cele mai […]
10:50
Organizațiile media din Irlanda vor beneficia de peste 15 milioane € alocate de Coimisiún na Meán pentru a sprijini jurnalismul de calitate, conținutul de știri și actualități, dezvoltarea competențelor digitale și modernizarea tehnologiei. Fondurile vor fi distribuite prin cinci programe diferite, transmite cnam.ie. Rónán Ó Domhnaill, Comisar pentru Dezvoltarea Media, a precizat că finanțarea va […]
10:40
Nu oferiți date personale! Escrocii se dau drept reprezentanți ai programului „Ajutor la Contor” # Realitatea.md
Autoritățile avertizează asupra unei tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor". Persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, cerând IDNP-ul și datele bancare, deși statul nu solicită astfel de informații prin telefon sau mesaje, transmite IPN. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, […]
10:40
Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești # Realitatea.md
Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din România. S-a întâmplat în urma controalelor privind stabilirea domiciliului și a verificărilor administrative asupra cărților de identitate, odată cu modificarea legii privind obținerea cetățeniei române. Aproximativ două treimi dintre aceste documente aparțin cetățenilor moldoveni. […]
10:40
Peste 17.000 de consumatori, afectați de deconectări în nordul țării. Red-Nord intervine # Realitatea.md
Red-Nord anunță că, vineri, 6 februarie, la ora 09:30, se desfășoară lucrări la 22 de deconectări pentru restabilirea energiei electrice a 17.441 de consumatori din 37 de localități din raioanele Drochia, Edineț, Briceni, Florești, Sîngerei și Fălești. Totodată, instituția precizează că miercuri, 4 februarie, echipele operative au remediat 38 de deconectări avariate, restabilind alimentarea cu […]
10:30
Rețea de contrabandă cu baloane meteorologice, destructurată în Polonia: cinci persoane arestate # Realitatea.md
Autoritățile poloneze au reținut ieri, 5 februarie, cinci bărbați suspectați de contrabandă cu țigări din Belarus, folosind baloane meteorologice, o schemă care a provocat pierderi fiscale de milioane și a perturbat traficul aerian, transmite Euronews. Potrivit anchetatorilor, suspecții sunt cetățeni ucraineni, belaruși și polonezi, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, încălcarea reglementărilor de […]
10:30
Intervenție specială în Camenca: 5 persoane au fost salvate după ce mașina lor a rămas blocată în nămeți # Realitatea.md
În noaptea de miercuri spre joi, cinci persoane au fost salvate după ce mașina în care se aflau a rămas blocată pe un drum acoperit de zăpadă în Camenca. Potrivit autorităților locale, drumul, care traversează un câmp, era acoperit cu zăpadă până la genunchi. Șoferul a sunat la salvatori, care au intervenit și au încercat […]
10:10
Scandalul cu fabrica de armament: ASP precizează că firma a cerut de cinci ori licență și a fost refuzată # Realitatea.md
Firma S. R. L. „DYNAMIC ALLOY ENGINEERING", vizată în scandalul cu producerea armamentului a cerut de cinci ori licență de la Agenția Servicii Publice (ASP). Documentul era solicitat pentru fabricarea și asamblarea armelor și munițiilor cu destinație civilă. Ultima solicitare de acest gen a fost depusă la ghișeul ASP pe 20 februarie 2025, genul de […]
10:10
Angela Popil, expertă în domeniul justiției, invitată la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Proaspătul sondaj privind integritatea în sectorul justiției arată că cetățenii asociază justiția nu doar cu instanțele de judecată, ci și cu instituțiile de aplicare a legii, reflectând o înțelegere largă a sistemului. Studiul a fost realizat de Magenta Consulting, la solicitarea IPRE, în perioada 21 noiembrie – 11 decembrie 2025. Corupția rămâne principala problemă în […]
Acum 4 ore
10:00
Jocurile Olimpice de iarnă, care se desfășoară la Milano-Cortina, în nordul Italiei încep astăzi, 6 februarie. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc în această seară, pe Stadionul San Siro din Milano, începând cu ora 21:00. Republica Moldova va fi reprezentată la ceremonia de deschidere de Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin, care vor purta drapelul […]
09:50
Punctele de trecere a frontierei activează normal, însă camioanele au restricții la PTF Costești din cauza ghețușului # Realitatea.md
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal, însă la Punctul de Trecere a Frontierei Costești se mențin temporar restricții pentru camioane, din cauza ghețușului depus pe drumuri. „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, la moment, toate punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, iar drumurile de acces […]
09:50
Un accident mortal a avut loc în seara zilei de 5 februarie, la București, unde un bărbat în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai. Potrivit autorităților, victima ar fi traversat strada neregulamentar, iar vatmanul nu a mai reușit să evite impactul. Oamenii legii au precizat […]
09:30
Alertă de avarie în România, după ce o conductă de gaz s-a spart, iar asfaltul s-a fisurat într-un cartier din Craiova. În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate de urgență din locuințele lor, scrie stirileprotv.ro. Defecțiunea a dus la sistarea alimentării cu gaze pe două străzi din oraș, dar și în comuna Podari, […]
09:30
Vineri dimineață, în Republica Moldova, șapte drumuri naționale din raioanele Dondușeni și Glodeni sunt impracticabile, din cauza ghețușului, iar pe mai multe segmente circulația se desfășoară cu dificultate, potrivit unui comunicat al Guvernului. Potrivit autorităților, în ultimele 24 de ore Serviciul 112 a recepționat peste 3.000 de apeluri, cele mai multe fiind legate de căderi, […]
09:20
Peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, afectați de avarii la rețeaua electrică, din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Ministerul Energiei anunță că, pe parcursul nopții, nu au fost înregistrate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat. Totuși, în zona centru-sud, 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au fost afectați de avarii. Pentru remedierea situației au fost mobilizate 17 […]
09:10
Președinta Maia Sandu: Dorin Recean activează ca emisar în calitate de consilier neremunerat # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a explicat motivele care au stat la baza numirii fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a precizat că Dorin Recean activează în calitate de consilier, dar nu are birou în incinta Președinției și nu ridică niciun salariu, transmite IPN. „Dorin Recean este un […]
09:00
FOTO În 24 de ore, salvatorii au intervenit în 55 de situații și au deblocat opt vehicule # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ghețușului răspândit
08:40
Ziua vine cu energii diferite pentru fiecare semn zodiacal, punând accent pe echilibru, claritate și decizii bine cântărite. Descoperă ce influențe îți pot ghida pașii și cum poți profita de ele în mod constructiv. La locul de muncă, mulți caută soluții rapide pentru probleme urgente, iar în relații, compasiunea și atenția față de ceilalți devin […] Articolul Horoscop 6 februarie 2026. Astrele dau peste cap locul de muncă pentru o zodie apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
FOTO Atenție, șoferi! Circulație dificilă pe drumurile din Moldova: carosabil alunecos # Realitatea.md
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, între 5 februarie, ora 19:00, și 6 februarie, ora 07:00, carosabilul a rămas alunecos, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de […] Articolul FOTO Atenție, șoferi! Circulație dificilă pe drumurile din Moldova: carosabil alunecos apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Guvernatorul regiunii Belgorod a anunțat vineri dimineață că bombardamentele nocturne ale Ucrainei au cauzat „daune semnificative” în oraș, situat în apropierea frontierei cu Ucraina. Vyacheslav Gladkov, într-un videoclip solemn postat pe Telegram după miezul nopţii, a declarat că oficialii oraşului ţineau o şedinţă de urgenţă pentru a elabora un plan de acţiune. ”Din păcate, nu […] Articolul Belgorod, lovit de bombardamente ucrainene: Pagube semnificative apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:50
Meteorologii anunță pentru 6 februarie cer noros, temperaturi scăzute și risc de ghețuș în întreaga țară. # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 6 februarie sunt prognozate ploi și lapoviță, iar condițiile meteo vor favoriza formarea poleiului. Pe drumuri, va fi ghețuș și carosabil alunecos. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +4 grade Celsius pe timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la –2 grade. În nordul țării, […] Articolul Meteorologii anunță pentru 6 februarie cer noros, temperaturi scăzute și risc de ghețuș în întreaga țară. apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Averea pisicii designerului Karl Lagerfeld, în pericol după contestarea testamentului # Realitatea.md
Testamentul regretatului designer Karl Lagerfeld a fost contestat la șapte ani de la moartea sa, iar averea estimată la 200 de milioane de euro ar putea ajunge la alte persoane decât cele menționate inițial. În document, Lagerfeld îi desemnase beneficiari pe asistentul său, pe finul său, doi manechini apropiați și pe celebra sa pisică, Choupette. […] Articolul Averea pisicii designerului Karl Lagerfeld, în pericol după contestarea testamentului apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Serviciile municipale, mobilizate în teren. Suburbiile, aprovizionate cu material antiderapant # Realitatea.md
Toate serviciile municipale și utilajele sunt mobilizate pe străzile capitalei. Echipele lucrează practic fără întrerupere. Se intervine atât mecanizat, cât și manual, acolo unde autospecialele nu pot ajunge. Afară continuă să se mențină chiciura, iar din cauza diferențelor de temperatură se formează polei persistent. Prioritar, muncitorii intervin pe arterele principale, pe căile de acces către […] Articolul Serviciile municipale, mobilizate în teren. Suburbiile, aprovizionate cu material antiderapant apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Astfel, euro coboară la 20 de lei și 02 bani, înregistrând o scădere de 5 bani. Dolarul american se apreciază și ajunge la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la nivelul de 39 […] Articolul Curs valutar 6 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Ala Nemerenco a decis să nu își mai continue activitatea în instituțiile statului, după ce mandatul său de ministru al Sănătății a expirat, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Președinta a explicat că alegerea fostei ministre a fost una personală. „Pentru că alte persoane care nu s-au regăsit în […] Articolul Maia Sandu explică plecarea Alei Nemerenco din sistem: „A fost alegerea dumneaei” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
Amenințare dură de la Moscova: Desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o „iarnă nucleară” # Realitatea.md
Rusia avertizează asupra unei „ierni nucleare” dacă trupe occidentale ajung în Ucraina, amplificând tensiunile privind securitatea Europei. Presa rusă susține că desfășurarea de trupe europene ar putea declanșa o confruntare directă între NATO și Moscova, transmite mediafax.ro. Avertismentele vin după un recent pact de apărare între Regatul Unit și Franța, care ar putea permite desfășurarea de […] Articolul Amenințare dură de la Moscova: Desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o „iarnă nucleară” apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Maia Sandu, despre activitatea Guvernului: „În 100 de zile nu se poate face o revoluție în economie” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că primele 100 de zile de activitate nu sunt suficiente pentru a produce schimbări majore în economie, întrucât procesele economice se desfășoară într-un ritm diferit. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia neagră” difuzată la TV8. Șefa statului a menționat că, spre sfârșitul acestei luni sau în primăvară, […] Articolul Maia Sandu, despre activitatea Guvernului: „În 100 de zile nu se poate face o revoluție în economie” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
SUA rup legăturile cu șeful Parlamentului polonez după atacurile la adresa lui Trump. Ce a spus liderul de la Varșovia # Realitatea.md
Relațiile dintre Statele Unite și Polonia sunt puse la încercare după ce ambasadorul SUA la Varșovia a anunțat că rupe orice legătură cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump și că a refuzat să susțină nominalizarea acestuia la Premiul Nobel pentru Pace, scrie adevărul.ro. Ambasadorul american la Varșovia, Tom […] Articolul SUA rup legăturile cu șeful Parlamentului polonez după atacurile la adresa lui Trump. Ce a spus liderul de la Varșovia apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Abuzul sexual asupra copiilor, sancționat mai dur. Parlamentul a votat noile pedepse # Realitatea.md
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei […] Articolul Abuzul sexual asupra copiilor, sancționat mai dur. Parlamentul a votat noile pedepse apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Situație dramatică în Delta Dunării. Zeci de cai sălbatici, găsiți morți din cauza gerului și a lipsei de hrană și apă # Realitatea.md
Risc de alertă ecologică în Delta Dunării unde au fost descoperite trupurile fără viață a zeci de cai sălbatici. Animalele au pierit după ce gerul din ultimele zile le-a lăsat fără hrană și fără surse de apă, scriu știrileprotv.ro. Ecologiștii avertizează că situația s-ar putea agrava chiar dacă vremea s-a mai încălzit. Caii care au […] Articolul Situație dramatică în Delta Dunării. Zeci de cai sălbatici, găsiți morți din cauza gerului și a lipsei de hrană și apă apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la postul vamal Costești # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova este restricționată temporar în zona postului vamal de frontieră Costești, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Pe traseul național Rîșcani–Costești s-a format ghețuș, ceea ce afectează siguranța circulației rutiere, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. „Pe durata restricțiilor, camioanele sunt nevoite să staționeze în condiții de […] Articolul Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la postul vamal Costești apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Termosuri personalizate pentru companii – un cadou util pentru echipe active și zile aglomerate # Realitatea.md
Într-un ritm de lucru tot mai dinamic, companiile caută soluții prin care să ofere angajaților și partenerilor obiecte utile, durabile și relevante pentru stilul de viață actual. Cadourile corporate nu mai sunt alese doar pentru aspectul lor estetic, ci pentru valoarea practică pe care o aduc în viața de zi cu zi. Termosurile personalizate se […] Articolul Termosuri personalizate pentru companii – un cadou util pentru echipe active și zile aglomerate apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Întreruperi de energie electrică în mai multe localități, pe fondul vremii nefavorabile # Realitatea.md
Ministerul Energiei a anunțat că, în această seară, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost semnalate întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova. În zona Centru-Sud, conform ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, fără curent electric au rămas 132 de consumatori din satul Gotești, raionul Cantemir. Totodată, au fost raportate […] Articolul Întreruperi de energie electrică în mai multe localități, pe fondul vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, înaintată de deputații din opoziție, în urma votului exprimat în plen, pe 5 februarie. Moțiunea a fost semnată de 42 de deputați și prezentată în ședința plenară din 18 decembrie 2025. Autorii documentului și-au argumentat votul de neîncredere prin eșecul implementării Strategiei securității […] Articolul Dispute aprinse în Legislativ: ministra Agriculturii scapă de moțiune apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”, potrivit declarațiilor făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat în calitate de martor al acuzării, transmite TV8. Ex-vicepreședintele Partidului Democrat a declarat în fața judecătorilor că Vladimir Plahotniuc i-ar fi spus ce sumă se […] Articolul Declarații în instanță în dosarul „Kuliok”: ce a spus Vladimir Cebotari apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat verificări la lucrările de reparație ale drumului Hîncești–Lăpușna, traseu care face legătura cu punctul de trecere a frontierei Leușeni. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar gradul de realizare a ajuns la 79%. Potrivit oficialilor, modernizarea acestui sector face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere din zonă. […] Articolul VIDEO Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările la drumul Hîncești–Lăpușna apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Statul Major ucrainean confirmă pagube la infrastructura de lansare a rachetelor din Rusia # Realitatea.md
Forțele ucrainene au anunțat că au atacat, în luna ianuarie, hangare de la poligonul de testare Kapustin Yar din Rusia, provocând avarii infrastructurii utilizate pentru pregătirea lansărilor de rachete. Potrivit Kyiv Post, armata ucraineană a desfășurat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune, vizând hangarele folosite pentru pregătirea lansărilor de rachete de la […] Articolul Statul Major ucrainean confirmă pagube la infrastructura de lansare a rachetelor din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
