Depășire fatală la Peresecina: un bărbat și-a pierdut viața după impactul cu un camion

Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei", afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor". Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte […]