Cine e vinovat că inculpații și condamnații se ascund în Transnistria? Sandu: Uneori procurori, alteori judecătorul
Realitatea.md, 6 februarie 2026 13:30
Parlamentul trebuie să propună soluții, pentru ca inculpații și condamnații să nu mai scape de pedepse, evadând în sau prin regiunea transnistreană, consideră Maia Sandu. Președinta susține că este nevoie de o rezolvare neordinară a acestei probleme. Oficiala a menționat în studioul TV8 că în statele unde întreg teritoriul este controlat constituțional, se aplică interdicția
• • •
Acum 10 minute
13:40
O nouă platformă online lansată de Grecia pentru programarea vizitelor la situri arheologice: cum va funcționa
Grecia va lansa în aprilie o platformă online pentru bilete la situri arheologice și muzee, transmite Ministerul Culturii, Le Figaro. Ministerul a anunțat joi, 5 februarie, că noul portal va permite rezervarea accesului la peste 100 de locații turistice și va oferi informații despre aproximativ 350 de situri, în opt limbi. Scopul principal este reducerea
Acum 30 minute
13:30
Cine e vinovat că inculpații și condamnații se ascund în Transnistria? Sandu: Uneori procurori, alteori judecătorul
Parlamentul trebuie să propună soluții, pentru ca inculpații și condamnații să nu mai scape de pedepse, evadând în sau prin regiunea transnistreană, consideră Maia Sandu. Președinta susține că este nevoie de o rezolvare neordinară a acestei probleme. Oficiala a menționat în studioul TV8 că în statele unde întreg teritoriul este controlat constituțional, se aplică interdicția
13:20
ATENȚIE! Circulația transportului de persoane, suspendată temporar la frontieră din cauza vremii
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum. Măsura a fost luată pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța participanților la trafic, având
Acum o oră
13:00
Consumatorii din municipiul Ungheni ar putea plăti mai puțin pentru energia termică. S.A. Comgaz-Plus, operatorul care furnizează agent termic în regiune, a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) un proiect de tarif care prevede o reducere de aproximativ 8% față de tariful actual, scrie BANI.MD. Potrivit calculelor, tariful estimat este de 3.327 lei
Acum 2 ore
12:40
Șantaj cu prejudiciu de mii de euro. Trei tineri din Orhei au ajuns pe mâna poliției
Trei tineri din Orhei, cu vârstele de 22 și 25 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de comiterea unui șantaj. Reținerea a avut loc în urma unor acțiuni desfășurate de polițiștii din Telenești, în comun cu procurorii din Orhei, oficiul Telenești. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în cadrul urmăririi penale și al
12:40
Problema transnistreană: Dacă UE ne ajută cu retragerea pașnică a trupelor ruse, restul e rezolvabil, spune președinta
Principala problemă pentru reintegrarea Moldovei este retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Maia Sandu reiterează că militarii respectivi trebuie să părăsească teritoriul țării noastre în mod pașnic. Președinta a dezvăluit în studioul TV8 că a discutat problema cu liderii europeni. Potrivit oficialei, dacă UE ne va ajuta la soluționarea acestei chestiuni, restul va fi rezolvabil.
12:40
Guvernul Estoniei a anunțat că, începând cu 24 februarie, va închide pe timp de noapte granița cu Rusia, pentru o perioadă de trei luni. Măsura vizează punctele de trecere Luhamaa și Koidula, a relatat Meduza. Potrivit autorităților de la Tallinn, în intervalul diurn, punctele de control vor rămâne deschise timp de 12 ore. Luhamaa și
12:40
În aproximativ 600 de școli, elevii continuă să învețe online, în timp ce în alte 450 de instituții orele se desfășoară fizic. Unele școli au adoptat un program hibrid, combinând lecțiile la clasă cu cele la distanță. Deciziile privind modul de desfășurare a cursurilor sunt luate la nivel local. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, din
12:30
Restricții din cauza ghețușului! Camioanele nu pot intra temporar prin vămile Leușeni, Palanca și Tudora
Începând cu ora 11:45, autovehiculele de mare tonaj nu pot intra temporar în Republica Moldova prin punctele vamale Leușeni, Palanca și Tudora. Măsura a fost luată din cauza ghețușului de pe drumurile naționale, care poate pune în pericol siguranța circulației. „Serviciul Vamal monitorizează situația în comun cu autoritățile competente, iar reluarea circulației va fi anunțată
12:20
Corupția rămâne a fost cea mai mare problemă din domeniul Justiției, arată datele celui de al doilea sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției – Justiție pentru Moldova. Întrebați care sunt principalele trei probleme ale sistemului de justiție, 57% dintre respondenți au spus că e corupția/mita, urmată de „cumătrism"/lipsa meritocrației și neprofesionalismul
12:20
La un pas de tragedie! Doi copii și un adult, transportați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon
Trei persoane, inclusiv doi copii, au fost transportate la spital joi, 5 februarie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la cazanul din locuință,
12:10
Medicul cercetat penal pentru violul a două minore a fost concediat. Ministerul Sănătății vine cu precizări
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis de conducerea instituției medicale, cu aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de concediere, conform prevederilor Codului muncii. Potrivit ministerului, în prezent,
12:10
Nicu Popescu face parte din echipa președintei și promovează imaginea Moldovei în statele membre ale Uniunii Europene, susține Maia Sandu. Președinta a relatat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8 că acesta nu primește salariu pentru activitatea sa. Întrebată de ce nu știe Mihai Popșoi ce face Nicu Popescu, șefa statului a punctat că
12:00
Patru drumuri naționale din Moldova sunt închise temporar pentru camioane și autobuze, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, informează Poliția. Traseele afectate sunt: M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești, raionul Strășeni) M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel, raionul Fălești) M-5, intersecție cu R-21 (localitatea Bravicea, raionul Călărași) M-5, intersecție cu M-1 (zona sensului giratoriu Cricova)
12:00
VIDEO „Jos, culcat!" Un tânăr din Sîngerei, încătușat în trafic pentru migrație ilegală
Un tânăr din raionul Sîngerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a țării. Autoritățile i-au interceptat înainte ca aceștia să traverseze frontiera de
11:50
Președinta: Moldova nu este supusă riscului unui atac, dar nici în UE nu există scut pe care să ni-l ofere
Republica Moldova nu este supusă riscului unei agresiuni militare din partea Rusiei, cât timp Ucraina rezistă, afirmă Maia Sandu. În opinia președintei, nici Kremlinul nu are suficiente forțe pentru asemenea acțiuni. În același timp, șefa statului a declarat la TV8 că în Uniunea Europeană nu există un scut care să poată fi oferit țării noastre,
11:50
Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus, împușcat într-o clădire rezidențială
La Moscova a avut loc, astăzi, 6 februarie, o tentativă de asasinat asupra prim-adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Vladimir Alekseev. Potrivit presei ruse, un bărbat a tras de mai multe ori asupra generalului într-o clădire rezidențială, după care a fugit de la locul faptei. În urma
Acum 4 ore
11:40
Justiția, securitatea statului și confruntarea politică ajung din nou în centrul atenției publice. Declarații explozive, dosare sensibile și acuzații grave ridică întrebări despre limitele legii, responsabilitatea politicienilor și riscurile reale la adresa Republicii Moldova. Dosarul „Kuliok" revine în prim-plan după ce fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat la Curtea Supremă de Justiție că
11:40
Chișinău: 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani de peste 2 milioane $
15 persoane au fost reținute joi, în urma perchezițiilor efectuate într-un call centru din Chișinău. Aceaștia sunt bănuiți de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel" cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Grupul infracțional convingea victimele să investească în bunuri inexistente sau tranzacții cu criptomonede, după care întrerupea legătura și
11:40
Declarații la Realitatea TV: SUA amână de doi ani numirea unui ambasador la Chișinău. Moldova poate să mai aștepte
Tergiversarea timp de doi ani a numirii unui ambasador american la Chișinău indică faptul că Republica Moldova nu se află printre prioritățile Casei Albe. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV și-au exprimat speranța că acesta va fi numit odată cu ambasadorul din Ucraina și după ce Washingtonul și-a trimis deja un ambasador la
11:30
Drumuri alunecoase în țară! La Anenii Noi, drumarii au intervenit pentru a remorca camioanele derapate
Pe mai multe drumuri din țară se circulă cu dificultate din cauza ghețușului și a poleiului. Drumarii monitorizează situația permanent, patrulează și intervin pentru menținerea siguranței traficului. Astfel, pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor derapate, iar o autospecială de răspândire a materialului antiderapant, care a acționat neîntrerupt pe parcursul
11:20
Un bărbat din Germania, judecat după acuzații de tentativă de omor asupra fiicei: care sunt motivele
Un bărbat din Germania, în vârstă de 28 de ani, originar din Afganistan, este judecat după ce ar fi încercat să-și otrăvească fiica de trei ani pentru a evita plata pensiei alimentare. Suspectul a fost reținut și adus în fața instanței, transmite publicația Bild. Inculpatul este acuzat de tentativă de omor cu premeditare și mobil
11:10
Maia Sandu: Maia Sandu: Reforma administrativă nu poate viza
Reforma administrativă nu poate viza autonomia găgăuză, susține Maia Sandu. Potrivit șefei statului, în regiune va exista proces de amalgamare, în cazul în care unele localități își vor dori acest lucru. Președinta a menționat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 că se așteaptă ca alegerile Adunării Populare să fie organizate în mod democratic, […] Articolul Maia Sandu: Maia Sandu: Reforma administrativă nu poate viza Găgăuzia. Ce spune președinta despre alegeri și bașcan apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Droguri în proporții uriașe, ridicate la Țînțăreni: Patru persoane au fost încătușate # Realitatea.md
O rețea infracțională specializată în trafic de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată de oamenii legii. În urma operațiunii, patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit poliției, grupul a creat mai multe magazine pe aplicația Telegram pentru distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul țării. Ancheta a arătat că, în perioada […] Articolul VIDEO Droguri în proporții uriașe, ridicate la Țînțăreni: Patru persoane au fost încătușate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pretinsul Minister al Economiei și Dezvoltării din Tiraspol anunță că, în urma unor probleme tehnice la cazanele Centralei MGRES, este posibilă întreruperea furnizării energiei electrice în unele raioane. Astfel, primele deconectări deja s-au înregistrat la 1.661 de adrese atât de pe malul stâng, cât și ide pe malul drept al Nistrului. Deconectările de avarie au […] Articolul O nouă criză energetică la Tiraspol: Se așteaptă deconectări de lumină apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pe teritoriul raionului Cimișlia au fost înregistrate mai multe accidente rutiere produse din cauza condițiilor meteo, în dimineața zilei de vineri, 6 februarie. Potrivit Poliției, din cauza carosabilului alunecos, unele autovehicule au derapat, iar altele au fost implicate în tamponări minore. Din fericire nu sunt persoane traumatizate, fiind constatate doar pagube materiale. Pentru cele mai […] Articolul Mașini derapate și răsturnate în raionul Cimișlia, din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Organizațiile media din Irlanda vor beneficia de peste 15 milioane € alocate de Coimisiún na Meán pentru a sprijini jurnalismul de calitate, conținutul de știri și actualități, dezvoltarea competențelor digitale și modernizarea tehnologiei. Fondurile vor fi distribuite prin cinci programe diferite, transmite cnam.ie. Rónán Ó Domhnaill, Comisar pentru Dezvoltarea Media, a precizat că finanțarea va […] Articolul Peste 15 milioane de euro alocate pentru sectorul media din Irlanda apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Nu oferiți date personale! Escrocii se dau drept reprezentanți ai programului „Ajutor la Contor” # Realitatea.md
Autoritățile avertizează asupra unei tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, cerând IDNP-ul și datele bancare, deși statul nu solicită astfel de informații prin telefon sau mesaje, transmite IPN. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, […] Articolul Nu oferiți date personale! Escrocii se dau drept reprezentanți ai programului „Ajutor la Contor” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești # Realitatea.md
Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din România. S-a întâmplat în urma controalelor privind stabilirea domiciliului și a verificărilor administrative asupra cărților de identitate, odată cu modificarea legii privind obținerea cetățeniei române. Aproximativ două treimi dintre aceste documente aparțin cetățenilor moldoveni. […] Articolul Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Peste 17.000 de consumatori, afectați de deconectări în nordul țării. Red-Nord intervine # Realitatea.md
Red-Nord anunță că, vineri, 6 februarie, la ora 09:30, se desfășoară lucrări la 22 de deconectări pentru restabilirea energiei electrice a 17.441 de consumatori din 37 de localități din raioanele Drochia, Edineț, Briceni, Florești, Sîngerei și Fălești. Totodată, instituția precizează că miercuri, 4 februarie, echipele operative au remediat 38 de deconectări avariate, restabilind alimentarea cu […] Articolul Peste 17.000 de consumatori, afectați de deconectări în nordul țării. Red-Nord intervine apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Rețea de contrabandă cu baloane meteorologice, destructurată în Polonia: cinci persoane arestate # Realitatea.md
Autoritățile poloneze au reținut ieri, 5 februarie, cinci bărbați suspectați de contrabandă cu țigări din Belarus, folosind baloane meteorologice, o schemă care a provocat pierderi fiscale de milioane și a perturbat traficul aerian, transmite Euronews. Potrivit anchetatorilor, suspecții sunt cetățeni ucraineni, belaruși și polonezi, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, încălcarea reglementărilor de […] Articolul Rețea de contrabandă cu baloane meteorologice, destructurată în Polonia: cinci persoane arestate apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Intervenție specială în Camenca: 5 persoane au fost salvate după ce mașina lor a rămas blocată în nămeți # Realitatea.md
În noaptea de miercuri spre joi, cinci persoane au fost salvate după ce mașina în care se aflau a rămas blocată pe un drum acoperit de zăpadă în Camenca. Potrivit autorităților locale, drumul, care traversează un câmp, era acoperit cu zăpadă până la genunchi. Șoferul a sunat la salvatori, care au intervenit și au încercat […] Articolul Intervenție specială în Camenca: 5 persoane au fost salvate după ce mașina lor a rămas blocată în nămeți apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Scandalul cu fabrica de armament: ASP precizează că firma a cerut de cinci ori licență și a fost refuzată # Realitatea.md
Firma S. R. L. „DYNAMIC ALLOY ENGINEERING”, vizată în scandalul cu producerea armamentului a cerut de cinci ori licență de la Agenția Servicii Publice (ASP). Documentul era solicitat pentru fabricarea și asamblarea armelor și munițiilor cu destinație civilă. Ultima solicitare de acest gen a fost depusă la ghișeul ASP pe 20 februarie 2025, genul de […] Articolul Scandalul cu fabrica de armament: ASP precizează că firma a cerut de cinci ori licență și a fost refuzată apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Angela Popil, expertă în domeniul justiției, invitată la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Proaspătul sondaj privind integritatea în sectorul justiției arată că cetățenii asociază justiția nu doar cu instanțele de judecată, ci și cu instituțiile de aplicare a legii, reflectând o înțelegere largă a sistemului. Studiul a fost realizat de Magenta Consulting, la solicitarea IPRE, în perioada 21 noiembrie – 11 decembrie 2025. Corupția rămâne principala problemă în […] Articolul Angela Popil, expertă în domeniul justiției, invitată la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Jocurile Olimpice de iarnă, care se desfășoară la Milano-Cortina, în nordul Italiei încep astăzi, 6 februarie. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc în această seară, pe Stadionul San Siro din Milano, începând cu ora 21:00. Republica Moldova va fi reprezentată la ceremonia de deschidere de Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin, care vor purta drapelul […] Articolul Încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Punctele de trecere a frontierei activează normal, însă camioanele au restricții la PTF Costești din cauza ghețușului # Realitatea.md
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal, însă la Punctul de Trecere a Frontierei Costești se mențin temporar restricții pentru camioane, din cauza ghețușului depus pe drumuri. „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, la moment, toate punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, iar drumurile de acces […] Articolul Punctele de trecere a frontierei activează normal, însă camioanele au restricții la PTF Costești din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un accident mortal a avut loc în seara zilei de 5 februarie, la București, unde un bărbat în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai. Potrivit autorităților, victima ar fi traversat strada neregulamentar, iar vatmanul nu a mai reușit să evite impactul. Oamenii legii au precizat […] Articolul Accident mortal la București: un bărbat de 70 de ani, lovit de un tramvai apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:30
Alertă de avarie în România, după ce o conductă de gaz s-a spart, iar asfaltul s-a fisurat într-un cartier din Craiova. În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate de urgență din locuințele lor, scrie stirileprotv.ro. Defecțiunea a dus la sistarea alimentării cu gaze pe două străzi din oraș, dar și în comuna Podari, […] Articolul VIDEO Craiova: 30 de oameni evacuați în urma spargerii unei conducte de gaz apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Vineri dimineață, în Republica Moldova, șapte drumuri naționale din raioanele Dondușeni și Glodeni sunt impracticabile, din cauza ghețușului, iar pe mai multe segmente circulația se desfășoară cu dificultate, potrivit unui comunicat al Guvernului. Potrivit autorităților, în ultimele 24 de ore Serviciul 112 a recepționat peste 3.000 de apeluri, cele mai multe fiind legate de căderi, […] Articolul Șapte drumuri din țară, impracticabile din cauza ghețușului. Care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, afectați de avarii la rețeaua electrică, din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Ministerul Energiei anunță că, pe parcursul nopții, nu au fost înregistrate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat. Totuși, în zona centru-sud, 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au fost afectați de avarii. Pentru remedierea situației au fost mobilizate 17 […] Articolul Peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, afectați de avarii la rețeaua electrică, din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Președinta Maia Sandu: Dorin Recean activează ca emisar în calitate de consilier neremunerat # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a explicat motivele care au stat la baza numirii fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a precizat că Dorin Recean activează în calitate de consilier, dar nu are birou în incinta Președinției și nu ridică niciun salariu, transmite IPN. „Dorin Recean este un […] Articolul Președinta Maia Sandu: Dorin Recean activează ca emisar în calitate de consilier neremunerat apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
FOTO În 24 de ore, salvatorii au intervenit în 55 de situații și au deblocat opt vehicule # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ghețușului răspândit pe întreg teritoriul țării, salvatorii IGSU au intervenit pentru deblocarea și tractarea mai multor vehicule, inclusiv ambulanțe. În total, salvatorii au efectuat 8 misiuni de tractare și au răspuns prompt la 55 de cazuri de risc, asigurând siguranța cetățenilor în momente în care ghețușul și condițiile […] Articolul FOTO În 24 de ore, salvatorii au intervenit în 55 de situații și au deblocat opt vehicule apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Ziua vine cu energii diferite pentru fiecare semn zodiacal, punând accent pe echilibru, claritate și decizii bine cântărite. Descoperă ce influențe îți pot ghida pașii și cum poți profita de ele în mod constructiv. La locul de muncă, mulți caută soluții rapide pentru probleme urgente, iar în relații, compasiunea și atenția față de ceilalți devin […] Articolul Horoscop 6 februarie 2026. Astrele dau peste cap locul de muncă pentru o zodie apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
FOTO Atenție, șoferi! Circulație dificilă pe drumurile din Moldova: carosabil alunecos # Realitatea.md
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, între 5 februarie, ora 19:00, și 6 februarie, ora 07:00, carosabilul a rămas alunecos, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de […] Articolul FOTO Atenție, șoferi! Circulație dificilă pe drumurile din Moldova: carosabil alunecos apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Guvernatorul regiunii Belgorod a anunțat vineri dimineață că bombardamentele nocturne ale Ucrainei au cauzat „daune semnificative” în oraș, situat în apropierea frontierei cu Ucraina. Vyacheslav Gladkov, într-un videoclip solemn postat pe Telegram după miezul nopţii, a declarat că oficialii oraşului ţineau o şedinţă de urgenţă pentru a elabora un plan de acţiune. ”Din păcate, nu […] Articolul Belgorod, lovit de bombardamente ucrainene: Pagube semnificative apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Meteorologii anunță pentru 6 februarie cer noros, temperaturi scăzute și risc de ghețuș în întreaga țară. # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 6 februarie sunt prognozate ploi și lapoviță, iar condițiile meteo vor favoriza formarea poleiului. Pe drumuri, va fi ghețuș și carosabil alunecos. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +4 grade Celsius pe timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la –2 grade. În nordul țării, […] Articolul Meteorologii anunță pentru 6 februarie cer noros, temperaturi scăzute și risc de ghețuș în întreaga țară. apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:30
Averea pisicii designerului Karl Lagerfeld, în pericol după contestarea testamentului # Realitatea.md
Testamentul regretatului designer Karl Lagerfeld a fost contestat la șapte ani de la moartea sa, iar averea estimată la 200 de milioane de euro ar putea ajunge la alte persoane decât cele menționate inițial. În document, Lagerfeld îi desemnase beneficiari pe asistentul său, pe finul său, doi manechini apropiați și pe celebra sa pisică, Choupette. […] Articolul Averea pisicii designerului Karl Lagerfeld, în pericol după contestarea testamentului apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Serviciile municipale, mobilizate în teren. Suburbiile, aprovizionate cu material antiderapant # Realitatea.md
Toate serviciile municipale și utilajele sunt mobilizate pe străzile capitalei. Echipele lucrează practic fără întrerupere. Se intervine atât mecanizat, cât și manual, acolo unde autospecialele nu pot ajunge. Afară continuă să se mențină chiciura, iar din cauza diferențelor de temperatură se formează polei persistent. Prioritar, muncitorii intervin pe arterele principale, pe căile de acces către […] Articolul Serviciile municipale, mobilizate în teren. Suburbiile, aprovizionate cu material antiderapant apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Astfel, euro coboară la 20 de lei și 02 bani, înregistrând o scădere de 5 bani. Dolarul american se apreciază și ajunge la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la nivelul de 39 […] Articolul Curs valutar 6 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
