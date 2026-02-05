Depășire fatală la Peresecina: un bărbat și-a pierdut viața după impactul cu un camion
Omniapres, 5 februarie 2026 12:10
Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropierea localității Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, șoferul, aflat la volanul unui automobil de model Skoda, ar fi efectuat o manevră de depășire fără a adapta viteza
• • •
Acum 30 minute
12:10
12:10
Șapte întrebări pentru deputați. Irina Vlah: Alegerile au trecut demult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor # Omniapres
Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei", afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor". Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte
Acum o oră
11:40
Percheziții într-un dosar privind apartamente vândute fără știrea investitorilor din Chișinău # Omniapres
Mai mulți administratori de insolvabilitate, dar și sediul Uniunea Administratorilor Autorizați, au fost vizați de acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce investighează presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul vizează prejudicii materiale în proporții deosebit de mari aduse persoanelor care au investit în construcția unui bloc locativ din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate de anchetatori,
Acum 2 ore
11:10
Un transport de aproximativ 21 de tone de carne de pui separată mecanic, congelată, a fost blocat la intrarea în țară după ce testele de laborator au indicat contaminarea cu bacteria Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în cadrul controlului de rutină efectuat la punctul de trecere a
10:50
VIDEO // Usatîi anunță moțiunea simplă împotriva politicilor din domeniul energetic. Inițiativa e susținută de Alternativa și Democrația Acasă # Omniapres
Renato Usatîi a anunțat astăzi înaintarea moțiunii simple împotriva politicilor în domeniul energetic. Documentul a fost semnat de către deputații fracțiunilor Partidul Nostru, Blocul „Alternativa" și Partidul Democrația Acasă. Autorii documentului cer constatarea haosului tarifar, audierea urgentă a ministrului Energiei, ANRE și Energocom, aplicarea retroactivă a tarifelor corectate, stabilirea unui mecanism transparent de compensare a
Acum 4 ore
10:20
Sute de locuitori ai capitalei au rămas temporar fără apă potabilă, apă caldă și încălzire, în urma unor avarieri produse astăzi, 05 februarie 2026, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Lucrările de remediere sunt în desfășurare, iar furnizarea serviciilor urmează să fie reluată treptat, în funcție de zonă. Apă potabilă – avarieri curente (05.02.2026)
10:20
Furtună, îndemn pentru deputați: ”Înainte să modificați Legea cetățeniei, clarificați modificările abuzive care au fost aplicate pe furiș” # Omniapres
Liderul Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a lansat un apel public către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, cerându-le să suspende efectele modificărilor recente aduse Legii cetățeniei și să repare întâi abuzurile comise prin aplicarea acesteia. Într-o declarație dură, Furtună acuză autoritățile că au creat o problemă juridică majoră prin transformarea a peste 30 000
10:10
13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate după accidentul și incendiul de la Ulmu # Omniapres
13 autospeciale ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și o ambulanță pentru victime multiple a SMURD Moldova au fost mobilizate în această dimineață pentru gestionarea situației create în urma unui accident produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, dar și a unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din zonă. Totul a început la ora 04:08,
09:30
Perioada 4–6 februarie aduce condiții meteo periculoase în mai multe regiuni ale țării, unde poleiul și ghețușul au îngreunat serios circulația rutieră și deplasarea pietonilor. Autoritățile anunță că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate pentru a menține drumurile practicabile și pentru a interveni în situații de urgență. Pe drumurile naționale, echipele Administrația Națională a Drumurilor au
09:20
Aproape 4 000 de consumatori de energie electrică din cinci raioane sunt fără curent, conform situației de la ora 06:00. Ministerul Energiei anunță că au fost înregistrate deconectări de energie electrică la 1222 de consumatori deserviți de Premier Energy – din Bălțata și Vlăduleni, raionul Criuleni, Ulmu, raionul Ialoveni. La fel, au fost afectați 2
Acum 6 ore
08:20
Incendiu în Ulmu: Patru autospeciale de pompieri blocate de polei, accident cu cinci răniți # Omniapres
Un incendiu izbucnit dimineața devreme într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni nu a putut fi stins la timp din cauza condițiilor meteo extreme. Patru echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise în misiune imediat după apelul la Serviciul 112, nu au ajuns la fața locului din cauza poleiului care a făcut
07:10
Horoscop 5 februarie 2026. Oferte de job, contracte avantajoase și bani care intră în joc # Omniapres
Ziua aduce decizii concrete legate de muncă și bani. Pentru multe zodii apar oferte de job, colaborări sau contracte care pot aduce câștiguri stabile, dar și cheltuieli ce trebuie gestionate atent. Este un moment potrivit pentru negocieri, semnarea actelor și reorganizarea bugetului, astfel încât efortul depus să fie răsplătit pe măsură. VĂRSĂTOR Vin oferte de
07:00
Elevii din Chișinău rămân acasă joi și vineri – școlile trec în regim online din cauza poleiului # Omniapres
Elevii din municipiul Chișinău vor desfășura lecțiile în format online joi și vineri, 5 și 6 februarie, după decizia luată de autorități în contextul condițiilor meteorologice periculoase. Primarul general Ion Ceban a explicat că măsura a fost adoptată în mod colectiv, din cauza burniței continue și a formării rapide de polei pe străzi. „Am decis
Acum 24 ore
21:00
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Ministerul Energiei anunță că, potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori. Este vorba de localităţile Donici şi Camencea din raionul Orhei,
18:10
Schimbare majoră în educație: școlile cu peste 400 de elevi trec la autogestiune financiară # Omniapres
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile privind autonomia financiară a instituțiilor de învățământ în Codul educației, transmite IPN. „Codul va prevedea obligația ca toate școlile care au mai mult de 400
17:40
Lista raselor de câini interzise la reproducere în Moldova. Legea intră în vigoare în 2027 # Omniapres
Câinii din anumite rase considerate potențial periculoase vor face obiectul unor reguli mai stricte în Republica Moldova, potrivit noilor prevederi ale Legii nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că măsurile vor intra în vigoare începând cu septembrie 2027 și au ca scop protejarea oamenilor, dar și asigurarea unui
17:40
ASP reacționează la declarațiile lui Vasile Costiuc: Nu există cerere pentru producerea de armament militar # Omniapres
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări după declarațiile făcute pe 4 februarie de deputatul Vasile Costiuc, care a afirmat că în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. Instituția susține că orice investiție într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului este supusă unor proceduri stricte de autorizare, iar până în
17:10
Partidul „Moldova Mare” a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova. Victoria Furtună: „Cauza va face istorie” # Omniapres
Membrii Partidului Politic „Moldova Mare", împreună cu alți 20 de candidați, au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) împotriva Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Victoria Furtună, menționând că dosarul „Moldova Mare" versus Republica Moldova va face istorie. „Au fost anexate înscrisuri care vor șoca judecătorii de la Strasbourg, pentru că ele
16:40
VIDEO // Raportul despre „cenzura UE”, folosit ca armă politică în Moldova, avertizează un expert de la WatchDog.MD # Omniapres
Un raport american apărut la începutul lunii februarie este distribuit intens și în Republica Moldova, fiind prezentat drept „dovadă" că Uniunea Europeană ar cenzura internetul. Documentul este însă interpretat eronat și folosit în scopuri politice, susține Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate la WatchDog.MD. Potrivit acestuia, raportul nu reprezintă o decizie oficială a
16:00
Numărul gospodăriilor care primesc compensații pentru încălzire este în creștere, potrivit datelor prezentate de ministra Muncii, Natalia Plugaru, după ședința de miercuri a Guvernul Republicii Moldova. Oficiala a declarat că, începând cu luna noiembrie, tot mai multe familii au devenit eligibile pentru sprijin la plata căldurii. „În noiembrie am avut 605.000 de gospodării eligibile, iar
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben pentru formarea poleiului și a ghețușului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 4 februarie 2026, la ora 14:00, și este valabilă în intervalul 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, temperaturile aerului se vor menține
15:10
VIDEO // „Ne transformă într-o țintă”: Costiuc susține că autoritățile au permis construirea unei fabrici de armament # Omniapres
Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a lansat acuzații dure la adresa guvernării, susținând într-o intervenție video pe rețelele de socializare că autoritățile ar fi permis, „în secret", construirea unei fabrici de armament pe teritoriul Republicii Moldova. El afirmă că o asemenea decizie ar pune în pericol securitatea statului și ar transforma țara „într-o țintă"
14:40
O fabrică ilegală de țigări, descrisă de anchetatori drept una dintre cele mai mari descoperite vreodată în Italia, a fost destructurată de Guardia di Finanza într-o zonă industrială din Vigonza, provincia Padova. Potrivit presei italiene, unitatea clandestină era administrată de trei cetățeni ai Republica Moldova și funcționa într-o hală amenajată ca o veritabilă uzină. Operațiunea
14:10
Dosare penale după tăierile ilegale de la Ghidighici: Ministerul Mediului trimite cazul la Procuratură # Omniapres
Cel puțin două dosare penale ar putea fi deschise în urma tăierilor ilegale depistate în zona Ghidighici, după ce Ministerul Mediului a finalizat un control amplu desfășurat timp de peste o săptămână. Rezultatele verificărilor, calificate drept grave, urmează să fie transmise către Procuratura Generală. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că acțiunea de la Ghidighici
13:30
Reorganizare în învățământul superior: universitatea din Cahul trece în structura Universitatea Tehnică a Moldovei # Omniapres
Guvernul a aprobat reorganizarea Universitatea Tehnică a Moldovei prin absorbția Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, o decizie care vizează consolidarea învățământului superior din sudul țării. Noua structură va funcționa sub forma Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hasdeu", care va activa în continuare la Cahul, dar în cadrul administrativ al UTM. Autoritățile susțin că
13:10
Anastasia Nichita a depus oficial cererea de demisie din funcția de parlamentar, documentul fiind înregistrat la începutul lunii februarie. Ulterior, Parlamentul Republicii Moldova a inițiat procedurile pentru constatarea vacanței mandatului de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Biroul permanent urmează să înainteze plenului proiectul de hotărâre prin care mandatul este declarat vacant, iar locul
12:40
CFM se reorganizează: infrastructura rămâne la stat, transportul trece la o nouă companie # Omniapres
Guvernul a dat start unei reforme ample la Calea Ferată din Moldova (CFM), care prevede separarea administrării infrastructurii feroviare de activitatea de transport propriu-zis și crearea unei noi companii de stat pentru operarea trenurilor de pasageri și marfă. Astfel, va fi constituită Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă", cu capital
Ieri
12:10
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că întreruperile de curent produse în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, au generat pierderi reduse, datorită intervenției rapide a autorităților și faptului că incidentul s-a produs în weekend, când majoritatea întreprinderilor nu activau. Șeful Executivului a făcut precizările înaintea ședinței de miercuri a Guvernul Republicii Moldova, menționând că autoritățile
11:50
Proiectul PN, de extindere a scutirii de TVA, susținut condiționat de comisiile parlamentare # Omniapres
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul
11:30
Guvernul a aprobat numirea unui nou secretar de stat la Ministerul Energiei, funcție care va fi preluată de Vitalie Mîța. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a
11:10
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, sumă prevăzută expres într-o lege adoptată de Congresul Statelor Unite și promulgată de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ambasadorul moldovean la Washington, Vladislav Kulminski. Potrivit diplomatului, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și […] The post SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
10:40
Facturile la gaz pentru populație scad din 4 februarie, după ce noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat oficial în vigoare. Consumatorii casnici vor achita 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaz, fără TVA, cu 2 lei și […] The post Gazul se ieftinește din 4 februarie: cât vor plăti consumatorii casnici appeared first on Omniapres.
10:10
Alegerile din Moldova, menționate într-un raport SUA despre cenzură online coordonată de UE # Omniapres
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024, scrie telegraph.md. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri, […] The post Alegerile din Moldova, menționate într-un raport SUA despre cenzură online coordonată de UE appeared first on Omniapres.
09:40
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău pentru legea privind corupția electorală # Omniapres
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova. În perioada 4 – 5 februarie, aceștia vor discuta cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea nr. 100/2025 privind modificarea unor acte normative în vederea combaterii eficiente a fenomenului corupției electorale. La […] The post Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău pentru legea privind corupția electorală appeared first on Omniapres.
09:10
Autoritățile se pregătesc de polei și ninsori: mii de angajați mobilizați la nivel național # Omniapres
Autoritățile intră în alertă înaintea episodului de vreme instabilă anunțat pentru perioada 4–8 februarie. Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință de coordonare cu toate instituțiile responsabile, în contextul prognozelor care indică alternanțe de temperaturi pozitive și negative, precipitații și risc ridicat de polei. Potrivit deciziilor luate, echipajele Inspectoratul General al Poliției […] The post Autoritățile se pregătesc de polei și ninsori: mii de angajați mobilizați la nivel național appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 4 februarie 2026. Săptămâna banilor care se întorc acasă pentru nativii unor zodii # Omniapres
Stelele deschid porțile financiare în această săptămână! Recuperări de datorii, bani neașteptați, proiecte care aduc profit, colaborări avantajoase și chiar creșteri de venit – mai multe zodii au motive să-și verifice contul mai des. VĂRSĂTOR Vești bune legate de serviciu: poate apare un proiect care să vă aducă bani și să vă introducă într-un alt […] The post Horoscop 4 februarie 2026. Săptămâna banilor care se întorc acasă pentru nativii unor zodii appeared first on Omniapres.
3 februarie 2026
17:30
Peste 320 de primării din Moldova se comasează voluntar. Alexei Buzu: „Satele vor rămâne și vor înflori” # Omniapres
Peste 320 de primării din Republica Moldova sunt deja implicate în procese de amalgamare voluntară, iar autoritățile spun că aceasta este doar prima etapă a unei reforme ample a administrației publice locale. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că schimbările vor duce la servicii mai bune și la dezvoltarea satelor, nu la dispariția lor. […] The post Peste 320 de primării din Moldova se comasează voluntar. Alexei Buzu: „Satele vor rămâne și vor înflori” appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO 18+ // Un bărbat a încercat să oprească troleibuzul din mers și a ajuns sub roți, la Chișinău # Omniapres
Un bărbat care alerga în urma unui troleibuz și bătea în geam pentru a-l opri a alunecat și a căzut chiar sub roata vehiculului. În rezultat, troleibuzul a trecut peste piciorul lui, provocându-i un traumatism grav. Potrivit martorilor, bărbatul se afla în stare de ebrietate, transmite Știri.md. Ofițerul de presă al Direcției de Poliția a […] The post VIDEO 18+ // Un bărbat a încercat să oprească troleibuzul din mers și a ajuns sub roți, la Chișinău appeared first on Omniapres.
16:40
Schimbări importante la bacalaureat: mai puțini itemi la mai multe probe, evaluatori certificați și teste adaptate mai bine la realitate. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care spun că noile reguli vin direct din experiența profesorilor implicați în testarea sistemului. Totul a pornit de la […] The post Schimbări la BAC 2026: mai puțini itemi la mai multe probe și evaluatori certificați appeared first on Omniapres.
16:10
Liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat că renunță, deocamdată, la inițiativa de a lansa un referendum privind unirea Republica Moldova cu România, invocând lipsa sprijinului necesar în Parlament. Politicianul a explicat că procedura legală pentru inițierea unui asemenea plebiscit presupune susținerea unui număr minim de deputați, condiție pe care fracțiunea sa nu o […] The post VIDEO // Costiuc bate în retragere: referendumul pentru unire rămâne fără semnături appeared first on Omniapres.
15:40
Șoferul care, aseară, 2 februarie, a accidentat doi minori, dintre care unul a decedat la spital, iar altul se află în stare gravă la spital, nu a activat niciodată în sistemul polițienesc. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco. „Tânărul implicat […] The post IGP, despre șoferul care a accidentat copiii pe trecere: era doar candidat, nu polițist appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita cu o nouă ieșire nervoasă filmată: „Nu pot să înțeleg care e problema voastră” # Omniapres
Scandalul din spațiul online dintre luptătorul MMA Valeriu Mircea și prezentatorul Emilian Crețu continuă să capteze atenția publicului, după ce sportivul a venit cu noi explicații video privind reacțiile sale anterioare. În dispută a intervenit și actorul Cătălin Lungu, iar în centrul polemicii rămâne numele campioanei olimpice Anastasia Nichita. După valul de critici provocat de […] The post VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita cu o nouă ieșire nervoasă filmată: „Nu pot să înțeleg care e problema voastră” appeared first on Omniapres.
14:40
O femeie în vârstă de 60 de ani a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs într-o casă de locuit din municipiul Bălți, în seara zilei de 2 februarie 2026. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum […] The post Incendiu la Bălți: proprietara casei, scoasă inconștientă din flăcări de pompieri appeared first on Omniapres.
14:10
Parlamentul a inaugurat sesiunea de primăvară printr-o ședință solemnă la care au participat președinți ai parlamentelor din cele trei state baltice, aflați într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 2–4 februarie. La eveniment au fost prezenți Lauri Hussar, președintele Riigikogu din Estonia, Daiga Mieriņa, președinta Saeimei din Letonia, și Juozas Olekas, președintele Seimasului din Lituania. […] The post Parlamentul a deschis sesiunea de primăvară în prezența oficialilor din statele baltice appeared first on Omniapres.
13:40
Prețul energiei termice pentru consumatori ar putea fi ajustat în perioada următoare, după ieftinirea gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a transmis o notificare tuturor furnizorilor licențiați de energie termică, solicitându-le să înainteze, până la 5 februarie, cereri de revizuire a tarifelor. Anunțul a fost făcut de directorul Energocom, Constantin Borosan, care […] The post VIDEO // Tarifele la căldură ar putea fi revizuite după ieftinirea gazelor appeared first on Omniapres.
13:10
Forța Fermierilor contestă Programul Agricol 2026–2030 și cere extinderea consultărilor: Este un sabotaj economic # Omniapres
Un nou val de nemulțumiri zguduie sectorul agricol, după ce Asociația Forța Fermierilor a lansat un atac dur la adresa Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, acuzând instituția că tratează superficial consultările publice și subfinanțează grav un sector strategic pentru economia țării. Reacția vine în contextul consultării Programului Strategic al Politicii Agricole 2026–2030. Potrivit organizației, ministerul […] The post Forța Fermierilor contestă Programul Agricol 2026–2030 și cere extinderea consultărilor: Este un sabotaj economic appeared first on Omniapres.
12:40
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează populația în legătură cu apariția în spațiul public a unor informații false care promit acordarea a câte 5.000 de lei dintr-un așa-zis „fond social”. Instituția precizează că mesajele vizează persoane născute în perioada 1935–2018 și le îndeamnă să depună o cerere online pentru a primi banii, însă totul reprezintă […] The post Fals ajutor de 5 000 de lei circulă online: CNAS avertizează populația appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Irina Vlah cere clarificări de la Guvern: „Sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării” # Omniapres
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării, or, Guvernul și deputații PAS se contrazic în declarații, confirmând cele mai îngrijorătoare temeri ale oamenilor. În context, ea s-a adresat secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, ca să spună adevărul despre planurile reale ale puterii. […] The post Irina Vlah cere clarificări de la Guvern: „Sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării” appeared first on Omniapres.
11:40
Nicolae Botgros afirmă că nu are de gând să renunțe la mandatul său de deputat și respinge zvonurile privind o eventuală demisie sau incompatibilități de funcție. Artistul și dirijorul, care este și parlamentar în Parlamentul Republicii Moldova, a declarat că va rămâne în funcție „până m-or duce cu picioarele înainte”. „Nu am avut de gând […] The post VIDEO // Nicolae Botgros: „Rămân în Parlament până m-or duce cu picioarele înainte” appeared first on Omniapres.
11:40
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя с Анатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, […] The post Renato Usatîi: La referendumul privind unirea cu România aș vota împotrivă appeared first on Omniapres.
