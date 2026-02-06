Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus, împușcat într-o clădire rezidențială

11:50

Republica Moldova nu este supusă riscului unei agresiuni militare din partea Rusiei, cât timp Ucraina rezistă, afirmă Maia Sandu. În opinia președintei, nici Kremlinul nu are suficiente forțe pentru asemenea acțiuni. În același timp, șefa statului a declarat la TV8 că în Uniunea Europeană nu există un scut care să poată fi oferit țării noastre, […]